Dekorasyona neşe katan 8 farklı kedi motifi

İnternet aleminin en vazgeçilmez canlısı hiç şüphesiz kedilerdir. Artık şirin kedi fotoğraflarına, şapşal kedi görüntülerine ve cool kedi videolarına o kadar alıştık ki her gün gündelik hayatımızı neşelendiren bu görüntüleri görmezsek içimiz rahat etmiyor. Elbette kedi severler için kediler yalnızca internet dünyasının değil gündelik hayatımızın da çok büyük bir parçası. Ve tabii ki hayatımızı geçirdiğimiz evlerimizin dekorasyonlarında da kedi motifleri sıklıkla kullanılıyor. İşte bu yazımızda da hayvan severlerin, özellikle de kedi severlerin bayılacağı, neşeli, eğlenceli ve tabii ki tüm kediler gibi cool ve havalı kedili dekorasyon örneklerini bir araya getirdik.
Her mutfakta mutlaka olması gereken şeylerden biri de şişe açacağıdır pek tabii ki. Mutfağınız için tasarlanmış bu fonksiyonel, duvara monte edilen açacak da çam ağacından yapılmış ve üzerindeki biri siyah biri beyaz iki kedi figürü ile modern dekorasyonlu kedi dostu evler için harika bir aksesuar olma niteliği taşıyor.
Bilge Karasu'nun şahane kitaplarından birinin adıdır “Ne Kitapsız Ne Kedisiz”. GökmenAhşap Oyuncak ve Tasarım tarafından tasarlanan bu kitap tutacağına bakınca akla gelen ilk cümle bu oluyor. Kitap okumayı seven ve kitaplık ve kütüphanesine ayrı bir değer veren kedi severlerin ilk görüşte hayran olacağı türden bir tasarıma sahip olan bu kitap tutacağı, ayrıca işlevsel yapısıyla ve ahşap dokusunun estetiğiyle de öne çıkıyor.
Sıradan raflardan sıkıldıysanız gündelik hayatımızı şenlendiren kedilerin gücünü raf tasarımında da kullanabilirsiniz. Ahşabın dokusunun şıklığı kocaman bir kedinin kocaman gülümsemesiyle birleşince ortaya şahane bir ürün çıkıyor.
Orkun İndere tarafından dizayn edilen bu merdiven alanı duvarlardaki şık ve sanatsal kedi tablolarıyla dikkat çekiyor. Aynı çizgide benzer çizimlere sahip olan tablolarda farklı kedilerle karşılaşıyoruz ve bu sırada merdivenin girişinde bizi kanlı canlı, şirin ve havalı bir kedi karşılıyor. Bu evde yaşayanların kedilere aşık olduğu aşikâr.
Eskiden kara kedilerin uğursuzluk getirdiğine inanılırmış, neyse ki artık kimse bu saçmalığa pabuç bırakmıyor. Siyah kediler, bakışlarıyla, duruşlarıyla ve güzellikleriyle dünyanın en karizmatik canlılarından biri olsa gerek. Bu şahane berjer de siyah kedilerin karizmasından yararlanarak, kusursuz bir renk seçimi ve tasarımla modern oturma odalarına çok yakışacak oldukça havalı bir mobilyaya dönüşmüş.
Sıradaki ürün ise siyah beyaz tasarımıyla ve üzerindeki gözlüklü ve pipolu kedi deseniyle yine hem eğlenceli, hem ağırbaşlı ve modern bir mobilya aksesuarı olma niteliği taşıyor. Böyle özel tasarım yastıkların yaşam alanlarını nasıl değiştirdiğinden daha önce Yastıklarla gelen güzellik isimli yazımızda da bahsetmiştik. Bu yastık da hayvan severlerin evlerinin baş köşesine konmaya layık.
Kediler günlerinin yarısını havalı görünerek geçiriyorlarsa diğer yarısını da şapşallıklarıyla bizi güldürerek geçiriyor tabii ki. Duvarlarınızda eğlenceli motifler seviyorsanız ve siz de bir kedi hayranıysanız bu duvar kağıdı tam size göre. Üzerine konan kuşlarla şaşkına dönmüş şirin mi şirin bir kedi motifiyle evlerinizi şenlendirecek olan bu duvar kağıdının tasarımı Almanya'da bulunan Cats on Appletrees isimli firmaya ait.
Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından tasarlanan bu minimal tarzlı yalın dekorasyonlu yatak odasında da duvardaki farklı şirin kedi yavrusu fotoğrafları sayesinde sımsıcak ve mis gibi bir uykuya dalmak çok kolay olmalı.
Ve son olarak Aral Tatil Çifliği'nde bulunan Pırpır Damı isimli doğal konağa gidiyoruz. Doğaylai hayvanlarla ve bitkilerle iç içe bir tatil imkanı sunan çiftlikteki bu konağın girişinde bizi şirinlikleriyle gülümseten bez kediler karşılıyor.