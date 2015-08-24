Düşlerinizdeki modern mutfağa 11 adım

Geçmişten günümüze değişen dünyada, sadece değişen bizler olmamalıyız. Dönemsel etkilerin zamanın ruhuna yansıması gibi bir faktörden bahsedebiliriz. Fark ederseniz, eskiden güzel gelen bazı dönemsel detaylar, şimdiki ruha yeteri kadar hitap etmeyebiliyor. İçinde yaşadığımız dönemin minimal etkilerini taşıyoruz. Evlerimizde sahip olduğumuz salonlarda, oturma odaları, banyo, tuvalet ve mutfaklarda modern yaklaşım söz konusu. Kültürel bağlamda ve coğrafi konuma göre bile değişebilen bir algı söz konusu. Bir evi dekore etmeden önce, mutlaka önemli olan mutfaklarımızın modern tutumdan payını oldukça fazla aldığını görebiliriz. Evinizi yenilemek, farklı bir hava katmak istiyor da olabilirsiniz.
Modern bir mutfak, ev dekorasyonunda sizi en iyi ifade edebilecek kalelerden biri. Ülkemizde yemek kültürünün yadsınamaz bir yeri olduğunu hatırlar, mutfaklarımıza bir kez daha dönüp bakmanızı önerebiliriz. Hangi stilde bir mutfak dekorasyonuna sahipsiniz? Nasıl bir mutfak düşlüyorsunuz? Neden modern izler taşıyan, sizi ifade eden bir mutfak sahibi olmayasınız. Pek tabii mümkün, fakat o kadar kolay değil. Düşlerinizdeki mutfağa sadece birkaç adım ile yaklaşabilir, rüyalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu işe başlamadan önce, dilerseniz sizin için seçtiğimiz örneklerle modern yaklaşımı öne çıkaralım.
İsterseniz boylu boyunca açık renk tonlarında bir mutfağa sahip olabilir, hijyen ve ferahlığı hissedebilirsiniz. Küçük estetik dokunuşlara ne dersiniz? Canlı ve zıt renklerde kullanılan sandalyeler, mutfakta sıcak hava yaratmıyor mu? Zemin kaplamasındaki naif detaylarla gelen ahenk. Sıradan bir mutfağı, sadece döşeme zemini detaylarıyla dikkat çekici hale getirebilirsiniz. Pencere formlarının hareketliliği ise, beyazın dinginliğiyle bütünleşiyor. Modern bir mutfağa sahip olmak, ince zevklerinizden mahrum etmeyecek esneklikte olmanızı gerektirebilir.
KIBRIS DEVELOPMENTS tarafından tasarlanan mutfakta, çok geniş olmayan bir alanda mutfak dekorasyonu örneğini görüyoruz. Ahşap sıcaklığıyla ve koyu renkleriyle ağırlığıyla bilinir, geçmişten günümüze oldukça örneklerini görmüşüzdür. Modern bir mutfak tasarlamak istenildiğinde, neden ahşap mutfak dolapları modern bir çizgi kazandırmasın? Gümüş renk tonları ile beyaz duvar zeminiyle şık ve aydınlık bir seçenek sunuyor.
Ne siyah, ne de beyaz; gri ve ara tonlarında bir mutfak. Soğuk renklerin, sıcak renkler ve dokularla ilgili kontrastlığı da diyebiliriz. Modern mutfaklarda sıklıkla kullanılan gri tonları, canlı renklerde materyallere de yer açabiliyor. Yanı sıra, gümüş detaylarla ve ahşap detaylarla da uyumlu kullanılabiliyor. Gri, beyaz ve siyahın birleşiminden oluşan, dinginlik yaratan bir renktir, kullanımı çok fazla zorluk çıkaran bir renk değildir. Sarkan lambaların kullanımı da son dönemlerde artmış ve modern mutfak tasarımına da muntazam uyum sağlamış. Yalınlık ve minimal dokunuş ifade edebilen soğuk renklere, sıcak dokular katmanızı öneririz.
Çocukluk düşlerimizde sahici evler yaratır, kimilerimiz bu evlerin içinde sahici salonlarda oturur, mutfaklarda yemek yapardık. İlk mutfağımız neredeyse hiç rastlamayacağımız, masalsı ve gerçek olamayacak kadar şirin bir mutfak parodisi. İzmir'de bir rezidansın küçük hanımı için tasarlanan, oda içinde sempatik bir mutfak alanı. Mutfak görevi gören eviye, buzdolabı ve mutfak dolaplarının işlevselliği olduğunu anlıyoruz. Modernizm, modadan felsefeye bir çok şeyin sorgulanmasının gerekliliğini savunur. Mimari dili kullanarak bir duruş ve yaklaşım sağlamak seçeneklerinizden sadece biri. Sıradışı bir örnekle başlamak istedik, modern dünyada, eskiden beri bildik ve alışıldık yaklaşımları unutmanızı hatırlatırız!
