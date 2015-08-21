Aklınızı başınızdan alacak modern mutfak modelleri

Ev hanımlarının yemeklerini yapmak için saatler geçirdiği, mutfak kullanıcılarının yemek yemek, su içmek için mutlaka girdiği mutfaklar evinizin can alıcı notalarından biridir. Eskiden duvarlara açılmış nişleri mutfak olarak kullanırken günümüzde teknolojinin gelişmesi ile yeni tasarımlar yaratılmış farklı mutfak dekorasyonları ortaya çıkmıştır. Peki teknolojinin gelişmesi mutfaklara ne gibi modernlikler getirmiştir? Modern tasarımların insanlara getirdiği kolaylıklar nelerdir? Bu yazımızda bu soruların cevaplarını inceleyeceğiz.Ev hanımları mutfaklarının çok işlevsel ve çok sade olmasını isterler. Hem çok sade hem de çok fonksiyonel olması yaratıcı bir tasarım gerektirir. Bu tasarımların kişiye özel olması gerekir. Mutfak dekorasyonu yapılırken kullanıcının isteklerine göre yapılmalıdır. Standart mutfak tasarımları ve dekorasyonları bütün mutfak kullanıcılarına kolaylık sağlamaz. Teknolojinin de mutfaklara girmesiyle modernizm mutfaklara girmiştir.
Yeni bir ev almışsanız veya yeni bir ev kuruyorsanız modern mutfak modellerini kendinize göre şekillendirin. Mutfak dolaplarından, mutfak adasına mutfağın her alanını fonksiyonel olarak dekore ettirmelisiniz. Bu şekilde hem daha kullanışlı hem de fazla mutfak eşyalarını depolayabileceğiniz alanlarını olur. Bu arada mutfak dekorasyonu yaparken mutfağınızın ölçülerine göre modern mutfak modelleri tercih etmelisiniz. Mutfağınız küçük olsa bile yaratıcı tasarımlarla mutfaklarınıza daha yaşanabilir daha estetik ve daha şık mutfaklar haline getirebilirsiniz. gelin birlikte örnek ve modern mutfak tasarımlarına bir göz atalım.
Sade bir mutfağınız varsa mutfağınızı estetik kazandırmak için örnek resimde olduğu gibi çizgisel desenler kullanabilirsiniz. Tavanda dikine ahşap rengine boyanmış eski köy evleri tavanı oluşturularak nostaljik ve estetik bir hava verilmiştir. Mutfak dolaplarına ahşap renkler kullanılarak renk uyumu yakalanmıştır. Yer döşemelerinde ise beyaz üzerine koyu kahve çapraz çizgiler ile desenler oluşturulmuş, tüylü bir halı ile dekorasyon tamamlanmıştır. Mutfak aydınlatması tavam boyunca ahşap kirişlerin arasına yapılarak gizlenmiştir.
Açık mutfaklar, salonlar veya oturma odaları ile bütünleşik mutfaklardır. Bu mutfaklar her zaman estetik ve şık görünmek zorundadır. Yandaki resimde buna en güzel örneklerden biridir. Modern bir mutfak dolabı modülü ile açık mutfak rafları bir araya getirilmiş, raf ve buz dolabı niş içerisine yerleştirilerek ankastre özelliği kazandırılmıştır. Mutfak adasının tezgahı biraz uzun yapılarak masa özelliği verilmiş, fayanslar ve mutfak tezgah aynı mermerden yapılarak uyum ve estetik sağlanmıştır. Pişirme ünitesi mutfak tezgahının köşesine tasarlanarak modüler dolapların tezgahının daha sade olması sağlanmıştır.Sarkıt lambalar ile çok tatlı bir dekorasyon yapılmıştır.
Mutfaklar genelde sade ve geniş görünmesi için tek renk olarak tasarlanır.Ancak renkli bir kişiliğe sahipseniz ve bu kişiliğinizi mutfağınıza yansıtmak istiyorsanız yandaki resimdeki gibi bir mutfak dekore edebilirsiniz. Mutfak dolapları teknolojinin ilerlemesi ile istediğiniz renklerde üretildiğinden, dolap kapakları sarı renk tercih edilmiş. Kapak renkleri ile uyumlu bir yemek masası seçilerek renk uyumu ve estetik yakalanmıştır. Mutfak dolapları yerine raf sistemi tercih edilmiş, restoran mutfağı havası verilmiştir. Mutfak tezgahının alt kısmı raf şeklinde dekore edilerek pastel renklerde süs vazoları ile süslenmiştir. Mutfak aydınlatmaları sarkıt lambalar ile yapılarak mutfağa estetik bir görsellik ve ferahlık kazandırılmıştır. Renkli kişiliğinizi sizde mutfaklarınıza yansıtın.
Mutfaklarımızda yemek yapmak, yemek yemek, kahve keyfi yapmak gibi uzun süreli zaman geçirmekteyiz. Geçirdiğimiz bu zamanı daha konforlu hale getirmek ve daha az yer kaplayan fonksiyonel bir yemek masası-mutfak adası tercih etmeliyiz. örnek fotoğrafta benzer bir mutfak adası ve köşe takımı görülmektedir. Mutfak fonksiyonelliği için mutfak adasının alt dolapları açık raf olarak dizayn edilmiştir. Mutfak tezgahının bir köşesi pişirme ünitesi ve eviye olarak tercih edilmiş diğer tarafı ise yemek masası olarak tasarlanmıştır.
