Doğal malzemelerin büyüleyici etkisi

Her ne kadar yakın geçmişte doğal malzemelerin pek tercih edilmediği ve onun yerine daha ucuz, daha kolay uygulanan ve daha hızlı üretilen seçeneklerin kullanıldığı bir dönemden geçmiş olsak da neyse ki estetik ve ekolojik kaygıların yeniden canlanmasıyla mimari, dekorasyon ve iç mimari tasarımlarda artık tekrardan doğal malzeme kullanımı yaygınlaşmaya başladı. Ahşap, doğal taşlar, kütük gibi doğal malzemelerin evin mimarisinde, iç mimarisinde ya da mobilya ve aksesuarlarda kullanılması estetik açıdan yaşam alanlarının değerini bir hayli yükseltirken, uygulaması daha zor olsa da ömürlerinin çok daha uzun olmasıyla işlevsellik açısından da aslında uzun vadede çok daha kullanışlılar. Ayrıca uygulandıkları yapılara hem tarihi bir doku hem de büyüleyici bir güzellik katıyorlar. İşte farklı doğal malzemelerden oluşan 10 farklı büyüleyici ve göz alıcı dekorasyon örneği. (Ekolojik tasarımlarla ilgileniyorsanız 5 çevre dostu ev isimli yazımıza da ayrıca bekleriz.)
NM Mimarlık tarafından inşa edilen bu kütük ev ise Amerika'nın ormanlık bölgelerinde ucuzluğundan da ötürü sıklıkla uygulanan bir mimari yöntem olsa da Türkiye'deki sayılı örneklerden biri. Etrafındaki yeşil doğaya uyumlu bir yapıya sahip olan kütük ev estetik açıdan da bir tasarım dehası niteliğinde.
Engel & Völkers Bodrum tarafından tasarlanan bu taş evin koridoru, doğal taş duvarların ahşap yerlerle birleşiminden doğan kusursuz bir güzellikle karşılıyor bizi. Adeta bakmaya doyamadığımız bu muhteşem giriş koridoru yüksek tavanı ve aksesuarlarıyla da öne çıkan bir dekorasyon tarzına sahip.
Aral Tatil Çiftliği'nde bulunan doğal ve ekolojik yapılardan biri olan bu bina da tamamen doğal taş kullanılarak yapılmış ve oldukça samimi, sevimli ve doğanın içinden görüntüsüyle insanın da doğanın bir parçası olduğunu hatırlatıyor.
Eski çağlardan beri büyük yapıların inşasında kullanılan malzemelerden biri olan traverten mermerden yapılmış bir zemin de doğal görünümü ve pürüzsüz olmayan ama olabildiğine modern ve çağdaş dokuya sahip olan yapısıyla her tarzda evin zemin uygulaması olarak kullanılabilir.
Duvar dekorasyonlarının giderek daha da geliştiği ve ilginçleştiği günümüzde elbette duvar kaplamalarında da doğal malzemelere yavaş yavaş da olsa geri dönülüyor. Bu örnekteki duvar kaplaması ise bir hayli ilgi çekici ve yenilikçi. Duvar kağıdı gibi görünen bu şık ve modern görünümlü duvarda sisal denilen tropik bir bitkinin liflerinden oluşan bir kaplama kullanılmış.
Ahşap tavan ve yerler ve içeriğinde kullanılan küçük yuvarlak taşlar sayesinde sıradan taş duvarlardan çok daha sıra dışı görünen taş duvar kaplamalı şöminesiyle göz alıcı ve gösterişli bir tasarıma sahip olan bu dağ evi Hakan Helvacıoğlu imzasını taşıyor.
Taş duvarlar yalnızca evlerin duvarlarını güzelleştirmekle kalmıyor, dikenli telleri sevimsiz ya da yetersiz bulanlardansanız, bahçenizin etrafını doğal taş duvarla ördürebilirsiniz.
Lavabo teknelerinde kullanılan doğal mermer de banyonuzu güzelleştirmenin ve seçkinleştirmenin en etkili yollarından biri. Sıra dışı ve alışılmışın dışında görüntüsü ve doğal yapısıyla dikkat çeken bu lavabolar, dekorasyonun geneline etki edecek kadar kuvvetli bir görünüme sahip.
Suya dayanıklılığı ve uzun ömürlü bir malzeme olmasıyla bilinen tik ağacından yapılan bu küp ise isterseniz evinizin salonunda, isterseniz bahçenizde ya da terasınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz ve dahası, ne olmasını isterseniz o olabilecek bir fonksiyonelliğe sahip bir dekoratif ürün. Tabure, sehpa ya da yalnızca süs… Orası sizin bileceğiniz iş.
Son olarak çakmaktaşından örülmüş bir duvara sahip kusursuz görünümüyle öne çıkan göz alıcı merdiven alanına uğrayalım. Evinizde hem doğal, hem tarihi, hem de modern bir manzara yaratmak istiyorsanız duvarlarınızda çakmaktaşı kullanabilirsiniz.