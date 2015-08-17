Dekorasyona neşe katan 8 farklı kedi motifi

İnternet aleminin en vazgeçilmez canlısı hiç şüphesiz kedilerdir. Artık şirin kedi fotoğraflarına, şapşal kedi görüntülerine ve cool kedi videolarına o kadar alıştık ki her gün gündelik hayatımızı neşelendiren bu görüntüleri görmezsek içimiz rahat etmiyor. Elbette kedi severler için kediler yalnızca internet dünyasının değil gündelik hayatımızın da çok büyük bir parçası. Ve tabii ki hayatımızı geçirdiğimiz evlerimizin dekorasyonlarında da kedi motifleri sıklıkla kullanılıyor. İşte bu yazımızda da hayvan severlerin, özellikle de kedi severlerin bayılacağı, neşeli, eğlenceli ve tabii ki tüm kediler gibi cool ve havalı kedili dekorasyon örneklerini bir araya getirdik.