Neon renklerle canlanan muhteşem dekorasyonlar

Bazen küçük ayrıntılar dekorasyonlarda çok büyük farklar yaratırlar. İşte Luce Mutfak&Banyo imzası taşıyan bu beyaz ve zarif mutfakta da dolaplarda kullanılan sarı ayrıntılar mutfağın tüm karakterini değiştiriyor ve zarafetinin yanına canlılık da katıyor.

(Evlerinize renk ve canlılık katmanın yollarından biri de hareketli duvar kağıtları kullanmaktır. Bu yazıdaki gibi canlı ve neşeli tasarımlardan hoşlanıyorsanız Rengarenk duvarlarla enerjik yaşam alanları isimli yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.)