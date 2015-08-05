Banyo dekorasyonuyla ilgili bilmeniz gereken 10 şey

Banyolar bizler için en özel alanlardan bir tanesidir. Tasarımına genellikle fazla özenilmeden dekore edilen banyolar, yaşanılabilir bir hayatın olmazsa olmazlarındandır. Banyolarınızın daha estetik ve hoş bir görünüm kazanmasını istemez misiniz ?
Her ne kadar insanlar bu gerçeği göz ardı etse de, banyolar güzel bir ev dekorasyonun önemli bir parçasıdır. İnsanlar banyoda fazla zaman geçirmediklerini düşünseler de aslında günün önemli bir bölümü banyoda geçer. Hoş bir banyo tasarımıyla da bu süreyi daha keyifli hale getirmek mümkündür. Bu gerçeğin farkına varan dekorasyon firmaları banyoları daha yaşanabilir hale getirmek için ellerinden geleni yapıyor.
Akşam işten gelince bütün günün yorgunluğunu atmak, rahatlamak ve güzel vakit geçirmek aslında çoğu insanın arzusudur. Günün yorgunluğunun atıldığı, keyifli dakikalar geçirilen banyoların daha güzel olması, içine girince kasvetli bir ortama girmekten ziyade daha ferah bir ortam hissi uyandırması çoğu insanın en büyük arzularından biridir. Özellikle banyo yapmayı angarya bir iş olarak görmeyip banyo yapmaktan keyif alan insanlar için banyolarının tasarımı büyük önem taşır. Özellikle bu kanının zamanla yaygınlaşmasının ardından artık evlerde banyoların tasarımına daha çok dikkat ediliyor. Eskiden küçük bir kutuyu andıran, karanlık ve adeta insanı banyo yapmaktan vazgeçiren banyolarına yerine artık ferah, ışık alan banyolar bulunuyor. Böylelikle banyo evin küçük bir bölümü olmaktan çıkıp nefes aldığınız, rahatladığınız ve keyif aldığınız bir yere dönüşüyor.
İnsanların artık banyonun yaşanabilir bir ev için en önemli bölümlerden biri olduğunun farkına varması ve tasarım firmalarının bu istek doğrultusunda yaratıcı ve parlak tasarımlar sunmasıyla birlikte sade ama estetik açıdan hoş tasarımlar göze çarpıyor.
Peki sade ama yaratıcı banyoların dekore edilmesinde olmazsa olmaz noktalar nelerdir ? Evin küçük bir bölümünü ferahladığınız ve nefes aldığınız bir yaşam alanına dönüştürmek nasıl mümkündür ? Bu soruların cevaplarını bu yazıda bulacaksınız.
Evin diğer bölümlerinin aksine banyolarda öncelik genellikle sadeliğe verilir. Sade banyoların büyük bir rağbet gördüğü bu dönemde, banyonun yeterli miktarda ışıklandırılması da kritik noktalardan biri. Işıklandırma led lambalarla sağlanabileceği gibi bu örnektekine benzer bir evde yaşıyorsanız geniş pencereler kurtarıcınız olabilir. Sade beyaz mermerden yapılmış olan küvet ise banyonuza güzel bir görüntü katabilir. Fayansların hayati öneme sahip olduğu banyolarda yine sade beyaz fayanslarla huzur verici bir görüntü yakalayabilirsiniz. Her türlü gereksiz ayrıntıdan arındırılmış sadece bir banyo size nefes alabileceğiniz yeni bir mekan sunabilir.
Bu örnekteki gibi daha dar bir banyoya sahipseniz, dar alana rağmen banyonuzu göz alıcı yapmak yine sizin elinizdedir. Kullanışlı bir duşakabin ile duş için gerekli alanı kolaylıkla sağlayabilirsiniz. Saydam yerine buzlu veya mozaik cam tercih edeceğiniz pencere ile de gereken ışığı kolayca alabilirsiniz. Duvarlarda tercih edilen beyaz fayanslar banyonuza sade bir görüntü katarken zeminde kullanılacak koyu renkli fayanslar banyonuzu göz alıcı kılacaktır. Tamamen şeffaf cama sahip duşakabin tercihi ise alanı olduğundan daha büyük göstererek alanı boğulmaktan kurtaracaktır.
Banyo dekorasyonunuzda estetik yerine foksiyonelliği birinci planda tutabilirsiniz. Böyle durumlarda seçeceğiniz aksesuarlar kritik önem kazanır. Örnekte görüldüğü gibi kullanışlı bir lavabo sayesinde sabunlarınızın, kremlerinizin ya da tıraş köpüklerinizin fazla alan kaplamasına izin vermeden, bu eşyalarınızı kolayca erişilebilecek bir yerde tutabilirsiniz. Seçeceğiniz içi aynalı bir banyo dolabı sayesinde de şık bir görünüm yakalayabilirsiniz. Banyo aynasının hemen üzerine ya da yakınlarına monte edebileceğiniz ışıklandırma sayesinde de ışığı doğru biçimde kullanabilirsiniz. Yine doğru aksesuar seçimi sayesinde diş fırçası ve diş macunu gibi eşyalarınızı el altında tutabilir ve bunların fazla alan kaplamasını engelleyebilirsiniz.
