Ev kiralamadan önce dikkat etmemiz gereken detaylar nelerdir?

Ev dekorasyonu ve eşya alış verişi yeni bir evin en keyifli işidir. Eşyaların nasıl yerleşeceği, hangi odaların ne amaçla kullanılacağı ve hangi eşyaların yenileneceği, ev sahiplerinin zevkle ilgilendiği konulardır. Zaten bu aşamaya gelene kadar işin çileli kısmının çoktan tamamlanmış olması gerekir. Yeni bir ev, yeni bir yaşam alanı fikri herkese çekici gelse de ev bulma ve kiralama süreci korkulu rüya gibidir ve işin çileli kısmı da burasıdır. Bu süreci daha kolay atlatabilmek için uzmanların üzerinde hem fikir oldukları bir takım detaylar var. İster profesyonel bir ekiple yola çıkın, ister kendi seçimlerinizi yapın, ev kiralamadan önce mutlaka bilmeniz gereken püf noktalar olacak. Bu yazımızda ev kiralamadan önce bilmeniz ve dikkat etmeniz gereken detayları sizlere sunacağız. Muhteşem örnek tasarımlar eşliğinde vereceğimiz fikir ve öneriler evi kiraladıktan sonra herhangi bir sorun yaşamamanız için oldukça önemlidir.
Ev bakmak için emlak ofislerinden, internet sitelerinden ya da ilanlardan yola çıkabilirsiniz ama karar vermeden önce mutlaka evi kendi gözlerinizle inceleyin. Fotoğraflar ve ilanlar kimi zaman yanıltıcı olabiliyor. Bununla birlikte ev bakmaya giderken yanınızda size eşlik edecek ve fikir verecek birilerinin bulunması da işinizi kolaylaştırır. Fotoğraf makinesi taşıyarak baktığınız evlerin fotoğraflarını çekip daha sonra detaylı karşılaştırma yapabilirsiniz. Ev bakmaya mutlaka gün ışığında gitmenizi tavsiye ediyoruz çünkü boş evlerde çoğu zaman elektrik olmadığını hesaba katmalısınız. Bir diğer önemli konu da ev bakacağınız civardaki kira bedelleri hakkında bir ön soruşturma yapmanız gerektiğidir. Fiyat metrekare oranına ve rayiç bedellerine mutlaka dikkat edin böylece daha sonra pişman olacağınız bir ticari ilişkiye girmemiş olursunuz. Ev bakarken hem zevk ve ihtiyaçlarınızı hem de bütçenizi göz önünde bulundurmalısınız. İhtiyaçlarınızı belirleyen bir liste hazırlamak bu konuda size yardımcı olabilir. Bütçe konusunda, fiyat araştırması yapmadan sözleşme imzalamamak gerekir. Zevkleriniz konusunda ise pek öneriye gerek yok ancak evin manzarasına da bir göz atmadan karar vermemekte yarar var.
Eğer tutacağınız evde bir takım tadilatlar yapacaksanız “Temel ev tadilatı: Banyolar, mutfaklar, zeminler ve duvarlar” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Temel ev tadilatı hakkında kullanışlı öneriler ve güzel tasarımlar sunan faydalı bir fikir yazısı.
Tutmaya karar verdiğiniz evin iç mekanı yeniden yaptırılmış ve bakımdan geçmiş olabilir bu nedenle yaşını tam kestiremeyebilirsiniz. Bu yüzden sadece dairenin içine değil apartmanın genel durumuna da bakmanız gerekir. Girişi ve dış cephesi apartmanın sağlamlığı hakkında birçok ipucu verecektir. Özellikle dış cephede rutubet izleri ya da sıva dökülmesi olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Daha rahat ve endişesiz bir hayat için oturacağınız binanın yaşını ve depreme dayanıklılık durumunu soruşturmanız gerekir.
Ev ne kadar bakımlı görünürse görünsün mutlaka detaylı bir tadilat araştırması yapın. Eve yerleşmeden anlaşılması zor olan birçok yerden size tadilat masrafı çıkabilir. Bunun için lavabo bataryalarından prizlere, lambalardan kapı ve pencerelere kadar kullanacağınız her şeyi bir kez deneyin. Klozette veya diğer giderlerde tıkanıklık olup olmadığını anlamak için su dökün veya sifon çekin. Duş bağlığını deneyin, kapı ve pencerelerin pervazlarını, hava alıp almadığını kontrol edin. Ayrıca evin duvarlarında nemlenme ya da rutubet olup olmadığını kontrol edin. Eğer ev bakmaya gittiğinizde boş evin pencerelerini açık bulursanız duvarları ve giderleri daha iyi inceleyin çünkü herhangi bir kokuyu yok etmek için pencereler açılmış olabilir.
