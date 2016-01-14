Birbirinden bağımsız şaşırtıcı güzellikte villalar

Mutfak fonksiyonel bir şekilde tasarlanmış, evin geri kalan bölümleri ile bağlantılı olarak yapılmıştır. Serbest duvarlardan yararlanılmış, odaya karakterirstik bir hava veren beyaz renkli parlak boyalar ile mükemmel bir mutfak ortaya çıkarılmış. Geleneksel tarza dekore edilmiş olan mutfakta çok şık ve estetik bir yemek masası konularak modern bir çizgi oluşturulmuş. Kapı üzerine monte edilen klima ile oda içerisinde oluşacak kalabalık görüntü engellenmiş ve sade, minimal bir dekorasyon hayata geçirilmiştir. Büyük sürgülü kapı etrafında yer alan sütunlar; buz dolabı, fırın ve çeşitli bölmeler ile estetik bir görünüme kavuşmuştur.