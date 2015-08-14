Evlerinizde ezber bozan iç dekorasyon örnekleri

Ülkemizde iç dekorasyon denildiği vakit, çoğunlukla çözümler bir profesyonelden faydalanmaksızın oluşturuluyor. Yaşam mahalleri, özellikle salon ve oturma odaları kapılarını yakınlarımıza ve dostlarımıza açıyoruz. Bu demek oluyor ki; kişisel konfor ve işlevsellik ihtiyacının yanı sıra, yakınlarımızın denetimine mutabık oluyoruz. Hem dışarıya kendimizi yansıtmamız açısından, hem bireysel ihtiyaçları karşılaması bakımından ev iç dekorasyonunu belli bir düzene oturtmamız ciddi bir ihtiyaçtır. İhtiyacı belirleyen faktörler ise, sadece fonksiyonellik ve pratik tutum değil; estetik kaygı, yaşam mahalinin bireyde yarattığı ruh hali ve algı alternatifleri ölçmeye ve dikkat etmeye değer. Gelelim nasıl karar verip ölçeceğimize. Günümüzde çoğunlukla tercih edilen alternatif modern stil. Çocukluğumuzdan bu yana, bir yetişkin olma aşamasına geliş sürecimizde bile karakterimiz, her konuda da belli bir yaklaşıma sahip olmamızı sağlıyor.
Zaman içinde oluşan kişisel yaklaşım, karar vermede birincil etken olacaktır. Bir profesyonelin elinden değerlendirmek ise işlerimizi gayet kolaylaştıracak ve zaman kazandıracaktır. Fakat evinizi dekore etme konusunda içerikle özel olarak ilgileniyor, tasarlamak ve yaratmaktan keyif alıyor olabilirsiniz. Bu size ev iç dekorasyonu ile ilgili örneklerle hareket etmek zaman kazanmada önemli rol olacaktır. Mobilya ve aksesuarların kullanımı, malzemelerle iç dekorasyona yaklaşım, estetik algı, işlevsellik gibi detayları mutlaka es geçmemeli, hangi stilde bir yaşam alanı oluşturacağımıza karar vermeliyiz. Modern veya klasik, ya da dönemsel etkiler barından bir stil çizebiliriz. Küçük dokunuşlarla, belli ölçeklerde mekanlarımızın havasını değiştirebilir, yepyeni bir görünüm kazandırabiliriz. En pahalı mobilya, her zaman tatmin eden bir dekorasyon stili kazandırmayacaktır. Mobilyaların kullanımı, yönelim, belirleyeceğiniz stil ve yaklaşımlarla bu tür etkileri oluşturabilirsiniz. En çok vakit geçirdiğimiz yerlerden biridir evlerimiz. Dolayısıyla evimizde sağlamak istediğimiz huzurlu ve mutlu yaşam alanlarını oluşturmak ve yaratmak bizim elimizde. Eğer evinizin iç dekorasyonu ile ilgili yenilik yapmak istiyor, ya da dokular ve küçük dokunuşlarla evinizin havasını değiştirmek istiyorsanız; seçtiğimiz bazı dekorasyon örneklerine bakmaya başlayabiliriz.
KIBRIS DEVELOPMENTS tarafından tasarlanan bu oturma odasında, küçük alanlarda nasıl ferah bir atmosfer yakalayabileceğinizi görebilirsiniz. Oturma gruplarının klasik ve konforlu tercihi, evinize geldiğinizde dinlenebileceğiniz veya misafirlerinizle keyifli sohbetler yapacağınız bir alan yaratıyor. Geniş olmayan odalar için, Tv, duvara monte edilerek daha az alan kaplaması sağlanıyor. Beyaz duvar zemini ile açık renk tonlarında döşeme kaplaması mekanı genişleten ve ferahlatan bir etki yaratmış. Göz yormayan, dingin ve keyifli bir oturma odası örneği.
Yatak odasının ana karakterini belirleyen mobilya yatak, dinlenme alanıdır. Diğer mobilyaların yönelimini, tamamen yatağın durduğu merkez belirler. Yatağın bulunduğu noktasal alana göre geri kalan mobilya ve aksesuarların şekillenebileceğini söylersek eksik olmaz. Ev iç dekorasyonlarında bir odak noktası belirlemek, her zaman işlevsellik bakımından ihtiyacı karşılar ve zaman kazandıran bir başlangıç fikri olabilir. Bej ve ara renk tonlarının ağırlıklı kullanıldığı iç dekorasyonda, dönemin trend renklerinden mor, apayrı bir hava katmıştır. Dairesel formda yatak, şık ve estetik bir görünüm kazandırıyor.
Aydınlık ve ferah alanlarda kim keyiflenmek istemez ki? Giriş seviyesi zemin katlarda veya geniş teraslara sahip bir evde yaşıyorsanız, salonun keyifli ortamını dışarıda sürdürebilirsiniz. Pastel renk tonlarında ve açık mavi, gri tonlarının tercih edildiği oturma grupları bir o kadar konforlu. Doğal ışık alan mekanlarda, açık renk tonları ile daha geniş ve ferah bir görüntü elde etmeniz sizin elinizde. Mobilyalarla uyumlu modern tipte lambalar ve aksesuarları unutmayalım.
