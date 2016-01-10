Zarif bir mutfak için mutfak aksesuarı düzenlemenin ipuçları

Mutfaklar, salonlar ve oturma odalarından sonra en fazla zaman geçirilen mekanlardır. Bu nedenle imkanlar dahilinde geniş odalar olarak tasarlanır ve geniş bir mutfak oluşturulmaya çalışılır. Kimi ev hanımları mutfaklarının geniş, düzenli ve ferah olması için amerikan mutfak veya açık mutfak şeklinde yaparak salon veya oturma odası ile birleştiriyorlar. Ferah ve düzenli bir mutfak için mutfak dekorasyonu titizlikle yapılmalı, mutfak aksesuarları belirli bir plan çerçevesinde yerleştirilmeli ve kullanıcılara uygun bir şekilde dekore edilmelidir. Mutfağınızda kullandığınız mutfak araç ve gereçleri ile mutfak aksesuarları öncelikle mutfağı sürekli olarak kullanan ev hanımının isteklerini yerine getirecek bir plan oluşturulmalıdır. Mutfak kullanıcısı olan ev hanımları ve beyler, mutfaklarının kendilerine kolaylık sağlayacak, rahat hareket edecekleri bir düzende ve mutfak araç gereçlerinin kullanım yoğunluğuna göre mutfak içinde yerleştirilmesi, mutfağın dekorasyonunun bu isteklerine göre şekillenmesini isterler. Bu nedenle mutfağınızın daha ferah ve daha zarif olması için titiz bir çalışma yapmalı ve mutfak düzenlemesini kişilere göre yapmalısınız.

Bir mutfağı zarif ve ferah bir şekilde dekore etmek için öncelikle mutfağın hacimsel olarak ne kadar geniş olduğunu analiz etmelisiniz. Daha sonra mutfağınızın genişliğine göre mutfakta bulunması zaruri olan büyük beyaz eşyalar ile elektronik cihazların yerleştirme planlarını yapmalısınız. Bu planı oluştururken önce, sizin ve diğer ev sakinlerinin mutfakta kullandıkları buzdolabı, mikrodalga fırın gibi daha çok kullanılan beyaz eşyaların yerleşimi yapılmalı, sonra mutfaktaki yemek araç gereçlerini depolama alanı olarak kullandığınız mutfak dolaplarınızın yerleşimi yapılmalıdır. Mutfak dolapları yerleştirilirken buz dolabı, fırın, bulaşık makinesi gibi elektronik araç ve gereçlere göre, mutfağınızda var ise kolon ve köşe gibi alanları göz önünde bulundurarak modüler mutfak dolaplarının yerleşimini yapmalısınız. Bu dolaplar diğer mutfak aksesuarları olan; yemek takımları, bıçak takımları, yemek pişirmek için kullanılan tencere, tava, çaydanlık gibi pişirme araçları ile mutfak içerisinde kullandığımız mutfak önlükleri, fırın eldivenleri, bulaşık eldivenleri gibi diğer aksesuarların da saklanmasını ve muhafaza edilmesini sağlar. Mutfak dolapları için yeterli boşluk bulunmuyorsa mutfağın ortasına bir adet mutfak adası yapabilirsiniz. Mutfak adası sayesinde, ihtiyaç duyacağınız diğer muhafaza alanlarını ve mutfak tezgah alanını oluşturarak mutfağınızın planlamasını bitirebilirsiniz.

Mutfağınızda yapacağınız dekorasyonlar için hazırlamış olduğunuz plan çerçevesinde hareket etmelisiniz. Mutfağınızda dağınık, sizi rahatsız edecek görüntüler oluşmaması için açıkta kalması gereken aksesuarları dikkatli bir şekilde yerleştirmeli, mutfağa girdiğinizde sizi rahatsız etmesini önlemelisiniz. Özellikle mutfak tezgahının üzerinde elinizden geldiğince yemek takımı parçaları, çay takımları gibi araç gereçleri bulundurmamalı, mutfağınızın dekorasyonunun güzelliğini gölgelememelisiniz. Mutfağınız küçük bir hacme sahip ise, yapmanız gereken mutfak tezgah alanını en iyi şekilde kullanarak duvar askıları ile uyumlu bir dekorasyon yapmak ve mutfak tezgahı üzerinde, duvarda asılı bulunan mutfak aksesuarlarının güzel görünmesini sağlamaktır. Bu sayede zarif ve misafirlerinizin hayran kalacağı bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Misafirleriniz için hazırladığınız yemeği mutfakta servis edebilir, mutfağınız ile gurur duyabilirsiniz.

Mutfak dekorasyonları eşya kalabalıklığı göz önüne alındığında dekorasyonu ve düzenlemesi en zor olan, temiz ve sade bir düzende tutulması diğer odalara göre daha fazla emek isteyen evin bir odasıdır. Titiz bir çalışma yapılıp gerekli zaman ayrıldığında zarif bir şekilde dekore edilebilmektedir. Mutfağınızın daha zarif olması ve dekorasyonu ile mutfak aksesuarlarınızın daha estetik bir görünüme sahip olması için diğer mutfak dekorasyonları incelemeli, homify mutfak örneklerinin yer aldığı sayfaları ziyaret ederek bir çok firmanın mutfak dekorasyon örneğini görebilir ve fikir edinebilirsiniz. Homify, dekorasyon konusunda sizlerin bir tık uzağında bulunan en yakın yardımcınız olduğundan ziyaret ederek hem fikir sahibi olabilir hem de diğer oda dekorasyonlarını inceleyerek evinizi baştan aşağı bir yenileme ile muhteşem bir ev haline getirebilirsiniz.