Her ne kadar beyaz banyo dekorasyonunda en çok tercih edilen renk olsa da bu rengi doğru biçimde kullanmak hayati bir öneme sahip. Doğru tonda seçilen fayanslar sayesinde eşyalarınızı görünmez olmaktan kurtarabilirsiniz. Kapaklarının dış kısmı aynalı olan dolaplar sayesinde ise banyonuzu olduğundan daha geniş kılabilirsiniz. Yine sadelikten ödün vermeden, oval biçimli lavabo sayesinde şık bir görüntü yakalayabilir ve beyazın zarafetini sadelikle kombinleyebilirsiniz. Eğer sade ve düz renklerden hoşlanan biriyseniz yine beyaz ya da beyaza yakın aksesuarlarla banyonuzu daha da şık hale getirebilirsiniz.
Tasarımlarınızda şıklığa önem veren biriyseniz renkli taşlar tam da size göre. Özellikle banyolarınızda kullanabileceğiniz bu taşlar sayesinde sade ama şık banyolar yaratabilirsiniz. Özellikle açık renkler tercih edildiğinde hem insanın içini açan hem de şık tasarımlar oluşturmak mümkün. Sade ve beyaz fayanslarla kombinlendiğinden göz alıcı bir görünüm kazanan bu taşlar banyonuzu nefes alınabilir bir yaşam alanı yapmaya yetiyor. Uzun ve ince bir ayna sayesinde şıklığına şıklık katan bu banyo özellikle asimetrik şekilde dekore edilmiş bu renkli taşlar sayesinde de oldukça estetik bir görünüm kazanmış.
Koyu renk tasarımlardan hoşlanan biriyseniz bu banyo tasarımı tam size göre. Özellikle keskin hatların dikkat çektiği bu banyoda koyu ve açık renkler güzel bir tezat oluşturmuş. Zeminde seçilen koyu renk fayansların aksine açık renk tavan tercihi bu tezatı açıkça gözler önüne serer nitelikte. Geniş bir pencere ile ışık ihtiyacını giderebilecek potansiyelde olan bu banyo, özellikle koyu renk duvar tercihi sayesinde de aksesuar kullanımına olanak sağlıyor. Dikdörtgen şeklindeki lavabo, küvet ve klozet ise oldukça ilgi çekici nitelikte.
Özellikle konu banyo olunca ışıklandırma kritik bir önem kazanıyor. Çünkü insanların banyolardan başlıca beklentisi rahatlatıcı ve huzur verici olması. Bu da ancak yeterli ve düzgün bir aydınlatma ile mümkün kılınabilir. Bu örnekte görüldüğü üzere renkli ve tavandan sarkan lambalar sayesinde banyonuza iç açıcı bir görünüm kazandırmak mümkün. Ayna tercihi olarak da dikdörtgen ve uzun bir ayna, banyonuzu daha geniş göstermenize yardımcı olabilir. Renkli duvar fayansları sayesinde de banyonuz adeta bir gökkuşağına dönüşebilir. Ahşaptan yapılmış lavabo kenarları ise banyonuza doğal bir görünüm kazandırabilir.
İlginç tasarımlardan hoşlanan biriyseniz bu tasarıma bir bakmanızda fayda var. Duvarları beyaz renkli tuğlalarla döşenmiş bu banyo oldukça şık bir hava yakalamayı başarmış. Siyah ve beyaz tonların yoğunluk kazandığı bu banyoda, zemin döşemesinde tercih edilen kaplama da duvarların havasına ayak uydurmayı başarabilmiş. Nerdeyse her şeyin siyah ve beyaz renkte olduğu bu banyoda yalnızca lavabo altlığı doğal bir görünüm kazandırmak için ahşap renkten seçilmiş. Şeffaf bir duşakabin camı sayesinde de banyo boğulmaktan kurtulup ferah bir hava kazanmış.
Evin banyo kısmına geniş bir alan ayırmak aslında bir lüks olsa da bu alanı akılcı biçimde kullanmak gayet mümkün. Bu örnekte olduğu gibi seçeceğiniz eşyaları fonksiyonel olması esasına göre seçerseniz bu küçük alandan bile gayet ferah banyolar yaratabilirsiniz. Özellikle duşakabinle küvetin birleştirildiği bu tasarımda, iç kısımdaki küçük ve şık raf sayesinde fonksiyonellik yakalanmış. Geniş bir ayna ve aynı zamanda dış kısmı aynalı dolap kapakları sayesinde de ortama ferahlık katılmış. Beyaz renkli cam tercih edilen pencere sayesinde de ortamın ışıklandırılması gayet güzel biçimde yapılmış.
Sadelik ve şıklığın gayet hoş biçimde kombinlendiği bu tasarımda ise ilk göze çarpan şey, açık renk granit kaplama tercih edilen duvarlar. Ortama şık bir hava katan bu kaplamalar aynı zamanda ahşap lavabo altlığıyla güzel bir ikili oluşturabilmeyi başarmış. Banyonun geri kalan kısmında fazlaca kullanılan beyaz renkle açıkça bir tezat oluşturan bu kaplama, bulunduğu bölgeye egzotik bir hava katmış. Beyaz renkli lavabo ise açık renk duvarla güzel bir kombin oluşturmuş. Kaplama kısımda duvarın içine doğru oluşturlan raflar ise gayet fonksiyonel.