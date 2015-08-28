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Eğlenceli evler için 11 çılgın aydınlatma fikri

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Upcycling Deluxe - Concept Store, Lieselotte Lieselotte Eklektik Okullar
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Evinizdeki yaşam alanlarını dizayn ederken biraz geri planda kalsa da aslında aydınlatma ev tasarım ve dekorasyonları için hayli büyük bir önem taşıyor. Işıklandırmanın rengi, şiddeti ve kalitesi mekanların dokularının ortaya çıkmasında en önemli faktörlerden biridir. Evinizde tercih ettiğiniz farklı dekorasyon model ve tarzlarına göre farklı aydınlatma stilleri seçerseniz, odalarınızda yaratmak istediğiniz estetik etkiyi kuvvetlendirirsiniz. Mesela sarı ışık ortama sakin ve huzurlu bir etki katarken, beyaz ışık canlı ve parlak bir atmosfer yaratır; kısık ışıklarla loş ve dinlendirici yaşam alanları yaratabilir, parlak ışıklar kullanarak odalarınızı daha hareketli ve canlı bir hale dönüştürebilirsiniz. Evinize uygun ışıklandırmayı seçerken dikkat etmeniz gereken bir başka unsursa tabii ki aydınlatma üniteleridir. Klasik odalarda klasik tarzlı gösterişli avizeler, modern evlerde daha yaratıcı ve sıra dışı tasarımlar kullanmanız gerekir. Bu yazımızda da sizler için modern ve neşe dolu dekorasyonlara uyum sağlayacak birbirinden ilginç ve eğlenceli aydınlatma ünitelerini derledik.

​Kahve fincanından yayılan ışık

Upcycling Deluxe - Concept Store, Lieselotte Lieselotte Eklektik Okullar Ofisler ve Mağazalar
Lieselotte

Lieselotte
Lieselotte
Lieselotte

Almanya'da yer alan bir aydınlatma tasarımcısı firma olan Lieselotte'nin ürünlerinden olan bu farklı tasarım hem yaratıcılığıyla hem de eğlenceli görüntüsüyle göz dolduruyor. Kahve fincanlarından yayılan bu ışıklandırmalar hem çağdaş dekorasyonlu evlere hem de cafelere çok yakışacak bir ürün.

​Küp kutular

BIG PUZZLE, Dieter Barz - Künstlerische Lichtobjekte Dieter Barz - Künstlerische Lichtobjekte
Dieter Barz – Künstlerische Lichtobjekte

Dieter Barz - Künstlerische Lichtobjekte
Dieter Barz – Künstlerische Lichtobjekte
Dieter Barz - Künstlerische Lichtobjekte

Yaratıcı modellerden biri de bu küp kutulara benzeyen avize modeli. Sıradan avize ve aydınlatma ünitelerinden siz de çok sıkıldıysanız bunun gibi marjinal ve şık geometrik tasarımları deneyebilirsiniz.

​Dağınık ve romantik

Restaurant "Osman's Töchter", LumineurLightstyle LumineurLightstyle
LumineurLightstyle

LumineurLightstyle
LumineurLightstyle
LumineurLightstyle

Aydınlatma konusunda dikkat çekici bir diğer fikir ise ışıklandırmanın alışık olduğumuz gibi tek bir noktadan yayılması yerine bu örnekteki gibi bir sürü farklı noktadan şık cam ünitelerle tüm tavana yayılması. Bu dağınık yerleşim odaya romantik bir hava katıyor.

​Fotoğraf makinesi değil abajur

FotoLampka DRUH, RefreszDizajn RefreszDizajn Yatak OdasıIşıklandırma
RefreszDizajn

RefreszDizajn
RefreszDizajn
RefreszDizajn

Polonyalı bir tasarım firması tarafından dizayn edilen bu şık ve modern tasarımlı abajur ise tripod üzerinde duran bir fotoğraf makinesinden esinlenilmiş ve makinenin dokusu sayesinde aynı zamanda retro bir havası var. Fotoğraf tutkunları için muhteşem bir ürün olduğu kesin.

Gökkuşağı gibi

AXOLIGHT, Highlight Aydınlatma Highlight Aydınlatma Modern Oturma Odası
Highlight Aydınlatma

AXOLIGHT

Highlight Aydınlatma
Highlight Aydınlatma
Highlight Aydınlatma

Bu rengarenk ve kocaman aydınlatma üniteleri ise Highlight Aydınlatma ürünlerinden. Evinizde renk ve canlılık seviyorsanız aradığınız aydınlatma modeli tam da bu olmalı.

