​Daha güvenli bir ev için 6 yol

Gerek şehirlerin kalabalıklaşması gerekse yaşa bağlı zorluklar tüm nesiller için güvenli bir ev yaşamını gün geçtikçe güçleştiriyor. Kapı kameraları, duman detektörleri ve hırsız alarmları gibi sistemler sizi sadece olası afetlere karşı can güvenliğiniz için uyarabilir. Ancak herhangi bir koruma sağlamaz. Pahalı elektronik araç gereç satın almadan hırsızları uzak tutmak istiyorsanız bazı önlemler almalısınız.

Bilhassa tatil günlerinde evinizin soyulup değerli eşyalarınızın kaybolması yahut hasara uğraması dönüşünüzü kabusa çevirebilir. Oysa güvenli ev demek insanlar sokakta ya da tatildeyken davetsiz misafirleri uzak tutan yerdir. Evi daha güvenli hale getirmenin en iyi yolu, güvenlik aygıtları ile ilgili düzenli kontroller yapmak, eğer evde yaşa bağlı olarak yardıma ihtiyacı olan insanlar varsa sorunlu alanları veya felaket bölgelerini tespit etmektir. Hem kişisel can güvenliğiniz hem pahalı eşyalarınız için evi güvenli hale getirmek ve aynı zamanda izinsiz girişleri engellemek için evinizi korumaya yardımcı olabilecek bazı başlıkları sıraladık. Bu tavsiyeleri birebir uygulamasanız da en azından güvenlik hususunda tedbir almaya yönlendirmek amaçlı yararlı bir konu olabileceğini umuyoruz. Zira bizim ülkemiz için deprem de ciddi bir tehlike. Doğal afetlere yönelik alabileceğiniz önlemler başka bir yazının konusu olmakla birlikte bu yazıda hırsızlık olaylarına karşı evinizi daha güvenli hale getirebilmeyi anlattık.