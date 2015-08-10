Kitaplıklarla biçimlenen ev dizaynları

Ev dizaynları incelendiğinde bazılarında mekan içinde baskın bir öğe olduğunu görürsünüz. Bu bazen bir mobilya, bazen aksesuar, bazen sıra dışı doğramalar ya da canlı renklere boyanmış bir duvardır. İnceleyeceğimiz ev dizaynları da kitaplığın mekanı biçimlendirdiği örnekler.
Kitaplık bir ihtiyaç olduğu kadar estetik olarak da oldukça çeşitli olanaklar sunan, tasarımıyla etkili olabilecek bir obje. Kitap dolu raflarıyla sıradan bir kitaplık bile kendi başına estetik bir değer taşırken bir de bu kitaplığın mekana özel tasarlandığını, tüm tasarımın ona göre yapıldığını düşünün. Bir mekanın tasarımının
soğuk olma ihtimalini baştan ortadan kaldıran bu obje ev dizaynları içinde yer aldığında mekana kendine has bir hava katıyor.
Ahşaptan metale, beyazdan canlı renklere, her tür tasarımla karşımıza çıkabilecek olan kitaplıklar ev dizaynları için aslında bir nimet. Bir duvarı halihazırda var olan bir ihtiyaç dahilinde muhteşem bir görünüme evriltebilen kitaplıkların kıymetlerini bu açıdan bilmek, bu bakış açısıyla kurgulayıp yerleştirmek gerek.
Ev dizaynları için daha fazla fikir vermesi için Orijinal Kitaplık Modelleri yazısını de inceleyebilirsiniz.
Yatak belki de en çok kitap okunan mekanlardan biri. Pek çok insan günün yorgunluğunun ardından yatakta kitap okuyarak uykuyu karşılıyor. Bu hem huzur verici hem de keyifli bir eylem. Ev dizaynları bunun için daha ziyade komodinleri sunuyor. Aydınlatmanın ve okunan kitabın üstüne konabileceği bir mobilya. Ayrıca saat, telefon gibi aygıtların da yeri burası. Ancak yatakta kitap okuma konusunda daha hevesli olanlar için belki de yatak başında komodinden daha fazlasına ihtiyaç var. Tam da buradaki gibi bir ya da birden fazla kitap rafı hem kitaplık olarak kullanabileceğiniz hem de yatak başınızı dekoratif hale getirebilmenizi sağlayabilir. Yatak zaten bir niş içine yerleştirilmiş ve tavandan daha alçak bir noktada bu niş bitirilmiş; nişin arka duvarına farklı bir renk ve doku ile birlikte yukarıdan ışık verilmiş. Bu yöntem nişin derinliğini arttırıyor. Yatağın içinde bulunduğu nişte yeterli yükseklikte boyda boya geçen raf ev dizaynları içinde yatak odasında kitaplık fikrine şık bir örnek.
Kitaplık yapı itibariyle doksan derecelik kesişimlerden ve rijit bir formdan oluşsa da eğrisel formları bu mobilyaya entegre etmenin yöntemleri var. Ev dizaynları arasında mobilyaların evle bir bütünmüşçesine tasarlandığını sıklıkla görüyoruz. Bu örnekte de malzeme ve form bize bunu gösteriyor. Siyah renk kitaplığın üstüne masa tablasıyla uyumlu ahşap kaplamanın eğrisel biçimde delinerek kaplandığı bu ünite aynı zamanda mekan içinde dekoratif duvar olarak yer alıyor.
Tavanda da düşük döşemeyle eğrisel form devam ettirilmiş ve bu alan aynı zamanda spot yerleştirilerek aydınlatma için kullanılmış. Modern bir tasarım olsa da ev dizaynları içinde daha ağır, klasik bir tarza selam gönderen bir atmosferi var bu tasarımın.
