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Mutfakların karakterini belirleyen duvar dekorasyonları

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The Original British Standard Kitchen, British Standard by Plain English British Standard by Plain English Kırsal Mutfak Ahşap Siyah
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Her sene düzenli olarak duvarları boyatmamızın ya de yeni bir eve taşınırken ilk iş olarak boya yaptırmamızın en önemli sebebi duvarların temiz ve bakımlı görünmesinin evin genel yapısını büyük oranda etkilemesidir hiç şüphesiz. Betonarme yapıların yaygınlaşmasıyla birlikte duvar dekorasyonunda uzun süre yalnızca tek renk boyalar ve duvarları hareketlendirmek için tablo gibi aksesuarlar kullanıldı. Gel gelelim geçen yıllarla ve sürekli ilerleyen ve gelişen tasarım anlayış ve zevkleriyle birlikte duvarların estetik yapısı da farklı uygulamalarla zenginleşmeye ve çeşitlenmeye başladı. Renkli ve desenli duvar kağıtları, duvar yapımında doğal malzemelerin tekrar kullanılmaya başlanması, duvar kaplama uygulamaları gibi pek çok farklı yöntemle birbirinden güzel duvarlarımız var artık. Daha önce sayfalarımızda Duvar dekorasyonu hakkında ipuçları isimli yazımızda da bu konuya değinmiştik. Bu yazımızda ise evimizin enerji kaynağı ve en verimli ve önemli yaşam alanlarından biri olan mutfaklarda kullanılan ve mutfakların karakterini belirleyen duvar dekorasyonları örneklerini bir araya getirdik.

​Vintage tarzı

Ankarada bir ev homify İskandinav Mutfak
homify

Ankarada bir ev

homify
homify
homify

Nuevo Tasarım tarafından vintage bir tasarım anlayışıyla dizayn edilen bu mutfak ise her ayrıntısıyla göz alıcı bir dekorasyona sahip ama beyaz tuğla duvarları şüphesiz ki mutfağın en özel ayrıntılarından biri.

​Altın renkli desenler

homify Klasik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Hakan Helvacıoğlu tarafından tasarlanan bu şık ve zarif mutfağın duvarlarında koyu renk zeminli ve altın renkli desenlere sahip bir duvar kağıdı tercih edilmiş. Beyaz rengin hakim olduğu mutfağa hoş bir kontrast katan bu seçim beyazın zarif dokusuna seçkin bir doku eklerken altın renk de klasik dekorasyon tarzına selam göndererek mutfağın daha ağırbaşlı bir atmosfere sahip olmasını sağlıyor.

​Siyah beyaz şeritler

The Original British Standard Kitchen British Standard by Plain English Kırsal Mutfak Ahşap Siyah
British Standard by Plain English

The Original British Standard Kitchen

British Standard by Plain English
British Standard by Plain English
British Standard by Plain English

Bu modern anlayışla dizayn edilmiş tarz sahibi ve sıra dışı mutfakta ise duvarlar siyah beyaz ahşap şeritlerle kaplanarak son derece şık ve estetik bir atmosfer yaratılmış. Mutfaktaki en göz alıcı tasarım ayrıntısı ise duvar dekorasyonuna uygun bir şekilde üstteki mutfak dolabının alt kısmının da siyaha boyanmış olması.

​Kızıl tuğla estetiği

kitchen 03 Alrewas Architecture Ltd Modern Mutfak
Alrewas Architecture Ltd

kitchen 03

Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd

Ham tuğla ile örülmüş duvar dekorasyonları her geçen gün biraz daha artmaya başladı çünkü tuğlanın o mükemmel estetiği adeta yeniden keşfediliyor. Doğal şıklığın ön planda tutulduğu bu mutfakta da kızıl tuğlanın eşsiz görünümünden faydalanılmış ve ortaya eşsiz bir manzara çıkmış.

Kara tahta gibi

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura Modern Mutfak
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

Siyah duvar denilince hepimiz bir durup düşünürüz çünkü siyahın yaşam alanlarını hele de duvarda kullanıldığında bir hayli boğacağını ve kasvetli hale getireceğini hayal ederiz. Ancak bu örnekte bu ön yargımızı yerle bir eden bir tasarımla karşılaşıyoruz. Simsiyah bir zemin üzerine beyaz yazıların olduğu duvar deseni büyülü bir doku yaratıyor ve mutfağın genel karakterini belirleyen ana unsur oluyor.

İki farklı cephede iki farklı uygulama

METROKENT BURSA, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Mutfak
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

METROKENT BURSA

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu mutfakta ise iki farklı cephenin iki farklı uygulamaya sahip olduğunu görüyoruz. Bu yöntem de son yıllarda yaygınlaşan ve mekana hareket ve sıra dışı bir etki katan bir tasarım uygulaması. Tezgahın karşısındaki duvarda beyaz tuğlanın şık ve zarif duruşu etkisini sürdürürken pencere tarafındaki duvar pürüzsüz bir bordo renkle ortama canlı ve modern bir hava katmış.

​Gri asalet

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Mutfak
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Gri de siyah gibi özellikle de mutfak duvarlarında pek tercih edilmeyen bir renktir çünkü oldukça keskin ve ciddi bir havası vardır. Ama Meral Akçay'ın tasarladığı bu mutfakta gri duvarlar üzerindeki desenli gri bölümlerle kesinliği yumuşatılmış ve hareketlendirilmiş bir uygulama sayesinde sıra dışı bir manzara yaratmış.

Büyüleyici ve etkileyici bir ev
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