​Daha güvenli bir ev için 6 yol

Gerek şehirlerin kalabalıklaşması gerekse yaşa bağlı zorluklar tüm nesiller için güvenli bir ev yaşamını gün geçtikçe güçleştiriyor. Kapı kameraları, duman detektörleri ve hırsız alarmları gibi sistemler sizi sadece olası afetlere karşı can güvenliğiniz için uyarabilir. Ancak herhangi bir koruma sağlamaz. Pahalı elektronik araç gereç satın almadan hırsızları uzak tutmak istiyorsanız bazı önlemler almalısınız.
Bilhassa tatil günlerinde evinizin soyulup değerli eşyalarınızın kaybolması yahut hasara uğraması dönüşünüzü kabusa çevirebilir. Oysa güvenli ev demek insanlar sokakta ya da tatildeyken davetsiz misafirleri uzak tutan yerdir. Evi daha güvenli hale getirmenin en iyi yolu, güvenlik aygıtları ile ilgili düzenli kontroller yapmak, eğer evde yaşa bağlı olarak yardıma ihtiyacı olan insanlar varsa sorunlu alanları veya felaket bölgelerini tespit etmektir. Hem kişisel can güvenliğiniz hem pahalı eşyalarınız için evi güvenli hale getirmek ve aynı zamanda izinsiz girişleri engellemek için evinizi korumaya yardımcı olabilecek bazı başlıkları sıraladık. Bu tavsiyeleri birebir uygulamasanız da en azından güvenlik hususunda tedbir almaya yönlendirmek amaçlı yararlı bir konu olabileceğini umuyoruz. Zira bizim ülkemiz için deprem de ciddi bir tehlike. Doğal afetlere yönelik alabileceğiniz önlemler başka bir yazının konusu olmakla birlikte bu yazıda hırsızlık olaylarına karşı evinizi daha güvenli hale getirebilmeyi anlattık.
Güçlü kapı ve pencereler güneş, rüzgar, yağmur, fırtına gibi doğal unsurlara karşı evi korur ve aynı zamanda hırsız gibi davetsiz misafirlerin eve girmesini engeller. Pencereler için alt katta oturuyorsanız parmaklık yaptırabilir, gerektiği takdirde kilit de kullanabilirsiniz. Kapı içinse günümüzde çok çeşitli imkanlar mevcut olup içinizi ferah tutmanızı sağlar.
Kamera sistemi hırsız alarmı ile işbirliği içinde çalışan ilk savunma hattı olarak kabul edilir. Ev güvenliği hakkında tartışılırken kapalı devre televizyonun önemi göz ardı edilemez. Kapalı devre televizyon veya CC kamera sistemi evin etrafında stratejik alanlarda güvenli bir kamera ağı kurmayı gerektirir. Böylece kamera sistemine bağlı olarak görüntüler sürekli bilgisayar hafızasına kaydedilir. Bu kayıtlar öngörülen düzenlemelere uygun olarak korunur ve kayıt tutma gerekli değilse silinir. Bu sayede dairenize güvenli bir şekilde oturarak kamera sistemi kurarak mülkiyet alanınıza girmeden önce ziyaretçileri görebilir, tekinsiz insanları içeri sokmayabilirsiniz. Kamera sistemini ön ve arka kapılarda kullanabilir, büyük Fransız pencereleriniz varsa evin en savunmasız bölgelerine sabitleyebilirsiniz. Böyle bir önlem almak soygun sırasında polisin hırsızları bulabilmesi için oldukça avantaj kazandırır. Bilhassa müstakil ve bahçeli evler için gerekli olan bu sistem soyguncular kadar dolandırıcılardan da sizi korur.
Özellikle büyük şehirlerde tüm kamu ve özel iş kuruluşlarının binalarını korumak ve tehlikeli yabancıları uzak tutmak üzere hırsız caydırıcı sistemleri var. Kırsal ve kentsel alanlarda suç grafiği giderek yükselirken dairenizin düzeni ve güvenliği için evde uygun bir hırsız alarm sistemi kurmanız tavsiye edilir. Hırsızlıkla birlikte can güvenliğiniz ailenizi korur, değerli eşyalarınızın çalınmasını önler. Kısacası bir alarm sistemi satın almak uzun vadede size yararlı bir yatırımdır. Ev güvenliği için kullanabileceğiniz araçlar kamera sistemleri, yangın tüpleri, hareket detektörleri ve de son olarak hırsız alarmları ayrıntılı bir güvenlik teçhizatı oluşturmak için sayabileceğimiz yöntemlerdir. Hırsız alarmının işlevi bir yabancı veya hırsız kapı ve pencereleri zorladığında sizi ses çıkararak uyaran bir ürün olup basit bir çalışma mekaniği vardır. Temelde hırsız alarmı sistemi üzücü bir durumla karşılaşmadan evvel sizi uyarma amacı taşır. Soygun, dolandırma gibi suçlar içinse güçlü bir caydırıcı olarak kabul edilir. Kimi zaman bahçede köpek bulundurmak alarma tercih edilse de hayvanınız da zarar görebilir yahut uyutulabilir. Oysa alarm sistemi sizi her şekilde uyaracaktır. Dolayısıyla can güvenliğiniz için ihmal etmemelisiniz.
