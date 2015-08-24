Düşlerinizdeki modern mutfağa 11 adım

Geçmişten günümüze değişen dünyada, sadece değişen bizler olmamalıyız. Dönemsel etkilerin zamanın ruhuna yansıması gibi bir faktörden bahsedebiliriz. Fark ederseniz, eskiden güzel gelen bazı dönemsel detaylar, şimdiki ruha yeteri kadar hitap etmeyebiliyor. İçinde yaşadığımız dönemin minimal etkilerini taşıyoruz. Evlerimizde sahip olduğumuz salonlarda, oturma odaları, banyo, tuvalet ve mutfaklarda modern yaklaşım söz konusu. Kültürel bağlamda ve coğrafi konuma göre bile değişebilen bir algı söz konusu. Bir evi dekore etmeden önce, mutlaka önemli olan mutfaklarımızın modern tutumdan payını oldukça fazla aldığını görebiliriz. Evinizi yenilemek, farklı bir hava katmak istiyor da olabilirsiniz.

Modern bir mutfak, ev dekorasyonunda sizi en iyi ifade edebilecek kalelerden biri. Ülkemizde yemek kültürünün yadsınamaz bir yeri olduğunu hatırlar, mutfaklarımıza bir kez daha dönüp bakmanızı önerebiliriz. Hangi stilde bir mutfak dekorasyonuna sahipsiniz? Nasıl bir mutfak düşlüyorsunuz? Neden modern izler taşıyan, sizi ifade eden bir mutfak sahibi olmayasınız. Pek tabii mümkün, fakat o kadar kolay değil. Düşlerinizdeki mutfağa sadece birkaç adım ile yaklaşabilir, rüyalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu işe başlamadan önce, dilerseniz sizin için seçtiğimiz örneklerle modern yaklaşımı öne çıkaralım.