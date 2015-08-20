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Mutfaklar için en güzel oturma alanları

Homify TR Homify TR
homify Mutfak
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Eğer geniş bir mutfağınız ve ayrı bir yemek odanız varsa ya da yemek alanınız salonunuza dahilse hem mutfaktaki geniş boşluğu estetik bir dekorasyonla doldurmak için, hem de çay kahve molalarınız için işlevsel ve şık bir alan yaratmak için mutfağa dahil küçük bir oturma alanı dizayn etmek gerekir ki zaten çoğu mutfakta bunun için düşünülmüş oturma alanları da mevcuttur. Bu alan hem yemek yapanlar için küçük molalar verdikleri bir dinlenme alanı, hem de keyifli ve samimi bir sosyalleşme alanı niteliği taşıyor. Bu oturma bölgelerinin dekorasyonunda kullanacağınız mobilyaların mutfağın genel karakterine ters düşmeyecek uyumlu mobilyalar olması ve tasarımın şıklığını arttırıcı özelliğe sahip olmaları gerekiyor.

​İster yemek alanı ister mola yeri

METROKENT BURSA, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Mutfak
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

METROKENT BURSA

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından dizayn edilen koyu kırmızının etkisini gösterdiği mutfakta beyaz tuğla duvarların üzerine yerleştirilmiş televizyonun hemen yanına konumlanmış bir puf, yer seramiklerine uyumlu siyah bir masa ve yine koyu kırmızı sandalyelerle yemek alanı olarak da kullanılabilecek bir alan yaratılmış.

​Keyifli 5 çayları için

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Mutfak
Mimoza Mimarlık

Phaselis Konutları Antalya

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Hasır sandalyelerden ve şık bir sehpadan oluşan manzara karşı konumlanmış bu oturma alanı ise keyifli 5 çayları için ideal bir görünüm ve konfora sahip. Sandalyelerin üzerindeki canlı mavi minderler etrafa mutluluk ve huzur verici bir etki yayıyor. Tasarımda Mimoza Mimarlık imzası var.

Tezgahın devamında yaratılan alan

DE LIFE HOMES, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Klasik Mutfak
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

DE LIFE HOMES

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Çağrı Aytaş İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu çağdaş çizgili göz alıcı mutfak için ayrı bir oturma alanı yaratmak yerine L şeklindeki tezgahın odayı bölen kısmına yerleştirilen bar tabureleriyle şık bir ambiyans yaratılmış.

Ahşap masa ve şık sandalyeler

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Tasarımında Paker Mimarlık imzası bulunan ve beyaz ve gümüşün harmanlandığı bu mutfak dekorasyonunda ise mutfağın merkezine ahşap dokulu bir masa ve bank konularak, şık sandalyelerle de desteklenen hoş ve doğal bir oturma alanı oluşturulmuş.

Mutfak Tulya Evleri Modern Mutfak
Tulya Evleri

Mutfak

Tulya Evleri
Tulya Evleri
Tulya Evleri

Mutfak adaları da artık geniş mutfaklarda sıklıkla kullanılan ve eşsiz bir görünüm ve fonksiyonellik sağlayan bir tasarım ünitesi. Mutfak adalarının bir kenarına konulan yüksek sandalye ya da taburelerle de bu eşsiz görünümlü üniteler oturma alanlarına dönüşebiliyor. Benzer mutfak adaları tasarımlarını İlham veren mutfak adaları isimli derlememizde de incelemiştik.

İncelikli düşünülmüş yerleşim

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Mutfak
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Meral Akçay'ın tasarladığı bu uzun ince bir mimariye sahip olan şık mutfakta, mutfağın eninin dar olmasına rağmen incelikli düşünülmüş bir yerleşim ve uygun mobilyalarla şık ve küçük bir oturma alanı oluşturulmuş.

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Klasik tarzlı ve zarif

15300 Misia Residence Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Modern Mutfak
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

15300 Misia Residence

Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

Bordo, siyah ve beyazın muhteşem kombinasyonun kullanıldığı dekorasyonda bahçe manzarasına bakan yuvarlak masa takımıyla estetik bir bütünlük elde edilmiş. Bu klasik tarzlı zarif mutfağın tasarımında İnan Aydoğan İç Mimarlık imzası var.

​Alandan tasarruf ettiren köşe takımları

homify Mutfak
homify

homify
homify
homify

Salonlarda olduğu gibi mutfaklarda kullanılan köşe takımları da hem alandan kazandıran fonksiyonel bir işleve sahip hem de şık bir görünüm ve rahatlık sağlıyorlar. Bu örnekte de kapitone dikişli ve ağırbaşlı klasik tarzlı bir tasarımla karşılaşıyoruz.

Modern ve renkli

Özel Ev Tasarımı, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Modern Mutfak
Fabbrica Mobilya

Özel Ev Tasarımı

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Fabbrica Mobilya tarafından dizayn edilen bu mutfakta ise daha modern ve renkli tasarımlı bir köşe takımı mevcut. Yeşil köşe koltuğun yapısının yanı sıra sıra dışı dizaynlı ve fonksiyonelliğiyle dikkat çeken geniş masa da dikkat çekiyor.

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