Mutfağın bir duvarı ankastre set gibi düşünülmüş buz dolabı, fırın ve üst dolaplar ile kullanım alanları oluşturularak depolama alanları yaratılmıştır. Mutfak estetiği de göz ardı edilmemiş beyaz sarkıt lambalar yeşil oturma grubu ve borda mutfak adası gibi pastel renklerle mutfağa canlılık kazandırılmıştır.
Renklerden beyazın zarifliği her zaman evlerinizde yer bulmuştur. Beyaz saflığın ve temizliğin temsilidir. Resimdeki mutfak örneğinde olduğu gibi mutfak duvarlarını beyaza boyayıp mutfağınızı daha geniş gösterin, canlı bir görünüm kazandırın. Yer döşemelerini ve perdenizi beyazın zıttı koyu bir renk seçerek renk kombinasyonu oluşturun. Ahşap bir yemek masası ile mutfağınızı taçlandırın. Tavanı yüksek bir mutfağınız varsa aydınlatmalarınızın sayısını artırarak mutfağın her alanını aydınlatabilirsiniz.
Mutfak teknolojisinin gelişmesi il modern mutfak modelleri ev hanımlarının gözdesi haline gelmiştir. Ancak mutfakların istenilen genişlikte olmaması nedeniyle özel tasarım ankastre mutfaklar tasarlanmaktadır. Yandaki resimde gördüğünüz gibi ince uzun bir mutfak adası ile uzun bir mutfak tezgahı ve mutfak dolabı modülleri ile ince ve uzun bir mutfak tasarımı ortaya çıkmıştır. Mutfağın uzun olması nedeniyle iki estetik aydınlatma avizesi kullanılmıştır. Yer döşemeleri çiçek desenli karolar ile yapılarak mutfağa görsellik kazandırmıştır.
Mutfaklarınızı sade olarak dizayn etmek istiyorsanız basit bir kaç dokunuşla sadelik ve estetik oluşturabilirsiniz. Örnek fotoğraftaki gibi kısa bir raf ile yemek masası görevi görecek raf yapabilir, basit ve estetik sandalyeler ile bu rafı tamamlayabilirsiniz.Mutfak dolaplarını sade ve fonksiyonel olarak seçip mutfağınızı güzelleştirebilirsiniz. Mutfakta bulunan duvarın bir kısmını pencere olacak şekilde dekore edip odayı gün ışığı ile aydınlatabilirsiniz. Basit bir kaç led lamba ile aydınlatmaya çözüm bulabilir ve sadelikten, estetikten ödün vermemiş olursunuz.
Dar bir mutfağa sahipseniz mutfağınızı sade ve açık renklerle daha geniş gösterebilirsiniz. Yandaki fotoğrafta dar ve uzun bir başka mutfak örneğini göreceksiniz. dar mutfaklar için ideal olan ince uzun yemek masası ile mutfak adası birleştirilmiş ve beyaz renk tercih edilmiştir. Burada katlanabilir uzun masalar tercih edilerek gerektiğinde büyütülen bir masa tercih etmeniz mutfağınızda daha geniş alanlar yaratacaktır.Mutfak dolapları ve tezgahı modüler tercih edilmiş ve beyaz renk uyumu sağlanmıştır. Aydınlatmalar aralıklı üç yuvarlak aydınlatma aplikleri ile yapılmış, pişirme ünitesi üzer,ine ızgara aydınlatma apliği seçilerek daha aydınlık olması sağlanmıştır. Uzun ve dar mutfaklarınıza bu çözümleri uygulamalı ve daha geniş gösterebilirsiniz.
Salonlar ile birleşik olan açık mutfaklar son yıllarda tasarım zenginliği sunmaktadır. Salonların büyüklüğüne bakılmaksızın açık mutfaklar tercih edilmekte ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Örnek fotoğrafta görüldüğü gibi salonun köşesi açık mutfak olarak düşünülmüş ve dekore edilmiştir. Üst kat merdiveninin altında kalan ölüalan aydınlatılarak estetik bir açık mutfağa dönüştürülmüştür. Mutfak için seçilen cam masa hem yemek masası hem de salonun bir mobilyası görevini görmektedir. Yemek masası için seçilen sandalyeler salon mobilyaları ile uyumlu seçilmiş renk uyumu sağlanmıştır. Aydınlatması üst tavan çerçevesine led aydınlatmalar yapılarak sağlanmıştır. Burada siyah beyaz çizgili mobilyalar ile siyah renk seçimi canlandırılmış, masa süslemesi ile mutfağa estetik bir hava verilmiştir.
Mutfaklarımız küçük ise dikkatli bir dekorasyon ile fonksiyonel ve canlı bir mutfağımız olmasını sağlayabiliriz. resimdeki gibi bir tasarım uygulayabiliriz. U veya L köşe mutfak modellerini tercih ederek ölü alan olan mutfak köşelerini kullanabiliriz. Aydınlatmalarımızı mutfak dolaplarının altına yaparak tavan aydınlatmaları ile birlikte aydınlık bir mutfak sahibi olabilirsiniz. Burada en can alıcı nokta mutfakta en çok kullandığınız beyaz eşyaların yer almasıdır. Böylece fonksiyonel bir mutfak dekore etmiş olursunuz.