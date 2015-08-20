Göz dolduran 10 bahçe oturma grubu

Yazın en yoğun ve sıcak günlerini yaşadığımız bugünlerde hiç kimse içeride kalmak istemiyor, çoğumuz dış mekânlara, özellikle serin yeşil bahçelere, esintili teras ve verandalara taşınıyor. Rahat nefes almak, sıcaklardan korunmak, rüzgardan faydalanmak ve tabii ki yazın tadını çıkarmak için vazgeçilmez yerlerdir bahçeler, teras, veranda ve balkonlar. Evde geçirdiğimiz vaktin büyük kısmını evin dış mekânlarında geçirdiğimiz yaz günlerinde de kişisel tarzımızdan vazgeçmiyoruz elbette. Bahçe ve teraslarda kullandığımız oturma gruplarının hem konfor hem işlevsellik hem de dekorasyon açısından yaşam kalitemize etkisi hele bu aylarda çok büyük. Biz de hazır sıcaklardan bunalırken, evlerin dış mekanları için tasarlanmış ilham verici oturma gruplarını derledik. (Bahçelerde serinlik sağlayan bahçe çeşmelerini derlediğimiz Modern bahçe çeşmeleri isimli yazımıza da göz atabilirsiniz.)
Bu çift kişilik bahçe koltuğu hem iki kişilik dokusuyla romantik bir atmosfer yaratıyor hem de konforlu minder yapısı, kafa yastığı, ayak uzatma ünitesiyle son derece konforlu. Ayrıca içecek, kitap gibi malzemeleri koymak için iki yandan uzanan sehpa bölümü incelikle düşünülmüş. Hasırdan yapılmış olması da mobilyaya hafiflik katan bir unsur.
Bu şık ve estetik peyzajlı bahçeyle uyum içinde olan ve tasarımıyla şezlong modelini andıran uzanma koltukları da bahçe keyfi için mükemmel birer mobilya olma niteliği taşıyor.
Sıradaki teras ise hem dekorasyonu hem de tasarımıyla kusursuz bir manzara ve dolayısıyla da keyif yaratıyor. Ahşap yerlerden sıra dışı ahşap gölge uygulamasına ve hasırdan örülmüş farklı sehpasına kadar her şeyiyle farklı bir dekorasyona sahip olan bu terasın en dikkat çekici unsurları elbette sıra dışı tasarımlarıyla öne çıkan konforlu ve çağdaş bahçe koltukları.
Voltaj Tasarım tarafından dizayn edilen bu mükemmel bahçe ise her ayrıntısıyla adeta büyülüyor. Bodrum'da yer alan bir villa projesine ait olan bahçede kullanılan bahçe oturma grubu ise konforun ön planda tutulduğu ama şıklığıyla da göz dolduran bir model.
Sıra dışı peyzaj uygulamasıyla dikkat çeken ve çit çimlerinin üzerindeki çerçeve ve aynalarla hareketli ve çağdaş bir görünüme sahip olan bu bahçede ise çiçekli desenli minderleriyle ferah bir dokuya sahip taburelerle ahşap bir masadan oluşan bir oturma ve yemek alanı oluşturulmuş.
Bahçe ya da balkon keyfi deyince akla gelen ilk mobilyalardan biri elbette ki salıncak koltuklardır. Muhteşem bir şehir manzarasına sahip olan bu harika balkonu dekorasyonu da dikey bahçe uygulamasıyla bir bahçe havasına dönüştürülmüş. Tek kişilik koltuk şeklindeki salıncaksa bu keyifli ortamın dokusunu ve karakterini güçlendiriyor.
Engel & Völkers Bodrum tarafından dizayn edilen bu bahçe doğal taş dokusuyla kendisine hayran bırakıyor zaten, ama bu dokuya bir de taşların renklerine uyumlu seçilmiş konforlu ve şık bahçe mobilyaları eklenince göz alıcı bir görünüm ortaya çıkıyor.
Yatak odasının baktığı balkon kapısının açıldığı bu konforlu terasın tasarımında Escapefromsofa imzası var. Yatak odasının tasarım, dekorasyon ve dokusuna da uygun bir şekilde bu iki bahçe koltuğu ise yuvarlak yapıları ve tasarımlarıyla öne çıkıyor.
Farklı renk ahşaplarla küçük kareler şeklinde uygulaması yapılmış zeminin hareket sağladığı bu bahçe tasarımında sade mobilyalar ve rahat ve gölgelikli bir salıncak kullanılmış. Bahçe ve verandalarınızda Niyazi Özçakar İç Mimarlık dizaynı olan bu örnekteki gibi açık renkli mobilyalar kullanılırsanız güneş yüzünden oluşan renk solmalarını da bir nebze engellemiş olursunuz.
Aral Tatil Çifliği'nin dış mekânında bulunan ve kırmızı ahşap pencerelerin önünde konumlanmış bu bahçe koltuğu ise sıra dışı ve doğal görünümüyle dikkat çekiyor. Tekerlekli kolluklar ise elbette en öne çıkan tasarım detayı.