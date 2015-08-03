Mobilyaların aksesuarlarla etkileşimi

Modern yaşamda dekorasyon belirli bir çizgide yapıldığından, küçücük dokunuşlarla mobilyalarınıza yeni ve ferah görünümler kazandırabilirsiniz. Mobilyalar, aksesuarlarla desteklendiğinde veya aksesuarlar mobilyalarınıza göre dekore edildiğinde yeni ve farklı mobilyalarınız olacak ve daha şık, daha güzel görünecektir.

Aksesuar dekorasyonlarında bütçelerinize göre çeşitli süslemeler kullanarak görsel güzellik kazandırılmış mobilyalar yapabiliriz. Yapacağınız dekorasyonlarda mobilyalarınızın ve aksesuarlarınızın; yer döşemelerine, perdelerinize ve duvar kaplamalarınıza uyumu önemli olacaktır. Günümüzde evlerin mimari özellikleri çok gelişmiştir. Yapacağınız aksesuar süslemeleri evin mimarisine ve dizaynına yeni bir hava getirmeli, estetik uyum sağlamalı ve modernizme ayak uydurmalıdır. Modern dekorasyon yaparken, ahşap ve ahşap özellikli malzemeler ilde evlerimize doğallık verebilirsiniz.