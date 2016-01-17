Harabe bir evden muhteşem güzel bir eve dönüşüm

Homify'da bu gün eski harabe bir evin dönüşümünü ve muhteşem bir görselliğe nasıl kavuştuğunu göreceksiniz. Porteki'in Alentejo bölgesinde yer alan Do Sal Alcacer kısmında yer alan bu eski , atıl ve ahır ev Atelier Veri Lda'nın çalışmaları ile çağdaş ve modern bir eve dönüştürülmüş. Kırsal bir alanda doğa le iç içe olan, atlara ev sahipliği yapan bu ev, ailenin keyifli bir tatil geçirmesi için bir fırsat haline gelmiştir. rahat ve sofistike olan bu ev,bütün detayları ile şaşırtıcı bir görselliğe kavuşmuş, çarpıcı çağdaş ve modern bir ev haline gelmiştir.Şimdi bu evin evrim geçirdiği aşamaları birlikte görelim.
Doğa içerisinde bulunan geleneksel evlerin inşa teknikleri uygulanarak yapılmış ve evin belirleyici temel unsurlarından biri olan ahşap bindirme çatı bakımsızlıktan ve doğal etkilere maruz kalmasından dolayı bozulmuş ve çürümüştür. Bu hali ile tüm mekanın yapısını bozmuştur.
Kötü durumdaki ahır tamamen restore edilerek modern görüntüsüne kavuşmuştur. İlk bakışta aldatıcı bir görüntü gibi görünse de gerçek olan bu dış cephe modern bir evi simgelemektedir. Eski çatı, orjinalliği korunarak yenisi ile değiştirilmiş, Dış yüzeyler çimento ile sıvanmış ve saf beyaz boya ile boyanarak binanın mimarisinin zarif ve şık olması sağlanmış. uygulanan inşaat teknikleri ve kullanılan geleneksel malzemeler binanın orjinal halini korumaya yetmiş, ve daha modern bir binanın ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Arka planda eski bir ev ve ön planda istikrarlı at: Proje, iki mevcut binaların yeniden canlandırılması çıkıyor. Geleneksel hacimleri ile kanıtlandığı üzere kurtarma projesi istikrarlı geleneksel form ve kırsal özünü korumaya çalıştı. Yeni bina, kırsal alanın ortasında insanlar için yeni bir yaşam olanağı sunarak eski bir evin modern bir eve dönüştürülebileceğini göstermiştir.
Eski evin ilk haline göre canlandırılması için uzmanlar, bir evin eski yapısını koruyarak diğer binanın özüne göre yenilenmesini sağlamış ve binanın karakterini korumuştur. Tavan iç yapısı korunarak mekanları geniş gösteren beyaz boya ile boyanmıştır. Bütün yapının boyutları birebir korunarak özü ile aynı olması sağlanmış ve beyaz boya ile evin iç yapısı zarif bir hale getirilmiş.
Evin içinde bulunan koridorun sonunda geniş bir mutfak hem mutfak olarak hem de yemek odası olarak dekore edilmiş. Malzeme seçimi, eski ahır olan binanın özünü koruyacak şekilde yapılmış, kırsal ev atmosferini koruyarak, dayanıklılığı sağlanmıştır. Zemin için özel malzemeler kullanılarak endüstriyel bir görünüm sağlanmış, geometrik tasarımlar ve canlı renkler ile mutfak şık bir şekilde dekore edilmiş. Mutfak ve yemek odası, birbirine entegre tek bir oda şeklinde tasarlanarak beyaza boyanmış ve bir bütünlük oluşturulmuş.
Oturma odası, doğal renkte bir ahşap kapı ile dışarı açılıyor. Tasarım yapılırken bina orijinali korunmuş ve tipik ahır yapısı aynen oturma odası içine yansıtılmış. Kapılar, tüm bölümleri birbirine bağlayan koridora iletişim sağlayarak oturma odasından diğer odalara ulaşımı kolaylaştırmış. Oturma odası içine yapılan bir şömine ile rustik bir ambiyans oluşturulmuş, Camlı kapılar ile gün ışığının oturma odasına dolması sağlanmış.
ev içerisinde diğer odalar gibi yatak odası da tasarlanmış ve beyaz renk ile boyanarak zarif bir görünüme kavuşturulmuş. Sade bir şekilde olabildiğince az mobilyalar ile dekore edilen yatak odasının, geniş bir pencere ve açıklık ile doğal ışıktan yararlanılması sağlanmış. Evin dışı ile entegreasyon unutulmamış ve yatak odası içinde çevreye özel ve romantik bir oda şeklinde dekore edilmiş, bambu ve saydam perdeler ile zarif bir yatak odası ortaya çıkarılmış.