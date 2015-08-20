Göz dolduran 10 bahçe oturma grubu

Yazın en yoğun ve sıcak günlerini yaşadığımız bugünlerde hiç kimse içeride kalmak istemiyor, çoğumuz dış mekânlara, özellikle serin yeşil bahçelere, esintili teras ve verandalara taşınıyor. Rahat nefes almak, sıcaklardan korunmak, rüzgardan faydalanmak ve tabii ki yazın tadını çıkarmak için vazgeçilmez yerlerdir bahçeler, teras, veranda ve balkonlar. Evde geçirdiğimiz vaktin büyük kısmını evin dış mekânlarında geçirdiğimiz yaz günlerinde de kişisel tarzımızdan vazgeçmiyoruz elbette. Bahçe ve teraslarda kullandığımız oturma gruplarının hem konfor hem işlevsellik hem de dekorasyon açısından yaşam kalitemize etkisi hele bu aylarda çok büyük. Biz de hazır sıcaklardan bunalırken, evlerin dış mekanları için tasarlanmış ilham verici oturma gruplarını derledik. (Bahçelerde serinlik sağlayan bahçe çeşmelerini derlediğimiz Modern bahçe çeşmeleri isimli yazımıza da göz atabilirsiniz.)