Kısa sürede şık bahçe bakımının ipuçları

Bahçe düzenlemesi yapmak ve ferah, estetik bir bahçe ortaya çıkarmak için çok emek harcanması ve zaman ayrılması gereklidir. Bu emek ve zamanın yanında görsel bir bahçe oluşturmak için belirli bir bütçe de ayırmak gerekmektedir. Bu kadar çabanın sonucunda ortaya çıkarılan bahçe oldukça şık ve zarif bir bahçe olmaktadır. Bahçe dizaynı, düzenlemesi yapıldıktan sonra bahçenin şıklığını koruması, dört mevsim yeşil kalmasının sağlanması, evinizin görselliğinin korunması için bahçenin bakımının düzenli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bahçe bakımları belirli aralıklar ile yapılan, periyodik olarak her mevsime göre yapılan bakımlardan oluşur. Bahçe bakımları, periyodik olarak yapıldığından, mevsimine göre yapılması gerektiğinden, her bitki için ayrı ayrı bakım yöntemleri uygulandığından oldukça meşakkatli işlemlerdir. Bu nedenle çoğu kimse, bahçelerinin bakımını sadece ilkbahar aylarında yapmakta ve sadece yaz aylarında yeşil bir bahçe sahibi olmaktadırlar. Diğer mevsimlerde harabeye dönmüş, bakımı yapılmamış, kötü bir görünüme sahip bahçelere razı olmakta ve bakım yapmak için bahar aylarını beklemektedirler. Peki bahçemi hem yeşil tutmak, hem de daha az bakım yaparak zarif kalmasını sağlamak için neler yapmalıyım ?

Evinizin görselliğini pekiştiren bahçelerin sürekli yeşil kalmasını sağlamak ve her mevsim güzel bir bahçe olmasını sağlamak için yapmanız gereken ilk iş işlem bakım yapacağınız aralıkları uzatmak olacaktır. Ayda bir bakım yapıyorsanız bu süre daha uzatmalı, ve bakım sayınızı azaltmalısınız. Bakım sayısını azaltabilmek sadece sizin isteyeceğiniz veya alacağınız bir karar değildir. Bunun için kısa aralıklar ile bakım istemeyen doğru bitkileri tercih etmeli ve bahçe düzeninizi bu bitkilere göre yapmalısınız. Bu sayede bahçenizdeki bitkilere sürekli bakım yapmak zorunda kalmazsınız. Peki hangi bitkileri tercih etmelisiniz? Bahçeniz için doğru bitkiler; yaz , kış yeşil kalan yapraklarını dökmeyen, mevsimden mevsime toprak bakımı isteyen gür bitkiler, odunsu bitkiler tercih etmelisiniz. Dört mevsim yeşil kaldıkları için yapraklarını dökmeyecek, bakım istemeyecektir. Bitki seçiminden sonra yapmanız gereken yeşil alanların arasına kaya parçaları yerleştirmek ve sadece çim alan olarak bırakmamaktır. Bu sayede kış aylarında soğuktan dolayı sararan ve yeşil rengini kaybeden çimler taşların ve kaya parçalarının arasında kalacak bahçe tabanınızda sarı bir çim , toprak ile karışmış sararmış çim yerine taşlar ve kayalar görünecektir. Bu durum sizin kış ayları başta olmak üzere sık sık bakım yapmak zorunda bırakmayacaktır.

Bahçenizde daha az bakım yaparak zarif bir görünüm oluşturmak istiyorsanız doğru alet, araç ve gereç kullanmalı, her bitki veya ağaca doğru bakım uygulamasını yaparak yıl içerisinde sürekli bakım yapma sorunundan kurtulmalısınız. Örnek olarak, otsu bitkilerin bulunduğu bölümde, küçük ve narin bahçe el aletleri kullanmalı, büyük makine veya makaslar yerine küçük el aletlerini tercih etmelisiniz. Odunsu bitkiler için de tam tersini uygulamalı büyük makas ve makineler kullanarak doğru bitkiye doğru alet ve doğru bakım metodu uygulamalısınız. Bu sayede yıl içerisinde bir kez yapacağınız bakım ile yıl boyunca canlı bir bahçe bitkisi sahibi olabilirsiniz. Bahçe de daha az bakım yapmak için yapmanız gereken bir diğer yöntem doğru bahçe sulama sistemini kullanmaktır. Kökü derinde bulunmayan bitkiler açısından baktığınızda, fazla şiddetli bir sulama sistemi bitkinin kökünün topraktan çıkmasına, bitkinin sararmasına ve ölmesine neden olacaktır. Bu nedenle bahçenizde damlama veya sprink sistem adı verilen sulama sistemlerini kullanmalı ve bitki kökünün beslenmesini sağlamalısınız. Bu sayede bitkilere zarar vermeden gerekli olan suyu toprağa vermiş olursunuz. Bu sistem ile bitki bakım sayısını azaltmış ve sürekli manuel olarak sulama yapmaktan kurtulmuş olursunuz.