Zarif bir mutfak için duvarların renklendirilmesi

Ev dekorasyonları içerisinde renk seçimleri önemsiz bir detay olarak görünse de aslında dekorasyonun ana unsurlarının başında gelmektedir. Seçeceğiniz renklerin birbirine uyumlu olması, dekorasyonun görselliğini ön plana çıkarması ve dekorasyon içerisinde yer alan mobilyaların zarifliğini ve şıklığını koruması açısından çok önemlidir. Bu nedenle dekorasyona başlamadan önce bir dekorasyon planı yapmalı, mobilyalarınızın, büyük elektronik eşyalarınızın renklerine uyum sağlayan renkleri tercih etmeli ve dekorasyona başlamalısınız. Oturma odası ve yatak odası içerisinde bulunan perdeler, zemin kaplamaları, mobilyalar ve duvarlar renk uyumu açısından dekorasyon zor olsa da daha fazla mobilya ve dekorasyona etkisi bulunana mutfaklarda dekorasyon yapmak diğer odalara göre daha zor olmaktadır. Mutfak içerisinde bulunan modüler mutfak dolapları, mutfak araç gereçleri, mutfak ekipmanları, elektronik mutfak cihazları, mutfak mobilyaları, perdeler, zemin kaplamaları kısaca mutfak içerisinde yer alan tüm unsurlar mutfak dekorasyonunu ve renk uyumunu zorlaştırmaktadır. Bu nedenle ana unsurları uyumlu renklerden seçmeli ve dekorasyonunuzu bu renkler üzerine oturtmalısınız. Bunun için öncelikle duvarları mutfak ile uyumlu renklerde boyamalı veya duvar kağıtları ile kaplamalısınız. Duvar renklendirmesi yaparken dikkat nelere dikkat etmeli ve nasıl bir yöntem izlemeliyiz ?

Öncelikle mutfağınızı süslemek ve kişisel zevklerinize göre renklendirmeli, tarzınıza uygun renkleri tercih etmelisiniz. Kişiliğinizi yansıtan renkleri dekorasyonunuzun ana renkleri olarak tercih etmeli, mutfağınızın içinde yer alan mobilyaları bu renkler ile uyumlu hale getirmeli veya bu renklerde tercih etmelisiniz. Renk seçiminden sonra mutfak duvarlarını bu renklere boyamalı veya bu renklerde duvar kağıtlarını kullanarak duvarları kaplamalısınız. Duvar renklendirmesi sonrasında, mutfak içerisinde yer alan mutfak ekipmanlarının renklendirilmesi işlemini yapmalı, mutfağınızda bir renk uyumu oluşturmalısınız. Mutfak dolaplarının dış yüzeylerini ana renklerde tercih etmeli veya mutfak dolaplarının dış yüzeyleri yapışkanlı folyolar ile istenilen renklerde süslemeli ve mutfak içinde renk bütünlüğü sağlamalısınız. Mutfak dolaplarını renklendirdikten sonra mutfak araç gereçlerini renklendirmeli, mutfağınızın daha canlı ve daha renkli olmasını sağlamalısınız. Mutfağınızda kullandığınız tencere ve tavaları seramik tava ve tencere olarak tercih edin ve desenlerinin mutfağınızda oluşturduğunuz renkler ile uyumlu olmasını sağlayın. Mutfak içerisinde yer alan mutfak mobilyaları mutfak ekipmanlarını renklendirdikten sonra sıra mutfak zeminine ve aydınlatmasına gelir. Mutfak zemininde kullandığınız malzemenin türüne ve parlaklığına göre mutfak renkleri ile uyumlu bir bir şekilde tercihler yapmalısınız. zemin kaplama malzemeleri ahşap olarak tercih edilmiş ise açık bej renklerde tercih edilmeli ve mutfak içerisinde yaptığınız dekorasyon ile renk bütünlüğünü bozmadan estetik bir görünüm sunmalıdır. Eğer ahşap dışında farklı bir malzemeden zemin kaplama malzemesi tercih edecekseniz istediğiniz renklerde zemin kaplama malzemesi seçmeli ve mutfağınızda oluşturduğunuz renk dekorasyonuna katkıda bulunmalısınız. Aydınlatmanızı da zemin kaplamasına göre ayarlamalı, zemin malzemesinin parlaklığının şiddetine göre aynı renklerde veya beyaz renkte bir ışık oluşturup mutfağınızın hem zarif hem sağlıklı bir aydınlatmaya sahip hem de renk bütünlüğüne sahip bir mutfak olmasını sağlayabilirsiniz.

Mutfak içerisinde yapacağınız dekorasyon da bütün unsurların renklendirme işlemini tamamladıktan sonra sıra mutfak penceresini süsleyen perdelerin seçimine gelir. Mutfak perdelerini kesinlikle düz renklerde seçmemeli, mutfağınızda bulunan renk tonlarında ve desenli olarak seçmeli, renk dekorasyonu ile uyumlu olmasına dikkat etmelisiniz. Perdeler hem dışarıdan bakıldığında mutfağın rengini belli eden hem de mutfak içerisinde estetik bir görüntü oluşturan dekorasyon unsurlarıdır. Bu nedenle perde seçimlerinde titiz davranılmalı ve mutfak renklendirmesi için özel seçimler yapılmalıdır. Bütün mutfağın dekorasyonunu tamamlayıp bir renk bütünlüğü sağlamak için bütün bu noktalara dikkat etmeli ve seçimlerinizi azami titizlik ile yapmalısınız. Bu şekilde yapacağınız bir dekorasyon çok renkli olacak ve evinizin genel dekorasyonunu daha zarif hale getirecektir. Mutfak renklendirmesi ile ilgili fikir edinmek için homify mutfak dekorasyonlarını inceleyip, renkler ile ilgili fikir edinebilir, kişisel zevklerinize ve tarzınıza uygun bir mutfak dekorasyonu için örnek dekorasyon fikirlerini kullanabilirsiniz.