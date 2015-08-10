Sade, şık ve geleneksel: Herkesin seveceği bir daire

İnsanın evi gibi yok derler ya hani, gerçekten de koskoca dünyada en sevdiğiniz yer neresi diye sorsalar çoğumuzun cevabının evi işaret edeceğine eminiz. Çünkü evimiz aslında kişiliğimizin, karakterimizin ve yaşantımızın bir parçasıdır ve içinde en çok rahat ettiğimiz, kendimiz olabildiğimiz ve mesela dünyanın en rahat, lüks ve konforlu otelinde kalıyor olsak bile birkaç gün sonra mutlaka özlediğimiz tek mekân evimizdir. Ev dekorasyonları da zaten bu yüzden bu kadar önemli ve büyük yer kaplıyor hayatlarımızda. Evimizi daha da bize ait ve bizim bir parçamız haline getirebilmek için yaşam alanlarımızı kendimizden bir şeyler katarak estetik bir şekilde güzelleştirmeye çalışıyoruz her zaman. Sizlerle de sık sık bu sayfalarda evinizi dizayn ederken ya da yenilerken fikir verebilecek ilham verici dekorasyon ve tasarım uygulamalarını paylaşıyoruz. Bu yazımızda da yine sade ve şık evlere örnek teşkil eden ve abartılı olmayan yalın estetiğiyle öne çıkan örnek bir evi ziyaret edeceğiz. Bu şık evin tasarımında ise Fabbrica Mobilya imzası var.
Gri renk çağdaş tarzlı dekorasyonlarda yeni yeni kullanılmaya başlansa da hâlâ çok yaygınlaşmayan ve yaşam alanlarını boğduğu düşünülen bir renk. Oysa gri renk doğru kullanıldığı takdirde odalara estetik bir karizma ve kendine has bir karakter kazandırır. Bu oturma odası dizaynı da bunun başarılı örneklerinden biri. Gri tonlarında koltuklar ve televizyonun bulunduğu cephedeki duvarın tonlaması odada dingin ve karakterli bir atmosfer yaratıyor. Bu gri tonlar mobilyalardaki beyaz dokunuşlarla zarafet kazanırken, televizyon ünitesinin ve kapının gölgeli ahşap tonları da hareketlilik sağlıyor.
Salona bir diğer açıdan baktığımızda perdelerin de odanın genel renklerine uyumlu bir tonda tercih edildiğini ve böylelikle yaşam alanının genelinde ahenkli ve tutarlı renk tonlarıyla sakin bir dinginlik ve şıklık yaratıldığını görüyoruz.
Mutfak dekorasyonu ve tasarımı ise tek kelime ile büyüleyici. Sadeliğini koruyan ama asla sıradan bir tarza sahip olmayan bu mutfak öncelikle L şeklindeki tezgah düzeniyle öne çıkıyor. L şeklinde mutfaklar genellikle duvara dayalı bir dizilime sahip olur ama bu mutfakta tezgah odayı bölecek şekilde yerleştirilmiş ve ocağın bulunduğu kısa kenarın bir tarafına bar sandalyeleri ile şık bir oturma alanı yaratılmış.
Mutfağın diğer köşesinde ise uzun cam pencerelerin önünde küçük siyah bir yemek masası ve kırmızı sandalyelerle estetik bir yemek alanı oluşturulmuş. Mutfağın genelindeki kırmızı dokunuşlarla canlandırılan beyaz ve ahşap birlikteliği ise yaşam alanının estetik karakterine büyük katkı sağlıyor.
Yatak odalarındaki sakin dekorasyonlar sağlıklı bir uyku uyumanızda da büyük rol oynar. Bu yüzden yatak odalarınızı dizayn ederken aşırı gösterişten ve fazla hareketlilikten uzak durmakta fayda var. Bu şık ve estetik yatak odasında da modern, sakin ama bir o kadar da şık bir dekorasyonla karşılaşıyoruz. Mor renkle canlandırılmış, şık bir duvar kağıdıyla hareketlendirilmiş dekorasyonun en belirgin özelliği ise ahşap renk kullanımı ve komodinlerin üzerindeki gizli aydınlatmalı duvar panelleri. (Yatak odanızı yenilemek istiyor ve farklı fikirler arıyorsanız Yatak odası dekorasyon için çarpıcı fikirler isimli yazımıza da göz atabilirsiniz.)
Evin banyosu ise oldukça modern bir gösterişe sahip. Çağdaş bir tasarım anlayışıyla dizayn edilmiş banyoda yine ahşap renk kullanımı öne çıkarken yazı desenli duvar kağıtları ve estetik raflar ve şık lavabo ünitesi de dikkat çekiyor.