Yeşiller içinde rüya gibi bir ev

Yaz mevsiminin Türkiye'deki vazgeçilmez adreslerinden biri olan Ege'nin incisi Bodrum'a gidiyoruz bir kez daha. homify sayfalarında sık sık Bodrum'daki mimari ve iç mimari tasarımlarıyla büyüleyen evlere konuk olmamızın en önemli sebeplerinden biri de Bodrum'un genel olarak sadece doğasıyla, manzarasıyla muhteşem doğal güzellikleriyle değil aynı zamanda mimari açıdan da Türkiye'nin önde gelen coğrafyalarından biri olması. Bu defa ziyaret edeceğimiz mükemmel yapı Isla Grup'a ait bir proje olan Poyraz Konakları. Gerek mimari özellikleriyle gerek çevresel güzellikleri gerekse iç dekorasyonuyla örnek bir tasarım niteliğine sahip olan bu ev eşsiz bir yapıya ve dokuya sahip.