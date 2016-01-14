Dış görünüşü aldatıcı şahane bir villa

Modern lüks villalar sadece büyük cam pencerelerden ibaret birer bina değildir. Homify’ın bu gün sizlere sunduğu bu çalışma Hollandalı Kabaz tarafından hayata geçirilmiş, saz bitkisinden yapılan çatısı ile çok farklı bir ev modeli olmuştur. Villanın dış kısmı rüstik bir havaya sahip, iç kısmı ise göz alıcı bir güzelliğe sahip bir şekilde yapılmış. Hollandalı uzmanlar; villa sahiplerinin istemiş olduğu lüks, modern, rahat yaşamı sağlayacak şekilde yenilemiş, aile ve sosyal hayatın daha güzel yaşanmasını sağlamışlar. Evin iç kısmı dış kısmına göre sürprizler ile dolu olduğu için içini gezmeye başlayalım.
Dış görünüşü aldatıcı olsa da içine girdiğinizde beyaz, kahverengi, bej, nötr renkler içinde şık ve zarif bir salon ile karşılaşıyorsunuz. Geometrik formlar eşliğinde pırıl pırıl sehpalar, estetik kanepeler, kumaş kaplı koltukların yer aldığı şık bir dekorasyon ile yumuşak halılar bir arada salona zarafet kazandırmış. Salonun sahip olduğu atmosfer dinlenmeniz için çok ideal bir hale getirilmiş.
Villanın ana girişine bu açıdan baktığınızda çok büyük ancak mütevazi, bir ev olarak görünüyor. Siyah ve beyaz cephe kalın saz tabakası ile kaplanmış, ilginç bir görünüme sahip olması sağlanmış. Bu haliyle çevreden de rahatlıkla görülebilir hale getirilmiş olan evin ana giriş kısmında koruma ağacı estetik bir görüntü oluşturmuş. Ancak bu görünüşe aldanmadan iç kısmına yolculuğa devam ediyoruz.
Küçük bir köy gibi bir arada olan villaya ek olarak büyük bir garaj ile birlikte ilginç binalar yer alıyor. Villaya dikkatli bir şekilde baktığınızda Porsche 911 Turbo park halinde görürsünüz. Bu şekilde düşündüğünüzde mülkiyet sahibinin hangi sınıfa ait olduğunu anlayabilirsiniz.
Villa içerisine girmeden önce villanın etrafını gezerek tanımak isterseniz, çok büyük bir bahçe içinde dolaşmanız gerekir. Binaya dışarıdan baktığınızda ise sazlardan yapılmış beşik çatının dik küplerin birbiri üzerine binmesi ile bağlanmış olduğunu görürsünüz. İkinci kat yüksekliği saz kaplı tavan ile düşürülmüş, mükemmel bir teras ile villa cephesi dekorasyonu tamamlanmış.
Salon düzenlemeleri genellikle içinizi sıkmayacak aksine ilginizi çekecek bir konsepte yapılmış. Tv, şömine, mobilyalar modern bir şekilde düzenlenmiş, dekoratif bir şömine tercih edilerek abartılı bir dekorasyondan kaçınılmış. Tv üzerindeki duvarın boş kalması önlenmiş, modern duvar rafları ile süs aksesuarlarının dekorasyon içine katılması sağlanmış. Tüm bu çalışmalar ile estetik ve şık bir salon ortaya çıkarılmış.
Mutfak salon gibi beyaz duvarlar, ahşap parkeler, gri mutfak tezgahı, beyaz ve gri mutfak mobilyaları ile mükemmel bir şekilde dekore edilmiş. Mutfak adası mutfağın merkezi bir alanına konumlandırılmış ve hem lavabo hem de depolama alanı olarak kullanılarak fonksiyonellik kazandırılmış.
Ev içerisinde boş alanlar çok olduğu için bazı kısımları ev ofis olarak tahsis edilmiş ve düzenlenmiştir. Bürokratik sorunlar ile uğraşmak zorunda kalan insanlar, evden çalışmak isteyen yaratıcı bir roman yazarı için bir ofis şeklinde dekore edilmiş. İç tasarımda aydınlatma için düşük bir avize tercih edilerek ilham verici bir dekorasyon yapılmış.
Birinci katta yer alan banyo, tüm ihtiyacınıza cevap verebilecek şekilde dekore edilmiş. Banyo yeri bir çok insanın ihtiyacına cevap verebilmesi açısında yeri özel olarak belirlenmiş, cam kapılar, küvet, duş teknesinin bir arada olduğu bir dekorasyon ile muhteşem görsellikte bir banyo ortaya çıkarılmış.