Çalışma odaları eskiden belki evde çalışanlar için bir ihtiyaçtı ama ev dizaynları da bize gösteriyor ki artık çalışmak için insanların ayrı bir odaya çok da ihtiyacı yok. Bunun en önemli sebebi çalışmak için gereken malzemelerin küçülmesi, taşınabilir hale gelmesi, dokümanların ortadan kalkıp dijitalleşmesi. Dolayısıyla daha az yere ihtiyaç duyuluyor. Bu da arayışın konsantrasyon sağlanabilecek bir köşeyle sınırlı kalmasını sağlıyor.
Sadece ufak bir masadan ibaret çalışma köşelerinin bulunduğu ev dizaynları dışında bunun için görece daha çok yer ayrılmış olanlar da var elbette. Özellikle geniş evlerde tabii ki her mekan için olduğu gibi çalışma için de daha fazla alan ayrılması mümkün. Bu örnekte de bir duvar içine mobilyadan bir niş yapılarak alta uzun ve dar bir masa üste ise kitap rafları yereştirilmiş. Geniş mekan ve ham malzemelerin yanında bu ahşap masa ve kitaplık ünitesi son derece şık bir köşe oluşturuyor. Ev dizaynları içinde öne çıkan örneklerden.
Ev dizaynları farklı malzemelerin bir araya geldiğinde nasıl göründüğüne dair bize epey fikir veriyor. Yukarıda gördüğümüz, Flat C / Architecture tasarımı evin başka bir köşesinde dizayn ve malzemeleriyle uyum içinde diğer kitaplığı görüyoruz. Dikmeleri metal, rafları ahşap olan bu kitaplık bu tip ev dizaynları için ham görünümüyle epey ideal bir tercih. Endüstriyel tasarımı hem ev dizaynında hem de bu kitaplığın estetik niteliğinde okumak mümkün.
Ufak salonlara sahip ev dizaynları bize kitaplıklar açısından da seçenekler sunuyor. Kitaplık pek çok evin ihtiyacı olduğu için bununla ilgili ne kadar veri incelense o kadar iyi. Burada da gördüğümüz gibi dar bir salonun kısa duvarına yerleştirilen kitaplığın arkası bilinçli olarak boş tercih edilmiş. Arka panele sahip ahşap bir kitaplık mekanı daha çok doldurabilirdi. Bu kitaplığın dikey elemanlarıysa ince, siyaha boyanmış metal retro tarzında parçalar. Fazla kalınlık olmadığı için bu dikey taşıyıcılar da şefafflığa önemli ölçüde bir katkıda bulunuyor. Bu kitaplık ev dizaynları içinde diğer örneklerde de görebileceğimiz ibi sadece kitap değil çeşitli aygıt ve aksesuarları da taşıyarak daha da dekoratif bir görünüm sunuyor. Diğer mobilyalarla da uyum içinde olduğunu ayrıca belirtmeye gerek olmadığınız düşünüyoruz.
Ev dizaynları merdivenlerin envai çeşidiyle karşılaştığımız örneklerle dolu. Aralarından bazıları kitaplıkları da bu çeşitliliğe açık mimari elemanla birleştiriyor. Gördüğümüz örnekte daha ziyade plak ya dergi gibi objelere daha uygun bir kitaplık yapılmış ancak önemli ve ilginç olan detay rafların basamak genişliğinde olup o ritmde bir geometriye sahip olmaları.
Merdivenin aynı zamanda trabzanı olan bu kitaplığın sahanlığa denk gelen kısmında da yine aynı oranda genişleyen raflara sahip olduğunu görüyoruz. Yine kitaplık dahil genelde açık renklerin kullanıldığı duvar ve zeminler ev dizaynları için alışıldık. Kitaplığa yerleştirilenlerin verdiği renk ve sıcaklığın yanı sıra mobilyalar ve doğramalarla koyu renk bu mekana eklemlenerek dozunda bir kontrast yaratılmış.
