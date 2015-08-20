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Göz dolduran 10 bahçe oturma grubu

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Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden, Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping Modern Bahçe
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Yazın en yoğun ve sıcak günlerini yaşadığımız bugünlerde hiç kimse içeride kalmak istemiyor, çoğumuz dış mekânlara, özellikle serin yeşil bahçelere, esintili teras ve verandalara taşınıyor. Rahat nefes almak, sıcaklardan korunmak, rüzgardan faydalanmak ve tabii ki yazın tadını çıkarmak için vazgeçilmez yerlerdir bahçeler, teras, veranda ve balkonlar. Evde geçirdiğimiz vaktin büyük kısmını evin dış mekânlarında geçirdiğimiz yaz günlerinde de kişisel tarzımızdan vazgeçmiyoruz elbette. Bahçe ve teraslarda kullandığımız oturma gruplarının hem konfor hem işlevsellik hem de dekorasyon açısından yaşam kalitemize etkisi hele bu aylarda çok büyük. Biz de hazır sıcaklardan bunalırken, evlerin dış mekanları için tasarlanmış ilham verici oturma gruplarını derledik. (Bahçelerde serinlik sağlayan bahçe çeşmelerini derlediğimiz Modern bahçe çeşmeleri isimli yazımıza da göz atabilirsiniz.) 

​Romantik, konforlu ve işlevsel

Terrassenplatten "Nature" in Bahnschwellenoptik, Rimini Baustoffe GmbH Rimini Baustoffe GmbH Rustik Bahçe
Rimini Baustoffe GmbH

Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH

Bu çift kişilik bahçe koltuğu hem iki kişilik dokusuyla romantik bir atmosfer yaratıyor hem de konforlu minder yapısı, kafa yastığı, ayak uzatma ünitesiyle son derece konforlu. Ayrıca içecek, kitap gibi malzemeleri koymak için iki yandan uzanan sehpa bölümü incelikle düşünülmüş. Hasırdan yapılmış olması da mobilyaya hafiflik katan bir unsur.

​Şezlong modeli

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Bu şık ve estetik peyzajlı bahçeyle uyum içinde olan ve tasarımıyla şezlong modelini andıran uzanma koltukları da bahçe keyfi için mükemmel birer mobilya olma niteliği taşıyor.

Dikkat çekici bir dekorasyon

Lounge das Jabuticabeiras, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura Modern Bahçe
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

Sıradaki teras ise hem dekorasyonu hem de tasarımıyla kusursuz bir manzara ve dolayısıyla da keyif yaratıyor. Ahşap yerlerden sıra dışı ahşap gölge uygulamasına ve hasırdan örülmüş farklı sehpasına kadar her şeyiyle farklı bir dekorasyona sahip olan bu terasın en dikkat çekici unsurları elbette sıra dışı tasarımlarıyla öne çıkan konforlu ve çağdaş bahçe koltukları.

Sıra dışı oturma grubu

ORANIO, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Bahçe
Voltaj Tasarım

ORANIO

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Voltaj Tasarım tarafından dizayn edilen bu mükemmel bahçe ise her ayrıntısıyla adeta büyülüyor. Bodrum'da yer alan bir villa projesine ait olan bahçede kullanılan bahçe oturma grubu ise konforun ön planda tutulduğu ama şıklığıyla da göz dolduran bir model.

Çağdaş tasarımlı yemek alanı

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden, Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping Modern Bahçe
Cool Gardens Landscaping

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden

Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping

Sıra dışı peyzaj uygulamasıyla dikkat çeken ve çit çimlerinin üzerindeki çerçeve ve aynalarla hareketli ve çağdaş bir görünüme sahip olan bu bahçede ise çiçekli desenli minderleriyle ferah bir dokuya sahip taburelerle ahşap bir masadan oluşan bir oturma ve yemek alanı oluşturulmuş.

Konforlu ve şık bir salıncak

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos Modern Balkon, Veranda & Teras
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

Bahçe ya da balkon keyfi deyince akla gelen ilk mobilyalardan biri elbette ki salıncak koltuklardır. Muhteşem bir şehir manzarasına sahip olan bu harika balkonu dekorasyonu da dikey bahçe uygulamasıyla bir bahçe havasına dönüştürülmüş. Tek kişilik koltuk şeklindeki salıncaksa bu keyifli ortamın dokusunu ve karakterini güçlendiriyor.

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Taşın güzelliği

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Balkon, Veranda & Teras
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum tarafından dizayn edilen bu bahçe doğal taş dokusuyla kendisine hayran bırakıyor zaten, ama bu dokuya bir de taşların renklerine uyumlu seçilmiş konforlu ve şık bahçe mobilyaları eklenince göz alıcı bir görünüm ortaya çıkıyor.

İç mekana uyumlu dış mekan

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Balkon, Veranda & Teras
Escapefromsofa

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Yatak odasının baktığı balkon kapısının açıldığı bu konforlu terasın tasarımında Escapefromsofa imzası var. Yatak odasının tasarım, dekorasyon ve dokusuna da uygun bir şekilde bu iki bahçe koltuğu ise yuvarlak yapıları ve tasarımlarıyla öne çıkıyor.

Hareketli ve sade bir tasarım

M.A. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Eklektik Balkon, Veranda & Teras
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

M.A. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Farklı renk ahşaplarla küçük kareler şeklinde uygulaması yapılmış zeminin hareket sağladığı bu bahçe tasarımında sade mobilyalar ve rahat ve gölgelikli bir salıncak kullanılmış. Bahçe ve verandalarınızda Niyazi Özçakar İç Mimarlık dizaynı olan bu örnekteki gibi açık renkli mobilyalar kullanılırsanız güneş yüzünden oluşan renk solmalarını da bir nebze engellemiş olursunuz.

Tekerlekli ve doğal

Vasilaki, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Kırsal Balkon, Veranda & Teras
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Vasilaki

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Aral Tatil Çifliği'nin dış mekânında bulunan ve kırmızı ahşap pencerelerin önünde konumlanmış bu bahçe koltuğu ise sıra dışı ve doğal görünümüyle dikkat çekiyor. Tekerlekli kolluklar ise elbette en öne çıkan tasarım detayı.

Şıklık garantisi: Ahşap bahçe mobilyaları
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