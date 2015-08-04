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Yeşiller içinde rüya gibi bir ev

Homify TR Homify TR
Poyraz Konakları, ISLA GRUP ISLA GRUP Modern Mutfak
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Yaz mevsiminin Türkiye'deki vazgeçilmez adreslerinden biri olan Ege'nin incisi Bodrum'a gidiyoruz bir kez daha. homify sayfalarında sık sık Bodrum'daki mimari ve iç mimari tasarımlarıyla büyüleyen evlere konuk olmamızın en önemli sebeplerinden biri de Bodrum'un genel olarak sadece doğasıyla, manzarasıyla muhteşem doğal güzellikleriyle değil aynı zamanda mimari açıdan da Türkiye'nin önde gelen coğrafyalarından biri olması. Bu defa ziyaret edeceğimiz mükemmel yapı Isla Grup'a ait bir proje olan Poyraz Konakları. Gerek mimari özellikleriyle gerek çevresel güzellikleri gerekse iç dekorasyonuyla örnek bir tasarım niteliğine sahip olan bu ev eşsiz bir yapıya ve dokuya sahip.

Yemyeşil bir bahçe

Poyraz Konakları, ISLA GRUP ISLA GRUP Akdeniz Koridor, Hol & Merdivenler
ISLA GRUP

Poyraz Konakları

ISLA GRUP
ISLA GRUP
ISLA GRUP

Taş duvarlarla çevrili bahçenin merdivenli giriş kısmı da en az havuz kısmı kadar göz alıcı ve huzur verici. Ağaçlarla ve yeşil çimlerle kaplı bahçe hem temiz hava hem de serinlik sağlıyor. Evin çevresi bu açılardan adeta huzur dolu, sessiz ve sakin bir cennet bahçesine benziyor.

Hayalleri süsleyen bir mimari

Poyraz Konakları, ISLA GRUP ISLA GRUP Akdeniz Evler
ISLA GRUP

Poyraz Konakları

ISLA GRUP
ISLA GRUP
ISLA GRUP

Evin dış cephesine bakar bakmaz hayalleri süsleyen bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Bodrum'un yeşil tepelerinin içinde yer alan binanın tek katlı ve uzun karakteristiği hem sade hem de gösterişli bir hava katıyor. Evin ön cephesinde yer alan yemyeşil çimlik alan ve havuz ise yazın Bodrum'un tadını çıkarmak için kusursuz bir görünüm ve keyif yaratıyor.

Yeşil ve mavinin huzur verici etkisi

Poyraz Konakları, ISLA GRUP ISLA GRUP Modern Bahçe
ISLA GRUP

Poyraz Konakları

ISLA GRUP
ISLA GRUP
ISLA GRUP

Evin önündeki havuz alanına bir başka açıdan bakıldığında yemyeşil çimlerle aynı seviyedeki havuzun ne kadar dingin ve dinlendirici bir manzara yarattığını daha iyi kavrayabiliyoruz. Havuzun etrafını çeviren mermer ünite de sıradan havuzlarınkinden farklı bir dokuya sahip olmasıyla dikkat çekiyor. (Lüks yüzme havuzları isimli yazımızda da benzer özellikleri olan dikkat çekici havuzları incelemiştik.) 

Geniş, ferah ve işlevsel

Poyraz Konakları, ISLA GRUP ISLA GRUP Modern Mutfak
ISLA GRUP

Poyraz Konakları

ISLA GRUP
ISLA GRUP
ISLA GRUP

Poyraz Konakları'ndaki örnek villanın iç dekorasyonu da en az dış cephesi kadar büyüleyici. Modern ve çağdaş bir çizgide dizayn edilmiş olan evin mutfağında parlak tonların ahşap renklerle harmanlandığı estetik bir tasarımla karşılaşıyoruz. Yalnızca görünüm olarak değil aynı zamanda karşılıklı tezgah yerleşimi ve geniş alanıyla işlevsel ve fonksiyonel olarak da bir hayli öne çıkan mutfak evin genel özelliklerini de yansıtan bir tasarıma sahip. 

Fonksiyonel bir koridor

Poyraz Konakları, ISLA GRUP ISLA GRUP Modern Koridor, Hol & Merdivenler
ISLA GRUP

Poyraz Konakları

ISLA GRUP
ISLA GRUP
ISLA GRUP

Koridorda ise daha sade ama yine de şık ve bir o kadar da fonksiyonel bir tasarım bizi karşılıyor. Uzun ve ince bir mimariye sahip olan koridorun bir cephesi modern dolap üniteleriyle kaplanarak genelde boş bir alan olarak kullanılan hol bölümüne işlevsel bir etki kazandırılmış. Koridorun sonundaki pembe çiçekli büyük ve uzun saksı ve dolap ünitesinin rafında duran küçük aksesuarlar alanı haraketlendiriyor ve canlandırıyor. 

Şık lavabo ünitesi

Poyraz Konakları, ISLA GRUP ISLA GRUP Modern Banyo
ISLA GRUP

Poyraz Konakları

ISLA GRUP
ISLA GRUP
ISLA GRUP

Evin geneline sirayet etmiş olan çağdaş tasarım anlayışı banyoda da hakimiyetini sürdürüyor. Oluklu lavabo tezgahı ünitesi dekorasyona hareketli ve modern bir katkı sağlarken bir tepsiye benzeyen dikdörtgen şeklindeki lavabo da bir hayli sıra dışı ve dikkat çekici. Ayna ise yine lavabonun ve tezgahın yapısına ve şekline uyumlu bir şekilde dikdörtgen şeklinde uzanıyor ve çerçevesiz yapısıyla sade ve şık bir hava katıyor. 

Hem havuz hem çocuk parkı

Poyraz Konakları, ISLA GRUP ISLA GRUP Akdeniz Havuz
ISLA GRUP

Poyraz Konakları

ISLA GRUP
ISLA GRUP
ISLA GRUP

Evin ön cephesi yalnızca havuza bakmıyor. Çocukların oynayıp eğlenceli vakit geçirebileceği yemyeşil çimler üzerinde konumlanmış bir çocuk parkı da var. Böylelikle siz havuz kenarında güneşlenirken çocuklarınız da ister havuzda ister havuz kenarındaki parkta oynayabilir.

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