Dekorasyonun estetiğini arttıran perde modelleri

Perdeler evi gösteren en önemli şeylerden biridir ve bu yüzden dekorasyonda da çok büyük rol oynarlar. Perdeleri güzel ve alımlı olan bir yaşam alanınında vasat bir dekorasyon bile çok daha şık bir görünüm kazanabilir, ya da tam tersi, perdeleri vasat olan çok şık bir dekorasyon da estetik özelliklerini kaybedebilir. Bunun için perde seçimi yaparken evin genel havası ve dekorasyonuyla uyumuna çok dikkat edilmeli, hatta yaşam alanları dizayn edilirken ya da mobilya seçilirken mutlaka perdelerle birlikte düşünülmeli. Siz de perdelerinizi değiştirerek evinize yepyeni bir görünüm kazandırmak ya da ev dekorasyonunuzu baştan aşağı yenilemek istiyorsanız bu yazımızda perdelerinizi seçerken tasarım, model ve renkleriyle size ilham verebilecek perde çeşitlerini derledik.
Neşeli ve capcanlı bir atmosfer yaratmak için dekorasyon aşamasında ilk yapacağınız şeylerden biri de canlı, enerjik ve desenleriyle pozitif enerji veren perdeler seçmek olacaktır elbette. Yastık ve minderlerde pembe tonlarının hakim olduğu bu cıvıl cıvıl oturma odasında da odanın genel tonlarına ve yapısına uygun, çiçekli desenleriyle bahar havasını içeri taşıyan perdeler seçilmiş.
Sezerler Dekorasyon ve Perde isimli firmanın ürünlerinden biri olan bu perdeler de bir önceki örnekteki gibi pembe çiçekli deseniyle mutluluk ve huzur veren bir tasarıma sahip. Ama bu perdenin en önemli özelliği çiftli sistem bir stor perde olması, yani hem tül hem de kalın perdeyi bir arada barındıran bir yapıya sahip ve fonksiyonel olduğu kadar da şık ve zarif görünüyor.
Perde seçimlerinde söz konusu yaşam alanının genel dekorasyona uyumluluk en önemli etkenlerden biridir. Bu ağırbaşlı ve modern tarzlı salonda yer alan ve Zengin Ev Perde ürünlerinden olan perdeler de hem duruşları ve modelleriyle hem de renkleriyle salonun genel yapısıyla mükemmel bir ahenk içinde.
Reisoğlu İplik ürünlerinden olan bu mürdüm renkli tül ve kalın perdelerse bir takım olarak kusursuz bir uyum yakalıyor. Perdeleri açık tutarken bağlamak için ihtiyaç duyduğumuz ipler de perdelerin içinde bulunuyor.
Turuncu ve pembenin şahane birlikteliğinden faydalanılarak tasarlanmış bu perdeler ise ilk bakışta hemen hafif ve zarif yapılarıyla dikkat çekiyorlar. Odanın genel dekorasyonundaki yatak örtülerinin deseniyle perdelerin bir olması da şıklığı katlayan ayrıntılardan biri.
Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu yemek odasının en belirgin ve karakteristik özelliği olan pastel uçuk mavi rengi de perdeler vasıtasıyla kendini gösteriyor. Sandalyelerin renkleriyle perdelerin uyumu ise göz alıcı.
Sıradaki örnek perdeler ise son derece modern ve minimal bir anlayışla dizayn edilmiş bir salonun aynı oranda modern desenlere sahip ve renkli yapılarıyla göz dolduran, perdeden ziyade odası süsleyen birer dekoratif aksesuar niteliği taşıyan ürünler. (Modern salonlar ilgi alanınıza giriyorsa Göz kamaştıran modern salon dekorasyonu örnekleri isimli yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.)
Mutlu Home Store ürünlerinden biri olan bu sıra dışı perde ise farklı yapısıyla öne çıkıyor. Desenlerin yerleşiminindeki kesintiler perdeye hoş bir sanatsal görünüm kazandırırken stor yapısıyla da fonksiyonel bir kullanıma sahip.
Ağaç kabuğu görünümlü Bamboo serisi zebra perdeler de Perde Sepeti tasarımlarından biri. Bu perde modelleri aynı rengin bir açık biri koyu iki farklı tonundan oluşmasından ötürü mekâna hareketlilik katıyor. Çift katmanlı bir yapıya sahip olan bu perdeleri dilerseniz resimdeki gibi çizgili bir görünümle, dilerseniz çizgileri üst üste getirerek güneşlik ya da sadece tül perde olarak da kullanabilirsiniz.