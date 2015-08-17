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Dekorasyona neşe katan 8 farklı kedi motifi

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Wandsticker Friedegunde & Co, cats on appletrees cats on appletrees Duvar & ZeminDuvar Süsleri
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İnternet aleminin en vazgeçilmez canlısı hiç şüphesiz kedilerdir. Artık şirin kedi fotoğraflarına, şapşal kedi görüntülerine ve cool kedi videolarına o kadar alıştık ki her gün gündelik hayatımızı neşelendiren bu görüntüleri görmezsek içimiz rahat etmiyor. Elbette kedi severler için kediler yalnızca internet dünyasının değil gündelik hayatımızın da çok büyük bir parçası. Ve tabii ki hayatımızı geçirdiğimiz evlerimizin dekorasyonlarında da kedi motifleri sıklıkla kullanılıyor. İşte bu yazımızda da hayvan severlerin, özellikle de kedi severlerin bayılacağı, neşeli, eğlenceli ve tabii ki tüm kediler gibi cool ve havalı kedili dekorasyon örneklerini bir araya getirdik.

Kedili açacak

Duvara monte açacak - Kediler RusticWoodenArt MutfakMutfak Malzemeleri
RusticWoodenArt

Duvara monte açacak – Kediler

RusticWoodenArt
RusticWoodenArt
RusticWoodenArt

Her mutfakta mutlaka olması gereken şeylerden biri de şişe açacağıdır pek tabii ki. Mutfağınız için tasarlanmış bu fonksiyonel, duvara monte edilen açacak da çam ağacından yapılmış ve üzerindeki biri siyah biri beyaz iki kedi figürü  ile modern dekorasyonlu kedi dostu evler için harika bir aksesuar olma niteliği taşıyor.

​Ne kitapsız ne kedisiz

Ahşap Kitap Dayanakları / Wooden Bookends Gökmen Ahşap Oyuncak ve Tasarım Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Gökmen Ahşap Oyuncak ve Tasarım

Ahşap Kitap Dayanakları / Wooden Bookends

Gökmen Ahşap Oyuncak ve Tasarım
Gökmen Ahşap Oyuncak ve Tasarım
Gökmen Ahşap Oyuncak ve Tasarım

Bilge Karasu'nun şahane kitaplarından birinin adıdır “Ne Kitapsız Ne Kedisiz”. GökmenAhşap Oyuncak ve Tasarım tarafından tasarlanan bu kitap tutacağına bakınca akla gelen ilk cümle bu oluyor. Kitap okumayı seven ve kitaplık ve kütüphanesine ayrı bir değer veren kedi severlerin ilk görüşte hayran olacağı türden bir tasarıma sahip olan bu kitap tutacağı, ayrıca işlevsel yapısıyla ve ahşap dokusunun estetiğiyle de öne çıkıyor.

​Miyavlayan şık bir ahşap raf

homify Koridor, Hol & MerdivenlerKanepeler
homify

homify
homify
homify

Sıradan raflardan sıkıldıysanız gündelik hayatımızı şenlendiren kedilerin gücünü raf tasarımında da kullanabilirsiniz. Ahşabın dokusunun şıklığı kocaman bir kedinin kocaman gülümsemesiyle birleşince ortaya şahane bir ürün çıkıyor.

​Sanatsal dokunuşlu kedicikler

Provence Villa in İstanbul, Orkun Indere Interiors Orkun Indere Interiors Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler
Orkun Indere Interiors

Provence Villa in İstanbul

Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors

Orkun İndere tarafından dizayn edilen bu merdiven alanı duvarlardaki şık ve sanatsal kedi tablolarıyla dikkat çekiyor. Aynı çizgide benzer çizimlere sahip olan tablolarda farklı kedilerle karşılaşıyoruz ve bu sırada merdivenin girişinde bizi kanlı canlı, şirin ve havalı bir kedi karşılıyor. Bu evde yaşayanların kedilere aşık olduğu aşikâr.

​Dünyanın en karizmatik yaratıkları: Kara kediler

Sillón Tu Santa Voluntad, Tu Santa Voluntad Tu Santa Voluntad Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Tu Santa Voluntad

Tu Santa Voluntad
Tu Santa Voluntad
Tu Santa Voluntad

Eskiden kara kedilerin uğursuzluk getirdiğine inanılırmış, neyse ki artık kimse bu saçmalığa pabuç bırakmıyor. Siyah kediler, bakışlarıyla, duruşlarıyla ve güzellikleriyle dünyanın en karizmatik canlılarından biri olsa gerek. Bu şahane berjer de siyah kedilerin karizmasından yararlanarak, kusursuz bir renk seçimi ve tasarımla modern oturma odalarına çok yakışacak oldukça havalı bir mobilyaya dönüşmüş.

​Gözlüklü ve pipolu

Sophisticated Cat- 45cm hand screen printed cushion Chase and Wonder Ev İçiEv Aletleri
Chase and Wonder

Sophisticated Cat- 45cm hand screen printed cushion

Chase and Wonder
Chase and Wonder
Chase and Wonder

Sıradaki ürün ise siyah beyaz tasarımıyla ve üzerindeki gözlüklü ve pipolu kedi deseniyle yine hem eğlenceli, hem ağırbaşlı ve modern bir mobilya aksesuarı olma niteliği taşıyor. Böyle özel tasarım yastıkların yaşam alanlarını nasıl değiştirdiğinden daha önce Yastıklarla gelen güzellik isimli yazımızda da bahsetmiştik. Bu yastık da hayvan severlerin evlerinin baş köşesine konmaya layık.

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​Şapşal, neşeli ve eğlenceli

Wandsticker Friedegunde & Co, cats on appletrees cats on appletrees Duvar & ZeminDuvar Süsleri
cats on appletrees

cats on appletrees
cats on appletrees
cats on appletrees

Kediler günlerinin yarısını havalı görünerek geçiriyorlarsa diğer yarısını da şapşallıklarıyla bizi güldürerek geçiriyor tabii ki. Duvarlarınızda eğlenceli motifler seviyorsanız ve siz de bir kedi hayranıysanız bu duvar kağıdı tam size göre. Üzerine konan kuşlarla şaşkına dönmüş şirin mi şirin bir kedi motifiyle evlerinizi şenlendirecek olan bu duvar kağıdının tasarımı Almanya'da bulunan Cats on Appletrees isimli firmaya ait.

​Kedilerle uyumak

H.Y. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Yatak Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

H.Y. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından tasarlanan bu minimal tarzlı yalın dekorasyonlu yatak odasında da duvardaki farklı şirin kedi yavrusu fotoğrafları sayesinde sımsıcak ve mis gibi bir uykuya dalmak çok kolay olmalı.

Gülümseten bez kediler

Pırpır Damı, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Pencere & KapılarKapılar
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Pırpır Damı

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Ve son olarak Aral Tatil Çifliği'nde bulunan Pırpır Damı isimli doğal konağa gidiyoruz. Doğaylai hayvanlarla ve bitkilerle iç içe bir tatil imkanı sunan çiftlikteki bu konağın girişinde bizi şirinlikleriyle gülümseten bez kediler karşılıyor.

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