Rengi değişebilen tavan ışıklandırması

Rengarenk tavanlar-Gizli aydınlatma,dekoratif ışıklı kartonpiyer ve bordür sistemleri; LEDPiYER Kartonpiyer san. Ticari alanlar Oteller
Kartonpiyer san.

Rengarenk tavanlar-Gizli aydınlatma,dekoratif ışıklı kartonpiyer ve bordür sistemleri; LEDPiYER

Kartonpiyer san.
Kartonpiyer san.
Kartonpiyer san.

MCM Led Sistemleri'nin tasarladığı ve uyguladığı bu rengarenk tavan ışıklandırması ise gizli aydınlatma sağlayan ışıklı kartonpiyerler ve bordür sistemleri ile eşsiz bir atmosfer yaratıyor. En önemlisi de o günkü ruh halinize göre ışığın rengini değiştirebiliyor olmanız.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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​Pembe ve mutluluk katan bir dokunuş

MASIERO Classica 3089 8+8+1, MD AYDINLATMA İNŞAAT PROJE DANIŞMANLIĞI TURZ. SAN. İÇ ve DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. MD AYDINLATMA İNŞAAT PROJE DANIŞMANLIĞI TURZ. SAN. İÇ ve DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. Yemek OdasıIşıklandırma
MD AYDINLATMA İNŞAAT PROJE DANIŞMANLIĞI TURZ. SAN. İÇ ve DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.

MASIERO Classica 3089 8+8+1

MD AYDINLATMA İNŞAAT PROJE DANIŞMANLIĞI TURZ. SAN. İÇ ve DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.
MD AYDINLATMA İNŞAAT PROJE DANIŞMANLIĞI TURZ. SAN. İÇ ve DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.
MD AYDINLATMA İNŞAAT PROJE DANIŞMANLIĞI TURZ. SAN. İÇ ve DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.

Modo Aydınlatma'nın tasarımlarından olan bu avize ise her ne kadar klasik avize modellerini çağrıştırsa da pembe rengiyle ortama enerji ve pozitif enerji yayıyor.

​Cam tuğla şıklığı

Brickxmaslamp, Tasarım, Cam Gece Masa Lambası, LAMPBADA DESIGN LAMP LAMPBADA DESIGN LAMP İç Dekorasyon
LAMPBADA DESIGN LAMP

Brickxmaslamp, Tasarım, Cam Gece Masa Lambası

LAMPBADA DESIGN LAMP
LAMPBADA DESIGN LAMP
LAMPBADA DESIGN LAMP

Özel ve titiz bir cam işçiliği ile cam materyal üzerinde işlem yapılarak yaratılmış olan bu hareketli bir cam tuğla görünümündeki sıra dışı aydınlatma öğesi ise  Lampbada Design tarafından tasarlanmış.

​Sade, doğal ve mat

bomba muizhauz Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
muizhauz

bomba

muizhauz
muizhauz
muizhauz

Bazen sadelik de oldukça neşeli ve eğlenceli olabiliyor. Bu örnekteki sade, doğal malzemeden üretilmiş ve mat renklerle dikkat çeken aydınlatma öğeleri de bunun başarılı bir örneği.

​Kıpır kıpır renkler

Chaos , Profizorka Profizorka MutfakIşıklandırma
Profizorka

Profizorka
Profizorka
Profizorka

Bu sıra dışı avize modeli ise canlılığı ve hareketliliği ile dikkat çekiyor. Kıpır kıpır tasarımlardan hoşlananlar için mükemmel ve rengarenk bir tasarım. (Renkli tasarımları seviyorsanız Renkli ev dekorasyonu için iç açıcı fikirler isimli yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.) 

​Reçel kavanozundan çağdaş bir ışıklandırma

Jam Jar Lights @ LimeLace.co.uk, Lime Lace Eclectic Interiors Lime Lace Eclectic Interiors Oturma OdasıIşıklandırma
Lime Lace Eclectic Interiors

Jam Jar Lights @ LimeLace.co.uk

Lime Lace Eclectic Interiors
Lime Lace Eclectic Interiors
Lime Lace Eclectic Interiors

Reçel kavanozlarının ne kadar işlevli olduklarını hepimiz biliyoruz. Son yıllarda giderek daha da çoğalan reçel kavanozundan sıra dışı tasarımlar yaratma trendine aydınlatma da katılmış ve ortaya çok şık bir model çıkmış.

Taş duvarların ardında gizli bir tasarım hazinesi
Bu aydınlatma fikirlerini siz nasıl buldunuz?

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