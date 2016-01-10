Zarif bir mutfak için mutfak aksesuarı düzenlemenin ipuçları

Mutfaklar, salonlar ve oturma odalarından sonra en fazla zaman geçirilen mekanlardır. Bu nedenle imkanlar dahilinde geniş odalar olarak tasarlanır ve geniş bir mutfak oluşturulmaya çalışılır. Kimi ev hanımları mutfaklarının geniş, düzenli ve ferah olması için amerikan mutfak veya açık mutfak şeklinde yaparak salon veya oturma odası ile birleştiriyorlar. Ferah ve düzenli bir mutfak için mutfak dekorasyonu titizlikle yapılmalı, mutfak aksesuarları belirli bir plan çerçevesinde yerleştirilmeli ve kullanıcılara uygun bir şekilde dekore edilmelidir. Mutfağınızda kullandığınız mutfak araç ve gereçleri ile mutfak aksesuarları öncelikle mutfağı sürekli olarak kullanan ev hanımının isteklerini yerine getirecek bir plan oluşturulmalıdır. Mutfak kullanıcısı olan ev hanımları ve beyler, mutfaklarının kendilerine kolaylık sağlayacak, rahat hareket edecekleri bir düzende ve mutfak araç gereçlerinin kullanım yoğunluğuna göre mutfak içinde yerleştirilmesi, mutfağın dekorasyonunun bu isteklerine göre şekillenmesini isterler. Bu nedenle mutfağınızın daha ferah ve daha zarif olması için titiz bir çalışma yapmalı ve mutfak düzenlemesini kişilere göre yapmalısınız.
Bir mutfağı zarif ve ferah bir şekilde dekore etmek için öncelikle mutfağın hacimsel olarak ne kadar geniş olduğunu analiz etmelisiniz. Daha sonra mutfağınızın genişliğine göre mutfakta bulunması zaruri olan büyük beyaz eşyalar ile elektronik cihazların yerleştirme planlarını yapmalısınız. Bu planı oluştururken önce, sizin ve diğer ev sakinlerinin mutfakta kullandıkları buzdolabı, mikrodalga fırın gibi daha çok kullanılan beyaz eşyaların yerleşimi yapılmalı, sonra mutfaktaki yemek araç gereçlerini depolama alanı olarak kullandığınız mutfak dolaplarınızın yerleşimi yapılmalıdır. Mutfak dolapları yerleştirilirken buz dolabı, fırın, bulaşık makinesi gibi elektronik araç ve gereçlere göre, mutfağınızda var ise kolon ve köşe gibi alanları göz önünde bulundurarak modüler mutfak dolaplarının yerleşimini yapmalısınız. Bu dolaplar diğer mutfak aksesuarları olan; yemek takımları, bıçak takımları, yemek pişirmek için kullanılan tencere, tava, çaydanlık gibi pişirme araçları ile mutfak içerisinde kullandığımız mutfak önlükleri, fırın eldivenleri, bulaşık eldivenleri gibi diğer aksesuarların da saklanmasını ve muhafaza edilmesini sağlar. Mutfak dolapları için yeterli boşluk bulunmuyorsa mutfağın ortasına bir adet mutfak adası yapabilirsiniz. Mutfak adası sayesinde, ihtiyaç duyacağınız diğer muhafaza alanlarını ve mutfak tezgah alanını oluşturarak mutfağınızın planlamasını bitirebilirsiniz.
Mutfağınızda yapacağınız dekorasyonlar için hazırlamış olduğunuz plan çerçevesinde hareket etmelisiniz. Mutfağınızda dağınık, sizi rahatsız edecek görüntüler oluşmaması için açıkta kalması gereken aksesuarları dikkatli bir şekilde yerleştirmeli, mutfağa girdiğinizde sizi rahatsız etmesini önlemelisiniz. Özellikle mutfak tezgahının üzerinde elinizden geldiğince yemek takımı parçaları, çay takımları gibi araç gereçleri bulundurmamalı, mutfağınızın dekorasyonunun güzelliğini gölgelememelisiniz. Mutfağınız küçük bir hacme sahip ise, yapmanız gereken mutfak tezgah alanını en iyi şekilde kullanarak duvar askıları ile uyumlu bir dekorasyon yapmak ve mutfak tezgahı üzerinde, duvarda asılı bulunan mutfak aksesuarlarının güzel görünmesini sağlamaktır. Bu sayede zarif ve misafirlerinizin hayran kalacağı bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Misafirleriniz için hazırladığınız yemeği mutfakta servis edebilir, mutfağınız ile gurur duyabilirsiniz.
Mutfak dekorasyonları eşya kalabalıklığı göz önüne alındığında dekorasyonu ve düzenlemesi en zor olan, temiz ve sade bir düzende tutulması diğer odalara göre daha fazla emek isteyen evin bir odasıdır. Titiz bir çalışma yapılıp gerekli zaman ayrıldığında zarif bir şekilde dekore edilebilmektedir. Mutfağınızın daha zarif olması ve dekorasyonu ile mutfak aksesuarlarınızın daha estetik bir görünüme sahip olması için diğer mutfak dekorasyonları incelemeli, homify mutfak örneklerinin yer aldığı sayfaları ziyaret ederek bir çok firmanın mutfak dekorasyon örneğini görebilir ve fikir edinebilirsiniz. Homify, dekorasyon konusunda sizlerin bir tık uzağında bulunan en yakın yardımcınız olduğundan ziyaret ederek hem fikir sahibi olabilir hem de diğer oda dekorasyonlarını inceleyerek evinizi baştan aşağı bir yenileme ile muhteşem bir ev haline getirebilirsiniz.
