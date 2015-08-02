Doğanın içinde bir çiftlik

homify sayfalarında sizlerle ev dekorasyonlarının yanı sıra zaman zaman farklı ve sıra dışı otellerin de mimari ve dekorasyon özelliklerine yer veriyoruz. Bu yazımızda ele alacağımız otel ise, sıradan anlamıyla otel karamını karşılamıyor, bir otelden çok daha fazlası aslında. Doğayla iç içe, ekolojik bir ortamda, doğal yapıların konaklama binaları olarak kullanıldığı Aral Tatil Çiftliği'ne ait yapılardan birini, Kahya Damı'nı ziyaret edeceğiz. Bozcaada'da doğanın kalbine kurulu olan bu çiftlik 1999 yılının Temmuz ayında konaklamaya açılmış ve o günden beri konuklarına mükemmel bir hizmet veriyor. Burada kalırken yalnızca bir konaklama deneyimi yaşamıyor, aynı zamanda doğanın tüm güzellikleriyle iletişim kuruyorsunuz. Bozcaada'nın eşsiz üzümleri dalından toplanıp doğrudan sofranıza sunuluyor. Sebze bahçesinden domates, biber, patlıcan, börülce, kavun ve karpuz; meyve ağaçlarından armut, incir, badem, zeytin, nar, erik, kiraz, şeftali ve ayva da öyle. Çam ağaçlarından oluşan koruda tertemiz havayı ciğerlerinize çekiyor, bu sırada tavus kuşları, ördekler, kazlar, tavuklar, horozlar, keçiler, kediler ve köpeklerle de eğlenceli ve hayat dolu bir vakit geçiriyorsunuz. İşte bu doğal tatil çiftliğindeki konaklama mekânlardan birinin doğal dekorasyon ve mimari özelliklerini sizlerle paylaşalım dedik. Buyurun birlikte gezelim…