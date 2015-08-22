Dekorasyonun estetiğini arttıran perde modelleri

Perdeler evi gösteren en önemli şeylerden biridir ve bu yüzden dekorasyonda da çok büyük rol oynarlar. Perdeleri güzel ve alımlı olan bir yaşam alanınında vasat bir dekorasyon bile çok daha şık bir görünüm kazanabilir, ya da tam tersi, perdeleri vasat olan çok şık bir dekorasyon da estetik özelliklerini kaybedebilir. Bunun için perde seçimi yaparken evin genel havası ve dekorasyonuyla uyumuna çok dikkat edilmeli, hatta yaşam alanları dizayn edilirken ya da mobilya seçilirken mutlaka perdelerle birlikte düşünülmeli. Siz de perdelerinizi değiştirerek evinize yepyeni bir görünüm kazandırmak ya da ev dekorasyonunuzu baştan aşağı yenilemek istiyorsanız bu yazımızda perdelerinizi seçerken tasarım, model ve renkleriyle size ilham verebilecek perde çeşitlerini derledik.