Bahçeden içeriye bir zarafet esintisi

Okuyucularımızla birlikte örnek ev dekorasyonlarını inceleyip gözlemlediğimiz ev gezmelerimize bugünkü yazımızda da klasik tarzda ve huzur verici bir yapıya sahip olmasıyla öne çıkan bir evle devam ediyoruz. Tasarım ve uygulamalarında AR-ES Mimarlık imzası taşıyan bu evin iç dekorasyonunda klasik bir tarz benimsenirken, bahçe kısmında daha modern ve konforun ve rahatlığın öne çıktığı bir stil hakim. Hem bahçesiyle, hem dışarıdaki kapalı kış bahçesiyle, hem de içerideki yaşam alanlarıyla büyüleyici ve göz alıcı bir yapıya sahip olan evin genel karakteri hem huzur vericiliği hem de ağırbaşlılığı bir arada başarılı bir şekilde bulundurabilmesi.
Bu sıcak yaz günlerinde iç mekânlardan bir süreliğine uzak durarak görüntüsüyle bile serinleten ve ferahlatıcı bir etkiye sahip olan bahçeden başlayalım gezmeye. Ahşap yerler, ahşap yemek masası ve iki hasır sandalye ve bir yuvarlak ve şık sehpadan oluşan oturma alanının uyum içinde olduğu bahçe renkli çiçekleri ve yemyeşil ve bakımlı çimleriyle de dinlendirici bir atmosfere sahip.
Evlerinde ve bahçelerinde yeterli alanı olan herkesin kış bahçelerinin tutkunu olduğu bilinen bir gerçek. Ahşap çatı ve iskelete sahip dört tarafı cam kapılarla çevrili bu kış bahçesi de tam bir keyif alanı olarak evin belki de en huzurlu bölümü olma niteliği taşıyor.
Bahçeden kış bahçesine uzanan mermer merdivenler de gerek dokusu gerek tasarımı gerekse de aydınlatmasıyla dikkat çekici şık bir dizayna sahip.
Evin dışında yer alan kış bahçesi için ayrıca bir de mutfak alanı tasarlanmış. Bahçede çok zaman geçirenler mutfağın bahçe için ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu bilirler. Yaz günlerinde ya da baharda kapalı terasta otururken evin içindeki mutfağa girip çıkmadan yemek hazırlayabilmek, çay kahve içebilmek inanılmaz bir rahatlık sağlar. Doğal ahşap dolapları, küçük tezgahı ve buzdolabıyla bu mutfak da bahçenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bahçe yapısına uygun bir tarzda tasarlanmış.
Salonda sarı ışıkla parlak yeşil tonlarının şık gösterişine tanık oluyoruz. Yeşil koltuk takımı klasiğin büyüsüyle yaşam alanının esas karakteristik özelliğini belirlerken, kütüphanenin üzerinden süzülen ve spot aydınlatmalarla odaya yayılan sarı ışık da hem ahşap çerçeveli şömineye hem de mekânın genel renklerine güçlü ve etkili bir katkı sağlıyor.
Yemek alanında yine klasik bir dekorasyon stili hakimiyetini sürdürüyor. Eski mobilyaların şıklığını taşıyan yemek alanında ahşap masa sandalye ve büfenin nostaljik dokusu öne çıkıyor.
Salonun genel görünümünde televizyon ünitesinin sıra dışı yapısı da dikkat çeken ayrıntılardan biri. Şömine ve yemek alanının dokusuna uygun ahşap uygulamalarla oluşturulmuş TV ünitesi yekpare bir bütünlüğe sahip değil ve bu ona hem dikkat çekici hem de şık bir görünüm kazandırıyor.
Evin içindeki bu geniş ve ferah mutfak ise büyüleyici bir dekorasyon ve tasarıma sahip. Genellikle modern tarzlı mutfaklarda kullanılan beyaz konseptin klasik bir stille uygulandığı mutfakta dolapların belli belirsiz işlemeli dokusu ve yerleşimi hem şıklık ve estetik hem de işlevsellik sağlıyor.
Klasik tarzla modern uygulamaların bir araya gelerek eklektik bir doku oluşturduğu mutfakta tezgahın yanı sıra kullanışlı ve şık bir mutfak adası da mevcut. Mutfak adalarının yaşam kalitesini ve mutfak kullanım alışkanlıklarını ne kadar değiştirdiğine İlham veren mutfak adaları isimli yazımızda da değinmiştik.
Mutfakta dikkat çeken bir diğer tasarım ayrıntısı ise işlemeli tuğla görünümlü bir duvar aksesuarının üzerindeki televizyon ve telefon.