Küçük banyolarda kopya çekebileceğiniz 10 fikir

Banyolar, bir evde dekorasyonuna en az alaka gösterilen yerlerin başında gelir. İnsanlar genellikle banyoda geçirdikleri zamanı dikkata alınacak kadar çok bulmazlar ve banyolarını da buna göre dekore ederler.Banyolar, aslında yaşanabilir bir hayatın önde gelen şartlarından biridir. Stres ve gerilim yüklü modern dünyada, toplantıların, sunumların ya da hazırlanması gereken raporların gerginliğini güzel bir banyoyla atmak isteyebilirsiniz. Geniş,ferah ve ışıklı bir banyo bazen size bütün dertlerinizi unutturabilir. Fakat bunun için önce banyonuzu doğru şekilde dekore etmelisiniz.
Rahat, geniş ve ışıklı bir banyo çoğu kişinin hayalidir. Binalar inşa edilirken genellikle banyolara diğer odalardan daha az alan ayrılır. Hatta günümüzde geniş banyo bir lüks sayılabilir. Eğer banyonuz geniş bir banyo değilse birkaç basit dokunuşla banyonuzu genişletebilirsiniz. Kullanacağınız birkaç basit aksesuar banyonuzu olduğundan daha geniş gösterebilir.
Eğer küçük bir banyonuz varsa, muhtemelen yeteri kadar ışık almıyordur. Böyle durumlarda doğru bir pencere tercihi veya yine doğru bir aydınlatmayla banyonuza ihtiyaç duyduğu ışığı sağlayabilirsiniz. Küçük banyoların bir başka problemi de yeterli alana sahip olmamasıdır. Öyle ki bazen banyonuzda hareket edecek yer bile bulamayabilirsiniz. Eğer durum böyle ise, banyoda bulundurduğunuz eşyalarda önceliği estetik yerine işlevselliğe vermelisiniz.
Banyonuzu dekore ederken oluşabilecek birkaç basit ayrıntı sayesinde bütün banyonuzun görüntüsü değişebilir. Özellikle doğru fayans seçimi sayesinde banyonuzu tanınmaz derecede estetik hâle getirebilirsiniz. Modern tarzdan hoşlanıyorsanız seçeceğiniz koyu renkli fayanslar banyonuza estetik bir görünüm katar. Doğayla iç içe yaşamayı seven biriyseniz, kullanacağınız ahşap rengi fayanslar ve aksesuarlar banyonuza doğal bir hava katacaktır.Mesele doğru bir dekorasyon olunca çoğunlukla banyonun geniş mi yoksa dar mı olduğu pek önemli değildir. Çünkü birkaç usta dokunuşla dar görünen banyonuzu geniş ve ferah bir banyo haline getirmek pekâlâ mümkündür.
Banyolarınızı nasıl daha kullanışı hale getirbilirsiniz ? Banyolar için ayırdığınız alan dar ise fonksiyonel tasarımlar ile banyolarınızı daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Yandaki örnekte olduğu gibi lavabonuzun alt kısmını raf sistem tercih ederek kullanılabilecek bir alan yaratmış olursunuz. Lavabo tercihini küvet lavabo olarak yapın.Lavabo kenarına merdivan raf tercih ederek hem alan kaplamayan bir raf sisteminiz olur hem de estteik görünümlü bir raf sisteminiz olur. Alan dar olduğu için klozet ile lavabo yan yana koyulmuş be beyaz renk tercih edilerek geniş bir görünüm kazandırılmıştır.
Başta da belirtildiği gibi doğal yaşamı ve doğayla iç içe olmayı seven biriyseniz bu banyo tam da size göre. Tavan arasında bulunan banyo, odanın tavanına uygun olarak ahşap renklerle dekore edilmiş. Seçilen koyu renk fayanslar ise odanın doğal dokusuna kolayca uyum sağlamış. Küvetin hemen yanında kalan geniş pencere sayesinde de odanın ışıklandırılması doğal yoldan yapılmış. Fakat eğer bu örnekteki gibi bir pencereye sahip olamayacak durumdaysanız, güzel bir ışıklandırma banyonuzun ihtiyaç duyduğu ışığı karşılayacak ve banyonuzu estetik kılmaya yetecektir.
İnsanlar 'küçük banyo' lafını duyunca genellikle karanlık ve adeta bir kutuyu andıran banyoları getirirler akıllarına. Fakat bu örnekte de olduğu gibi küçük ve basit birkaç dokunuşla banyonuzu güzelce dekore edebilirsiniz. Banyonuzu dekore ederken işlevselliği gözardı etmemeniz gerekiyor. Mesela bu banyoda, aynanın hemen yanına konan dolap sayesinde alandan tasarruf edilmiş. Eğer banyonuz küçük ise küvet yerine duşakabin tercihi daha yerinde olacaktır. Bu örnekte ise, duşakabin tercihiyle alandan tasarruf etmek amaçlanmışken keskin ve yuvarlak hatların kombinlendiği lavabo sayesinde de estetik bir görünüm yakalanmış.
