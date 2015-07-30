Önce & Sonra: İç karartıcı daireye hayat öpücüğü

Önce & Sonra serisinde başarılı renovasyon ve onarım projelerine yer veriyoruz. Seride bugün ele alacağımız ev son derece basit ve sade bir zarafetin, bas bas bağırmayan bir güzelliğin en hoş örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Tabii elbette onarımdan sonraki haliyle.

Almanya'nın güneyindeki Karslruhe şehrinde bulunan bu daire zamana yenik düşmüş ve uzun süredir değiştirilmediği için çok eski moda ve iç karartıcı bir mekân haline gelmiş. Bu projede lokal bir şirket olan bplus architektur'un bu modası geçmiş daireyi, evsahiplerinin isteği doğrultusunda nasıl baştan başa elden geçirerek son derece sade, zarif ve modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap veren bir apartman dairesine dönüştürdüğünü göreceğiz.