Bu tip eski binalarda o muhteşem çatı konstrüksiyonunun daha da etkili olması için ev dizaynları daha ziyade beyazın kullanıldığını gösteriyor. Bu örnekte de duvarlar bembeyaz ve iki kapının üstünde ve arasında devam eden kalın duvar içinde nişler mevcut. Bu nişler kitaplık olarak kullanılarak son derece etkileyici ve estetik bir görüntü elde edildiğini söylemek mümkün. Eski tip kapılar beyaz halleriyle belli belirsiz, otantik bir görüntü oluşturuyor. Çalışma odası olarak kurgulandığı belli olan bu mekan kitaplıkla aynı genişlikte koyu renk bir masayla tamamlanmış.
Ev dizaynları eski yapılar söz konusu olduğunda elbette iyi bir tasarıma daha kolay sahip oluyorlar ama burada bir mobilyadansa binanın kendisi kitaplık olarak kullanıldığı için daha de etkileyici bir sonuç ortaya çıkmış durumda.
İki ya da daha çok katlı yapılarda üst kata çıkıp ana mekanı izleyebileceğiniz, arada döşemenin olmadığı alanlara galeri adı veriliyor. Ev dizaynları içinde geniş evlerde sıklıkla karşımıza çıkan galeri bu örnekte aynı zamanda bir kütüphane olmuş durumda. Salon katında direkt mekana bakan ve tamamen duvarı kaplayan kitaplık üst katta da galeri koridorunca aynı dikey doğrultuda ve tarzda devam ediyor. Devamlılık ev dizaynları için oldukça etkileyici bir kriter olabiliyor.
Bu mekanı tamamen etkisi altına alan bu koyu renkli kitaplık, genelde kullanılan beyazdan elbette farklı bir etki bırakmış. Mekanda açık renkler kullanıldığı için siyahın bir duvar boyunca kitaplıkta ve koridorda kullanılması çok seçkin bir kontrast etkisi meydana çıkarmış. Salonda bulunan ince silindirik kolon da dekorasyonun önemli bir parçası olarak siyah galeri kitaplığına düşey, beyaz, zıt bir çizgisel vurgu yapıyor.
Ev dizaynları genelde kitaplıkları bağımsız üniteler olarak kullansa da bu örneklere görüldüğü gibi mekanla bütünleşen kitaplıklar çok daha başarılı sonuçlar ortaya çıkarıyor. Örneğin bu evde doğramaların modülleri kitaplıklar için de belirleyici olmuş. Doğramanın yatay kayıtlarıyla duvar ve kitaplık rafları uyumlu bir şekilde adeta birbirlerinin devamlarıymışçasına yerleştirilmiş durumda. Koyu pembe ve ahşabın koyu tonları ışıl ışıl tamaman camdan olan kısımla etkileyici bir kontrast oluşturuyor.
Ev dizaynları beyaz kullanıldığında zaten maça 1-0 önde başlıyor. Hele de bu örnekteki gibi yüksek tavanlı aydınlık bir salonun dizaynı belki de pek çok mekandan daha kolay. Ancak tasarım becerisiyle hangi mekanda nasıl bir ev dizaynı uygulamak gerektiğini daha iyi karalaştırmak mümkün.
Bu salonda bir duvar tamamen kitaplığa ayrılmış. Hem enine hem boyuna duvar raflarla, dolayısıyla kitaplarla kaplı. Mobilyaların hemen hepsinin beyaz olması, mekanda devasa bir kitaplığın varlığına rağmen ferahlığı maksimuma çıkarıyor. Bunda kitaplığın tamamen duvara gömülü tasarlanmasının payı da var. Mekanda bir mobilya gibi değil duvar gibi duruyor. araya atılan kapaklı kayıt da hem işlevsel olarak depolama alanı sağlamış hem de görsel olarak iyi bir kesinti yaratıyor. Ev dizaynlarında beyazın etkisini bu örnekte yine görebiliyoruz. Öte yandan ahşap döşeme ve mavi renk kilim beyazın soğukluğunu kitaplar dışında kıran iki ayrı öğe. Bol beyazlı bol kitaplı, sıcacık bir mekan.