Geniş aynalar dar alanların en büyük dostudur. Bu geniş aynalar sayesinde banyonuzu olduğundan daha büyük gösterebilir ve alanı boğulmaktan kurtarabilirsiniz. Bu örnekte ise koyu renk ahşaptan seçilen ve ortama şıklık sağlayan dolap ile ayna çerçevesi güzel şeklinde kombinlenmiş. Diğer yandan açık renk olan komidin ise dolap ve çerçeveyle hoş bir tezat oluşturmuş. Açık renklerden seçilmiş fayanslar ise komidin ve dolap arasındaki tezattan kendini soyutlama başarmış. Fayansların orta kısmından şerit sayesinde de fayanslar düz bir görüntü oluşturmaktan kıl payı kurtulmuş.
Eğer küçük bir banyonuz varsa banyodaki eşyalarınızın işlevsel olması sizin için her şeyden önce gelmelidir. Çünkü zaten fazla alanınız yoktur ve gereksiz eşyalara ihtiyaç duymazsınız. Bu banyoda olduğu gibi, kullanışlı bir raf bazen hayat kurtarabilir. Erişimi kolay ve oldukça fonksiyonel olan rafın aynanın hemen yanında konumlandırıldığını görüyoruz. Ayrıca rafın, ayna çerçevesiyle yekpare bir bütün oluşturması da bir başka güzel ayrıntı. Ayrıca rafın en üst kısmı da kullanıma açık. Rafın yanında bulunan sabunluk sayesinde de lavabo üzerinde gereksiz ayrıntılardan kurtulunmuş.
Mesele küçük banyo dekorasyonu olunca bir başka konu da boş alanların kazanılması. Çünkü zaten az olan alandan kaybedilen her bölüm sizin banyodaki hareket kabiliyetinizi kısıtlar. Bu örnekte ise, lavabo ve duşa kabin arasında kalan bölüme klozet konularak alandan tasarruf sağlanmış. Böylelikle klozete fazladan alan ayrılmamış ve klozet fonksiyonelliğinden bir şey kaybetmemiş. Öte yandan küçük bir duşakabin tercihiyle banyodaki boş alan arttırılmış. Banyodaki eşyalar için ayrı bir dolap koymak yerine, bu alandan lavabonun altına konan dolaplarla tasarruf edilmiş.
Küçük bir banyoya sahipseniz ve alandan tasarruf etmek istiyorsanız, küvet ya da duşakabin kullanmamak imdadınıza yetişebilir. Bu örnekte olduğu gibi, gideri düzgün şekilde ayarlarsanız da banyonuzu berbat etmekten kurtulabilirsiniz. Ayrıca klozeti de bu alana dahil ederek tasarruf ettiğiniz alanı maksimize edebilirsiniz. Bu örnekteyse ortama şıklık katmak için oval şekilli ve renkli fayanslar tercih edilmiş. İç içe geçmiş halkalardan oluşan bu renkli fayanslar, duvardaki fayansları bütün bir beyazlıktan kurtarmış. Bu tarz dekorasyonlarda duş sonrası banyonun temizlenmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var.
Bu örnekte ise işlevsellik ve şıklığın nasıl güzelce kombinlendiğini görebiliriz. Dar bir alana sahip olan banyo birkaç basit hareketle birden daha geniş bir alana kavuşmuş. Kapının hemen girişinde bulunan lavabo, hemen altındaki çekmece sayesinde banyoda başka bir dolap bulundurma ihtiyacını ortadan kaldırmış. Klozet ise lavabo ve duşakabinin arasına konularak alandan tasarruf edilmiş. Banyonun büyük ve açık renk fayansları ortama ferahlık katmış ve ayrıca ahşap renkli lavaboyla güzel bir ikili olmayı başarmış. Duşakabinin dikdörtgen şeklinde seçilmesi sayesinde duşakabine daha fazla alan sağlanmış.
Altın insanlık tarihi boyunca zenginliğin en önemli simgesi olmuştur. Altının bu özelliğini dekorasyonlarda da görmek mümkün. Bu örnekte olduğu gibi seçilen altın renkleri sayesinde banyonuza şık bir görüntü kazandırabilirsiniz. Yine bu örnekte beyaz renkli ve zarif lavabo altlığı ve altın renkler mükemmel bir uyum yakalamış. Ayrıca lavabonun tamamen elips şeklinde olması ise dekorasyonun zarafetine zarafet katmış. Şık bir ışıklandırma sayesinde ortamın zarif havası bozulmamış ve duşakabinin karşısında duran gömülü dolap da ortamı boğulmaktan kurtarmış.
Bu banyoda ise en çok dikkat çeken hatların keskin oluşu. Koyu renk mermerden seçilmiş ve dikdörtgen şeklinde olan küvet ortama ciddiyet katarken güzel biçimde yapılmış olan aydınlatma ortamın ihtiyaç duyduğu ışığı fazlasıyla sunuyor. Küvet ve duşakabinin birlikte tercih edildiği bu tasarımda, duşakabinin dikdörtgen yapısı ise dikkat çeken bir diğer nokta. Klozetin, küvet ile lavabonun arasına konulması da alandan tasarrufun bir başka güzel örneği. Lavabo ve küvetin koyu rengine karşılık açık renk seçilmiş olan zemin kaplaması ve duvar boyası güzel bir tezat oluşturmuş.