Bir dairede ev sakinlerinin olmadığını belli eden işaretler nelerdir hiç düşündünüz mü? Yahut bir gün mahallenizde dolaşın ve hangi evlerin boş olduğunu tahmin etmeye çalışın. Esasen bir evin boş olup olmadığını tahmin etmek çok zor değil. Şayet yüksek duvarlara sahip değilse. Örneğin bahçesindeki çiçekler kurumuş veya posta kutusuna dergi ve gazeteler yığılmışsa. Etrafta çöpler birikmiş, bahçe bakımsız bırakılmış izlenimi veriyorsa şüphesiz o evde uzun süredir birilerinin bulunmadığını tahmin etmek zor olmaz. Dolayısıyla tatile yahut uzun bir seyahate çıktığınızda evde kimse yok fikri uyandırmamamız gerekir. Bunun için ne yapabiliriz? İlk olarak evin önünde, dış kapıda yahut posta kutusu gibi görülebilen yerlerde birikmiş broşür, evrak yığınlarını önlemeniz gerekiyor. Yani tatile çıkmadan önce tüm gazete ve broşür teslimatlarını iptal edin. Bahçenizi bakımsız bırakmamaksa biraz daha meşakkatli işlemler gerektiriyor. Eğer imkanınız varsa ve modern bir bahçe sulama yöntemi istiyorsanız günümüzde bu ihtiyacı karşılayan ve size gerek duymayan sulama sistemleri mevcut. Bu sayede sulama sisteminin zamanlayıcı özelliğinden yardım alarak bahçenize gereken özeni sağlayabilirsiniz. Eğer böyle bir imkanınız yoksa bir yakınınızdan yahut komşunuzdan çiçeklerinizi sulamasını rica edebilirsiniz.
Hırsızlık olaylarına karşı bilinen en yaygın yöntem ışıkları söndürmemektir. Şayet günübirlik bir yere gidiyorsanız bunu deneyebilirsiniz. Ancak uzun bir yaz tatiline çıktığınızı farz edelim. Aylarca ışığın açık olması hem enerji kaynaklarının tasarrufu açısından yanlış bir harekettir hem de günümüz elektrik faturaları yüksek meblağlara ulaştığından cüzdanınızı zorlayacaktır. Üstelik gece gündüz lambası yanan bir bina, o evde olduğunuz inandırıcı bir hikaye sunmaz. Eğer eviniz küçükse veya geniş arazili büyük bir eviniz varsa mülkünüzün çevresine iyi bir aydınlatma sistemi kurmak davetsiz misafirleri caydırmak için en iyi yoldur. Her taraftan aydınlatılmış bir ev en kararlı hırsızları bile iki kere düşündürecektir. Yukarıda dediğimiz gibi yalnızca iç mekandaki ışıkları açık bırakmak pek işe yarar bir yöntem değildir. Oysa bahçe ışıkları ve ev sınırındaki diğer ışıklar alanınıza girmeye çalışan bir hırsızı anında görünür kılacaktır. Son tasarım ürünü dış ışıklandırma sistemleri hareket detektörleri ile donatılmış olup hareket karşı duyarlıdır. Eğer bir hafta sonu dışarı çıkmak istiyorsanız bu sistemi çalıştırırken bir zamanlayıcı kurabilir, böylece gündüz vakti gereksiz olan aydınlatmanın da önüne geçersiniz. Enerji tasarrufu bakımından da bu sistemler çok daha avantajlıdır.
Fotoğraftaki ev MWE Architects tasarımıdır.
Evinizi daha güvenli hale getirmenin en bilinen ve temel yöntemlerini saydık. Bunlar kamera sisteminden evde olduğunuz izlenimi vermeye dek hem teknolojiden yararlanacağınız hem de kendi başınıza bulabileceğiniz yollardı. Ancak ne kadar önlem alırsak alalım yine de hırsızlık olaylarını yüzde yüz engelleyemeyiz. her ne kadar bu önlemlerden bazıları kişisel çabanızla yapabileceğiniz tedbirler olsa da bütçeniz bunlarını karşılamaya yetmeyebilir. Dolayısıyla yukarıda saydığımız önlemleri uygulasanız da uygulamasanız da her durumda geçerli olan bir yöntem daha var. O da değerli eşyalarınızı saklamak. Özellikle uzun seyahatlerde antika, mücevher gibi ederi yüksek kişisel ganimetinizi evde bırakmamak mümkünse bir banka kasasına koymak hala en iyi yol. Eğer bunu yapamıyorsanız da mutlaka bir kasa edinin. Onu da temin edemediyseniz güvendiğiniz bir yakınınıza emanet bırakın. Böylece uzun yolculuklara çıktığınızda içiniz çok daha rahat eder, geri döndüğünüzde de tatsız bir süprizle karşılaşmazsınız. Son olarak evinizdeki değerli ve pahalı eşyaların sayısı çoksa mutlaka bir liste yapmalı, geri döndüğünüzde her şeyin yerli yerinde olduğuna emin olmalısınız.
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