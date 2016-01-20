Duvarlar kaç farklı şekilde boyanabilir?

Evinizi dekore ederken duvarların renginin ne kadar önemli olduğunu belirttik. Evlerdeki orak yaşam alanları olan oturma odalarında kullanacağınız renkler de en çok dikkat etmeniz gereken kriterlerin başında geliyor. Salon olarak da tanımlanan oturma odalarında kullanılacak renkler rahatlatıcı bir etkiye sahip olmalı. Bu örnekte görüldüğü gibi oturma odasının duvarlarında açık tonları hakim renk olarak belirlemek bu alanın daha ferah ve iç açıcı görünmesini getirecektir. Duvarların rengini belirledikten sonra da koltuk takımlarınızın rengini duvarlara göre seçip evinizin armonisini güçlendirebilirsiniz. Buradaki gibi koltuk takımınızı da duvar rengine yakın bir tonda seçerek salonun bütünlüğünü sağlayabilirsiniz. Bu örnekteki gibi bir atmosfer yakalayıp daha sonra duvarların rengini değiştirmeyi isterseniz pastel ve açık tonlara yönelmenizde fayda var. Bu evde salona gelen ışığı bölen bir kolon olduğu için beyaz rengin tercih edilmesi oldukça mantıklı. Çünkü beyaz gibi açık tonların yansıtıcı özelliği sayesinde ışığın oturma odasının daha iç kısımlarına dek ulaşabilmesi sağlanır. Hakim rengi belirledikten sonra oturma odasında bir duvarı farklı renkte boyama ihtiyacı neden kaynaklanır peki? Farklı renkte boyamak isteyeceğiniz duvarı odanın mimari yapısına ve farklı kullanım alanlarını belirlemek için kullanılabilir. Burada yastıklardaki kırmızı ile ilişki kuran yumuşak tonda bir kırmızı kullanılmış. Baktığımız zaman salonun L biçiminde en dipteki duvar farklı renkte boyanınca mekan derinliğinin arttığını fark ediyoruz. Farklı renkte boyayacağınız duvarda bu tür detaylara dikkat ederseniz evinizin dekorasyonu daha değerli hale gelir. Bununla birlikte genellikle L salonlarda yemek bölümü de yer alır. Bu oturma odasında da yemek yeme bölümü farklı boyanan duvar sayesinde belirlenmiş oluyor ve böylelikle tek mekanda iki farklı alan algısı oluşturulmuş oluyor. Bir duvarı farklı renkte boyamak için bu tür detaylara dikkat ederek daha keyifli bir yaşam alanını deneyimlemeniz mümkün.