Modern ve zarif bir ev

Homify'da bu gün, İspanya'nın Valencia şehrinde Cabanal bölgesinde yer alan harika bir evi ziyaret ediyoruz. Yaratıcı mimar Ambau tarafından gerçekleştirilen bu projede, dar bir merdiven ile girilen bir evin iç mekanlarında yapılan modern değişimleri göreceksiniz. Tek bir mekanın bölümlendirilerek ev haline getirilmesi ile oluşturulmuş olan bu çağdaş ev eşsiz bir güzelliğe sahiptir. Yaratıcı mimar Ambau, proje aşamasında bütün detayları tasarlayarak, projenin gerçekleştirilmesi aşamasında da bina inşasını bizzat yönetmiştir. Bu sayede ortaya eşsiz ve benzersiz bir ev ortaya çıkarılmış. Gördüğünüzde sizi çok etkileyen bu evin iç kısımlarını görmek için mutlaka ziyaret etmelisiniz.
Salonda yer alan ahşap kapıdan geçtikten sonra harika bir görünümü olan ferah, aydınlık ve modern bir alana geliyorsunuz. Hem ana girişi hem de oturma odası olarak dekore edilmiş olan bu ferah alan, tuğla duvarlar ve beyaza boyanmış sıvalı duvarları ile şık bir alan haline getirilmiş. Ahşap kirişler ile tuğlaların vurgulandığı ve dekorasyonda ön plana çıkarıldığı oturma odası zemini ahşap parlak parkeler ile kaplanarak zevkli bir oturma odası haline getirilmiş. Kullanılan malzemeler, tercih edilen renkler ve yeşil bitkiler ile odanın dokusu pekiştirilerek zarif bir dekorasyon ortaya çıkarılmış.
Oturma odasından sonra önünüze hem yemek odası olarak hem de mutfak olarak tasarlanmış oda geliyor. Geniş bir mutfak olarak tasarlanan bu oda, kullanılan malzemeler ve tuğla duvarlar ile muhteşem bir kontrasta sahip olmuş. Modern ve temiz bir görüntüsü bulunan mutfak, gri tonların ağırlıklı olarak kullanılması ve düşük sandal yeler ile masa konsepti odaya farklı bir hava kazandırmış. Bu hali ile endüstriyel bir mutfak gibi görünen modern mutfak, beyaza boyanmış olan pencereleri ile gün ışığından daha fazla yararlanılması konusunda avantaj sağlamış.
Ahşap beyaz pencereler ile inanılmaz bir zarafete sahip oda içinde aynı ahşap modelinden yapılmış, zarif bir tasarıma sahip dolap odaya nostaljik bir hava katmış. Eski ahşapların restore edilmesi ile ahşap kirişlerin bulunduğu oda içinde ahşap pencere ve rüya gibi bir dolap ile doğallığın nirvanasına ulaşılmış. Raflar, vestiyer, kiler, depo, olarak fonksiyonel görev yapan ahşap dolap antika bir mobilya gibi görünmekte ve diğer mobilyalar ile uyumlu bir şekilde dekore dilerek odanın genel dekorasyonun şık ve zarif olması sağlanmış.
Bu banyo, tamamen zevkli bir şekilde tasarlanmış, kişiye özel olarak yapılmış. Sanayi tuğlaları, gri duvarlar, cam duşa kabin ile bir banyoda olması gerekenlerin tamamını barındıran zevkli bir banyo ortaya çıkarılmış. Pencereler ahşap çerçeve olarak yapılmış ve iç kısımlarında cam kullanılarak kapılı olsa da gün ışığının banyoya dolması sağlanmış.lavabo takımının beyaz olarak tercih edilmesi koyu renk duvarların ağırlığını ortadan kaldırmış. Canlı bitkiler ile ferahlık verilmiş olan banyo evin en zevkli odalarından biri olmuş.
Yatak odası, asma kat oluşturularak bu kata yapılmış. Bu sayede daha konuksever, daha samimi, ve evin diğer bölümlerini yukarıdan görecek şekilde bir yatak odası oluşturulmuş. Asma katta bir yatak odası tasarımı ile restore edilen ve özü korunan ahşap çatının güzelliği yatak odasına taşınmış. Siyah renkte bir yatak başlığı ile beyaz renk yatağın bir arada kullanılması ile tezat renklerin uyumu sağlanmış.
Eski teras yenilenerek ev sakinlerinin yemek yiyebileceği, keyif yapabileceği bir teras haline getirilmiş. İki çatı arasında kalan bu küçük alan yaşanabilir bir hale getirilerek beyaz renkler arasında ahşap sandalye ve masalar, zemin kaplamaları ile daha zarif bir hale getirilmiş.Beyaz renk ile ahşap rengin uyumu terası daha görsel hale getirerek akşam yemeklerinde veya misafirler ağırlamalarınızda alternatif bir mekan ve keyif terası haline gelmiş.