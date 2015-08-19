Doğal malzemelerin büyüleyici etkisi

Her ne kadar yakın geçmişte doğal malzemelerin pek tercih edilmediği ve onun yerine daha ucuz, daha kolay uygulanan ve daha hızlı üretilen seçeneklerin kullanıldığı bir dönemden geçmiş olsak da neyse ki estetik ve ekolojik kaygıların yeniden canlanmasıyla mimari, dekorasyon ve iç mimari tasarımlarda artık tekrardan doğal malzeme kullanımı yaygınlaşmaya başladı. Ahşap, doğal taşlar, kütük gibi doğal malzemelerin evin mimarisinde, iç mimarisinde ya da mobilya ve aksesuarlarda kullanılması estetik açıdan yaşam alanlarının değerini bir hayli yükseltirken, uygulaması daha zor olsa da ömürlerinin çok daha uzun olmasıyla işlevsellik açısından da aslında uzun vadede çok daha kullanışlılar. Ayrıca uygulandıkları yapılara hem tarihi bir doku hem de büyüleyici bir güzellik katıyorlar. İşte farklı doğal malzemelerden oluşan 10 farklı büyüleyici ve göz alıcı dekorasyon örneği. (Ekolojik tasarımlarla ilgileniyorsanız 5 çevre dostu ev isimli yazımıza da ayrıca bekleriz.)