현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Dekorasyonun estetiğini arttıran perde modelleri

Homify TR Homify TR
DECORACIÓN TEXTIL, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Loading admin actions …

Perdeler evi gösteren en önemli şeylerden biridir ve bu yüzden dekorasyonda da çok büyük rol oynarlar. Perdeleri güzel ve alımlı olan bir yaşam alanınında vasat bir dekorasyon bile çok daha şık bir görünüm kazanabilir, ya da tam tersi, perdeleri vasat olan çok şık bir dekorasyon da estetik özelliklerini kaybedebilir. Bunun için perde seçimi yaparken evin genel havası ve dekorasyonuyla uyumuna çok dikkat edilmeli, hatta yaşam alanları dizayn edilirken ya da mobilya seçilirken mutlaka perdelerle birlikte düşünülmeli. Siz de perdelerinizi değiştirerek evinize yepyeni bir görünüm kazandırmak ya da ev dekorasyonunuzu baştan aşağı yenilemek istiyorsanız bu yazımızda perdelerinizi seçerken tasarım, model ve renkleriyle size ilham verebilecek perde çeşitlerini derledik.

​Bahar havasını evinize taşıyın

DECORACIÓN TEXTIL, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

Neşeli ve capcanlı bir atmosfer yaratmak için dekorasyon aşamasında ilk yapacağınız şeylerden biri de canlı, enerjik ve desenleriyle pozitif enerji veren perdeler seçmek olacaktır elbette. Yastık ve minderlerde pembe tonlarının hakim olduğu bu cıvıl cıvıl oturma odasında da odanın genel tonlarına ve yapısına uygun, çiçekli desenleriyle bahar havasını içeri taşıyan perdeler seçilmiş.

Çiftli sistem

​ÇİFTLİSİSTEM TÜLSTOR 2024 SEZERLER DEKORASYON VE PERDE LTD STI Pencere & KapılarPerde & Tüller
SEZERLER DEKORASYON VE PERDE LTD STI

​ÇİFTLİSİSTEM TÜLSTOR 2024

SEZERLER DEKORASYON VE PERDE LTD STI
SEZERLER DEKORASYON VE PERDE LTD STI
SEZERLER DEKORASYON VE PERDE LTD STI

Sezerler Dekorasyon ve Perde isimli firmanın ürünlerinden biri olan bu perdeler de bir önceki örnekteki gibi pembe çiçekli deseniyle mutluluk ve huzur veren bir tasarıma sahip. Ama bu perdenin en önemli özelliği çiftli sistem bir stor perde olması, yani hem tül hem de kalın perdeyi bir arada barındıran bir yapıya sahip ve fonksiyonel olduğu kadar da şık ve zarif görünüyor.

Uyumlu modeller

Ali Bayrakdar Elit Perde Pencere & KapılarPerde & Tüller
Elit Perde

Ali Bayrakdar

Elit Perde
Elit Perde
Elit Perde

Perde seçimlerinde söz konusu yaşam alanının genel dekorasyona uyumluluk en önemli etkenlerden biridir. Bu ağırbaşlı ve modern tarzlı salonda yer alan ve Zengin Ev Perde ürünlerinden olan perdeler de hem duruşları ve modelleriyle hem de renkleriyle salonun genel yapısıyla mükemmel bir ahenk içinde.

Mürdüm şıklığı

Vizon & Mürdüm Perde Reisoğlu İplik A.Ş İç Dekorasyon
Reisoğlu İplik A.Ş

Vizon & Mürdüm Perde

Reisoğlu İplik A.Ş
Reisoğlu İplik A.Ş
Reisoğlu İplik A.Ş

Reisoğlu İplik ürünlerinden olan bu mürdüm renkli tül ve kalın perdelerse bir takım olarak kusursuz bir uyum yakalıyor. Perdeleri açık tutarken bağlamak için ihtiyaç duyduğumuz ipler de perdelerin içinde bulunuyor.

​Hafif, şık ve zarif

Gardisette Kollektion 2014, Gardisette Gardisette Ev İçiTekstil Ürünleri
Gardisette

Gardisette
Gardisette
Gardisette

Turuncu ve pembenin şahane birlikteliğinden faydalanılarak tasarlanmış bu perdeler ise ilk bakışta hemen hafif ve zarif yapılarıyla dikkat çekiyorlar. Odanın genel dekorasyonundaki yatak örtülerinin deseniyle perdelerin bir olması da şıklığı katlayan ayrıntılardan biri.

Pastel renkler

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Yemek Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

SANABEL KONAKLARI

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu yemek odasının en belirgin ve karakteristik özelliği olan pastel uçuk mavi rengi de perdeler vasıtasıyla kendini gösteriyor. Sandalyelerin renkleriyle perdelerin uyumu ise göz alıcı.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

​Modern desenler

homify Pencere & KapılarPerde & Tüller
homify

homify
homify
homify

Sıradaki örnek perdeler ise son derece modern ve minimal bir anlayışla dizayn edilmiş bir salonun aynı oranda modern desenlere sahip ve renkli yapılarıyla göz dolduran, perdeden ziyade odası süsleyen birer dekoratif aksesuar niteliği taşıyan ürünler. (Modern salonlar ilgi alanınıza giriyorsa Göz kamaştıran modern salon dekorasyonu örnekleri isimli yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.) 

​Sıra dışı bir görünüm

Mutlu Home Store, mutluhome mutluhome Pencere & KapılarPerde & Tüller
mutluhome

Mutlu Home Store

mutluhome
mutluhome
mutluhome

Mutlu Home Store ürünlerinden biri olan bu sıra dışı perde ise farklı yapısıyla öne çıkıyor. Desenlerin yerleşiminindeki kesintiler perdeye hoş bir sanatsal görünüm kazandırırken stor yapısıyla da fonksiyonel bir kullanıma sahip.

​Hareket katan işlevsel yapı

Funda Bamboo Zebra Perde Perde Sepeti Pencere & KapılarPerde & Tüller
Perde Sepeti

Funda Bamboo Zebra Perde

Perde Sepeti
Perde Sepeti
Perde Sepeti

Ağaç kabuğu görünümlü Bamboo serisi zebra perdeler de Perde Sepeti tasarımlarından biri. Bu perde modelleri aynı rengin bir açık biri koyu iki farklı tonundan oluşmasından ötürü mekâna hareketlilik katıyor. Çift katmanlı bir yapıya sahip olan bu perdeleri dilerseniz resimdeki gibi çizgili bir görünümle, dilerseniz çizgileri üst üste getirerek güneşlik ya da sadece tül perde olarak da kullanabilirsiniz.

Aklınızı başınızdan alacak modern mutfak modelleri
Bu perde modellerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler