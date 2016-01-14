Birbirinden bağımsız şaşırtıcı güzellikte villalar

Homify'da bu gün sizleri bir birinden bağımsız, şaşırtıcı derece de zarif villa ziyaretine götürüyoruz. Paul Cavazzoli tarfından keşfedilen bu villalar Reggio Emilia tarafından projelendirilerek zarif ve modern bir görünüme kavuşturulmuş. Dış görünüşleri kadar içleri kadar şık olan bu binaların iç kısımlarını görmek ve kendi evinde uygulayabileceği yeni fikirler edinmek için gezimize başlıyoruz.
Villalar, dışarıdan bakıldığında modern ve kompakt bir görünüme sahip binalar pembe eğilimli renkler ile yer yer beyaz,gri ve krem renkleri yer almaktadır. Binaların balkonları büyük derin pencerelere fazlaca yer verilmiştir. Balkonlara ek olarak açık yeşil bir bahçe ve renkli çiçeklerin yer aldığı bir kasaba evi havası veren bahçe yapılmıştır
Mutfak fonksiyonel bir şekilde tasarlanmış, evin geri kalan bölümleri ile bağlantılı olarak yapılmıştır. Serbest duvarlardan yararlanılmış, odaya karakterirstik bir hava veren beyaz renkli parlak boyalar ile mükemmel bir mutfak ortaya çıkarılmış. Geleneksel tarza dekore edilmiş olan mutfakta çok şık ve estetik bir yemek masası konularak modern bir çizgi oluşturulmuş. Kapı üzerine monte edilen klima ile oda içerisinde oluşacak kalabalık görüntü engellenmiş ve sade, minimal bir dekorasyon hayata geçirilmiştir. Büyük sürgülü kapı etrafında yer alan sütunlar; buz dolabı, fırın ve çeşitli bölmeler ile estetik bir görünüme kavuşmuştur.
İkinci mutfak olarak daha geniş ve daha donanımlı bir mutfak yapılarak mutfağın gün ışığından daha fazla yararlanması ve aydınlanması için geniş bir pencere yapılmıştır. Mutfak içerisinde kullanılan siyah ve beyaz renkler nedeniyle gri tonlar ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Mutfak, canlı ve cilalı bir zemin ile daha net bir şekilde ortaya çıkarılmış.
Salon büyük bir cam kapı ile diğer binaya bağlantı yolu yapılmış, çevre gri ve tonları kullanılarak akıllıca bir düzenleme sonucu estetik bir hale getirilmiş, şömine ve zarif dekorasyon ile oda sıcaklığı daha sofistike bir hale getirilmiştir.
Geniş ve derin bir banyo ile üst düzey sağlıklı bir banyo ortaya çıkarılmış, koyu renk parkeler ile modern lavabo ortama dinamizm kazandırmıştır. Eşsiz bir büyüklük ve derinliği olan banyoda, duvarın bir köşesine zarif bir şekilde yerleştirilmiş olan küvet ile banyo tamamlanmıştır.
İkinci öneri olarak güçlü bir karakteri olan batı tarzı bir banyo yapılmıştır. Küçük bir alan içerisinde özgün detayların yer aldığı şık duvar kağıtları, oval bir ayna, antik bir çerçeve ile banyo içerisine farklı bir hava kazandırmıştır. Küçük bir hacme sahip olmasına rağmen düzenli bir yerleşim ile zarif bir batı tarzı banyo ortaya çıkarılmış.
Binanın üst katında yer alan ikinci banyo olarak modern ve sağduyulu bir banyo tarzı tercih edil zarif bir şekilde uygulanmıştır. Mermer malzeme kullanılarak modern ve fonksiyonel bir banyo tasarımı yapılmış, özel mobilyalar ile fonksiyonel bir banyo yapılmış. Özellikle mermerin estetiği ön plana çıkarılarak zarif ve sağlıklı bir banyo yapılmış.