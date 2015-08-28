Eğlenceli evler için 11 çılgın aydınlatma fikri

Evinizdeki yaşam alanlarını dizayn ederken biraz geri planda kalsa da aslında aydınlatma ev tasarım ve dekorasyonları için hayli büyük bir önem taşıyor. Işıklandırmanın rengi, şiddeti ve kalitesi mekanların dokularının ortaya çıkmasında en önemli faktörlerden biridir. Evinizde tercih ettiğiniz farklı dekorasyon model ve tarzlarına göre farklı aydınlatma stilleri seçerseniz, odalarınızda yaratmak istediğiniz estetik etkiyi kuvvetlendirirsiniz. Mesela sarı ışık ortama sakin ve huzurlu bir etki katarken, beyaz ışık canlı ve parlak bir atmosfer yaratır; kısık ışıklarla loş ve dinlendirici yaşam alanları yaratabilir, parlak ışıklar kullanarak odalarınızı daha hareketli ve canlı bir hale dönüştürebilirsiniz. Evinize uygun ışıklandırmayı seçerken dikkat etmeniz gereken bir başka unsursa tabii ki aydınlatma üniteleridir. Klasik odalarda klasik tarzlı gösterişli avizeler, modern evlerde daha yaratıcı ve sıra dışı tasarımlar kullanmanız gerekir. Bu yazımızda da sizler için modern ve neşe dolu dekorasyonlara uyum sağlayacak birbirinden ilginç ve eğlenceli aydınlatma ünitelerini derledik.