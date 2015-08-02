Yazlık ev dekorasyonlarından seçme örnekler

Yaz mevsimini tüm yoğunluğuyla yaşadığımız şu günlerde hepimiz tatil ihtiyacı içindeyiz denebilir. Tüm bir yılın yorgunluğu, çilesi, özellikle büyük şehirlerin keşmekeşi de dahil olduğunda bir çoğumuz, bütün bir sene tatil hayalleri kurmuşuzdur eminim. Yılın yalnızca belirli günlerini ayırdığımız tatilimiz bu sebeple bizim çok önemli. Hele de sıcaklardan bunalmamak için rahat bir tatil geçirmek elzem.
Tatilin hepimiz için önemini teslim ettik. Peki ya tatil seçenekleri? Bazılarımız her şey dahil otellerin sefasından vazgeçemezken bazılarımız diğer insanlar tarafından istila edilmemiş, az bilinen küçük otelleri tercih eder. Elbette bu seçeneklerin dışında kamplara gitmek veya yurt dışı seyahatleri de mevcut.
Ancak ne olursa olsun yazlık ev konforundan vazgeçemeyen tatilciler her daim bulunur. Zira yazlık evler, uzun vadede daha ekonomik olduğu gibi size ev rahatlığını yazlığınızda da yaşama imkanı sunar. Yılın belirli zamanlarını geçirdiğiniz yazlık evlerin dekorasyonları ihmal edilmemesi gereken bir konu. Her ne kadar yaz aylarında kullanacak da olsanız yazlık evinizin dekorasyonu misafir ağırlarken hem işinizi kolaylaştıracak hem de yazlığınıza estetik bir görünüm kazandıracaktır.
Yazlık eviniz küçük bir daire olabileceği gibi gayet büyük de olabilir. Öreğimiz de büyük tip yazlık evler için uygun bir dekorasyon. Devasa pencerelerden muhteşem doğayı ayaklarınızın altında hissedeceğiniz yazlık evde tuğla duvarla uygun bir doku olarak hasır koltuklar tercih edilmiş. Hasır koltuğun içine yerleştiren beyaz minderler yumuşacık görünüyor. Böyle bir yazlık evde kitabınızı, kahvenizi alıp olağanüstü manzarayı seyredip okuma keyfini yaşayabilirsiniz.
Yazlık ev dekorasyonunda genellikle ön plana çıkanlar; teras ve evin önden görünümü olsa da evin bütününde uyum ve dekorasyon zevkini yansıtabilmek mühimdir. Örneğin bu yazlık evin yatak odası teras kısmıyla uyum yakalayabilsin diye bir duvar tarafı tamamen taştan örülmüştür. Pencere ise yine muhteşem manzaradan istifade edebilmek için geniş tutulmuş, ferah bir uyku geçirmeniz sağlanmıştır. Kırsal stil dekorasyona uygun mobilya detayları eve yumuşak bir hava katmış, yazlık ev konforunu ve sıcaklığını yansıtmaya yardımcı olmuştur. Odanın bütününde insanın içini ısıtan renkler tercih edilmiş ve böylelikle yazlık ev dekorasyonu tamamlanmıştır.
Yazlık evin odalarının her birinde bir duvarın taşlarla örüldüğünü görüyoruz. Böylece evin geneline hakim olan taş ev görünümü yazlık evin tüm odalarına yansımış oluyor hem de taş duvarla beton duvarlar güzel bir geçiş sağlamış olur. Yazlık evlerin mutfak dekorasyonları evin kalanına uyum sağlamak zorundadır. Sadece mutfak diye özensiz davranmamak gerek. Çünkü dekorasyon dediğimiz iş; evin belli bir bölümü için değil, yazlığın bütünüyle alakalı olarak gerçekleştirilen bir eylem. Örneğimizdeki yazlık evin dekorasyonunda sarı, turuncu ve toprak renkleri ağırlıkta. Ahşap ve taş malzemelere de yer verilmiş. Işıklandırma için alçak lambalar ve loş bir ışık kullanılarak hoş bir mutfak sıcaklığı sağlanmış. Yazlık evlerin mutfak dekorasyonu için hoş bir tercih.
Bir başka yazlık ev örneğinde ise beyaz ve ahşap uyumu tercih edilmiş. Bu geniş veranda da misafirlerinizi gönlünüzce ağırlayabilir, birbirinden keyifli sohbetler gerçekleştirebilirsiniz. Yaz mevsiminin sıcağında evin içine tıkılıp kalmak yerine akşam esintilerinin serinliğinden de mahrum kalmamış olursunuz. Yazlık evin verandasında kullanılan kolonlarda, mobilya seçiminde olduğu gibi beyaz ve ahşap yine bir arada kullanılarak dekorasyondaki ahenk başarıyla uygulanmış. Koltukların arasındaki geniş ahşap sehpaların üzerine minder atılarak kalabalık akşamlarınız için yer açılmış ve böylece işlevsellik gözetilmiş. Yazlık evlerin ferahlığını hissedebilmeniz için özenle hazırlanmış bir tasarım.
