Bodrum'da bir kuğu zarafeti

Yaz mevsimi gelir gelmez hepimizin içine bir Bodrum özlemi düşer çünkü Bodrum Türkiye'nin en yeşil, en mavi, en canlı ve en hayat dolu yerlerinden ve yaz tatillerinin vazgeçilmez birkaç adresinden biri elbette. Biz de sıcakların giderek arttığı bugünlerde Bodrum'a doğru bir uzanalım ve oradaki muhteşem evlerden birini ziyaret edelim dedik. Azure Villaları, Bodrum'da konumlanan ve Estateinwest isimli firmaya ait olan bir proje. Mükemmel deniz ve şehir manzarasına sahip olan bu proje yeşilin ve mavinin kent hayatıyla harmanlanışının modern bir örneği. Bahçesinden havuzuna, manzarasından iç mimarisine kadar her şeyiyle göz dolduruyor.