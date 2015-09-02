Tuğla duvarlarıyla göz kamaştırıcı 11 yaşam alanı

Günümüzün sürekli gelişen ve değişen tasarım anlayışlarında yapay malzemeler yerini her geçen gün biraz daha doğal malzeme kullanımına bırakıyor. Ekolojik bilincin her gün biraz daha gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla ve mimari ve iç mimaride estetik tarzların günbegün gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla betonarme binalar yerine çevre dostu ve ekolojik taş, ahşap, hatta saman evler daha çok tercih edilmeye başlandı ve iç dekorasyon ve iç mimari tasarımlarda da yine doğal malzeme kullanımı arttı. Duvar dekorasyonunda kullanılan doğal ve çevre dostu yapı malzemelerinden biri de elbette tuğla. Kil ve suyun birleşiminden ateşte pişirilerek elde edilen tuğla hem sağlıklı hem dayanıklı hem de çevre dostu bir yapı malzemesi olmasıyla dikkat çekerken aynı zamanda duvar dekorasyonunda harikalar yaratan estetik bir etkiye de sahip. Bugünkü derlememizde de evlerde kullanılan tuğla duvarların dekorasyona etkilerini inceledik ve birbirinden farklı ve şık tuğla duvar örneklerini bir araya getirdik.