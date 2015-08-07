Her zevke uygun mutfak dekorasyon örnekleri

Evlerimizde en çok vakit geçirdiğimiz alanlardan birisi olan mutfakların dekorasyonu için çaba harcıyor musunuz? Yoksa gelişigüzel bir şekilde satın aldığınız gibi mutfağı kullanmayı tercih mi ediyorsunuz? Örneğin mutfak dolaplarının rengi için herhangi bir alternatif düşündünüz mü? Veya dar ve sıkışık bir mutfağa sahipseniz nasıl ferah hale getiririm diye fikir yürütür müsünüz? Kültürümüzde önemli bir yer tutan mutfakların dekorasyonuna gereken özeni göstermemek günümüzde sizi evine özen göstermeyen biri imajı kazandırabilir. Çünkü artık mutfak dekorasyonu için çeşit çeşit alternatifler var.
Yazımızda farklı tasarımlara sahip mutfak dekorasyon örneklerini inceleyeceğiz. Böylelikle hem size fikir ve ipuçları vereceğiz hem de mutfağını yenilemek isteyenler için değişik konseptlere sahip mutfak dekorasyon örneklerini sergilemiş olacağız. Bilhassa en baştan yeni bir eve yerleşenlerin aklında mutfağı yıkıp en baştan yaptırma fikri varsa muhakkak ki yeni stil mutfak dekorasyon örneklerine göz atılmalı. Bütçeniz yettiği takdirde bir iç mimardan da yardım alabilirsiniz. Ancak günümüzde internetten de pek çok tasarıma ulaşmak, bu sitede olduğu farklı tavsiye ve ipuçları veren yazılara göz gezdirmek ufkunuzu açmak için birebir. Şimdi örneklerimize bir göz atalım.
Ahşap mutfak dolapları deyince her ne kadar daha klasik, country tarzı mobilyalar gözünüzün önüne gelse de ahşap kesim dolaplar iyi bir tasarımcının elinde gayet modern bir çizgi kazanabilir. Mutfak için klasik bir örnek olan ahşap model dekorasyon örnekleri hem dayanıklıdır hem de sıcak bir görüntü sağlar. Tavan penceresi sayesinde doğal gün ışığından da faydanılan bu mutfak oldukça aydınlık ve ferah görünüyor. Tahta dolapların içine gömülü fırınlar hep dolap işlevselliğini sergiliyor hem de alandan kazanıyorsunuz. Dolapların içindeki lavabo tezgahının fon rengi için capcanlı bir kırmızı seçilmiş. Yine lavabo tezgahın hemen üstündeki ahşap raflar geniş tutularak resimde olduğu gibi çeşitli yiyecek ve baharatlarınızın sakladığınız kavanozlarınızı yerleştirebilir yahut bardaklarınızı dizebilirsiniz.
Klasik çizgilere sahip bir başka mutfak dekorasyon örneği. Bu örnekte mutfak hemen hemen ve baştan aşağı beyaz da olsa küçük renk dokunuşları dinamik bir hava katmış mutfağa. Büyük bir evde yaşıyorsanız ve mutfağınızı gönlünüzce dekore etme seçeneğiniz varsa, klasik mobilyalardan da hoşlanıyorsanız sizin için ideal bir mutfak. Tabii klasik diye tamamen de yeniliklerden arınmış bir dekorasyon örneği değil karşımızdaki. Mesela fırını geniş tezgahın ortasına yerleştirip, arkan plan zemine bir çiçek resmi yerleştirmek kolay kolay karşınıza çıkabilecek bir mutfak dekorasyon örneği değil. Bununla birlikte çiçek kaplamasının etrafını şömine süslemelerini andırır cinste bezemek, aynı zamanda raf işlevi de gören süslemenin üstünü rengarenk bardaklarla donatmak dahiyane bir dekorasyon örneği.
Bir mutfağın genel havası istediği kadar klasik çizgilere sahip olsun, o mutfağı ortalamanın üzerine çıkarmak tasarımcının yaratıcılığına bağlı olarak gayet mümkün olan bir olasılık. Mesela bu mutfak dekorasyon örneğinde diğer mutfaklardan ayrılan unsur, mutfağın ortasındaki geniş ada tezgahın alt bölmelerinin değişik amaçlarla işlevsel olarak kullanılabilmesi. Genellikle diğer mutfaklarda tezgahın bir kısmı yemek hazırlama vs. için kullanırken bu dekorasyon örneğinde alt taraflardan biri içki dolabı olarak kullanılırken diğer taraf kitaplara ayrılmış. Mutfağa kitap koymak pek alışıldık bir örnek değil. Oysa başta yemek tarifleri olmak üzere günümüzde mutfak konseptli bir sürü kitap hazırlanıyor. Bu kitaplardan faydalanabilmek için ideal bir dekorasyon seçimi.
