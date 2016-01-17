Modern ve zarif bir ev

Oturma odasından sonra önünüze hem yemek odası olarak hem de mutfak olarak tasarlanmış oda geliyor. Geniş bir mutfak olarak tasarlanan bu oda, kullanılan malzemeler ve tuğla duvarlar ile muhteşem bir kontrasta sahip olmuş. Modern ve temiz bir görüntüsü bulunan mutfak, gri tonların ağırlıklı olarak kullanılması ve düşük sandal yeler ile masa konsepti odaya farklı bir hava kazandırmış. Bu hali ile endüstriyel bir mutfak gibi görünen modern mutfak, beyaza boyanmış olan pencereleri ile gün ışığından daha fazla yararlanılması konusunda avantaj sağlamış.