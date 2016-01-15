Loftunuz olamıyorsa mikroloftunuz olsun!

Peki ya mikroloft ne mene bir şey ola ki? Aslında loft tarzının küçük hatta ufacık evlere uyarlanması diyebiliriz. Geniş bir mekanı açık planlı kullanma lüksünüz olmayabilir ama benzer bir açık plan anlayışını daha düşük metrekarelerde uygulamanın formülleri araştırılıp uygulanabilir.

Bu evin taban alanı 40 metrekareyi geçmiyor yani geniş bir çatı katı ya da eski sanayi binasına göre epey dar. Yenilemeden önce var olan bölücü duvarlar da mekanı oldukça sıkışık bir hale getiriyormuş. İki katı kapsayan yüksek tavan bir mikroloft için en önemli avantaj olabilir. Burada da görüldüğü üzere ev dar da olsa yüksek tavanın doğru kullanımı mekanı oldukça ferah kılabiliyor.

Eski bölücü duvarların yıkılması ve sadece taşıyıcı bölgelerin bırakılmasıyla alan genişlemiş. Giriş kapısı direkt mutfağın yanına açılırken mutfağın da açık olarak tasarlandığını görüyoruz. Oturma kısmıyla mutfak arasında bir bölücü kısım mevcut ancak tezgah salona doğru dönerek mekana akışkanlık da kazandırıyor.

Otuma bölümünün üstüne ikinci bir kat döşemesi gelmiyor. Bu mekan üç ayrı katmanın birbirine geçişken bir şekilde yerleştirilmesiyle oluşmuş. Birincisi giriş ve mutfak ile banyonun bulunduğu katman, ikincisi birkaç basamakla çıkılan ve kanepenin bulunduğu, üçüncüsüyse galeri şeklinde tasarlanmış, yatağın yerleştirildiği kısım. Hiçbiri kapalı değil. Yatak odası diye tanımlayabileceğimiz bölümde yalnızca tırabzan kullanılmış.

Böyle küçük evlerin, özellikle loft tarzı verilmek isteniyorsa depolama çözümleri çok önemli. Çünkü eşyaların fazla olduğu duygusu tasarımı negatif bir şekilde etkileyebilir. Bu yüzden yayıntıyı engelleyecek kadar yeterli dolap bulunması gerekiyor ama bu dolapların göze batmaması da gerekiyor. Bu evde hem oturma bölümünden yatak kısmına, hem de yatak kısmından terasa çıkan merdivenlerin altı yalnızca geometrik olarak formları hissedilen dolaplarla tasarlanmış. Bu belli belirsiz dolap dizaynı hem fonksiyonel hem de çok şık.