Mutfağınızda yer alan ve soğutma özelliği bulunan buz dolapları, derin dondurucular, buz makineleri gibi serin özellikteki araçları mutfağa yerleştirirken kullanın yoğunluğuna göre yerleştirmeli ve estetik olarak dekorasyona uyumlu olmasına özen göstermelisiniz. Buz dolabı en yoğun kullanılan cihaz olduğundan mutfak içerisinde en kolay ulaşılacak yere konulmalı, derin dondurucu daha az kullanılacağı için daha geri plana aktarılmalıdır. Bu cihazların seçimleri yapılırken dış görünüşlerinin estetik ve şık olmasına özen gösterilmelidir.
Mutfaklarda gün içerisinde kullanılan araç gereçlerin başında tencere, tava gibi yemek pişirme araçları gelir. Bu araçlar, hacim olarak tabak, kaşık, çatala göre oldukça büyük olduğu için depolanması veya muhafaza edilmesi biraz zor olmaktadır. İşleri bittikten sonra genellikle bir süre mutfak tezgahının üzerini süsleyerek kalabalık bir görüntü oluşturan tencere ve tavaları zarif bir şekilde muhafaza etmek için iki yol vardır. Birinci yol, işi biter bitmez hemen muhafaza alana kaldırılması ve mutfak tezgahının üzerini işgal etmesinin önlenmesidir. İkinci yol ise tencere ve tava satın alırken dış yüzeyleri renkli, çiçek desenli, seramik tencere, ve tava şeklinde seçmeli ve mutfak tezgahının üzerinde uzun süre kalacak olsa bile estetik bir görüntü oluşturulması sağlanmalıdır. Bu sayede mutfağınız daha zarif bir görünüme kavuşabilir.
Mutfakta tencere ve tavalardan sonra en fazla kullanan aksesuar olan çatak, kaşık, bıçaklar mutfakta kendileri için özel olarak tasarlanmış bir çekmece de muhafaza edilmelidir. Bu sayede mutfak daha düzenli ve daha zarif görünecektir. Çatal, kaşı ve bıçağın büyük boyutlu olanları, yemek pişirmek için kullanılanlarını ise özel duvar askısı içinde, özel bıçaklıklar için, veya özel olarak tasarlanan çekmece içerisinde muhafaza etmelisiniz. Bu yöntemlerden duvar askılıklarını tercih edecek olursanız, kullanacağınız çatal, bıçak ve kaşıklar estetik bir görselliğe sahip olmalı, dışarıdan baktığımızda iç açıcı bir görünüm oluşturmalıdır.
Mutfakta pişirmek amaçlı kullandığımız elektrikli pişirme üniteleri, mikrodalga fırın gibi elektronik cihazlar ve buz dolapları özel bir şekilde yerleştirilmelidir. Kullanım kolaylığı ve ulaşım kolaylığı sağlayacak şekilde yerleştirilen elektronik cihazlar mutfakları daha şık gösterecektir. Ayrıca buz dolabı ve fırın gibi dış yüzeyi geniş olan cihazların üzerini yapışkanlı folyo, alüminyum folyo ile kaplayarak daha görsel hale getirebilir, mutfak tezgahınız, mutfak dekorasyonunuz ile daha uyumlu hale getirebilirsiniz. Bu sayede mutfağınızda aykırı bir renge sahip koca bir buz dolabı ve mikrodalga fırın yerine daha estetik bir görünüme sahip elektronik cihazlar yer alır.
Mutfaklarda yemek yapılırken veya aparatif bir yiyecek hazırlanırken mutlaka kullandığımız baharatlar, mutfak tezgahına en yakın yerde muhafaza edilmelidir. Genellikle mutfak tezgahının sağında, solunda veya tam üzerinde bir raf içerisinde yer alan baharat kavanozları hem mutfağa sevimli bir hava kazandırırken hem de sık sık kullanılması durumunda ulaşım kolaylığı sağlamaktadır. Bu nedenle ister mutfak tezgahı yakınında isteseniz mutfak adası üzerinde muhafaza edebilir ve yakın olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca baharat takımlarını satın alırken estetik ve görsel olarak insanların içini açan bir şıklığa sahip olmasına dikkat etmelisiniz.
Mutfaklarda yemek hazırlarken veya mutfak temizliği yaparken kullandığımız mutfak önlüğü, mutfak havlusu, bulaşık bezi gibi aksesuarları mutfakta en yakın dolap içerisinde veya en yakın çekmece gözünde muhafaza etmeli, ortalık alanda gezinmesine izin vermemelisiniz. Bu şekilde hem mutfak aksesuarlarını korumuş olursunuz hem de görünmeyen depo alanlarında sakladığınız için mutfağınızın daha zarif daha derli toplu görünmesini sağlayabilirsiniz.