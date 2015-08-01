Önce & Sonra: Bir apartman dairesinin ikinci hayatı

Demir perde ülkeleri olarak da bilinen eski Doğu Bloku ülkelerinde, komunizm döneminden kalan prefabrik yapılar ve eski apartmanlar her daim bir problem kaynağıdır. Belli bir dönemin estetik anlayışı yansıtan bu tarz apartman daireleri hem zaman içinde yıprandıkları, hem de işlevsellik anlamında sorunlu oldukları için çok rağbet görmezler. Bu yazıda Polonya'nın Gdyni şehrinde bulunan böyle bir dairenin nasıl sihirli bir değnekle dokunmuşçasına hayata döndürüldüğünü ele alacağız.
Od Nowa Meble adlı şirket tarafından gerçekleştirilen renovasyon projesi çerçevesinde zamana yenik düşmüş olan bir apartman dairesi baştan aşağıya elden geçirilmiş ve hem modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap veren, hem de estetik açıdan öncekine oranla çok daha tatmin edici bir hale dönüştürülmüş. Gelin lafı daha fazla uzatmadan bu büyüleyici dönüşüm projesine yakından bakalım.
Restorasyon projesine konu olan dairenin onarımdan önceki haline bakınca insan umutlu olmak için pek sebep göremiyor. Korkunç durumdaki duvarlar ve zemin, eski moda kalorifer petekleri, miyadını doldurmuş kapı ve pencerelerle bu dairenin çok işi var.
İşte büyüleyici bir dönüşüm ve ikinci baharını yaşayan bir apartman. Mekânın yeni halinde hem zarif, hem günümüz modasına uygun, hem de kullanım kolaylığını ön plana alan bir tasarım dilinin egemenliğini görüyoruz. Beyaza boyanan duvarlar mekâna ferahlık ve pırıltı katarken, Fransız yer parkesi de bir zarafet ve sıcaklık unsuru olarak dikkat çekiyor. Mobilya seçiminde ise rahatlık ve işlevselliğin ön plana alındığını, yerdeki paspas ve duvara dayalı merdiven rafla ise tasarımcının kendi imzasını ortaya koyduğunu görüyoruz.
Apartman dairesinin elden geçirilmesi esnasında boyalar kazınınca ortaya çıkan manzara bu fotoğraftaki gibi olmuş. Tabii projei ekibi bunu bir avantaja çevirmeyi bilmiş. Bu resimdeki çıplak tuğla duvarın temizlenip uygun dekorasyonla kombine edildiğinde ne kadar etkileyici olabileceğini bir sonraki resimde göreceksiniz.
Gördüğünüz gibi mekânın bir duvarında aynen muhafaza edilen çıplak tuğla duvar, doğru unsurlarla kombine edildiği için odaya son derece şık bir endüstriyel görünüm katmış. Duvarlara yapılan dekoratif ilaveler, parke zemin ve ortama tam anlamıyla uyum sağlayan siyah ampullerle mekân hem uyumlu, hem de sıcak bir görüntü sunuyor.
Yalnızca binanın kendisi değil mekânda kullanılan mobilya ve aksesuarların da zamana yenik düştüğünü ve son derece eski moda olduğunu bu fotoğrafta görmek mümkün.
İşte ehil ellerine bir evi nasıl adam edebileceğine dair başka bir gösterge. Mutfak ve yemek odasının birleştirildiği bu yeni mekân gri renkli mutfak dolapları, ahşap yemek masası, çıplak tuğla duvar ayrıntısı ve genel sıcaklığı ve zarafeti ile adeta büyüleyici bir mekân haline gelmiş durumda. Klasik ahşap mobilyalarla, mutfağın yarı-endüstriyel atmosferi dikkat çekici bir uyum sağlıyor.
Dairenin onarım öncesindeki yatak odası da tıpkı diğer odaları gibi iç karartıcı ve eski moda. Özellikle masif mobilyalar ve zamanı geçmiş dekorasyon unsurları mekânı sıkıcı hale getiriyor.
Apartmanın bulunduğu şehir Polonya'nın Baltık kıyılarında bulunan bir liman şehri olduğu için yatak odasında buna uygun bir tema seçildiğini görüyoruz. Odanın huzur verici ve kendine özgü atmosferini gördükten sonra, bunun hiç de fena bir tercih olmadığını söylemek mümkün.
Evin banyosu diğer odalara göre bir nebze daha bakımlı görünse de, yine de eski moda bir dekorasyon anlayışının ürünü olduğunu ve çok da kullanışlı olmadığını tespit etmek mümkün.
Banyonun yenilenmiş hali ise pencereden vuran doğal ışığın da etkisiyle gerçekten büyüleyici görünüyor. Tamamen yenilenen fayanslar, küvet ve özel tasarım ürünü lavabo ile zarafet kazanan mekân, mumlar, çiçekler ve diğer küçük dekoratif malzemelerle özel bir yer haline geliyor. İnsanın hiç çıkmak istemeyeceği bir banyo.
Bu fantastik projeyi beğendiyseniz, ’Önce & Sonra: İç karartıcı daireye hayat öpücüğü’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.