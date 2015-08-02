Doğanın içinde bir çiftlik

homify sayfalarında sizlerle ev dekorasyonlarının yanı sıra zaman zaman farklı ve sıra dışı otellerin de mimari ve dekorasyon özelliklerine yer veriyoruz. Bu yazımızda ele alacağımız otel ise, sıradan anlamıyla otel karamını karşılamıyor, bir otelden çok daha fazlası aslında. Doğayla iç içe, ekolojik bir ortamda, doğal yapıların konaklama binaları olarak kullanıldığı Aral Tatil Çiftliği'ne ait yapılardan birini, Kahya Damı'nı ziyaret edeceğiz. Bozcaada'da doğanın kalbine kurulu olan bu çiftlik 1999 yılının Temmuz ayında konaklamaya açılmış ve o günden beri konuklarına mükemmel bir hizmet veriyor. Burada kalırken yalnızca bir konaklama deneyimi yaşamıyor, aynı zamanda doğanın tüm güzellikleriyle iletişim kuruyorsunuz. Bozcaada'nın eşsiz üzümleri dalından toplanıp doğrudan sofranıza sunuluyor. Sebze bahçesinden domates, biber, patlıcan, börülce, kavun ve karpuz; meyve ağaçlarından armut, incir, badem, zeytin, nar, erik, kiraz, şeftali ve ayva da öyle. Çam ağaçlarından oluşan koruda tertemiz havayı ciğerlerinize çekiyor, bu sırada tavus kuşları, ördekler, kazlar, tavuklar, horozlar, keçiler, kediler ve köpeklerle de eğlenceli ve hayat dolu bir vakit geçiriyorsunuz. İşte bu doğal tatil çiftliğindeki konaklama mekânlardan birinin doğal dekorasyon ve mimari özelliklerini sizlerle paylaşalım dedik. Buyurun birlikte gezelim…
Kahya Damı ismi verilen bu bina daha girişteki mütevazi ahşap tabelasıyla ve kapıya asılı şirin bebeklerle bizi sımsıcak bir hoşgeldinle karşılıyor. Bina tamamıyla taştan yapılmış, eski taş evlerin büyülü dokusunu yansıtıyor ve bu büyülü doku doğal ahşaptan kapı ve pencerelerle de bütünleşiyor.
İçeriye girdiğimizde de dışarıdaki büyüleyici doğal ortamın havasının devam ettiğini görüyoruz. Çiftliğin tüm doğal yapısına tutarlı olarak düzenlenmiş bu yatak odası da doğal ve minimal bir tasarım anlayışıyla dizayn edilmiş.
Yatak odasındaki raf olarak kullanılan bölüm ekstra bir malzeme kullanılmadan duvarın içine gömülerek yaratılmış, bu da yapının genel dokusuna uyum sağlıyor. Yatak odasındaki dikkat çekici unsurlardan biri de içinde iki bakır kahve cezvesi bulunan taştan örülmüş şömine elbette.
Uzun ve ince bir mimariye sahip olan yatak odasında ihtiyaç duyulan her şey hiçbir gösteriş ve abartıya gerek duyulmadan dekore edilmiş. Duvarlardaki tablolarsa sanatsal bir dokunuşla doğal manzaraları içeriye taşıyor.
Banyoda yine mekânın bütününe hakim olan yalın ve gösterişsiz bir tasarım anlayışı benimsenmiş. Doğal ahşap kapılara uyumlu renklerde seçilen fayanslar evin taş yapısıyla da ahenk içinde. Konağın banyosu da konforlu, geniş ve sade bir tasarıma sahip.
İki kişilik yatak odası konağın diğer odalarına göre biraz daha şık ve dikkat çekici olsa da sade ve doğal tasarımdan bu yaşam alanında da vazgeçilmemiş. Abajurlardan yatak başının stiline, duvardaki aksesuarlardan yerdeki kilime kadar her şey genele hakim olan sade şıklıkla tutarlı bir tasarım anlayışına sahip. Yer döşemesi ise göz dolduran tasarım unsurlarından biri.
İki kişilik yatak odasının duvarındaki bu resim de aslında konağın nasıl bir yer olduğunun özeti niteliğinde. Doğal, gösterişsiz, huzur verici ve fazlasıyla sevimli.
(Doğal malzemeli tasarımlardan, ekolojik yapılardan hoşlanıyorsanız Kır evi şıklığına bir bakış isimli yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.)