Yaşayacağınız evin güzelliği temizliği bir yana sağlıklı ve masrafsız olması da son derece önemlidir. Bu nedenle evin enerji karnesini mutlaka bilmelisiniz. Evde kullanılan ısıtma sisteminin türünü ve özelliklerini sorun. Camlar çift cam mı, izolasyon var mı, evin genişliğine yetecek sayıda kalorifer peteği bulunuyor mu incelemeniz gerekir. Yakıt olarak ne kullanılıyor, apartmanda bu konuda daha önce sorun yaşanmış mı ve aylık gideri nedir bütün bu soruların yanıtlarını almadan karar vermek ilerde sizi sıkıntılı durumlara düşürebilir. Evde kullanılan bütün ısınma ve aydınlanma cihazlarının enerji sınıflarını öğrenin. Sonuç olarak eğer bütçenizi yoracak bir karne çıkarsa düzeltmeler talep edebilir bu konuda ev sahibiniz ile pazarlığa oturabilirsiniz.
Bir evin tek masrafı kira bedeli değildir. Siz bütçenize göre bir kira belirleyip ona göre ev tutarsınız ancak evin aylık düzenli ödenmesi gereken başka giderleri de vardır. Havuz ve bahçe bakımı, apartman bakımı, kalorifer dairesi bakımı, yakıt masrafı, ortak alan elektrik faturası, aidat, apartman görevlisi ücreti gibi hesaba katmadığınız birçok farklı masraf sonradan bütçenizi zorlayabilir. Bu masrafları emlak danışmanı da çoğu zaman bilemez. Bu nedenle, böyle bir durumla karşılaşmamak için evi tutmadan önce apartman görevlisiyle ya da müstakbel komşularınızla ufak bir muhabbete girmekten çekinmeyin.
Vavien İç Mimarlık imzalı bu muhteşem oturma odası dekorasyonu ev arayan herkesi cezbedebilir ama siz böyle bir dekorasyonla bile karşılaşsanız masraf tablosu çıkarmadan karar vermeyin.
Ev doğalgazlı ya da kombili ise evin doğalgaz projesinin olup olmadığını mutlaka sorun. Özellikle yeni dairelerde, doğalgazlı ya da kombili diye kiralanan evin aslında doğalgaz projesi olmadığı sadece sistemin kurulduğu sonradan anlaşılabiliyor. Böyle durumlarda proje yapılmadan kullanıma açılmayan kombi ve doğalgaz, kiracıya ciddi bir masraf ve zaman kaybı yaşatabiliyor. Bunun yanı sıra, elektrik ve su gibi faturaların ev sahibi üzerine ve hali hazırda borçlu olduğu durumlarla veya önceki kiracının borcu nedeniyle saatleri sökülmüş dairelerle karşılaşmak da mümkün. Borçları kapattırıp yeni kiracı üzerine aldırmak ve çalışır hale getirmek yorucu ve zaman kaybettiren bir iş.
Evin mutfağını açtırmak veya balkonlara katlanır cam yaptırmak, iki odayı birleştirmek gibi evin projesini değiştirecek işlemler yapmayı düşünüyorsanız bunu mutlaka ev sahibiyle ve esas projeye uygun olarak, profesyonel bir ekip danışmanlığında yapmalısınız. Sonradan sorun yaşamamak için en ufak değişiklikler için dahi ev sahibinizle görüşün. Eve yerleşmeden önce bütün tadilat ve bakım işlemlerinizi yaptırın. Bu tür işlere sonradan girişmek çok daha zor ve zahmetlidir.
Ev kiralarken mutlaka yazılı bir sözleşme yapmalı ve ödemeler için banka kanalı kullanmalısınız. Sözleşmede ismi geçen kişinin emlakçı ya da bir başkası değil, tapuda adı geçen ev sahibi olmasına dikkat edin. En az bir yıllık sözleşme yapın ve gelecek yıl için artış miktarı hakkında anlaşın. Evi incelediğiniz sırada tespit ettiğiniz bütün eksiklik, aksaklık ve arızaları sözleşmede bildirin. Evden çıkış süreniz ile ilgili bir madde olup olmadığına dikkat edin ve sözleşmeyi mutlaka dikkatlice okuyun.