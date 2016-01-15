Loftunuz olamıyorsa mikroloftunuz olsun!

Son yıllarda
loft adı verilen tarzdaki evler son derece ilgi çekici olmaya başladı. Aslında sözcük anlamı
çatı katı olan loftun anlamı da genişledi. Genellikle eski fabrika yapıları gibi eski endüstriyel binaların, geniş mekanlarının açık planlı olarak konut kullanımı için tasarlanmasıyla oluşutuğunu söyleyebiliriz loftların. Geniş mekan, geniş tavan, endüstriyel bir atmosfer… Genelde fazlaca eşyayla doldurulmayan bu mekanlara film ve dizilerde de sık sık rastlıyoruz, parti yapmak için de idealler. Örneğin bu yapılar sanatçıların hem atölye hem ev olarak kullanmaları da yaygın olmuştur. Geçmişte Andy Warhol yaşam ve üretim alanını adını
Fabrika koyduğu böylesi bir alanda biçimlendirmişti. Loft tarzının popülerleşmesinde böyle ikonik isimler de elbette önemli olmuştur. Biraz önce bahsettiğimiz gibi filmlerde görmek de zaman için de bunu popülerleştirdi. Elbette sanatçıların bunun
moda olması dışında da tercih sebepleri vardı. İhtiyaç duydukları geniş mekan, iş sırasındaki gürültülerinden şikayetçi olmayacak bir mahalle ortamı, ferah iç mekan ve yüksek tavanların boya gibi malzemelerin kokularını daha az barındırması gibi sebepler elbette önemliydi. Fakat zamanla bu tarz bir moda halini, böylesi mahalleler mutenalaştırma ya da soylulaştırma dediğimiz kentsel dönüşümden nasibini aldı ve aslında artık daha ziyade parası olanın karşılayabileceği bir yapı ve dekorasyon tarzı haline geldi maalesef.
Estetik olarak loft tarzından hoşlanıyorsunuzdur ama gerçek bir loft sahibi olma şansına sahip olmayabilirsiniz. Görece küçük mekanları da benzer bir tarzla döşemenin yolların konuşalım. Böylece loft tarzını minik evinizde yaşatabilirsiniz.
Peki ya mikroloft ne mene bir şey ola ki? Aslında loft tarzının küçük hatta ufacık evlere uyarlanması diyebiliriz. Geniş bir mekanı açık planlı kullanma lüksünüz olmayabilir ama benzer bir açık plan anlayışını daha düşük metrekarelerde uygulamanın formülleri araştırılıp uygulanabilir.
Bu evin taban alanı 40 metrekareyi geçmiyor yani geniş bir çatı katı ya da eski sanayi binasına göre epey dar. Yenilemeden önce var olan bölücü duvarlar da mekanı oldukça sıkışık bir hale getiriyormuş. İki katı kapsayan yüksek tavan bir mikroloft için en önemli avantaj olabilir. Burada da görüldüğü üzere ev dar da olsa yüksek tavanın doğru kullanımı mekanı oldukça ferah kılabiliyor.
Eski bölücü duvarların yıkılması ve sadece taşıyıcı bölgelerin bırakılmasıyla alan genişlemiş. Giriş kapısı direkt mutfağın yanına açılırken mutfağın da açık olarak tasarlandığını görüyoruz. Oturma kısmıyla mutfak arasında bir bölücü kısım mevcut ancak tezgah salona doğru dönerek mekana akışkanlık da kazandırıyor.
Otuma bölümünün üstüne ikinci bir kat döşemesi gelmiyor. Bu mekan üç ayrı katmanın birbirine geçişken bir şekilde yerleştirilmesiyle oluşmuş. Birincisi giriş ve mutfak ile banyonun bulunduğu katman, ikincisi birkaç basamakla çıkılan ve kanepenin bulunduğu, üçüncüsüyse galeri şeklinde tasarlanmış, yatağın yerleştirildiği kısım. Hiçbiri kapalı değil. Yatak odası diye tanımlayabileceğimiz bölümde yalnızca tırabzan kullanılmış.
