Duvarlar kaç farklı şekilde boyanabilir?

Duvarlar ev dekorasyonunun en belirleyici yüzeylerindendir. Yaşam alanlarında dekorasyona başlarken duvarların rengine karar vermek öncelikli konulardan. Evinizi döşerken hangi hatalardan kaçınmalısınız? başlıklı yazımızda da irdelediğimiz gibi duvarların düzenlenmesi evde kullanacağınız diğer eşyaları da etkileyeceği için, duvarlara yapılacak uygulama belirlenmeden mobilya seçmek yapılan başlıca dekorasyon hatalarından biridir mesela. Duvarlarda yapacağınız boya uygulamaları mekanın derinliği arttırmanın yanı sıra yaşam alanının daha ferah ve rahatlatıcı olmasını da getirir kolaylıkla. Günümüzde boya teknolojisi oldukça gelişmiş durumda. Geliştirilen kimyasal içerikler ve özel aparatlar aracılığıyla duvarlara çeşitli desenler uygulamak mümkün artık. Kolayca temizlenebilen seçenekleriyle boya çeşitlerinin hayatımıza kattığı kolaylıklar hali hazırda alışık olduğumuz özelliklerden. Evinizin atmosferini belirleyen bu temel yüzeyler olan duvarları boyamak için birbirinden farklı yollar bulunuyor. Bu yazımızda duvarlarınızı değerlendirirken bilmeniz gereken boyama çeşitlerini örnekler eşliğinde irdeliyoruz. Evlerinizin bir çok farklı bölümü için farklılık yaratacak uygulamalardan ilham alarak evinizin görüntüsüne değer katabilirsiniz. Keyifli okumalar!
Evinizi dekore ederken duvarların renginin ne kadar önemli olduğunu belirttik. Evlerdeki orak yaşam alanları olan oturma odalarında kullanacağınız renkler de en çok dikkat etmeniz gereken kriterlerin başında geliyor. Salon olarak da tanımlanan oturma odalarında kullanılacak renkler rahatlatıcı bir etkiye sahip olmalı. Bu örnekte görüldüğü gibi oturma odasının duvarlarında açık tonları hakim renk olarak belirlemek bu alanın daha ferah ve iç açıcı görünmesini getirecektir. Duvarların rengini belirledikten sonra da koltuk takımlarınızın rengini duvarlara göre seçip evinizin armonisini güçlendirebilirsiniz. Buradaki gibi koltuk takımınızı da duvar rengine yakın bir tonda seçerek salonun bütünlüğünü sağlayabilirsiniz. Bu örnekteki gibi bir atmosfer yakalayıp daha sonra duvarların rengini değiştirmeyi isterseniz pastel ve açık tonlara yönelmenizde fayda var. Bu evde salona gelen ışığı bölen bir kolon olduğu için beyaz rengin tercih edilmesi oldukça mantıklı. Çünkü beyaz gibi açık tonların yansıtıcı özelliği sayesinde ışığın oturma odasının daha iç kısımlarına dek ulaşabilmesi sağlanır. Hakim rengi belirledikten sonra oturma odasında bir duvarı farklı renkte boyama ihtiyacı neden kaynaklanır peki? Farklı renkte boyamak isteyeceğiniz duvarı odanın mimari yapısına ve farklı kullanım alanlarını belirlemek için kullanılabilir. Burada yastıklardaki kırmızı ile ilişki kuran yumuşak tonda bir kırmızı kullanılmış. Baktığımız zaman salonun L biçiminde en dipteki duvar farklı renkte boyanınca mekan derinliğinin arttığını fark ediyoruz. Farklı renkte boyayacağınız duvarda bu tür detaylara dikkat ederseniz evinizin dekorasyonu daha değerli hale gelir. Bununla birlikte genellikle L salonlarda yemek bölümü de yer alır. Bu oturma odasında da yemek yeme bölümü farklı boyanan duvar sayesinde belirlenmiş oluyor ve böylelikle tek mekanda iki farklı alan algısı oluşturulmuş oluyor. Bir duvarı farklı renkte boyamak için bu tür detaylara dikkat ederek daha keyifli bir yaşam alanını deneyimlemeniz mümkün.
