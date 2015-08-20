Çok özel bahçe dekorasyon örnekleri

Betonarmenin şehirlerimizi ele geçirdiği, koca koca rezidanslar, gökdelenler dikilerek bütün yeşil alanların yok edildiği günümüz şehir yaşamında evlerimizin etrafına yapabileceğimiz küçücük bahçeler bizler için nimet niteliğindedir. İnsanlar yeşilden mahrum bırakıldıklarından dolayı hafta sonları en yakındaki yeşil alanlara koşmaktadırlar.
Yeşil alanlar ruhumuzu dinlendirdiğimiz, deşarj olduğumuz alanlar olduğu için evimizin bahçelerini, yada bahçe yapılabilecek alanlarına peyzaj yaparak güzel bahçeler yaratabiliriz. Bahçe için devasa alanlara gerek yoktur. Küçük bir alan, avlu köşesi veya toprak olmayan bir yürüme yolu da peyzaj sayesinde bahçe haline getirilebilir. Bahçe peyzajı yapılırken dikkat etmemiz gereken önemli noktalar vardır. Bahçeyi hangi amaçla istediğimiz, yaşadığımız iklim, aile nüfusu, bahçe için ayrılan alan büyüklüğü, ayırdığımız bütçe, bahçemizde bulundurmak istediğimiz bitki türleri bunlardan bazılarıdır. Bu noktalara dikkat ederek kaliteli ve daha keyifli zaman geçireceğimiz bir bahçe peyzajı yapabiliriz. Bahçe peyzajından sonra bahçe mobilyalarının seçimi, dekorasyonu bahçen de geçireceğimiz zamanı daha keyifli kılması, bahçenin görsel güzelliğini artırması için önemlidir. Öncelikle bahçe bitkileri uzun süre yeşil ve tonlarındaki renklere sahip olacağından bahçe mobilyaları bu renklere uyum sağlayan pastel renklerden yada bahçedeki odunsu bitkilerle uyumlu renklere sahip mobilyalar seçmeli ve bahçemizi modern bir şekilde dekore etmeliyiz.
Bahçe, sadece içinde oturmak için dekore edilen bir oda gibi düşünülmemelidir. bahçeye koymak istediğiniz bitkilerin bakımı, sulanması, bahçenin canlı görselliğini koruması adına yapılması gerekenlerdir. Yaşadığımız iklime özgün, canlı ve görsel güzelliği olan bitkilerle dizayn ettiğimiz bahçemize; uyumlu renkler de, rahat, konforlu,fonksiyonel bahçe mobilyaları seçerek çok şık, canlı ve daha yaşanabilir bir bahçe sahibi oluruz. Misafirlerimiz geldiğinde, ruhumuz sıkıldığında, bunaldığımızda nefes alacak, misafir ağırlayacak oksijeni bol bir mekanınız olmuş olur.
Bahçe dekorasyonu yaparken her tarafı toprak olacak şekilde de düşünmemelisiniz. Bitkilerin yoğun olduğu alanlar toprak, diğer taraflar beton, küp veya yuvarlak taş veya yonu taşı ile kaplanabilir. Taş döşenen bu alanlara bahçe mobilyaları rahatlıkla konulabilir. Böylece hem mobilyalarınız nemden, sudan uzak tutarak ömürlerini uzatırsınız, hem de toprak taş bütünleşmesi ile bahçelerine doğallık kazandırmış olursunuz. Örnek resimde bahçenin taşla kaplanan alanları ve bahçe mobilyalarının renk uyumu görülmektedir. Açık renk tercik edilmiş, er döşemeleri olan taşlarla renk uyumu yakalanarak canlılık kazandırılmıştır. Ayrıca duvarın üzerine gelen sarmaşık bahçeyi daha doğal göstermiş. Evlerinizin bir köşesine bahçe için bir köşesini taş kaplamalar için ayırmalısınız.
Bahçe peyzajları yapılırken mobilyalar için mümkünse geniş alanlar bırakın. Bitkilerin yeşilliklerin ortasına taş yürüyüş yoluyla ulaşacağınız bungalov tarzı mobilya adaları yapmalısınız. Mobilya adası, zeminden belirli bir kot yüksekliğine kadar yükseltilmiş kesme taşlarının üzerine doğal ahşaptan yapılan çardaklardır. Bu çardakların etrafı ve üzeri istenirse cam veya şeffaf plastik ile kapatılarak hem yazlık kullanılan hem de kış bahçesi olarak kullanılan bir bahçe olabilir. Mobilya adasının zeminini tamamen ahşap yapmalısınız. Mobilya adanızın ışıklandırmasını sarkıtma lambalar ile yaparak görsellik kazandırın. Seçtiğiniz mobilyalar bahçe ahengine ve ahşap rengine uygun yazlık bahçe mobilyaları olmalıdır. Dilerseniz küçük vazoları veya büyükçe bir kaç vazoyu köşelere koyarak estetik ve canlılık kazandırın. Yandaki fotoğrafta örnek bir uygulama görebilirsiniz.
Apartmanın teras katında oturuyorsanız, terasınızı bahçeye çevirebilir, salonunuza yapacağınız açılabilir cam duvar ile salon bahçe tasarımını gerçekleştirebilirsiniz. Su yalıtımı yaptığınız terasa toprak havuzu yaparak küçük mevsimlik bitkiler ekebilir, büyük saksılara yıllık bitkiler ekerek bahçe yapabilirsiniz. Zemin katta oturup bahçesini evinin içine taşımak isteyenler için örnek fotoğraf yol göstericidir. Bahçeye yıllık estetik görüntüsü olan yıllık bitkiler ekerek hem bahçe süsü olarak hem de cam duvarlar açıldığında salon bitkisi olarak kullanabilirsiniz. Salon tasarımını bahçeyle birleştirip hem salon hem bahçe özelliği olan bir odanız olabilir.