Böyle küçük evlerin, özellikle loft tarzı verilmek isteniyorsa depolama çözümleri çok önemli. Çünkü eşyaların fazla olduğu duygusu tasarımı negatif bir şekilde etkileyebilir. Bu yüzden yayıntıyı engelleyecek kadar yeterli dolap bulunması gerekiyor ama bu dolapların göze batmaması da gerekiyor. Bu evde hem oturma bölümünden yatak kısmına, hem de yatak kısmından terasa çıkan merdivenlerin altı yalnızca geometrik olarak formları hissedilen dolaplarla tasarlanmış. Bu belli belirsiz dolap dizaynı hem fonksiyonel hem de çok şık.
mikro
Bu gördüğünüz dair yalnızca 16 metrekare. Yani mikroloft sözcüğündeki
mikro tabirinin hakkını verir nitelikte bir mekan. Bu kadar ufak bir mekanın loft tarzı bir anlayışla döşenebildiğinin de göstergesi. Öncelikle yüksek tavana tekrar dikkatiniz çekelim. Yüksek tavan ve bu yüksekliğin verimli bir şekilde kullanımı istenen sonucu ortaya çıkarmayı sağlamış. Ahşap ve metalin birlikteliğiyse endüstriyel bir tarza işaret ediyor. Tavana kadar yükselen dolaplar santimi santimine hesap edilerek, rahat ve verimli kullanıma yönelik tasarlanmış. Ancak kesinlikle kalabalık yaratmıyorlar. Bu tasarım mekanı geniş hissettirmeyi çok iyi beceriyor.
Küçük evinizde bir loft atmosferi yaratmak için iddialı ve sıradışı bir mutfak tezgahı da kullanabilirsiniz. Bunu bir mobilya olarak, duruma göre bölücü olarak yerleştirip, açıldığında kullanılabilen lavabo ve ocağa sahip bir mutfak tezgahı haline gelince oldukça şık ve şaşırtıcı olacaktır. Elbette siyah renk ve ahşabın yarattığı etki de es geçilemez.
Bir önceki mobilya-mutfak gibi bu model de açık plan tipini uygulayıp bir köşeye yerleştireceğiniz nitelikte bir mutfak tezgahı. İstendiğinde üzerine kapanan beyaz kapaklar mekanı aydınlatıcı etkiye sahip. Az detayla daha fazla alan hissi bir mikroloft yaratmak için kullanabilecek yöntemlerden.
Sıvanmamış beton ya da bu görünümü sağlayan tavan, zemin hatta duvar malzemeleri yine mikroloftlar için mantıklı tercihler. Ham malzemeler, endüstriyel etkiyi arttırıyor ve mekanın eski bir fabrika ya da depo olduğu izlenimine sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca zemin açısından zeminin parçasız, desensiz olması da aynı etkiyi pekiştiriyor.
Bu örnekte gördüğünüz yatak, tek mekan içinde tasarlanmış bir mobilyayla alternatif bir yatak odası halinde. Sürekli söylediğimiz gibi, mekanlar ufak olsa da yüksek metrekare, ferah ortamlar sağlamanın yanı sıra bu metrekareyi daha verimli kullanabileceğiniz tasarımlara da olanak veriyor. Yatak için yapılan platform aynı zamanda dolap ve yatağa çıkan merdiven işlevlerini yerine getiriyor. Üstelik bu alternatif tasarım aynı zamanda alternatif, mekanların akışkan ve açık olduğu bir yaşama uygun bir niteliğe sahip.Bu alternatif açık yaşam alanları loft tasarımlarında da çokça ortaya çıkan bir özellik.
Yine bir mutfaktan örnek veriyoruz ama dilerseniz bu malzemeleri evin her yerinde kullanmak mümkün. Metro fayansları olarak adlandırılan bu retro fayanslar mikroloftlar için çok uygun çünkü eski sanayi yapılarını hatırlatan nostaljik bir havaları var. Ahşap ve demirin birlikte kullanıldığı mobilyalarsa yine bu etkiyi güçlendirici bir nitelikte. Hande Köksal bu tasarımıyla mutfakta endüstriyle bir nostalji yakalayarak mikroloft tasarımına da ilham verici bir örnek sunmuş oluyor.
Evinizde loft havası yaratmak onu bir stüdyo daireye çevirmekle de mümkün. Yani kapalı odalardan kaçınarak. Tüm duvarlardan kurtulun, araya sadece bir takım sınırlar yaratacak duvarlar ya da mobilyalar koyun, evin genişlediğini hissedeceksiniz.
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