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Neon renklerle canlanan muhteşem dekorasyonlar

Homify TR Homify TR
Küche in Apple Green..., KERN-DESIGN GmbH Innenarchitektur + Einrichtung KERN-DESIGN GmbH Innenarchitektur + Einrichtung Modern Mutfak
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Parlak, capcanlı, eğlenceli ve göz alıcı neon renkler son yıllarda oldukça moda olmuş halde. Giyim alanında da bir hayli popüler olan bu canlı renkler tabii ki dekorasyon, tasarım ve iç mimaride de harikalar yaratan ve neşe dolu görünümler yaratan renkler. Neon renkleri dekorasyonda kullanmanın tabii ki oldukça zorlu ve kritik noktaları var. Mesela yaşam alanınızı dizayn ederken fazla neon renk kullanırsanız yorucu bir ortam yaratırsınız ve odadaki tasarım ayrıntıları boğulur. Ama aynı zamanda neon renkler küçük ayrıntılarda kalmayacak kadar da kuvvetli renklerdir. Evinize canlılık ve neşe katmak istiyorsanız sizin için derlediğimiz neon renk kullanılan başarılı dekorasyonlara mutlaka göz gezdirin.

Çağdaş ve neşeli tasarım

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Tasarımında SK Architectural Visualization imzası bulunan bu canlı ve renkli mutfakta da neon etkisi hakimiyetini sürdürüyor. Siyah beyaz mutfak dolaplarıyla modern bir çizgide tasarlanan mutfakta canlılık unsuru genellikle sarı renk kullanılarak sağlanmış olsa da aksesuarlarla kırmızı, yeşil, pembe gibi farklı canlı renkler de kullanılarak hareketlilik kuvvetlendirilmiş.

Yatak örtüsüyle değişen atmosfer

MODA'DA BİR APARTMAN DAIRESI | KADIKOY | ISTANBUL , MAYER Mimarlık MAYER Mimarlık
MAYER Mimarlık

MODA'DA BİR APARTMAN DAIRESI | KADIKOY | ISTANBUL

MAYER Mimarlık
MAYER Mimarlık
MAYER Mimarlık

Mayer Mimarlık tarafından dizayn edilen bu şık ve modern yatak odası dekorasyonunun en dikkat çekici öğesi hiç şüphesiz ağırbaşlı renklerle harmanlanan neon mavi yatak örtüsü. Neon mavi rengi dekorasyondan çıkardığınızda oldukça ağırbaşlı ve sakin bir görünümle karşılaşacakken tek bir yatak örtüsü odanın atmosferine canlılık katıyor.

Neon sarının etkisi

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow. homify Modern Mutfak
homify

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow.

homify
homify
homify

Neon renkler dendiğinde ilk akla gelen ve genellikle en sık kullanılan renk sarıdır çünkü canlı ve parlak sarının etkisi ve kuvveti her tasarımda kendini belli eder ve fark yaratır. Bu mutfakta da beyaz ve şık bir dekorasyon sarı renk detaylarıyla çağdaş bir görünüm kazanıyor.

Gösterişli bir kombinasyon

Bahçelievlerdekorasyon Ysk Tadilat Minimalist Banyo
Ysk Tadilat

Bahçelievlerdekorasyon

Ysk Tadilat
Ysk Tadilat
Ysk Tadilat

Yine parlak neon sarının sade ve şık bir tasarımı modern bir canlılığa kavuşturduğuna şahit oluyoruz. YSK Tadilat tarafından dizayn edilip uygulanan banyoda gri, beyaz ve sarının harika bir kombinasyonu kendisini gösteriyor.

Turuncu samimiyeti

Tenay Elektronik A.Ş. Merkez Ofisi, BT Mimarlık BT Mimarlık MutfakMasa & Oturma Grupları
BT Mimarlık

Tenay Elektronik A.Ş. Merkez Ofisi

BT Mimarlık
BT Mimarlık
BT Mimarlık

BT Mimarlık tarafından dizayn edilen bu göz alıcı mutfaksa turuncu sıcaklığı ile donatılmış. Neon turuncu mutfak dolaplarının beyaz dolaplarla harmanlanışı hem zarif hem estetik hem de samimi bir atmosfer yaratırken, siyah mutfak adasının turuncuyla birleşimi de odadaki genel karakteri kuvvetlendiriyor.