Bahçeniz geniş,büyük ve eğimli ise hem eğimlerin çirkinliğini ortadan kaldırmak, hem de bahçeye estetik kazandırmak için doğal taşların yardımıyla bir yürüyüş yolu veya merdiveni yapabilirsiniz. Doğal taşların dinlendirici bir özelliği vardır. Eski köy evleri bu doğal taşlar ile yapılmıştır. Doğal kayrak taşların daha ideal olacağı bu tasarım bahçenizi güzelleştirecektir. Yandaki fotoğrafta görüldüğü üzere doğal taş ile yapılan istinat duvarı ve yürüyüş yolu ile bahçe doğallığı bozulmamıştır. Sizler de geniş bahçelerinize uygulamalısınız.
Bahçe döşemelerini doğal taş ile yapmak yerine ahşap da tercih etmelisiniz Ahşap ta bir zamanlar ağaç olduğundan bahçeye doğallık katacaktır. Mobilyaları, ağaç malzemeler olan, sedir, kamış ve saz bitkilerinden seçin. Doğal malzemeler ile yapılan bahçe mobilyaları daha konforlu ve daha rahatlatıcı özellikleri vardır. .Örnek resimde ahşap döşeme ile çimin arasına görsellik kazandırmak için renkli mevsimlik bitkiler ekilmiş. Bahçe tasarımı ve renk uyumu çok canlı ve ferah düşünülmüş. Seçilen mobilyaların renk uyumuna ve malzemelerinde dikkat edin.
Bahçe aydınlatması için ağaçları kullanın. Ağacın dallarının ayrıldığı kovuk bölümüne yerleştireceğiniz biraz şiddetli bir ışık ile ağacı ve aydınlatarak estetik görünüm kazandırın. Ağacın altına oluşturduğunuz oturma alanının çevresine daha düşük şiddetler de bir kaç tane aydınlatma koyabilir veya ağaç dallarından sarkıtma lambalar ile aydınlatma yapabilirsiniz. Sarkıtma lambaları farklı yükseklikler de yapmalısınız. Bu şekilde ağaç altında her tarafa farklı şiddette ışık vererek nefis bir görsellik oluşacaktır. Böylece farklı ve mükemmel estetiği olan aydınlatmanız ve bahçeniz olacaktır.
Evin bahçeye bakan bölümünü ahşap malzemeler ile sundurma olacak şekilde kapatarak bahçeden bağımsız oturma alanı oluşturabilirsiniz. Böylece bahçe ile iç içe aynı zamanda evinizin bir odası gibi olan bir alan yaratmış olursunuz. Varendanızdan bahçeye ulaşım için yuvarlak doğal taşlar ve ahşaplarla birlikte bir yürüyüş yolu oluşturun. Yandaki resimde göreceğiniz örnek bahçenin doğasına uygun, canlı, ve estetik olarak güzel görünen bir bahçeye sahip olabilirsiniz.
Bahçesinde havuz olmasını kim istemez? Bahçe havuzlarının etrafı mermer veya granit ile kaplanır. Bahçenizi bu kaplama taşlarına uygun olacak şekilde yürüyüş yolları ile havuza uygun görselliği olan bir alana çevirin. Yürüyüş yollarının her iki tarafına görselliği olan renkli bitkiler ile donatın. Yürüyüş yollarının kenarlarına farklı renklerde kısa direk aydınlatmaları yaparak havuz, bahçe ve ışıklandırılmış yürüyüş yollarınız olsun.
Bahçe içerisinde yer alan yürüyüş yolları kenarına örnek resimde olduğu gibi bahçe çim lanı ile yürüyüş yolunun arasına uygun genişlikte mevsimlik çiçekler ekerek rengarenk bitkilerle donatın. Yürüyüş yolu sizler için renk yolu olsun. Yürüyüş yolunun üst kısmına ahşap ile sarmaşıkların sarılacağı karkaslar yapabilirsiniz. Böyle yürürken etrafınız renk cümbüşü, üstünüz ise sarmaşıktan oluşan gökyüzü olacaktır. Çiçeklerle bezeli yürüyüş yolunda yapacağınız yürüyüşler size mutluluk verecek ve psikolojinizi düzeltecektir.
Doğal bir bahçeniz yoksa, iklimlerden dolayı bahçe yapamıyorsanız, ahşap ve taşları kullanarak farklı tasarımlar ile bahçe havası kazandırın. Oturduğunuz alanın ortasına, kenarlarını sehpa özelliği olarak kullanacağınız, ortasını boyalı taşlar ile dolduracağınız bir taş havuzu sizi bahçede gibi hissettirecektir.Taş havuzunun ortasına bir vazo içerisinde yöreye özgü çiçekler ekerek estetik görünüme doğallık kazandırabilirsiniz. Ahşap döşemelerin kenarına bambu kamışlardan direkler yaparak oturma alanınızın sınırlarını belirlemiş, bahçe özelliği olmayan toprağa görsellik kazandırırsınız. Fonksiyonel taş havuzlarını mutlaka deneyin.