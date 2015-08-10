Sade, şık ve geleneksel: Herkesin seveceği bir daire

İnsanın evi gibi yok derler ya hani, gerçekten de koskoca dünyada en sevdiğiniz yer neresi diye sorsalar çoğumuzun cevabının evi işaret edeceğine eminiz. Çünkü evimiz aslında kişiliğimizin, karakterimizin ve yaşantımızın bir parçasıdır ve içinde en çok rahat ettiğimiz, kendimiz olabildiğimiz ve mesela dünyanın en rahat, lüks ve konforlu otelinde kalıyor olsak bile birkaç gün sonra mutlaka özlediğimiz tek mekân evimizdir. Ev dekorasyonları da zaten bu yüzden bu kadar önemli ve büyük yer kaplıyor hayatlarımızda. Evimizi daha da bize ait ve bizim bir parçamız haline getirebilmek için yaşam alanlarımızı kendimizden bir şeyler katarak estetik bir şekilde güzelleştirmeye çalışıyoruz her zaman. Sizlerle de sık sık bu sayfalarda evinizi dizayn ederken ya da yenilerken fikir verebilecek ilham verici dekorasyon ve tasarım uygulamalarını paylaşıyoruz. Bu yazımızda da yine sade ve şık evlere örnek teşkil eden ve abartılı olmayan yalın estetiğiyle öne çıkan örnek bir evi ziyaret edeceğiz. Bu şık evin tasarımında ise Fabbrica Mobilya imzası var.