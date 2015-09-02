Tuğla duvarlarıyla göz kamaştırıcı 11 yaşam alanı

Günümüzün sürekli gelişen ve değişen tasarım anlayışlarında yapay malzemeler yerini her geçen gün biraz daha doğal malzeme kullanımına bırakıyor. Ekolojik bilincin her gün biraz daha gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla ve mimari ve iç mimaride estetik tarzların günbegün gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla betonarme binalar yerine çevre dostu ve ekolojik taş, ahşap, hatta saman evler daha çok tercih edilmeye başlandı ve iç dekorasyon ve iç mimari tasarımlarda da yine doğal malzeme kullanımı arttı. Duvar dekorasyonunda kullanılan doğal ve çevre dostu yapı malzemelerinden biri de elbette tuğla. Kil ve suyun birleşiminden ateşte pişirilerek elde edilen tuğla hem sağlıklı hem dayanıklı hem de çevre dostu bir yapı malzemesi olmasıyla dikkat çekerken aynı zamanda duvar dekorasyonunda harikalar yaratan estetik bir etkiye de sahip. Bugünkü derlememizde de evlerde kullanılan tuğla duvarların dekorasyona etkilerini inceledik ve birbirinden farklı ve şık tuğla duvar örneklerini bir araya getirdik.
Natural Light Design Studio tarafından tasarlanan bu yüksek tavanlı eklektik tarzlı salonun hiç şüphesiz bir sürü dikkat çekici ayrıntısı var ama salona eşsiz karakterini veren en önemli detay tuğla duvarları.
Tuğla duvarlar mutfak tasarımlarında da harika etkilere yol açan yapı malzemeleri. Bu beyaz ve zarif mutfağın da seçkin ve benzersiz bir görünüme kavuşması duvar ayrıntısı sayesinde gerçekleşmiş.
Bir cephesinde kırmızı, diğer cephesinde ise beyaz tuğlanın bir arada kullanıldığı bu şahane genç odasının tasarımında ise Çağrı Aytaş İç Mimarlık imzası var.
Renkli, fonksiyonel ve şık bir atmosfere sahip olan bu yatak odası aynı zamanda çalışma odası olmasıyla da dikkat çekerken gri tuğla duvarların yarattığı sakin ve karizmatik etki odanın genel dokusunu değiştiriyor.
Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu göz kamaştırıcı yatak odasında da duvar dekorasyonu hemen kendisini gösteriyor. Odanın yalnızca yatak başının bulunduğu cephesinde tuğla duvar kullanılmış.
Bu göz alıcı mutfak tasarımında ise kırmızı tuğlanın çarpıcı estetiği gümüş renkli mutfak adası ve mutfak dolaplarının modern ve çağdaş dokusuyla mükemmel bir kontrast oluşturuyor.
Beyazlar içinde, zarif ve şık bir salon, göz alıcı bir aydınlatma ve hassas bir dekorasyon tarzı… Bu şahane salonun en ilgi çekici ve sıra dışı tasarım ayrıntısı ise hiç şüphesiz yalnızca televizyon ünitesinin arkasındaki duvar dekorasyonunda kullanılan tuğla malzemeler. (Bu salonun dekorasyonunu beğendiyseniz Beyaz koltuk tasarımları isimli yazımızı da beğeneceğinize eminiz.)
Her bir ayrıntısıyla insanı büyüleyen bu çağdaş ve renkli salon ise Mahir Mobilya tarafından dizayn edilmiş. Yüksek tavanlı ve asma katlı salonun en önemli iç mimari fikri ise beyaz tuğlanın şıklığının odanın genel dokusuyla uyumlu bir şekilde kullanılması elbette.
Sıradaki mutfak dekorasyonu ise doğallığıyla göz dolduruyor. Yer döşemesindeki çevre dostu ahşap rabıtalar duvardaki doğal ve ham tuğlalarla mükemmel bir ahenk yaratıyor.
Yine doğal bir çağdaşlıkla dizayn edilmiş büyüleyici bir mutfaktayız. Siyah rengin karizmatik bir etki yarattığı bu mutfaktaki ham tuğla kullanımı ise bu havalı dokuyu güçlendiren iç mimari uygulaması olma niteliği taşıyor.
Geniş bir alana sahip olan bu şahane mutfakta ise konfor, işlevsellik ve şıklık bir arada. Mutfak adası, oturma alanı, tezgah modeli ve tavan tasarımı gibi bütün ayrıntıları incelikle düşünülerek dizayn edilmiş olan mutfağa hareket ve renk katan en önemli detay elbette ilk bakışta dikkat çeken kırmızı tuğla duvarları.