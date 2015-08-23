Evinizin havasını değiştirecek süs eşyaları

Süs eşyası deyip geçmeyin, aslında çok da üzerine düşünüp taşınarak satın almadığımız, genellikle sadece görünüşünü beğenip dekorasyona uyum sağlayıp sağlamadığını bile düşünmeyerek alıp evlerimize koyduğumuz küçük süs eşyaları aslında yaşam alanlarına çok büyük etkileri var. homify sayfalarında sizlere sık sık küçük ayrıntıların evinizin havasını nasıl değiştirebildiğinden söz ediyoruz. Bu derlememizde de yaşam alanlarının atmosferini değiştirebilecek kadar etkili, küçük ama estetik açıdan kuvvetli dekoratif süs eşyalarını bir araya getirdik.
Süs eşyası denilince akla ilk olarak masaların ve sehpaların üzerine koyduğumuz işlevsiz ve dekoratif ürünler geliyor olsa da aslında duvara astığımız tablolar da birer süs eşyası niteliğindedir. Butik Bahçe tarafından üretilen bu doğal yosun tablolar ise bu açıdan devrim niteliğinde, çığır açan bir ürün. Tamamen doğal olan bu tablolar oldukça şık görüntülerinin yanı sıra su, güneş ışığı, gübre, toprak ve bakım da gerektirmiyor. Harika değil mi?
Bodrum'daki bir villa projesinden bir kare. İçince küçük kuru maviye çalan ağaç dallarının birer minyatür ağaç gibi durduğu minik vazomsu aksesuarlar ve yanlarındaki ışıltılı mavili ve oldukça sıra dışı bir tasarıma sahip olan vazolar sehpanın üzerinde minyatür bir bahçe oluşturuyor ve salonun şıklığına ve estetiğine katkı sağlayan küçük ayrıntılardan biri olma niteliği taşıyor.
Chic Town Deco Bebek ürünlerinden biri olan bu rengarenk, sevimli mi sevimli ama bir o kadar da tarz sahibi ve göz alıcı biblolar yaşam alanlarına hem sanatsal bir dokunuş, hem hareket katıcı birer öğe, hem de neşelendirici ve mutluluk verici aksesuarlar olarak etkilerini yayabilir. Çağdaş dekorasyonlu bir eviniz varsa benzer biblolardan hemen edinmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.
Mahir Mobilya tarafından dizayn edilen bu mükemmel oturma odasında renk uyumundan duvar dekorasyonuna, koltuk seçiminden aksesuar ve süs eşyası tercihlerine kadar her şey incelikle ve çok başarılı modern bir tasarım anlayışıyla uygulanmış. Orta sehpadaki minyatür bisiklet ise her ne kadar çok küçük bir ayrıntı gibi dursa da salonun genel karakterini kuvvetlendiren ve mekanı daha seçkin bir hale getiren önemli dekorasyon tercihlerinden biri.
Seramik süs eşyaları her zaman evlerinizin atmosferini daha şık ve sanatsal bir hale getirerek fark yaratırlar. Ayşe Şakarcan Ceramics tarafından tasarlanan ve üretilen delikli kâse de fark yaratan süs eşyası örneklerinden biri olma niteliği taşıyor. Beyaz seramik çamurundan tamamen elde üretilen bu kâse mutfaklara da, salonlara da, hatta çalışma odalarına da pozitif etki edecek türden bir süs eşyası.
Yastıklar da oturma odaları ve salonlarda sıklıkla kullandığımız süs eşyalarından biri aslında. Her ne kadar yalnızca süs için değil aynı zamanda işlevleri için de tercih edilseler de bu tip desenli ve özel tasarım yastıkların birincil tercih edilme sebepleri dekoratif özellikleri pek tabii ki. Suave İnternet Mağazası ürünlerinden biri olan bu çiçek ve kelebek desenli capcanlı ve neşeli yastık salonunuza renk katacak şık bir aksesuar aynı zamanda. Bu tip özel tasarım yastıklardan hoşlanıyorsanız Yastığı sanata dönüştüren eller isimli yazımıza da bekleriz.