Harabe bir evden muhteşem güzel bir eve dönüşüm

Homify'da bu gün eski harabe bir evin dönüşümünü ve muhteşem bir görselliğe nasıl kavuştuğunu göreceksiniz. Porteki'in Alentejo bölgesinde yer alan Do Sal Alcacer kısmında yer alan bu eski , atıl ve ahır ev Atelier Veri Lda'nın çalışmaları ile çağdaş ve modern bir eve dönüştürülmüş. Kırsal bir alanda doğa le iç içe olan, atlara ev sahipliği yapan bu ev, ailenin keyifli bir tatil geçirmesi için bir fırsat haline gelmiştir. rahat ve sofistike olan bu ev,bütün detayları ile şaşırtıcı bir görselliğe kavuşmuş, çarpıcı çağdaş ve modern bir ev haline gelmiştir.Şimdi bu evin evrim geçirdiği aşamaları birlikte görelim.