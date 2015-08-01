Önce & Sonra: Bir apartman dairesinin ikinci hayatı

Demir perde ülkeleri olarak da bilinen eski Doğu Bloku ülkelerinde, komunizm döneminden kalan prefabrik yapılar ve eski apartmanlar her daim bir problem kaynağıdır. Belli bir dönemin estetik anlayışı yansıtan bu tarz apartman daireleri hem zaman içinde yıprandıkları, hem de işlevsellik anlamında sorunlu oldukları için çok rağbet görmezler. Bu yazıda Polonya'nın Gdyni şehrinde bulunan böyle bir dairenin nasıl sihirli bir değnekle dokunmuşçasına hayata döndürüldüğünü ele alacağız.

Od Nowa Meble adlı şirket tarafından gerçekleştirilen renovasyon projesi çerçevesinde zamana yenik düşmüş olan bir apartman dairesi baştan aşağıya elden geçirilmiş ve hem modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap veren, hem de estetik açıdan öncekine oranla çok daha tatmin edici bir hale dönüştürülmüş. Gelin lafı daha fazla uzatmadan bu büyüleyici dönüşüm projesine yakından bakalım.