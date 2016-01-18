Duvarda çerçevelerimi nasıl sergileyebilirim?

Evlerin dekorasyonu yapılırken bir çok süreçten geçilir. Duvarların dokusu, rengi, zeminde kullanılacak ürünlerin seçimi, tarzınızı yansıtacak konforlu mobilyaların belirlenmesi gibi düşünülmesi gereken bir çok aşama bulunmakta. Tabi misafir olduğunuz ya da bir yerlerde gördüğünüz bir çok mekanda bu saydığımız aşamalar eksiksiz halledilse de evin bir yaşam alanına dönüşemediğini, yaşanmışlıkta yoksun kaldığı ya da kişiselleşmediğini hissedersiniz. Bunun başlıca nedeni duvarların rengi, zemin, mobilyalar kusursuzca halledilirken boş bırakılan duvarların getirdiği duygu evin dekorasyonunun tamamlanmadığını aksettirir. Gerek günümüzde oldukça çeşitlilik gösteren desenleriyle duvar kağıdı kullanılarak gerekse çerçeve ve resimlerle duvarları süslemek yaşam alanını tamamlayacak en kritik dekorasyon müdahalelerindendir. Farklı kompozisyon denemeleriyle duvarınızı daha özgün ve kişisel hale getirebilirsiniz. Bugün bir çok yapı markette ve sokak aralarında gördüğünüz camcı ve çerçevecilerde plastik ve ahşap modellerde sayısız çerçeve örneği bulunuyor. Özel anlarınıza dair fotoğrafları, çocuklarınızın çizimlerini, bir sanatçıdan satın aldığınız gravür baskıları, sevdiğiniz grafik çalışmaları ve posterleri çerçeveleterek duvarınızda kullanabilirsiniz. Bununla birlikte sanat sever biriyseniz ve alım gücünüz varsa mutlaka evinize bir sanat eseri dahil edebilirsiniz. Resimleri de tek veya ikili, üçlü kompozisyonlar şeklinde duvarlarınıza uygulamanız mümkün. Bu konuda genç sanatçılara yönelmek daha az maliyetli olabilir. Sevdiğiniz imajları, görselleri ve eserleri duvarınızda uygulamak için bir çok farklı yol denenebilir. Bu yazımızda dekorasyon örneklerinden derlediğimiz fotoğraflarla yaşam alanınızdaki duvarlarda çerçevelerinizi nasıl farklı biçimlerde asabileceğinizi inceleyeceğiz. Çeşitli kompozisyonlarla bulunduğu mekana göre ve resimlerin birbiriyle ilişkisine göre duvarları süslemenin dekorasyona nasıl değer kattığını beraber görelim. Keyifli okumalar!
Bazı insanlar seyahatlerinde, internet ortamında ya da sokaktayken karşılaştığı imajlara, resimlere büyük ilgi duyarlar ve özellikle farklı ülkeler gidenler buralarda buldukları afişleri, baskıları toplarlar. Biriken bu görsellerin de çoğu zaman boyut olarak belli bir simetriye sahip olmadığı için çerçevelenip duvara asıldıklarında genellikle dağınık kompozisyonlar oluştururlar. Tabi simetri konusunda hassasiyet varsa en büyük görsele göre bir çerçeve boyutu belirlenir ve içindeki görsellerin boyutu değişse de çerçevelerle bir simetri oluşturulabilir. Bu örnekte gördüğünüz gibi dağınık kompozisyonlar mekana dinamizm katan dekorasyon elemanlarıdır. Görüldüğü gibi afişler, resimler, grafik çalışmalar ve baskılar rastgele asılmış gibi görünen ve bütününe bakıldığında mekana bir denge katan oldukça güzel bir kompozisyon örneği bu. Dağınık kompozisyonlar hem doğal görünümünden ötürü hem de rahatlığı yansıttığı için mekanın samimiyetini arttırır. Dağınık kompozisyon oluşturmak için temelde iki yaklaşım çerçevesinde ilerleyebilirsiniz. Birincisi evinizin belirlediğiniz bir odasında belirlediğiniz bir duvara bu tür bir kompozisyon oluşturmak istiyorsunuz. Kullanmak istediğiniz görsellere de çerçeve yaptırdınız ve her şey hazır. Öncelikle çerçeveleri farklı modellerden seçin, her resimde aynı çerçeve olmamalı. Çerçevelerin genişliğin ve darlığını kullandığınız resmin boyutlarına göre belirleyebilirsiniz. Çerçevelerin renklerini de içinde bulunacak görsel ile iyi bir armoni kuracak ve görselin renklerini ya da açık koyu dengesini vurgulayacak şekilde seçmelisiniz. Bununla birlikte çerçeveleteceğiniz görselin görünürlüğünü arttırmak için paspartu genişliği de önemli. Bazı görsellerde dar paspartu ve bazılarında geniş paspartu kullanabilir ve bunları da yan yana gelecek şekilde düzenlerseniz dağınık kompozisyonunuzun kendi içinde görsel bir zenginliği oluşur. Bu görsel zenginlik de tek seferde oluşturacağınız kompozisyonudaha iyi gösterecektir. İkinci yöntem ise zamana bırakmak. Evet, zamana bırakmak dağınık kompozisyon oluşturmada oldukça etkili bir yöntemdir. Evinizin bir duvarını bu işe ayırın, kendiliğinden bir dağınık kompozisyon oluşturmaya. Sevdiğiniz bir fotoğrafı, resmi ya da posteri asarak işe başlayın. Acele etmeden zamanla karşılacağınız ve çok benimseyip seveceğiniz imajları farklı çerçeveler kullanarak ilk astığınız görsele yakın bir konumda asabilirsiniz. Böylelikle zaman içinde toplayıp duvara astığınız görüntüler bir süre sona mükemmel bir kompozisyona dönüşecektir. Bu tür asimetrik kompozisyonlar evin enerjisini yükseltir ve dekorasyonunuzu kişiselleştirerek özgün bir yaşam alanına kavuşmanızı sağlar.
