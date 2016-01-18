Duvarda çerçevelerimi nasıl sergileyebilirim?

Bazı insanlar seyahatlerinde, internet ortamında ya da sokaktayken karşılaştığı imajlara, resimlere büyük ilgi duyarlar ve özellikle farklı ülkeler gidenler buralarda buldukları afişleri, baskıları toplarlar. Biriken bu görsellerin de çoğu zaman boyut olarak belli bir simetriye sahip olmadığı için çerçevelenip duvara asıldıklarında genellikle dağınık kompozisyonlar oluştururlar. Tabi simetri konusunda hassasiyet varsa en büyük görsele göre bir çerçeve boyutu belirlenir ve içindeki görsellerin boyutu değişse de çerçevelerle bir simetri oluşturulabilir. Bu örnekte gördüğünüz gibi dağınık kompozisyonlar mekana dinamizm katan dekorasyon elemanlarıdır. Görüldüğü gibi afişler, resimler, grafik çalışmalar ve baskılar rastgele asılmış gibi görünen ve bütününe bakıldığında mekana bir denge katan oldukça güzel bir kompozisyon örneği bu. Dağınık kompozisyonlar hem doğal görünümünden ötürü hem de rahatlığı yansıttığı için mekanın samimiyetini arttırır. Dağınık kompozisyon oluşturmak için temelde iki yaklaşım çerçevesinde ilerleyebilirsiniz. Birincisi evinizin belirlediğiniz bir odasında belirlediğiniz bir duvara bu tür bir kompozisyon oluşturmak istiyorsunuz. Kullanmak istediğiniz görsellere de çerçeve yaptırdınız ve her şey hazır. Öncelikle çerçeveleri farklı modellerden seçin, her resimde aynı çerçeve olmamalı. Çerçevelerin genişliğin ve darlığını kullandığınız resmin boyutlarına göre belirleyebilirsiniz. Çerçevelerin renklerini de içinde bulunacak görsel ile iyi bir armoni kuracak ve görselin renklerini ya da açık koyu dengesini vurgulayacak şekilde seçmelisiniz. Bununla birlikte çerçeveleteceğiniz görselin görünürlüğünü arttırmak için paspartu genişliği de önemli. Bazı görsellerde dar paspartu ve bazılarında geniş paspartu kullanabilir ve bunları da yan yana gelecek şekilde düzenlerseniz dağınık kompozisyonunuzun kendi içinde görsel bir zenginliği oluşur. Bu görsel zenginlik de tek seferde oluşturacağınız kompozisyonudaha iyi gösterecektir. İkinci yöntem ise zamana bırakmak. Evet, zamana bırakmak dağınık kompozisyon oluşturmada oldukça etkili bir yöntemdir. Evinizin bir duvarını bu işe ayırın, kendiliğinden bir dağınık kompozisyon oluşturmaya. Sevdiğiniz bir fotoğrafı, resmi ya da posteri asarak işe başlayın. Acele etmeden zamanla karşılacağınız ve çok benimseyip seveceğiniz imajları farklı çerçeveler kullanarak ilk astığınız görsele yakın bir konumda asabilirsiniz. Böylelikle zaman içinde toplayıp duvara astığınız görüntüler bir süre sona mükemmel bir kompozisyona dönüşecektir. Bu tür asimetrik kompozisyonlar evin enerjisini yükseltir ve dekorasyonunuzu kişiselleştirerek özgün bir yaşam alanına kavuşmanızı sağlar.