Yaşam alanınızda oluşturacağınız bir dinlenme köşesi tasarlamak istiyorsunuz ve bu bölümde biraz farklılık oluşturmak istiyorsunuz diyelim. Öyleyse kullandığınız mobilyalara ve tarzınıza göre renkler belirleyerek çizgili duvarlar elde edebilirsiniz. Bu örnekte kullanılan mobilyaları ve aksesuarları incelediğimizde daha ağır ve oturaklı görünene bir atmosfer kurgulandığını hissediyoruz. Duvarda kullanılan konsol, üzerindeki şamdan, benjamin koltuk ve duvarda asılı olan varak çerçeveler mekanın klasik ögelerle bezeli ağır bir mekan olduğunu belirten detaylar. Böylesi bir atmosferde koyu renklere başvurmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Duvarın alt kısmında kullanılacak koyu renk üst bölümde şeritler halinde devam ederek bir bütünlük oluşturuyor. Çizgili alan duvarın tamamını kaplasaydı çok fazla hareketli bir odaya dönüşürdü burası. O sebeple çizgilerin mekana kattığı hareketi alt bölümde düz alanlar kullanarak dengelemek gerekli. Duvarda çizgiler kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Öncelikle çizgili duvar yaparken ilk olarak açık rengi duvarın tamamına uygulamalısınız. Koyu rengi açık ile kapatmak daha zor olacağından böyle bir teknik daha doğru. Sonrasında cetveliniz ile şeritlerin genişliklerini şeridin altta başladığı yerde ve üstte bittiği yerde işaretlemelisiniz. Siyah boya ile boyamamak için beyaz alanları kağıt bant olarak da bilinen maskeleme bantlarıyla kaplamalısınız. Sonrasında ince parmak rulo ile koyu renkleri uygulayabilirsiniz. Siyah boya tamamen kuruduktan sonra da bantları çıkarıp şahane çizgili duvarınızın keyfine varabilirsiniz. İşte çizgili bir duvar yapmak bu kadar basit!
Günümüzde çocuklara dair her şey büyük bir titizlikle seçiliyor ve çocukları mutlu kılabilmek adına farklı sektörlerde sayısız ürünler üretiliyor. Bu sektörlerin başında gelenleri arasında dekorasyona yönelik üretim yapan ve fikir geliştirenlerin olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çocuk odalarının dizaynına yönelik, odanın tüm detaylarını kapsayan sayısız tasarım mevcut. Ebeveynler de çocukları için hep en iyisini istediklerinden gözlerini açtıkları andan itibaren hep en güzelini sunmaya çalışırlar çocuklarına. Çocuk odası dekorasyonu da büyük bir hevestir onlar için. En güzel perdeleri, yatak odası takımlarını, oyuncakları seçerek odayı süslemeye bayılırlar. Tabi bazıları kendilerinden de bir şeyler katmak, odanın bazı dekoratif ögelerini kendileri gerçekleştirmek isterler. Bu örnekte gördüğümüz klasik çocuk odasını incelediğimizde ebeveynlerin kendilerinden katabilecekleri hangi detayı görebiliyoruz? Tabi ki duvardaki renkli ve cıvıl cıvıl puantiyeler! Çocuk odaları enerji dolu, renkli odalardır. Buradaki gibi renkli noktalardan oluşan bir duvar oluşturmak çocuk odasındaki dinamizmi yükseltecek bir dokunuştur. Bu noktaları yapmak da oldukça basit. Duvarı buradaki gibi beyaz bir tonda boyamak gerekiyor öncelikle. Bir yandan da duvarda kullanmak istediğiniz boyutlardaki noktalar için şablon hazırlanmalı. Şablonları hazırladıktan sonra kullanacağınız renkleri de belirleyin. Sonrasında şablonu duvara koyarak şablon üzerinden fırçayla geçin ve bu işlemi tüm duvarda devam ettirin. Örneğin eşiniz büyük şablon ile yeşilleri yaparken siz de küçük şablon ile kırmızıları uygulayabilir ve böylelikle mükemmel sonuca daha çabuk ulaşabilirsiniz.
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Duvarları değerlendirirken illa ki uyumlu renklere ve geometrik biçimlere başvurmanız gerekmez. Sanatsal tasarımlarla duvarlarınızı değerli bir hale getirmenin cazibesine kapılamamak mümkün değil. Gamze Yalçın Studio evinizin ya da iş yerinizin duvarını el emeği resimlerle renklendirecek profesyonellerimizden. Duvarınızda farklılık oluşturmak için farklı kompozisyonlar içeren resimlere yönelebilirsiniz.
Yukarıda bahsettiğimiz artistik tasarımların yanı sıra duvarlarda illüstratif ögeler kullanmanız da mümkün ve dekorasyonu bir anda değiştirecek etkili bir yöntem. Bu örnekte gördüğünüz harika köpek illüstrasyonu sitemizde yer alan kendin yap projeleri içinden seçildi. Dilerseniz arama kutucuğuna kendin yap yazarak bu projelerde yer verdiğimiz farklı illüstrasyon örneklerinden ve tasarımlardan yararlanabilir, yaşam alanınıza uygulayabilirsiniz.
Duvarınıza detaylar ekleyip ortamın dinamizmini arttırmak için de kara tahta boyaları imdadımıza yetişiyor. Duvarınızda bir bölümü kara tahta boyası ile boyayarak interaktif bir yüzey oluşturabilirsiniz. Dilediğiniz zaman istediğiniz şekilleri, yazıları, notları, çizimleri tebeşir kullanarak uygulayabileceğiniz bu duvarlar bulunduğu alanı hareketlendirecek ve monotonluktan çıkaracaktır.