Yazlık ev dekorasyonun gözdesi malzemelerden hasır, ahşap ve beyaz renk yine bir arada. Oturma odasına yatak koymak çoğu zaman uygulanabilir bir fikir değil. Oysa yazlık evde vakit geçirmek demek gönlünüzce dinlenmek anlamına geldiğinden konforunuz tabii ki öncelikli olacak. Bunun için de salona diğer mobilyalar uyumlu, şık bir yatak konularak hem pencere sayesinde doğal gün ışından faydanılmış hem uzanıp şekerleme yapmanız veya dışarısı serinse kitabını alıp keyifli bir okuma yapmanız için ideal. Ahşap sehpanın üzerindeki mum ışıkları da bu huzurlu atmosferi tamamlıyor.
Yazlık evinizin dekorasyonuna gerekli özen gösterildiği takdirde normalde oturduğunuz evden çok da daha estetik ve stil sahibi olabileceğini örneklerden anlamışsınızdır. Bunun için odaların bütünü kadar mobilya seçimlerinden titiz olmak da mühim. Mesela resimdeki sandalyede çok nadide bir işçilik ve tasarım uygulanmış. Yazlık ev dekorasyonunda doğallığı yansıtabilmek için genellikle ahşap mobilya tercih edilir. Fakat düz ahşap yerine bu sandalye gibi orijinal parçalar bir anda evinizin tüm havasını değiştirerek kendine özgü bir karakter katacaktır.
Yazlık evlerin dekorasyonunda çoğunlukla doğallık, içinde bulunan iklimin sıcak esintilerini çağrıştırır çizgiler kendini hissettirir. Böylesine sıcak bir atmosferde çok modern parçalar kullanmak yazlık evin dekorasyonunda sırıtabilir. Bu sebeple son tasarım ürünler yerine bazı akıllıca fikirler bulmak bu gibi sorunları halletmenize yardımcı olur. Bu örnekte modern bir televizyon ünitesi yerine odanın genel konseptiyle uyumlu olarak ahşap bir masa kullanılmış ve böylece yazlık evin genel dekorasyon stilinde bütünlük yakalanmıştır. Odadaki diğer parçalar, evin kalanıyla denge sağlanması için benzer doku ve renkte ürünlerden seçilerek uyum gözetilmiştir.
Türkiye’den bir örnek olan Saklı Göl Evleri yazlık ev dekorasyonuna özen gösteren başarılı isim. Diğer yazlık ev dekorasyonlarında olduğu gibi burada ahşap kullanımı ağırlıkta. Fakat öteki örneklerden bir farkı var ki renk kullanımında cesaretsizlik edilmemiş. Örneğin şahane manzaralı bu oturma odası yurt dışındaki örneklerdeki gibi devasa boyutlardan değil. Ancak küçük bir oda için oldukça başarılı bir tasarım uygulanmış. Sıcak ahşap rengine uyumlu, denizi ve doğayı çağrıştıran maviler ve yeşiller çok hoş. Tavandan sarkan avize modeliyle klasiği çağrıştırsa da rengiyle günümüzü yakalamış.
Bu örneğimizin renk kullanımında elini taşın altına koyduğunu belirtmiştik. Fakat renk kullanımında eli bol davranmak, illa ki dümdüz alacalı renkleri birbirine geçirmek değil, tıpkı resmimizde olduğu gibi farklı desenler aracılığıyla da renkleri gönlümüzce kullanmaya imkan sağlamak demek. Örnek resmimiz bu durum için gayet başarılı.
Yazlık evlerin olmazsa olması geniş balkon, sunmuş olduğu gün ışığıyla sabah kalktığınızda adeta sizi selamlıyor. Diğer yazlık evlerden farklı olarak bu dekorasyonda oda içinde ayrı bir bölme konularak işlevsellik de unutulmamış. Bu bölmeyi de tekdüze tasarlamak yerine desenli seçimler yapılarak odaya ferah ve iç açıcı bir görünüm sağlanmış. Yazlık evinizin renklendirmekten çekinmiyorsanız size uygun bir dekorasyon.
Yazlık eviniz küçük bir alana sahip diye dert etmeyin. Küçük odalarınızı nasıl kullanışlı hale getireceğinize dair ipucu veren bir dekorasyon stili karşınızda. Arka tarafı yatak odası, ön tarafı oturma odası ve balkon olarak kullanılan ev, hem fonksiyonel hem de çok estetik. Yazlık evin genel dekorasyonun ağırlık rengi olan mavi burada da adeta konuşuyor. Odanın kalanında ise yazlık evlerin klasiği olan ahşap ve beyaz renk uygulaması hakim.