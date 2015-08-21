Neon renklerle canlanan muhteşem dekorasyonlar

Parlak, capcanlı, eğlenceli ve göz alıcı neon renkler son yıllarda oldukça moda olmuş halde. Giyim alanında da bir hayli popüler olan bu canlı renkler tabii ki dekorasyon, tasarım ve iç mimaride de harikalar yaratan ve neşe dolu görünümler yaratan renkler. Neon renkleri dekorasyonda kullanmanın tabii ki oldukça zorlu ve kritik noktaları var. Mesela yaşam alanınızı dizayn ederken fazla neon renk kullanırsanız yorucu bir ortam yaratırsınız ve odadaki tasarım ayrıntıları boğulur. Ama aynı zamanda neon renkler küçük ayrıntılarda kalmayacak kadar da kuvvetli renklerdir. Evinize canlılık ve neşe katmak istiyorsanız sizin için derlediğimiz neon renk kullanılan başarılı dekorasyonlara mutlaka göz gezdirin.
Tasarımında SK Architectural Visualization imzası bulunan bu canlı ve renkli mutfakta da neon etkisi hakimiyetini sürdürüyor. Siyah beyaz mutfak dolaplarıyla modern bir çizgide tasarlanan mutfakta canlılık unsuru genellikle sarı renk kullanılarak sağlanmış olsa da aksesuarlarla kırmızı, yeşil, pembe gibi farklı canlı renkler de kullanılarak hareketlilik kuvvetlendirilmiş.
Mayer Mimarlık tarafından dizayn edilen bu şık ve modern yatak odası dekorasyonunun en dikkat çekici öğesi hiç şüphesiz ağırbaşlı renklerle harmanlanan neon mavi yatak örtüsü. Neon mavi rengi dekorasyondan çıkardığınızda oldukça ağırbaşlı ve sakin bir görünümle karşılaşacakken tek bir yatak örtüsü odanın atmosferine canlılık katıyor.
Neon renkler dendiğinde ilk akla gelen ve genellikle en sık kullanılan renk sarıdır çünkü canlı ve parlak sarının etkisi ve kuvveti her tasarımda kendini belli eder ve fark yaratır. Bu mutfakta da beyaz ve şık bir dekorasyon sarı renk detaylarıyla çağdaş bir görünüm kazanıyor.
Yine parlak neon sarının sade ve şık bir tasarımı modern bir canlılığa kavuşturduğuna şahit oluyoruz. YSK Tadilat tarafından dizayn edilip uygulanan banyoda gri, beyaz ve sarının harika bir kombinasyonu kendisini gösteriyor.
BT Mimarlık tarafından dizayn edilen bu göz alıcı mutfaksa turuncu sıcaklığı ile donatılmış. Neon turuncu mutfak dolaplarının beyaz dolaplarla harmanlanışı hem zarif hem estetik hem de samimi bir atmosfer yaratırken, siyah mutfak adasının turuncuyla birleşimi de odadaki genel karakteri kuvvetlendiriyor.
Neon renkler yalnızca beyaz, siyah ve gri gibi sade ve keskin renklerin yanında kuvvetli bir etki yaratmıyorlar elbette. Yine canlı ama mat renklerin yanında kullanılan neon ayrıntılar da yaşam alanlarına eşsiz bir doku kazandırıyor. Trabcelona Design tarafından tasarlanan bu oturma odasında da son derece renkli ve mat koltuğun yanında abajur ve aksesuarlardaki neon etkisine şahit oluyoruz.
Mutfakta, hele de tezgahlarda canlı ve parlak bir pembe görmeye pek alışkın değiliz ama örnekteki mutfak bunun aslında ne kadar şahane bir fikir olduğunu kanıtlıyor. Bembeyaz mutfak dolaplarını canlandıran bu pasparlak ve canlı pembe tonu hem sıra dışı hem mutluluk verici bir etki sağlıyor.
Yine neon parlaklığıyla eğlenceli ve çağdaş bir görünüme kavuşmuş bir mutfak tasarımıyla karşı karşıyayız. Modern bir tarzda kullanılan gri tonları canlı yeşille eşsiz bir etki yaratıyor.
Sarı, yeşil, turkuaz ve gri… Bu dört rengin bir arada olunca ne kadar harika bir görüntü oluşturacağını örnek dekorasyonu görmeden kafamızda canlandırmamız zor. Ama dediğimiz gibi önemli olan canlı renkleri doğru bir yerleşim ve dekorasyonla uygulayabilmek.
Origami Mobilya tarafından dizayn edilen bu oturma odasında ise yine sade bir tasarımın aksesuarlar yoluyla canlı ve mutluluk verici bir atmosfere dönüştüğünü görüyoruz. Neon renkli sehpalar ve çerçeveler tasarımın karakterini oluşturuyor.
Bazen küçük ayrıntılar dekorasyonlarda çok büyük farklar yaratırlar. İşte Luce Mutfak&Banyo imzası taşıyan bu beyaz ve zarif mutfakta da dolaplarda kullanılan sarı ayrıntılar mutfağın tüm karakterini değiştiriyor ve zarafetinin yanına canlılık da katıyor.
(Evlerinize renk ve canlılık katmanın yollarından biri de hareketli duvar kağıtları kullanmaktır. Bu yazıdaki gibi canlı ve neşeli tasarımlardan hoşlanıyorsanız Rengarenk duvarlarla enerjik yaşam alanları isimli yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.)