Klasik stilde bir yatak odasında bu stile uygun çerçeveler kullanmak mekanı bütünleştirir. Örnekte görülen bu dekorasyonda klasik stildeki baş ucu sehpası, üzerinde bulunan abajur, karyola tasarımına ek olarak duvarda kullanılan damask desenli ve sağlıklı uykunun rengi olan açık mavi rengindeki duvar kağıdı yatak odasının her detayıyla klasik stili yansıttığının göstergeleri. Duvar kağıdı desenlerinin baskın olduğu böyle bir mekanda küçük görsellerin olduğu çerçeveleri dikey olarak asmak oldukça yerinde bir yöntem. Burada görülen çerçevelere dikkat edersek mekanda kullanılan mobilyaların dokusuyla uyumlu renkte ve dokuda. Görsel küçük ve siyah beyaz ve bu görsellere vurgu yapmak için kalın bir çerçeve ve geniş bir paspartu kullanılmış. Bu yaklaşımdaki en belirgin amaç duvardaki desen yoğunluğu içinde görünür kullanmak için geniş paspartu ve çerçeve kullanılması. Siz de desenli duvar kağıdı üzerinde kullanmak istediğiniz resimleri daha geniş çerçeve ve paspartular içinde sergileyerek resimlerin zeminden ayrılmasını sağlamalısınız. Küçük boyutlu ve dikey kompozisyonlar da mekanı boğucu hale getirmeden ferahlığı korumanızı getirecektir.
Bu örnekte görülen tabloların canlı olduğunu söylesek şaşırır mıydınız? Öncelikle buradaki renkli yatay kompozisyonu oluşturan çerçevelerde yer alan dokuların liken adı verilen bir canlı türü olduğunu belirtelim.Likenler başlı başına birer organizma değildirler. Mantarlar ve fotosentetik alglerden meydana gelen simbiyotik birlikteliklerdir. İzmirli iç peyzaj mimarlık firması Vian Moss'un İskandinav Ormanlarından Canlı Tablolar konseptiyle sunduğu bu tablolar ev dekorasyonu için farklılık ve canlı renkler arayanlar için ideal ürünler. İsveç ormanlarında yetişen bu liken türleriyle duvarlarınız renklenebilir. Peki bu ürünü seçtikten sonra neden yatay kompozisyon düzenlemeli? Özellikle bu örnekte görüldüğü gibi uzun duvarları olan odalarda yatay kompozisyonlar daha yerinde tercihler oluyor. Belli bir simetri kurularak asılacak tablolar odanın o geniş duvarını doldurmada en etkili kompozisyon olacaktır. Yatay düzenlemede kuracağınız simetri ile hem mekanınızın ferah görünümüne katkı sağlarsınız hem de odanız daha zengin görünür.
Odanızda kompozisyon oluşturmak için simetriye başvurmak ve bir konsept belirlemek dikkat edilmesi gereken iki kriter. Burada görülen örnek bu iki kriterimizi karşılar nitelikte. Burada aynı boyuttaki dört görsel bütününde bir dikdörtgen oluşturacak şekilde kullanılmış. Tabi asıldığı duvarın kompozisyonla birbirlerine oranları da dikkat edilmesi gereken bir detay. Konsept olarak sevimli dostlarımız köpek silüetlerinden oluşan grafikler tercih edilerek bütünlük yakalanmış. Siz de kompozisyon oluştururken bu kriterlere dikkat ederseniz daha dengeli ve mekanla bütünleşen sonuçlara ulaşabilirsiniz.
İkili kompozisyon oluştururken de kullanacağınız görsellerin birbirini tamamlamasına ya da birbirleriyle uyumlu bir armoni oluşturmalarına dikkat etmek gerekli. Ressamların iki panelden oluşturdukları resimlere diptik denir mesela, sanat tarihinde de bu tür uygulamalar çokça mevcuttur. Bu örnekte görüldüğü gibi birbiriyle bütünleşen ve bir bütünün iki parçasıymış izlenimi veren resimler kullanmak ikili kompozisyon oluşturmanın temel kuralıdır diyebiliriz.
Yaşam alanlarının bazı bölümlerinde tek resim kullanmak en ideal olanı. Yemek masasının arkasında kalan duvarlar bunun için idealdir mesela. Yemek masasının arkasındaki duvara masa tablasının yaklaşık yirmi santim üzerinden olacak şekilde asacağınız tablo hem yemek yediğiniz zamanlar güzel bir fon görevi görür hem de masa ve sandalyelerle zaten kalabalık olan bir alanın ferah görünmesine katkı sağlar.
Daha fazla fikir için Resimlerle duvarlar nasıl dizayn edilir? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.