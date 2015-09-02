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Tuğla duvarlarıyla göz kamaştırıcı 11 yaşam alanı

Homify TR Homify TR
homify Endüstriyel Mutfak
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Günümüzün sürekli gelişen ve değişen tasarım anlayışlarında yapay malzemeler yerini her geçen gün biraz daha doğal malzeme kullanımına bırakıyor. Ekolojik bilincin her gün biraz daha gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla ve mimari ve iç mimaride estetik tarzların günbegün gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla betonarme binalar yerine çevre dostu ve ekolojik taş, ahşap, hatta saman evler daha çok tercih edilmeye başlandı ve iç dekorasyon ve iç mimari tasarımlarda da yine doğal malzeme kullanımı arttı. Duvar dekorasyonunda kullanılan doğal ve çevre dostu yapı malzemelerinden biri de elbette tuğla. Kil ve suyun birleşiminden ateşte pişirilerek elde edilen tuğla hem sağlıklı hem dayanıklı hem de çevre dostu bir yapı malzemesi olmasıyla dikkat çekerken aynı zamanda duvar dekorasyonunda harikalar yaratan estetik bir etkiye de sahip. Bugünkü derlememizde de evlerde kullanılan tuğla duvarların dekorasyona etkilerini inceledik ve birbirinden farklı ve şık tuğla duvar örneklerini bir araya getirdik.

Eklektik tarz

Authentic Lofts, NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO Eklektik Oturma Odası
NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO

Authentic Lofts

NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO
NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO
NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO

Natural Light Design Studio tarafından tasarlanan bu yüksek tavanlı eklektik tarzlı salonun hiç şüphesiz bir sürü dikkat çekici ayrıntısı var ama salona eşsiz karakterini veren en önemli detay tuğla duvarları.

Benzersiz görünüm

Huddleston Road, Sam Tisdall Architects LLP Sam Tisdall Architects LLP Modern Mutfak
Sam Tisdall Architects LLP

Huddleston Road

Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP
Sam Tisdall Architects LLP

Tuğla duvarlar mutfak tasarımlarında da harika etkilere yol açan yapı malzemeleri. Bu beyaz ve zarif mutfağın da seçkin ve benzersiz bir görünüme kavuşması duvar ayrıntısı sayesinde gerçekleşmiş.

İki cephede iki renk

DE LIFE HOMES, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Modern Çocuk Odası
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

DE LIFE HOMES

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Bir cephesinde kırmızı, diğer cephesinde ise beyaz tuğlanın bir arada kullanıldığı bu şahane genç odasının tasarımında ise Çağrı Aytaş İç Mimarlık imzası var.

Gri tuğla duvarlar

Гостиная, Stanislav Booth Stanislav Booth Endüstriyel Oturma Odası
Stanislav Booth

Stanislav Booth
Stanislav Booth
Stanislav Booth

Renkli, fonksiyonel ve şık bir atmosfere sahip olan bu yatak odası aynı zamanda çalışma odası olmasıyla da dikkat çekerken gri tuğla duvarların yarattığı sakin ve karizmatik etki odanın genel dokusunu değiştiriyor.

Tek cephede yaratılan modern etki

E.E. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Yatak Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.E. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu göz kamaştırıcı yatak odasında da duvar dekorasyonu hemen kendisini gösteriyor. Odanın yalnızca yatak başının bulunduğu cephesinde tuğla duvar kullanılmış.

Kusursuz bir kontrast

Innen-Und Aussenaufnahmen einer Villa im Privatgebrauch, SONJA SPECK FOTOGRAFIE SONJA SPECK FOTOGRAFIE Modern Mutfak
SONJA SPECK FOTOGRAFIE

SONJA SPECK FOTOGRAFIE
SONJA SPECK FOTOGRAFIE
SONJA SPECK FOTOGRAFIE

Bu göz alıcı mutfak tasarımında ise kırmızı tuğlanın çarpıcı estetiği gümüş renkli mutfak adası ve mutfak dolaplarının modern ve çağdaş dokusuyla mükemmel bir kontrast oluşturuyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Televizyon ünitesi detayı

Beyaz Ev - Mersin Çeşmeli Yazlık Projesi Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti. Minimalist Oturma Odası
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

Beyaz Ev – Mersin Çeşmeli Yazlık Projesi

Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

Beyazlar içinde, zarif ve şık bir salon, göz alıcı bir aydınlatma ve hassas bir dekorasyon tarzı… Bu şahane salonun en ilgi çekici ve sıra dışı tasarım ayrıntısı ise hiç şüphesiz yalnızca televizyon ünitesinin arkasındaki duvar dekorasyonunda kullanılan tuğla malzemeler. (Bu salonun dekorasyonunu beğendiyseniz Beyaz koltuk tasarımları isimli yazımızı da beğeneceğinize eminiz.)

Beyaz tuğla şıklığı

ancona renkli tasarım koltuk Mahir Mobilya İç Dekorasyon
Mahir Mobilya

ancona renkli tasarım koltuk

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

Her bir ayrıntısıyla insanı büyüleyen bu çağdaş ve renkli salon ise Mahir Mobilya tarafından dizayn edilmiş. Yüksek tavanlı ve asma katlı salonun en önemli iç mimari fikri ise beyaz tuğlanın şıklığının odanın genel dokusuyla uyumlu bir şekilde kullanılması elbette.

Doğallığıyla göz dolduran bir mutfak

SO EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Modern Mutfak
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

SO EVI

DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

Sıradaki mutfak dekorasyonu ise doğallığıyla göz dolduruyor. Yer döşemesindeki çevre dostu ahşap rabıtalar duvardaki doğal ve ham tuğlalarla mükemmel bir ahenk yaratıyor.

Karizmatik atmosfer

Dining homify Endüstriyel Mutfak
homify

Dining

homify
homify
homify

Yine doğal bir çağdaşlıkla dizayn edilmiş büyüleyici bir mutfaktayız. Siyah rengin karizmatik bir etki yarattığı bu mutfaktaki ham tuğla kullanımı ise bu havalı dokuyu güçlendiren iç mimari uygulaması olma niteliği taşıyor.

Konfor, işlevsellik ve şıklık bir arada

kitchen 03 Alrewas Architecture Ltd Modern Mutfak
Alrewas Architecture Ltd

kitchen 03

Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd
Alrewas Architecture Ltd

Geniş bir alana sahip olan bu şahane mutfakta ise konfor, işlevsellik ve şıklık bir arada. Mutfak adası, oturma alanı, tezgah modeli ve tavan tasarımı gibi bütün ayrıntıları incelikle düşünülerek dizayn edilmiş olan mutfağa hareket ve renk katan en önemli detay elbette ilk bakışta dikkat çeken kırmızı tuğla duvarları.

Detaya önem verenler için şık mutfak aksesuarları
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