Mutfak evimizin en hareketli alanlarından biridir. Evimizin vazgeçilmezi olan mutfaklarda geçirdiğimiz süreler hafife alınamaz. Eğer küçük ve çok geniş yer tutmayan bir mutfağa sahipseniz, beyaz mutfak dolapları ve duvar zemini sizin için uygun olabilir. Pastel renk tonlarında perdeler kullanabilir, ince zevklerinizi yansıtabilirsiniz. Tamamiyle kişisel tercihler doğrultusunda tasarlanan bir mutfağa sahip olurken; modern çizgiden çıkmaayarak, siz de estetik değerler kazanan bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Küçük bir yemek masası, canlı renklerde mutfak gereçleri, renkli tercihlerinizi cesaretle kullanmanıza yer açan beyaz zemini oluşturmanıza bağlı. İster aksesuarlarda, ister aydınlatma araçları veya perdelerde, renkli ve canlı küçük detaylar yaratmak size kalıyor.
İstemez misiniz mutfağın hareket alanını tek bir aksta toplamak? Gayet mümkün olan yaratıcı ve farklı tarzlarda fikirlerin modern bir dille yorumlanışına şahane bir örnek. Tüm aydınlatma sistemleri, mutfak tezgahı, mutfak dolapları ve gereçleri bir arada bulabileceğiniz bir düzen. Gerek içeriden ışıklandırma, gerekse beyaz dokunun sadeliği içimizi ferahlatmaya yetiyor. Bu kadar beyaz ağırlıklı bir mutfak tasarımı için, ahşap bir dokunuş yerinde bir karar olmuş. Ayrıca mutfak nişinin dairesel formdaki duvar ilişkisi şık bir görüntü yaratmış.
Elbette kullanacağınız mutfakta modern dilin esintilerini yakalayabileceğiniz gibi, fonksiyonellik bazında bir çok işe yardımcı olmasını isteyebilirsiniz. Yaratıcı fikirlerle tasarlanmış mutfak dolaplarını, akılcı çözümlerle uygun olan küçük boş alanlarınızda değerlendirebilirsiniz. Beyaz tavan ve duvar zemini ilişkisiyle beyaz mutfak dolabı nötr kalmış, işlevsel olarak ön planda kalmaya devam etmiştir. Yeteri kadar alanınız var ise, kapı geçiş üstlerini bile boğmadan değerlendirebilirsiniz.
Mutfağınızda genişçe yer varsa, formların diline daha çok yer açılır. Beyaz ağırlıklı mutfakta, sarı renk canlılığı ve tasarımsal formuyla öne çıkıyor. Sarı mutfak dolapları, yeterince çarpıcı renklerde olduğu için gereksiz aksesuar detaylarından kaçınılmış. Aksesuarlar ve mutfak gereçleri için genişçe yer mevcut, kim geniş tezgahlara sahip olmak istemez ki? Sarı rengin canlılığı belki de mutfağınızda ihtiyacınız olan küçük bir dokunuş olabilir. Sarı renk, en koyu karanlıkta bile görülebilen renk olarak bilinir. Dünyada bir çok konuda, bilinçli olarak tercih edilir. Siz de mutfağınızda güneşin rengine yer açmak isteyebilir, esnek bir tasarım çizgisi başlatabilirsiniz. Modern bir mutfak ihtiyacını tümüyle karşılayan, işlevsel bir mutfak.
Hareketlilik alanını tezgah etrafına toplayan, işlevsel bir tasarım örneği. Eviye ve ocağın bulunduğu tezgahtan pencereden gelen gün ışığına yöneliyorsunuz. Gün ışığının mutfaktaki önemi tartışılamaz. Ayrıca nefis bir manzaranız var ise, keyifli yemekler yapmak sizler için eğlenceli hale gelebgilir. Pratik kullanım alanı kazanmak için, duvara yaslanmış ahşap tezgah uzantısı ise fonksiyonelliği arttırıyor.
Karmaşa ve tedirginlikten uzak tutan bir yaklaşım. Doğadan gelen huzurun dingin bir mutfaktak yeri. Sade ve yalın bir mutfak dekorasyonuna sahipseniz, bunu küçük detaylarla süsleyebilirsiniz. Her zaman çarpıcı ve önde olmaya çalışan bir yaklaşım yerinde ve doğru olmayabilir. Kahvenizi yudumlarken, düşlediğiniz manzaralı evlerden birine henüz sahip değilseniz, doğadan uzak kalmanıza yine gerek yok.
Dikdörtgensel formlarda bir mutfağı, akılcı çözümlerle dekore etmenin yollarından biri. İçinizi ısıtan modern bir mutfak örneği, içeri girer girmez tezgah için seçilmiş gri renk tonlarında mermer karşılıyor. Işık kulanımı ile şıklık ve zarafeti yakalayan mıtfakta, beyaz mutfak dolaplarında aynı tonlarda çizgisel hareketlilik katılmış. Hem kullanışlı, hem modern mutfakta konfor ve rahatlığı yakalayacak, içinden hiç çıkmak istemeyeceksiniz.