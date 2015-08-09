Küçük banyolarda kopya çekebileceğiniz 10 fikir

Banyolar, bir evde dekorasyonuna en az alaka gösterilen yerlerin başında gelir. İnsanlar genellikle banyoda geçirdikleri zamanı dikkata alınacak kadar çok bulmazlar ve banyolarını da buna göre dekore ederler.Banyolar, aslında yaşanabilir bir hayatın önde gelen şartlarından biridir. Stres ve gerilim yüklü modern dünyada, toplantıların, sunumların ya da hazırlanması gereken raporların gerginliğini güzel bir banyoyla atmak isteyebilirsiniz. Geniş,ferah ve ışıklı bir banyo bazen size bütün dertlerinizi unutturabilir. Fakat bunun için önce banyonuzu doğru şekilde dekore etmelisiniz.

Rahat, geniş ve ışıklı bir banyo çoğu kişinin hayalidir. Binalar inşa edilirken genellikle banyolara diğer odalardan daha az alan ayrılır. Hatta günümüzde geniş banyo bir lüks sayılabilir. Eğer banyonuz geniş bir banyo değilse birkaç basit dokunuşla banyonuzu genişletebilirsiniz. Kullanacağınız birkaç basit aksesuar banyonuzu olduğundan daha geniş gösterebilir.

Eğer küçük bir banyonuz varsa, muhtemelen yeteri kadar ışık almıyordur. Böyle durumlarda doğru bir pencere tercihi veya yine doğru bir aydınlatmayla banyonuza ihtiyaç duyduğu ışığı sağlayabilirsiniz. Küçük banyoların bir başka problemi de yeterli alana sahip olmamasıdır. Öyle ki bazen banyonuzda hareket edecek yer bile bulamayabilirsiniz. Eğer durum böyle ise, banyoda bulundurduğunuz eşyalarda önceliği estetik yerine işlevselliğe vermelisiniz.

Banyonuzu dekore ederken oluşabilecek birkaç basit ayrıntı sayesinde bütün banyonuzun görüntüsü değişebilir. Özellikle doğru fayans seçimi sayesinde banyonuzu tanınmaz derecede estetik hâle getirebilirsiniz. Modern tarzdan hoşlanıyorsanız seçeceğiniz koyu renkli fayanslar banyonuza estetik bir görünüm katar. Doğayla iç içe yaşamayı seven biriyseniz, kullanacağınız ahşap rengi fayanslar ve aksesuarlar banyonuza doğal bir hava katacaktır.Mesele doğru bir dekorasyon olunca çoğunlukla banyonun geniş mi yoksa dar mı olduğu pek önemli değildir. Çünkü birkaç usta dokunuşla dar görünen banyonuzu geniş ve ferah bir banyo haline getirmek pekâlâ mümkündür.