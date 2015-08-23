Evinizin havasını değiştirecek süs eşyaları

Yastıklar da oturma odaları ve salonlarda sıklıkla kullandığımız süs eşyalarından biri aslında. Her ne kadar yalnızca süs için değil aynı zamanda işlevleri için de tercih edilseler de bu tip desenli ve özel tasarım yastıkların birincil tercih edilme sebepleri dekoratif özellikleri pek tabii ki. Suave İnternet Mağazası ürünlerinden biri olan bu çiçek ve kelebek desenli capcanlı ve neşeli yastık salonunuza renk katacak şık bir aksesuar aynı zamanda. Bu tip özel tasarım yastıklardan hoşlanıyorsanız Yastığı sanata dönüştüren eller isimli yazımıza da bekleriz.