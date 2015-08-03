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Bodrum'da bir kuğu zarafeti

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Azure Villalari 2 Odali Flat Daireler, Estateinwest Estateinwest Modern Oturma Odası
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Yaz mevsimi gelir gelmez hepimizin içine bir Bodrum özlemi düşer çünkü Bodrum Türkiye'nin en yeşil, en mavi, en canlı ve en hayat dolu yerlerinden ve yaz tatillerinin vazgeçilmez birkaç adresinden biri elbette. Biz de sıcakların giderek arttığı bugünlerde Bodrum'a doğru bir uzanalım ve oradaki muhteşem evlerden birini ziyaret edelim dedik. Azure Villaları, Bodrum'da konumlanan ve Estateinwest isimli firmaya ait olan bir proje. Mükemmel deniz ve şehir manzarasına sahip olan bu proje yeşilin ve mavinin kent hayatıyla harmanlanışının modern bir örneği. Bahçesinden havuzuna, manzarasından iç mimarisine kadar her şeyiyle göz dolduruyor.

Masmavi bir manzara

Azure Villalari 2 Odali Flat Daireler, Estateinwest Estateinwest Modern Evler
Estateinwest

Azure Villalari 2 Odali Flat Daireler

Estateinwest
Estateinwest
Estateinwest

Mavinin tılsımının oluk oluk içimize işlediği manzaradan başlayalım. Bu göz alıcı ve büyüleyici manzaraya projeye ait olan havuz manzarası da eklenince adeta lüksün doğayla harmanlandığı kusursuz bir dinlendirici ve eğlenceli atmosfer oluşturulmuş. Balkonunuzda otururken kahvenizi yudumlayıp manzaraya karşı hem bedeninizi hem de tuhunuzu dinlendirebileceğiniz gibi, aynı manzaraya karşı yüzerek sıcakların içinde serinliğin tadını da çıkarabilirsiniz.

Karizmatik renkler

Azure Villalari 2 Odali Flat Daireler, Estateinwest Estateinwest Modern Oturma Odası
Estateinwest

Azure Villalari 2 Odali Flat Daireler

Estateinwest
Estateinwest
Estateinwest

Salonda yine etkileyici bir manzarayla karşılaşıyoruz. Gri koltuklar ve gri duvar ahşap ve beyaz tonlarıyla mükemmel bir uyum içinde. Manzaraya bakan pencerelerin üzerindeki perdeler ise oturma alanının zarafet unsurları olarak dikkat çekiyor.

Uyumlu açık mutfak

Azure Villalari 2 Odali Flat Daireler, Estateinwest Estateinwest Modern Oturma Odası
Estateinwest

Azure Villalari 2 Odali Flat Daireler

Estateinwest
Estateinwest
Estateinwest

Her geçen gün giderek daha fazla yaygınlaşan ve işlevselliğiyle ve alan kazandırma özelliğiyle bir tasarım harikası olan açık mutfak uygulaması da kusursuz bir şekilde yapılmış. Bunun gibi şık ve kullanışlı açık mutfak uygulamalarıyla ilgileniyorsanız konsepti özenle incelediğimiz Açık mutfak nedir? Eksileri ve artıları nelerdir? yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.

Beyazın ahşapla dansı

Azure Villalari 2 Odali Flat Daireler, Estateinwest Estateinwest Modern Mutfak
Estateinwest

Azure Villalari 2 Odali Flat Daireler

Estateinwest
Estateinwest
Estateinwest

Salonun bir uzantısı olan açık mutfakta da oturma alanında kullanılan renklere uyumlu olarak ahşap ve beyaz birlikteliği tercih edilmiş. Beyaz mutfak dolaplarının ahşap dolaplarla harmanlandığı mutfak şeklen de oldukça kullanışlı ve işlevsel.

Sade ama şık

Azure Villalari 2 Odali Flat Daireler, Estateinwest Estateinwest Modern Yatak Odası
Estateinwest

Azure Villalari 2 Odali Flat Daireler

Estateinwest
Estateinwest
Estateinwest

Tek kişilik yatak odasında sade ama şık bir tasarım anlayışı benimsenmiş. Modern bir dokuyla dizayn edilen yaşam alanında tasarımlarıyla dikkat çeken gömme dolaplar alandan kazandırarak odanın çok daha ferah bir görünüme kavuşmasına neden oluyor.

Dingin ve huzurlu

Azure Villalari 2 Odali Flat Daireler, Estateinwest Estateinwest Modern Yatak Odası
Estateinwest

Azure Villalari 2 Odali Flat Daireler

Estateinwest
Estateinwest
Estateinwest

Dinlendirici bir duvar rengi ve huzur verici bir dekorasyonun tercih edildiği iki kişilik yatak odasında da evin genelinde hakim olan sade, şık ve dinlendirici atmosfer etkisini göstermeye devam ediyor. Mavi tonlarının beyazla harmanlanmasından oluşan şık ve zarif ortam yatak odaları için ideal bir rahatlatıcı etkiye de sahip.

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Güne manzarayla başlamak

Azure Villalari 2 Odali Flat Daireler, Estateinwest Estateinwest Modern Yatak Odası
Estateinwest

Azure Villalari 2 Odali Flat Daireler

Estateinwest
Estateinwest
Estateinwest

Elbette yatak odasındaki dinlendirici ve rahatlatıcı etki yalnızca renklerin dinginliğinden ileri gelmiyor, yaşam alanının manzarası adeta odayla bütünleşmiş ve havuzun ve denizin ferahlığının odanın içinden de hissedebiliyorsunuz. Güne böyle bir manzarayı görerek başlamak elbette yaşam kalitesini arttıran en önemli unsurlardan biri.

Alan kazandıran tasarım

Azure Villalari 2 Odali Flat Daireler, Estateinwest Estateinwest Modern Banyo
Estateinwest

Azure Villalari 2 Odali Flat Daireler

Estateinwest
Estateinwest
Estateinwest

Evde bulunan iki banyodan küçük olan bu banyo da yine sade bir şıklıkla ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak dizayn edilmiş. Köşe duşakabinle alandan tasarruf edilirken duşakabinin cam kapıları sayesinde daha geniş bir alan yaratılıyor.

Ferah ve gösterişli

Azure Villalari 2 Odali Flat Daireler, Estateinwest Estateinwest Modern Banyo
Estateinwest

Azure Villalari 2 Odali Flat Daireler

Estateinwest
Estateinwest
Estateinwest

Büyük banyoda ise daha ferah ve daha şık bir tasarım tercih edilmiş. Şık duvar fayansları gri, siyah ve gümüş renginin eşsiz dansıyla öne çıkarken lüks ve konforlu duş ve lavabo ünitesi de dikkat çekiyor.

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