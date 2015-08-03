Mobilyaların aksesuarlarla etkileşimi

Modern yaşamda dekorasyon belirli bir çizgide yapıldığından, küçücük dokunuşlarla mobilyalarınıza yeni ve ferah görünümler kazandırabilirsiniz. Mobilyalar, aksesuarlarla desteklendiğinde veya aksesuarlar mobilyalarınıza göre dekore edildiğinde yeni ve farklı mobilyalarınız olacak ve daha şık, daha güzel görünecektir.
Aksesuar dekorasyonlarında bütçelerinize göre çeşitli süslemeler kullanarak görsel güzellik kazandırılmış mobilyalar yapabiliriz. Yapacağınız dekorasyonlarda mobilyalarınızın ve aksesuarlarınızın; yer döşemelerine, perdelerinize ve duvar kaplamalarınıza uyumu önemli olacaktır. Günümüzde evlerin mimari özellikleri çok gelişmiştir. Yapacağınız aksesuar süslemeleri evin mimarisine ve dizaynına yeni bir hava getirmeli, estetik uyum sağlamalı ve modernizme ayak uydurmalıdır. Modern dekorasyon yaparken, ahşap ve ahşap özellikli malzemeler ilde evlerimize doğallık verebilirsiniz.
Etkileyici bir mutfak dekorasyonu için yoğunlaşılması gereken objeler aksesuarlardır. Aksesuarların çeşitliliği ve sadeliği ile mutfaklara enfes görünümler kazandırılması mümkündür. Örnek fotoğrafta mutfak adası olarak düşünülmüş adanın bir kısmı raflar eklenerek kitaplık haline getirilmiş, bir kısmı da camlı bölme yapılarak yiyecek saklama alanı olarak dekore edilmiştir. Böylece mutfak adası çok işlevsel hale getirilmiştir.Ada üzerine sarkıt lambalar asılarak daha hoş bir aydınlatma sağlanmıştır. Mutfak adasının üzerine küçük bitki figürleri ile süslemeler yapılarak sade bir aksesuar dekorasyonu yapılabilir. Mutfak dekorasyonun sade ve yalın olması mutfakta geçirilen zamanın daha keyifli olmasını sağlar.
Evlerinizi, kişiliğinizi yansıtan ve dinamik, canlı ve oldukça modern bir tasarımla dekore edilmesini istemez misiniz? Evlerinizde kullandığınız ve vazgeçilmeziniz olan mobilyalar için küçük farklı aksesuarlar yaparak ve evin mimarisinden yararlanarak, aksesuarlar ile süsleyerek daha şık hale getirebilirsiniz. Örnek resimde de görüleceğe üzere küçük dokunuşlar ile çok daha estetik, çok daha görsel bir salon elde edebilirsiniz. Aydınlatmayı sarkıt lambalar ile güzelleştirip, orta sehpa üzerine cam şamdanlar üzerine küçük çiçekler ile salonu modern bir görünüme kavuşturmuş. Kapı girişinin üzerine tablolar yerleştirerek tuğla duvarın görsel güzelliği bozulmamıştır.
Televizyon ünitesini küçük vazo ve biblolar koyarak süs rafı olarak , sade ama süslenmiş bir ünite haline getirilmiştir.Televizyon ünitesi olarak düşünülmüş koyu renk konsol televizyonun tamamlayıcı unsuru olarak düşünülmüştür.
Duvarlarınızı farklı tasarımlar ile süsleyerek duvar özelliğinden kurtararak farklı özellikler kazandırabilirsiniz. Bunun yanında mobilyalarınızı küçük süslemeler ve aksesuarlar ile birleştirerek daha kullanışlı ve estetik hale getirebilirsiniz. Resimde televizyonun bulunduğu duvarı iki farkı pastel renge boyayarak duvara canlılık kazandırılmış.
Duvarın bir tarafına ahşap raflar monte edilerek kitap, vazo ve küçük süsleri bu raflarda sergileyerek duvara fonksiyonellik kazandırılmış. ayrıca televizyonun altına bir şömine resmi kaplanarak dağ evi havası verilmiştir. Orta sehpa ahşap desenler ile kaplanmış, üzerine elips bir sini ile çiçek vazosu konularak estetik bir orta sehpa yaratılmıştır.
Evlerimizde ki süs eşyaları vazolar, çerçeveler, biblolar, eski taş hayvan figürleri orta sehpada, masanın üzerinde yer bulmaktadır. Süs eşyaları için farklı tasarımlar yaparak daha modern şekilde sergilenebilir. Örnek fotoğrafta bir kitaplık tamamen süs eşyaları için kullanılmış, süs rafları ortaya çıkarılmıştır. Aynı zamanda kitaplığın arkası açık bırakılarak salona ve oturma odasına ortak estetik bir görünüm verilmiştir.
Süs kitaplığının, oturma grubu ve duvar kaplamaları ile renk uyumu içinde olması modern dekorasyona verilen önemi gösterir. ayrıca kitaplığa temsili kitaplar konulması süslemenin bir parçasıdır. Ev süslemelerini farklı sergileme teknikleri ile daha çekici hale getirmek sizin elinizde. Minik kat kat duvar rafları yaparak süslemelerinizi sergileyebilirsiniz.