Karakterli bir renk uyumu

CESTER CAPİTONE Trabcelona Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Trabcelona Design

CESTER CAPİTONE

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Neon renkler yalnızca beyaz, siyah ve gri gibi sade ve keskin renklerin yanında kuvvetli bir etki yaratmıyorlar elbette. Yine canlı ama mat renklerin yanında kullanılan neon ayrıntılar da yaşam alanlarına eşsiz bir doku kazandırıyor. Trabcelona Design tarafından tasarlanan bu oturma odasında da son derece renkli ve mat koltuğun yanında abajur ve aksesuarlardaki neon etkisine şahit oluyoruz.

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Sıra dışı bir tezgah

Cocina, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía Eklektik Mutfak
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

Mutfakta, hele de tezgahlarda canlı ve parlak bir pembe görmeye pek alışkın değiliz ama örnekteki mutfak bunun aslında ne kadar şahane bir fikir olduğunu kanıtlıyor. Bembeyaz mutfak dolaplarını canlandıran bu pasparlak ve canlı pembe tonu hem sıra dışı hem mutluluk verici bir etki sağlıyor.

Çağdaş görünüm

Küche in Apple Green..., KERN-DESIGN GmbH Innenarchitektur + Einrichtung KERN-DESIGN GmbH Innenarchitektur + Einrichtung Modern Mutfak
KERN-DESIGN GmbH Innenarchitektur + Einrichtung

KERN-DESIGN GmbH Innenarchitektur + Einrichtung
KERN-DESIGN GmbH Innenarchitektur + Einrichtung
KERN-DESIGN GmbH Innenarchitektur + Einrichtung

Yine neon parlaklığıyla eğlenceli ve çağdaş bir görünüme kavuşmuş bir mutfak tasarımıyla karşı karşıyayız. Modern bir tarzda kullanılan gri tonları canlı yeşille eşsiz bir etki yaratıyor.

​Rengarenk bir oturma odası

Appartement plume de paon, Agence d'architecture intérieure Laurence Faure Agence d'architecture intérieure Laurence Faure Modern Odalar
Agence d&#39;architecture intérieure Laurence Faure

Agence d'architecture intérieure Laurence Faure
Agence d&#39;architecture intérieure Laurence Faure
Agence d'architecture intérieure Laurence Faure

Sarı, yeşil, turkuaz ve gri… Bu dört rengin bir arada olunca ne kadar harika bir görüntü oluşturacağını örnek dekorasyonu görmeden kafamızda canlandırmamız zor. Ama dediğimiz gibi önemli olan canlı renkleri doğru bir yerleşim ve dekorasyonla uygulayabilmek.

​Mutlu aksesuarlar

Oturma Odası Tasarımı Origami Mobilya Modern Oturma Odası
Origami Mobilya

Oturma Odası Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Origami Mobilya tarafından dizayn edilen bu oturma odasında ise yine sade bir tasarımın aksesuarlar yoluyla canlı ve mutluluk verici bir atmosfere dönüştüğünü görüyoruz. Neon renkli sehpalar ve çerçeveler tasarımın karakterini oluşturuyor.

Küçük ayrıntılarla gelen estetik

Luce mutfak&banyo Luce mutfak&banyo MutfakDolap & Raflar
Luce mutfak&amp;banyo

Luce mutfak&banyo

Luce mutfak&banyo
Luce mutfak&amp;banyo
Luce mutfak&banyo

Bazen küçük ayrıntılar dekorasyonlarda çok büyük farklar yaratırlar. İşte Luce Mutfak&Banyo imzası taşıyan bu beyaz ve zarif mutfakta da dolaplarda kullanılan sarı ayrıntılar mutfağın tüm karakterini değiştiriyor ve zarafetinin yanına canlılık da katıyor.

(Evlerinize renk ve canlılık katmanın yollarından biri de hareketli duvar kağıtları kullanmaktır. Bu yazıdaki gibi canlı ve neşeli tasarımlardan hoşlanıyorsanız Rengarenk duvarlarla enerjik yaşam alanları isimli yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.) 

Mutfaklar için en güzel oturma alanları
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