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Önce & Sonra: İç karartıcı daireye hayat öpücüğü

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Wohnungen K. , BPLUSARCHITEKTUR BPLUSARCHITEKTUR Modern Oturma Odası
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Önce & Sonra serisinde başarılı renovasyon ve onarım projelerine yer veriyoruz. Seride bugün ele alacağımız ev son derece basit ve sade bir zarafetin, bas bas bağırmayan bir güzelliğin en hoş örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Tabii elbette onarımdan sonraki haliyle. 

Almanya'nın güneyindeki Karslruhe şehrinde bulunan bu daire zamana yenik düşmüş ve uzun süredir değiştirilmediği için çok eski moda ve iç karartıcı bir mekân haline gelmiş. Bu projede lokal bir şirket olan bplus architektur'un bu modası geçmiş daireyi, evsahiplerinin isteği doğrultusunda nasıl baştan başa elden geçirerek son derece sade, zarif ve modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap veren bir apartman dairesine dönüştürdüğünü göreceğiz.

Önce: İç karartıcı bir oturma odası

Wohnungen K. , BPLUSARCHITEKTUR BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR

BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR

Almanya'daki bu dairenin renovasyondan önceki haline baktığımızda karşımıza pek de iç açıcı bir manzara çıkmıyor. 1960'lardan bu yana neredeyse hiçbir değişiklik yüzü görmemiş olan ev, üzeri lekelerle dolu koyu renk ahşap mobilyaları, korkunç duvar rengi ve hepsi bir dönem filmini andırırcasına eski görünen ufak tefek dekoratif unsurlarıya insanı adeta iten bir mekân izlenimi veriyor. Belli ki odaya sonradan eklenmiş olan görece daha yeni koltuk takımı ise bu manzaraya adeta tüy dikiyor.

Sonra: Yepyeni oturma odası

Wohnungen K. , BPLUSARCHITEKTUR BPLUSARCHITEKTUR Modern Oturma Odası
BPLUSARCHITEKTUR

BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR

Projeyi üstlenen ekip öncelikle odayı tamamen boşaltıp zeminden tavana kadar her şeyi sökerek işe başlamış. Dolayısıyla bu fotoğrafta gördüğünüz gibi başta zemin ve duvar olmak üzere, mekânın hem ışıklandırması, hem de pencereleri değiştirilmiş. Açık renk laminant zemin tercihiyle ferah ve sıcak bir hava kazanan salon zemindeki LED lambaların yanısıra karşı duvarı tamamen kaplayan genişletilmiş pencere sayesinde doğal ışığa da doyuyor.

Önce: Yemek alanı

Wohnungen K. , BPLUSARCHITEKTUR BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR

BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR

Evin renovasyondan önceki halinde yemek için ayrılan alana baktığımızda, en az oturma odasında olduğu kadar iç karartıcı bir manzarayla karşılaşıyoruz. Kirli ve yıpranmış halı, modası geçmiş duvar kağıdı ve korkunç durumdaki tavan hiç de umut vaât etmiyor.

Sonra: Modern ve cool

Wohnungen K. , BPLUSARCHITEKTUR BPLUSARCHITEKTUR Modern Koridor, Hol & Merdivenler
BPLUSARCHITEKTUR

BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR

Restorasyondan sonra aynı mekâna baktığımızda ise hem son derece modern, hem de pırıl pırıl parlayan bir alan görüyoruz. Henüz eşyalar yerleştirilmemiş olsa da bu alanda İskandinav tarzı bir yemek masası ve ufak tefek aksesuarları gözünüzün önünde canlandırabilirsiniz. Ayrıca fotoğrafa dikkatli bakınca farklı mekânlar arasındaki pürüzsüz geçişleri ve akışkanlığı da görmemek mümkün değil. Projeyi üstelenen ekip klasik kapıları sürgülü kapılarla değiştirirken, odalar arasındaki bağlantıları da artırarak açık ev prensibinin verdiği ferahlık hissinden maksimum faydalanmayı başarmış.

Önce: Merdiven

Wohnungen K. , BPLUSARCHITEKTUR BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR

BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR

Evin diğer odalarındaki o sıkıntı verici havayı merdivende de görmek mümkün. Merdiven hem eskimiş, hem de kullanılan malzemelerin birbirine uyumsuzluğu yüzünden estetik anlamda sınıfta kalıyor.

Sonra: Derinlikli bir alan

Wohnungen K. , BPLUSARCHITEKTUR BPLUSARCHITEKTUR Modern Koridor, Hol & Merdivenler
BPLUSARCHITEKTUR

BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR

Merdivenin yenilenmiş hali tasarım ve iç mimarinin en şık örneklerinden biri olarak kayda geçiyor. Parlak beyaz duvarlarla hoş bir kontrast oluşturan siyah pencere doğramaları, dikey biçimiyle belirgin bir derinlik hissi yaratan orijinal trabzan ve zemindeki ahşap sıcaklığı bir araya gelerek bu ilgi çekici manzarayı ortaya çıkarıyor. 

Bu renovasyon projesini beğendiyseniz, ’Önce & Sonra: Çirkin ördekten zarif kuğuya’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Hayatı kolaylaştıran mutfak dolabı aksesuarları
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