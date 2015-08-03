Ev dizaynı için temel öğeler: Ağaç ve taş

Her insan tarihin farklı dönemlerine ilgi duyabilir ve o dönemde yaşamaya özenebilir. Eski yapılarda yaşamayı tercih etmek de bunun bir göstergesi olarak okunabilir. Bazı insanlar eski yapıları restore ederek ve yine geçmişten ilham alan tasarımlarla dekorasyonlarını tamamlayarak bir dönemim ruhunu yaşamla biçimi haline getirirler. Bu mekanda öne çıkan iki özellik var. Birincisi tamamen beyaz bir armoni ile kompoze edilmiş mekanda tavan konstrüksiyonun ahşap bir birimi olduğu gibi korunarak oldukça güzel bir formu daha da görünür kılmış. İkincisi ise mekandaki taş davlumbazın modernize edilerek siyah döküm kapaklardan oluşan eski tip bir tasarıma sahip fırınla desteklenen kısmı. Romen rakamlarından oluşan siyah çerçeveli saat ve yine eski stil kulplar ocak kısmıyla uyum sağlarken ahşap tezgahlar da tavandaki ahşap konstrüksiyon ile mekanı bütünleştiren diğer bir faktör olarak öne çıkıyor.