Evimiz de, odamız da kullandığımız mobilyaları doğal malzemeler kullanarak daha fonksiyonel hale getirmek istemez misiniz? O halde yandaki fotoğraftaki gibi bir kitaplık, kitaplık özelliği kazandırılmış bir orta sehpa yapabilirsiniz. Evinizde kullandığınız çalışma masasının üzerine gelecek şeklide basit sıkıştırılmış suntalardan duvar rafları yaparak çok fonksiyonel bir çalışma masası yapabilirsiniz. Yapılan bu raflara küçük biblolar, hayvan figürleri, kitaplar ve oyuncaklarınızı dizerek bir süs rafı yapabilirsiniz. Çalışma masası sandalyesinin arkasına yelek şeklinde cepler dikilmiş ve bu ceplere yapay çiçekler yerleştirilmiştir. Masa üzerinde yar alacak vazodan kurtulmuş, görsel güzellik kazandırılmıştır.
Odaların en sade ve en düz bölümleri olan kapılan genelde hiç dekore edilmezler. Eve, odaya girişte enerjinizin tavan yapması, motivasyonunuzun yükselmesi için kapıları içten ve dıştan dekore edip aksesuarlarla süsleyebilirsiniz. Örnek fotoğrafta olduğu gibi iç kapıların yüzeyleri kenarları işlenmiş ayna ile kaplanarak estetik bir görsellik verilmiştir. Aynaların üzerine işleme süsler asılarak göz kamaştıran bir güzellik oluşturulmuştur. Odaların bütün kapıları benzer aksesuarlarla desteklenerek bütün kapılar süslenebilir ve odalarımız daha ferah hale getirilebilir. Kapı yüzeylerine ayna yerine parlak kağıt kaplamalar ile kaplayarak dekore edebilir, işlemeli süsler yerine raflı süsler tercih edebilirsiniz.
Odaların duvarları en sadece boyanan veya kaplama kağıtlar ile kaplanan yerleridir. Duvarların süslenerek veya kaplanarak odaların ferah hale getirilmesi, daha yaşanabilir yaşam alanları oluşturulmasını sağlar. örnek fotoğrafta ki gibi asılabilen boncuk süsleri ile duvarlar süslenerek canlılık kazandırılmıştır. Duvarlara asılan çeşitli boylarda çerçeveler boncuk süslemeleri ile kombine edilerek dekore edilebilir. Bu tasarımda duvar odanın en canlı ve en süslü yeri olacaktır. Boncuk süslemeleri ile duvar rengi arasında ki tezatlık renk çatışması olarak oda da yerini almıştır. Güzel bir duvar dekorasyonunuz olmasını ve odanızı canlandırmasını istiyorsanız duvarınız ile ilgilenmeniz gerekli. Kolay gelsin.
Mutfaklar, kafalarımızda yemek pişirilip, yenilen yer olarak kalıplaşmıştır.Modern dekorasyon kalıplaşmış bu düşünceleri yerine modern, aksesuarlar il güzelleştirilmiş, içinde keyifle vakit geçirilen mutfaklar yaratmıştır. Yandaki resimde de görüleceği gibi, küçük dikdörtgen fayanslarla kaplanmış duvara mutfak ekipmanlarını asmak ve mutfağa görsellik kazandırmak için eski, nostaljik askılar monte edilmiştir. En alta isi baharatlık olarak kullanılacak küçük açı-kapalı raflar yapılmıştır. Nostaljik askılara asılan ve özellikle bakır ve pişirilmiş topraktan yapılmış kap, cezve ve tabaklar mutfağa ayrı bir hava vererek enfes bir görsellik oluşturmuştur. Mutfakları benzer tasarımlarla dekore ederek yaşanabilir be keyif alınabilir mutfaklar yapabilirsiniz.
Salonlarınızda bulunan mobilyalarınızın aksesuarları ile farklı modeller de süslemeler yapabilirsiniz. resimde görüldüğü üzere; salonda bulunan konsol, sehpa ve çek yatları farklı aksesuarlar ile güzelleştirilip sade olan konsola görsellik kazandırılmıştır. Konsolun üzerine ahşaptan yapılmış, küçük bisiklet, kamyonet, otomobil, motorsiklet gibi renkli oyuncaklar ile süslenmiştir, Salon ortasında bulunan orta sehpa üst yüzey cam tercih edilmiş altına benzer oyuncaklar konularak enfes bir görüntü sağlanmıştır Orta sehpa atına serilmiş yapay ayı postu odaya estetik kazandırmıştır. odada bulunan çekyatların sırt kısımlarına yapılacak olan ceplere yapay bitkiler konularak farklılık saplanır.
Eviniz küçük ve odalarımız istenilen boyutlarda değilse, yaşam alanlarını aksesuarla ile destekleyerek ferah ve yaşanabilir hale getirin. Salonlar evlerin en çok kullanılan alanları olduğu için farklı ve modern dekorasyonlar ile görsel olarak zenginleştirin. Örnek resimde olduğu gibi, konsolun üzerine küçük hayvan motifleri veya oyuncakları konmuştur. Orta sehpa ise ahşaptan yapılma veya ağacın yontulması ile elde edilmiştir. Sehpanın üzerine gümüş cezve, çaydanlık, ibrik gibi görselliği olan objeler konmuştur. Tavan ahşap kaplanarak salona doğallık kazandırılımıştır. Sarkıtma lambalar ile ferah aydınlatmalar yapılmış, salonu daha yaşanabilir bir yaşam alanına çevirmiştir.