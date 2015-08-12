Bahçeden içeriye bir zarafet esintisi

Okuyucularımızla birlikte örnek ev dekorasyonlarını inceleyip gözlemlediğimiz ev gezmelerimize bugünkü yazımızda da klasik tarzda ve huzur verici bir yapıya sahip olmasıyla öne çıkan bir evle devam ediyoruz. Tasarım ve uygulamalarında AR-ES Mimarlık imzası taşıyan bu evin iç dekorasyonunda klasik bir tarz benimsenirken, bahçe kısmında daha modern ve konforun ve rahatlığın öne çıktığı bir stil hakim. Hem bahçesiyle, hem dışarıdaki kapalı kış bahçesiyle, hem de içerideki yaşam alanlarıyla büyüleyici ve göz alıcı bir yapıya sahip olan evin genel karakteri hem huzur vericiliği hem de ağırbaşlılığı bir arada başarılı bir şekilde bulundurabilmesi.