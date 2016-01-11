Ev kiralamadan önce dikkat etmemiz gereken detaylar nelerdir?

Ev dekorasyonu ve eşya alış verişi yeni bir evin en keyifli işidir. Eşyaların nasıl yerleşeceği, hangi odaların ne amaçla kullanılacağı ve hangi eşyaların yenileneceği, ev sahiplerinin zevkle ilgilendiği konulardır. Zaten bu aşamaya gelene kadar işin çileli kısmının çoktan tamamlanmış olması gerekir. Yeni bir ev, yeni bir yaşam alanı fikri herkese çekici gelse de ev bulma ve kiralama süreci korkulu rüya gibidir ve işin çileli kısmı da burasıdır. Bu süreci daha kolay atlatabilmek için uzmanların üzerinde hem fikir oldukları bir takım detaylar var. İster profesyonel bir ekiple yola çıkın, ister kendi seçimlerinizi yapın, ev kiralamadan önce mutlaka bilmeniz gereken püf noktalar olacak. Bu yazımızda ev kiralamadan önce bilmeniz ve dikkat etmeniz gereken detayları sizlere sunacağız. Muhteşem örnek tasarımlar eşliğinde vereceğimiz fikir ve öneriler evi kiraladıktan sonra herhangi bir sorun yaşamamanız için oldukça önemlidir.

Ev bakmak için emlak ofislerinden, internet sitelerinden ya da ilanlardan yola çıkabilirsiniz ama karar vermeden önce mutlaka evi kendi gözlerinizle inceleyin. Fotoğraflar ve ilanlar kimi zaman yanıltıcı olabiliyor. Bununla birlikte ev bakmaya giderken yanınızda size eşlik edecek ve fikir verecek birilerinin bulunması da işinizi kolaylaştırır. Fotoğraf makinesi taşıyarak baktığınız evlerin fotoğraflarını çekip daha sonra detaylı karşılaştırma yapabilirsiniz. Ev bakmaya mutlaka gün ışığında gitmenizi tavsiye ediyoruz çünkü boş evlerde çoğu zaman elektrik olmadığını hesaba katmalısınız. Bir diğer önemli konu da ev bakacağınız civardaki kira bedelleri hakkında bir ön soruşturma yapmanız gerektiğidir. Fiyat metrekare oranına ve rayiç bedellerine mutlaka dikkat edin böylece daha sonra pişman olacağınız bir ticari ilişkiye girmemiş olursunuz. Ev bakarken hem zevk ve ihtiyaçlarınızı hem de bütçenizi göz önünde bulundurmalısınız. İhtiyaçlarınızı belirleyen bir liste hazırlamak bu konuda size yardımcı olabilir. Bütçe konusunda, fiyat araştırması yapmadan sözleşme imzalamamak gerekir. Zevkleriniz konusunda ise pek öneriye gerek yok ancak evin manzarasına da bir göz atmadan karar vermemekte yarar var.

Eğer tutacağınız evde bir takım tadilatlar yapacaksanız “Temel ev tadilatı: Banyolar, mutfaklar, zeminler ve duvarlar” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Temel ev tadilatı hakkında kullanışlı öneriler ve güzel tasarımlar sunan faydalı bir fikir yazısı.