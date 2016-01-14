Dış görünüşü aldatıcı şahane bir villa

Modern lüks villalar sadece büyük cam pencerelerden ibaret birer bina değildir. Homify’ın bu gün sizlere sunduğu bu çalışma Hollandalı Kabaz tarafından hayata geçirilmiş, saz bitkisinden yapılan çatısı ile çok farklı bir ev modeli olmuştur. Villanın dış kısmı rüstik bir havaya sahip, iç kısmı ise göz alıcı bir güzelliğe sahip bir şekilde yapılmış. Hollandalı uzmanlar; villa sahiplerinin istemiş olduğu lüks, modern, rahat yaşamı sağlayacak şekilde yenilemiş, aile ve sosyal hayatın daha güzel yaşanmasını sağlamışlar. Evin iç kısmı dış kısmına göre sürprizler ile dolu olduğu için içini gezmeye başlayalım.