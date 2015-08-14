Evlerinizde ezber bozan iç dekorasyon örnekleri

Ülkemizde iç dekorasyon denildiği vakit, çoğunlukla çözümler bir profesyonelden faydalanmaksızın oluşturuluyor. Yaşam mahalleri, özellikle salon ve oturma odaları kapılarını yakınlarımıza ve dostlarımıza açıyoruz. Bu demek oluyor ki; kişisel konfor ve işlevsellik ihtiyacının yanı sıra, yakınlarımızın denetimine mutabık oluyoruz. Hem dışarıya kendimizi yansıtmamız açısından, hem bireysel ihtiyaçları karşılaması bakımından ev iç dekorasyonunu belli bir düzene oturtmamız ciddi bir ihtiyaçtır. İhtiyacı belirleyen faktörler ise, sadece fonksiyonellik ve pratik tutum değil; estetik kaygı, yaşam mahalinin bireyde yarattığı ruh hali ve algı alternatifleri ölçmeye ve dikkat etmeye değer. Gelelim nasıl karar verip ölçeceğimize. Günümüzde çoğunlukla tercih edilen alternatif modern stil. Çocukluğumuzdan bu yana, bir yetişkin olma aşamasına geliş sürecimizde bile karakterimiz, her konuda da belli bir yaklaşıma sahip olmamızı sağlıyor.

Zaman içinde oluşan kişisel yaklaşım, karar vermede birincil etken olacaktır. Bir profesyonelin elinden değerlendirmek ise işlerimizi gayet kolaylaştıracak ve zaman kazandıracaktır. Fakat evinizi dekore etme konusunda içerikle özel olarak ilgileniyor, tasarlamak ve yaratmaktan keyif alıyor olabilirsiniz. Bu size ev iç dekorasyonu ile ilgili örneklerle hareket etmek zaman kazanmada önemli rol olacaktır. Mobilya ve aksesuarların kullanımı, malzemelerle iç dekorasyona yaklaşım, estetik algı, işlevsellik gibi detayları mutlaka es geçmemeli, hangi stilde bir yaşam alanı oluşturacağımıza karar vermeliyiz. Modern veya klasik, ya da dönemsel etkiler barından bir stil çizebiliriz. Küçük dokunuşlarla, belli ölçeklerde mekanlarımızın havasını değiştirebilir, yepyeni bir görünüm kazandırabiliriz. En pahalı mobilya, her zaman tatmin eden bir dekorasyon stili kazandırmayacaktır. Mobilyaların kullanımı, yönelim, belirleyeceğiniz stil ve yaklaşımlarla bu tür etkileri oluşturabilirsiniz. En çok vakit geçirdiğimiz yerlerden biridir evlerimiz. Dolayısıyla evimizde sağlamak istediğimiz huzurlu ve mutlu yaşam alanlarını oluşturmak ve yaratmak bizim elimizde. Eğer evinizin iç dekorasyonu ile ilgili yenilik yapmak istiyor, ya da dokular ve küçük dokunuşlarla evinizin havasını değiştirmek istiyorsanız; seçtiğimiz bazı dekorasyon örneklerine bakmaya başlayabiliriz.