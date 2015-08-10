Kitaplıklarla biçimlenen ev dizaynları

Ev dizaynları incelendiğinde bazılarında mekan içinde baskın bir öğe olduğunu görürsünüz. Bu bazen bir mobilya, bazen aksesuar, bazen sıra dışı doğramalar ya da canlı renklere boyanmış bir duvardır. İnceleyeceğimiz ev dizaynları da kitaplığın mekanı biçimlendirdiği örnekler.

Kitaplık bir ihtiyaç olduğu kadar estetik olarak da oldukça çeşitli olanaklar sunan, tasarımıyla etkili olabilecek bir obje. Kitap dolu raflarıyla sıradan bir kitaplık bile kendi başına estetik bir değer taşırken bir de bu kitaplığın mekana özel tasarlandığını, tüm tasarımın ona göre yapıldığını düşünün. Bir mekanın tasarımının soğuk olma ihtimalini baştan ortadan kaldıran bu obje ev dizaynları içinde yer aldığında mekana kendine has bir hava katıyor.

Ahşaptan metale, beyazdan canlı renklere, her tür tasarımla karşımıza çıkabilecek olan kitaplıklar ev dizaynları için aslında bir nimet. Bir duvarı halihazırda var olan bir ihtiyaç dahilinde muhteşem bir görünüme evriltebilen kitaplıkların kıymetlerini bu açıdan bilmek, bu bakış açısıyla kurgulayıp yerleştirmek gerek.

Ev dizaynları için daha fazla fikir vermesi için Orijinal Kitaplık Modelleri yazısını de inceleyebilirsiniz.