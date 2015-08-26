Her sene düzenli olarak duvarları boyatmamızın ya de yeni bir eve taşınırken ilk iş olarak boya yaptırmamızın en önemli sebebi duvarların temiz ve bakımlı görünmesinin evin genel yapısını büyük oranda etkilemesidir hiç şüphesiz. Betonarme yapıların yaygınlaşmasıyla birlikte duvar dekorasyonunda uzun süre yalnızca tek renk boyalar ve duvarları hareketlendirmek için tablo gibi aksesuarlar kullanıldı. Gel gelelim geçen yıllarla ve sürekli ilerleyen ve gelişen tasarım anlayış ve zevkleriyle birlikte duvarların estetik yapısı da farklı uygulamalarla zenginleşmeye ve çeşitlenmeye başladı. Renkli ve desenli duvar kağıtları, duvar yapımında doğal malzemelerin tekrar kullanılmaya başlanması, duvar kaplama uygulamaları gibi pek çok farklı yöntemle birbirinden güzel duvarlarımız var artık. Daha önce sayfalarımızda Duvar dekorasyonu hakkında ipuçları isimli yazımızda da bu konuya değinmiştik. Bu yazımızda ise evimizin enerji kaynağı ve en verimli ve önemli yaşam alanlarından biri olan mutfaklarda kullanılan ve mutfakların karakterini belirleyen duvar dekorasyonları örneklerini bir araya getirdik.