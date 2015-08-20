Çok özel bahçe dekorasyon örnekleri

Betonarmenin şehirlerimizi ele geçirdiği, koca koca rezidanslar, gökdelenler dikilerek bütün yeşil alanların yok edildiği günümüz şehir yaşamında evlerimizin etrafına yapabileceğimiz küçücük bahçeler bizler için nimet niteliğindedir. İnsanlar yeşilden mahrum bırakıldıklarından dolayı hafta sonları en yakındaki yeşil alanlara koşmaktadırlar.

Yeşil alanlar ruhumuzu dinlendirdiğimiz, deşarj olduğumuz alanlar olduğu için evimizin bahçelerini, yada bahçe yapılabilecek alanlarına peyzaj yaparak güzel bahçeler yaratabiliriz. Bahçe için devasa alanlara gerek yoktur. Küçük bir alan, avlu köşesi veya toprak olmayan bir yürüme yolu da peyzaj sayesinde bahçe haline getirilebilir. Bahçe peyzajı yapılırken dikkat etmemiz gereken önemli noktalar vardır. Bahçeyi hangi amaçla istediğimiz, yaşadığımız iklim, aile nüfusu, bahçe için ayrılan alan büyüklüğü, ayırdığımız bütçe, bahçemizde bulundurmak istediğimiz bitki türleri bunlardan bazılarıdır. Bu noktalara dikkat ederek kaliteli ve daha keyifli zaman geçireceğimiz bir bahçe peyzajı yapabiliriz. Bahçe peyzajından sonra bahçe mobilyalarının seçimi, dekorasyonu bahçen de geçireceğimiz zamanı daha keyifli kılması, bahçenin görsel güzelliğini artırması için önemlidir. Öncelikle bahçe bitkileri uzun süre yeşil ve tonlarındaki renklere sahip olacağından bahçe mobilyaları bu renklere uyum sağlayan pastel renklerden yada bahçedeki odunsu bitkilerle uyumlu renklere sahip mobilyalar seçmeli ve bahçemizi modern bir şekilde dekore etmeliyiz.

Bahçe, sadece içinde oturmak için dekore edilen bir oda gibi düşünülmemelidir. bahçeye koymak istediğiniz bitkilerin bakımı, sulanması, bahçenin canlı görselliğini koruması adına yapılması gerekenlerdir. Yaşadığımız iklime özgün, canlı ve görsel güzelliği olan bitkilerle dizayn ettiğimiz bahçemize; uyumlu renkler de, rahat, konforlu,fonksiyonel bahçe mobilyaları seçerek çok şık, canlı ve daha yaşanabilir bir bahçe sahibi oluruz. Misafirlerimiz geldiğinde, ruhumuz sıkıldığında, bunaldığımızda nefes alacak, misafir ağırlayacak oksijeni bol bir mekanınız olmuş olur.