Daha önceki mutfak dekorasyon örneklerinde klasik modelleri işlemişken artık modern bir tasarıma geçme zamanı geldi. İsviçre yapımı bu mutfak modelinde kırmızı renk göz alıyor. Kırmızının canlılığı kadar mutfak dolapları ve tezgahın keskin simetrik çizgileri de bir o kadar dikkat çekici. Mesela muhtemelen açık mutfak modeli olan bu dekorasyon örneğinde uzun çelik tezgah adeta bir bölme işlevi görüyor. Bu tür uzun tezgahların genellikle arka kısmı görünmez. Oysa bu örnekte arka kısmını da görebildiğimiz tezgah ince bir şerit haline uzanıyor. Belki de bu sebepten tezgahın üstü gereksiz eşya ıvır zıvırla donatılmamış sade bir görüntü sergilemesine özen gösterilmiş.
Mutfak dekorasyonunda tasarım klasik bir çizgiye sahipse şayet renkler ön plana çıkar. Oysa tasarıma ağırlık vererek özgün mutfak dekorasyonu örneği çıkarmak mümkün. Resimdeki açık mutfakta elden geldiğinde mutfak görünümü gizlenmiş, bar tezgahı görünümlü bir dekorasyon uygulanarak ayrı bir mutfak değil de odanın bir parçası yanılsaması yaratmaya özen gösterilmiş. En çarpıcı kısmı ahşap bölmeyle gizlenmiş mutfağın tezgahının dikkat çekici bir siyaha boyanmış olması. Mutfağın arka bölümü ise odanın zemin rengi olan beyaza boyanarak yok edilmiş.
Mutfak dekorasyon örneklerinde beyaz rengi tasarımların gözdesiyken aksi de mümkün. Tamamı siyahlardan oluşan mutfak dolapları en az beyaz parçalar kadar şık. Oldukça modern bir çizgisi olan mutfağın yoğun dolap kullanımına rağmen boş bırakılmış duvarları da mevcut. Böylece siyah dolaplara kontrast beyaz duvar ışıklandırma işlevi de görüyor bir nevi. Yine siyah beyaz şekli olan parkeler çok estetik. Tavanda da ışıklandırma için siyah rengi tercih edilerek dekorasyon bütünlüğü sağlanmış.
Küçük mutfakları şık hale getirebilmenin başarılı bir örneği. Mutfak dekorasyonunda bazı özel parçalar kullanılarak mutfağın tüm havasını değiştirebileceğinize dair şahane bir örnek. Mutfak dolapları da dahil olmak üzere tamamı kırık beyaz olan mutfakta mermer tezgah koyu gri seçilmiş. Mutfağın yumuşak rengine tezat siyah pencere kullanmak da akıllıca bir seçim. Yine diğer mutfaklarda pek olmayan bir özellik olarak çeşitli heykellerin, süs eşyalarının kullanılması mutfak dekorasyonuna kendine has bir hava vermiş.
Açık mutfakları pek çok kez görmüşsünüzdür fakat aynı anda hol işlevi gören mutfak pek azdır. Şayet mutfağa geniş bir alan ayırmak istiyorsanız ancak eviniz çok büyük değilse zekice bir fikir olabilir. Ülkemizdeki evlere oranla geniş denebilecek mutfak örneğinde dekorasyona canlı renkler ağırlık kazandırmış. Mutfak dolapları küçük tutularak mutfakta gereksiz yer kaplayacak eşyaların önüne geçilmiş. Çok kalabalık değilseniz örnekte olduğu gibi küçük bir yemek masası koyarak dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.
Açık mutfaklar mümkün olduğu gibi evin bir köşesinde kurulmuş mutfak dekorasyon örneği de mevcut. Ahşap tezgahın aynı zamanda mutfağı önünde bir paravan işlevi görmesi orijinal bir fikir. Böylece hem açık mutfak keyfini yaşayabiliyorsunuz hem de mutfakta yemek hazırlarken oluşan gereksiz göz kalabalığını gizlemiş oluyorsunuz. Bu köşe mutfağın odanın içinde çok fazla dikkat çekmemesi ve göz yormaması için de ahşap gayet uygun bir malzeme.
Küçük mutfaklarda alan yaratabilmek mühim zira artık mutfak dekorasyonun pek çok öğesi bulunmakta. Artı olarak mutfakta kullandığımız elektronik eşyaların sayısı da arttı. Genellikle dolaba gömülü veya kenarda duran buzdolabı örneklerine sıklıkla rastlarız. Oysa bizzat duvara gömülü bir buzdolabı mutfağınız da küçükse alandan istifade etmek içim mükemmel bir çözüm. Özellikle de günümüzdeki son teknoloji dolapların devasalığını düşününce. Dolabın yanında plazma ve yine duvara gömülü raflar mutfak dekorasyonunda oldukça işlevsel tasarımlar.