Özellikle küçük ve dar alanlı mekanların kurtarıcı gücü olarak bilinen aynanın, marifetleri saymakla bitmez. Aynaların ve açık renk duvar zeminlerin, mekanları genişletmekteki faydaları yadsınamaz. Modern iç dekorasyonlarda, sadelik ve minimallik her zaman revaçtadır. Mobilya detaylarında görülen profil uzantıları, ayna çerçevesinde de aynı dili sürdürmeye devam etmiş. Aydınlık, yalın bir yatak odası detayı.
Beyaz rengin hem modern dekorasyonlarda, hem dar ve uzun geçişli mekanlarda faydaları saymakla bitmez. Olası dar koridor ve geçişlerin iç karartan havasını tek dokunuşla değiştiren bir renk tonu. Tavan ve duvar zeminlerinde farklı renklere yer verip kopukluk yaşatmak istenmemiş. Nitekim sirkülasyonu sağlayan hareket alanında kopukluk yaratmaktan çok süreklilik hissi ihtiyacı doğar. Mobilya ve aksesuarlar için de ipucu veren renk, evinizin iç dekorasyonunda minimal bir doku ve modern bir yaklaşım ifade etmeye yarayacaktır. Estetik kaygı gözetmeksizin, pratik bir değer olarak alabilirsiniz.
MASS ARCHİTECTS tarafından Van'da tasarlanan otel odasının oturma alanı. Cezbedici yatak odası tasarımını ele almıştık, oturma alanından bile zarafeti hissedilmeye devam ediyor. Yatak odasında yastık ve minderlerde kullanılan çizgili dokuların, oturma odasında da aynı dili kullandığı görülüyor. Alanları dilerseniz farklı amaçlara göre bölebilir, birleştirebilirsiniz. Ayrımı bir bölme duvar ile sağlasanız da, aydınlatma detayları, aksesuarlar ve yer zemin kaplamasını iki tarafta da sürdürebilirsiniz. Şık ve modern çizgi tutturulmuş, yaratıcı detaylar veren bir iç dekorasyon örneği.
Modern bir yatak odasında, iç dekorasyon tasarlanırken seçtiğiniz dil aynı zamanda sonucu gösterir. Kontrast renklerin mimari dilde karşılığı, seçilen mobilya, yatak ve aksesuar materyallerini belirler. Siyah ve beyaz halı üzerinde beyaz devam eden üzeri gri yatağın, bilinçli ve kontrollü dekore edildiğini hatırlatalım. Duvar kaplamalarında son dönemlerde revaçta olan tek duvar dekoruna odaklanılmış. Yatak başlığı üzerine paralel, boydan boya kullanılan tabloda, yine bahsettiğimiz kontrast renk tonları ağırlıklı seçilmiş. Sarkan lambalar ile dekorasyona ayrı bir hava ve estetik bir görünüm kazandırılmış. Ahşabın sıcaklığını ve doğallığını ise tartışmaya gerek yok. Böyle bir yatak odası dekorasyonuyla, canlı ve pırıl pırıl bir sabaha uyanabilirsiniz.
Minimal doku, modern mimari ile birlikte sade ve çarpıcı bir iç dekorasyon dili oluşturmaya yetiyor. Yine sarkık lambaların, mekanda yarattığı görselliği ve işlevsel uzunluğuna dikkat çekelim. Öte yandan kütleler halinde gelen ahşap doku uzantısı ile, mobilya gruplarının kütlesel formları eşsiz bir görsellik sunuyor. Beyaz tavan ve duvar zemini tercihlerine kontrast renk lambalar ve siyah sandalyeler tercih edilmiş. Şıklığı ve modernizmin sade ve kendine özgü dili yaşam alanlarını renklendirmeye devam ediyor.
Tarz ve karakter sahibi bir mekan oluşturmak istemez misiniz? Hobi alanlarında olduğu kadar, kitaplıklarımıza, dinlence alanlarımıza da yer ayırmak isteriz. İsteriz ki keyifli saatler geçirebileceğimiz, misafirlerimize hoş bir atmosfer yaratalım. İlgilendiğiniz ressamların tablolarını sergileyeceğiniz duvarlar, boydan boya ilgi alanları içeren kitaplarla dolu bir kitaplık, müzik keyfi ve sanat. Evinizin iç dekorasyonunu belirleyen ilk ve son karakter, sizin karakterinizdir. Dilerseniz örnekteki gibi hem vitrin, hem kütüphane olarak değerlendirebilir, çok yönlü bir tasarım elde edebilirsiniz.
Hindistan'da tasarlanmış bu iç dekorasyon örneğinde, İSTUDIO ARCHİTECTURE tarafından yapılan benzersiz bir çalışmayı görüyoruz. Dokuların dili, doğal malzemelerden gelen sıcaklık ve formların hareketliliği. Sonsuzluk algısı yaratan, ve bir o kadar de bitiş çizgilerini hissettirmeyen tasarımlar, psikolojinizi dingin bir şekilde etkiler.Bu kadar çok yatak dekoru desenleri ve göz alıcı tavan detayları ile tuğla duvar dokusunu bir arada kullanabilmek için; tercih edilen renk tonlarında sıradışı renklere uzanılmamış. Bunun sebebi oldukça basit, formlar ve desenlerle yaratılmak istenen etkiyi, uç renklerle dağıtarak engellememiş oluruz. Mobilya ve aksesuarlarda yoğunluğa yer bırakılmaması çok doğru bir tercih olacaktı ki görsel etkiyi yaratacak doku ve formlara zaten sahip muhteşem bir tasarım.