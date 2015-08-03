Ev dizaynı için temel öğeler: Ağaç ve taş

Bazılarımız eski yapılarda yaşamaktan keyif alırlar. Bu sebeple bu türden binaları restore ederek ya da modern öğelerle eklektik çözümlemelere başvurarak yaşam alanlarını belirler. Bazıları da insanlığın yaşam alanlarını oluştururken ilk kullandıkları malzemeler olan taş ve ağaç gibi temel yapı malzemelerinin kullanıldığı evleri tercih ederler. Bu doğal materyallerle sıkı bir bağ kurmamak elde değil. Ağaç kirişlerden oluşan ahşap tavanlar ve kalın taş duvarları içinde barındıran yapılar bir yaşam stilinin göstergesi. Ev dizaynında temel öğeler olarak kullanılan bu doğal malzemeleri modern yaklaşımlar ile birlikte kullanmak daha konforlu bir alan oluşturmak açısından tercih sebebi olarak görülebilir. Ağaç ve taşlarla içi içe geçen bir yaşam, ruhu olan bir mekanda geçen bir yaşam demek değil mi?
Her insan tarihin farklı dönemlerine ilgi duyabilir ve o dönemde yaşamaya özenebilir. Eski yapılarda yaşamayı tercih etmek de bunun bir göstergesi olarak okunabilir. Bazı insanlar eski yapıları restore ederek ve yine geçmişten ilham alan tasarımlarla dekorasyonlarını tamamlayarak bir dönemim ruhunu yaşamla biçimi haline getirirler. Bu mekanda öne çıkan iki özellik var. Birincisi tamamen beyaz bir armoni ile kompoze edilmiş mekanda tavan konstrüksiyonun ahşap bir birimi olduğu gibi korunarak oldukça güzel bir formu daha da görünür kılmış. İkincisi ise mekandaki taş davlumbazın modernize edilerek siyah döküm kapaklardan oluşan eski tip bir tasarıma sahip fırınla desteklenen kısmı. Romen rakamlarından oluşan siyah çerçeveli saat ve yine eski stil kulplar ocak kısmıyla uyum sağlarken ahşap tezgahlar da tavandaki ahşap konstrüksiyon ile mekanı bütünleştiren diğer bir faktör olarak öne çıkıyor.
Eski yapılarda özellikle ağaç direklerin kiriş olarak kullanıldığı tavanlar oldukça otantik bir görünüme sahiptir. Mekanın atmosferini belirleyen bu türde ağaç tavanları ahşap konusunda uzman birinden yardım alarak koruma altına alabilirsiniz. Duvarlarda ve zeminde kullanım açısından daha pratik çözümler de işinize yarayacaktır. Buradaki gibi zeminde parke ve pürüzsüz yüzeyli duvar uygulamalarıyla daha kullanışlı bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz. İskandinav ülkelerinin ahşap işçiliğinde oldukça ileri düzeyde olduğu bilinir. Vikinglerin o hep bahsedilen gemilerini hatırlayın mesela. Siz de bu alana İskandinav esintileri taşımak isterseniz duvarlarda o kültüre ait motiflerle düzenlemeler yaparak mekanı farklılaştırırken tavanınızla uyumlu bir ortam yaratabilirsiniz.
Tarihsel olarak önemli yerleşim yerlerinden birinde bir ev yaptırmak istiyorsanız gerek coğrafya ile gerekse bu coğrafyanın kültürü ile uyum sağlayacak biçimde ahşap ve taş duvarların birlikte kullanımıyla tasarlanmış bir yapı tercih etmelisiniz. Resimde görülen yapı bu özelliklere sahip. Taş duvarlarla ayrılmış mekanların bazı duvarlarında ahşap kullanılmış. Duvarların üzerindeki demir tavan konstrüksiyonunun ara bölümlerinde uygulanan hasırların arasından sızan gün ışığının tatlı bir biçimde mekanda titreşimler yarattığı görülüyor. El yapımı hasır avizeler malzeme olarak tavan ile uyum sağlarken beyaza boyandığı için de tavandan ayrışmakta. Evin giriş bölümüyle diğer alanların zeminde rabıta ve mermer kullanımıyla farklı malzemeler ile farklı mekan algısı sağlanmış. Temel anlamda taş ve ahşap ile tasarlanan bu yapının girişinde ahşap işçiliğinin zirvelerinde dolaşan ve oldukça ergonomik bir yapıya sahip koltuk da mekanın stilini taçlandırmış doğrusu…
Severek yaşadığınız evinizde ailenizin küçük üyelerine çatı katında huzurlu bir ortam sunabilirsiniz. Kalın duvarları olan bu evde yine yapının karakterini ele veren çatı göze çarpıyor. İki birimin bir araya gelmesiyle oluşan ranza sistemi oldukça işlevsel. İki ranza arasında raf görünümündeki merdiven alanın doğru kullanılması açısından doğru bir şekilde kotarılmış. Ranzaların üst katları uyuma alt katları ise oturma alanı olarak kullanılmakta. Burada ranzaların üstünde bulunan pencereden gelen ışığın mekana daha fazla tesir edebilmesi için duvardaki eğim önemli bir detay. Bununla birlikte yapının materyallerine uyum sağlayacak biçimde seçilen küçük ahşap tabureler ve oyuncaklar bütünlüğü arttıran detaylar.
Ağacın temel malzeme olarak kullanıldığı yapılar, her zaman mevsimler ile daha uyumlu, nefes alan ve doğayla daha bütün hissedeceğiniz yapılardır. Büyük yekpare ağaçların kirişlerini oluşturduğu çatı katını, minik de bir balkonu varsa uyuma alanı olarak tercih etmemeniz için hiç bir neden yok. Bu alanda ve hatta evin genelinde pencere ve kapı doğramalarında siyahtan yana tercih kullanmanız ağacın rengi ile uyumu açısından önemli bir detay. Bu mekanda karyola da mekanı tamamlayacak biçimde ahşaptan tasarlanmış. Yatak başındaki aplikler mekana çok az müdahale ettiği için oldukça şık görünüyor. Pencerenin önünde demir bir kaide üzerinde duran ve kalp formunu andıran ağaç kesiti de dekoratif bir eleman olarak mekanı tamamlıyor.
Taş duvarlara, ağaç tavanlara ve geniş pencerelere sahip evinizde görenlerin hayranlıkla bakacağı ve huzurla uyuyacağınız bir dinlenme alanı yaratmak için sadece yapının ana malzemelerini görünür kılmanız yeterli. Taş duvarların dokusunun korunduğu bu yatak odasında sadece pencerenin etrafında sıva kullanılarak mekanda bir hareket yaratılmış. Tavanın yatak başının üst kısmına denk gelen kısmına gizli aydınlatma için uygulanan küçük asma tavan bölümü de bu harekete eşlik ediyor. Siyah, açık gri ve beyaz renklerin kombinasyonu çerçevesinde uygulanan altıgen karolar da evin karakteriyle uyum içinde. Ceviz rengine yakın ahşap karyola ve pencere doğramaları mekandaki yumuşak renk geçişleri içinde öne çıkıyor. Yatak başının uzun tutulması ve zeminle temas etmeyen raflar ile aydınlatma elemanlarına alan kazandırılması yatak odasının şık dekorasyon çözümlemelerinden. Dikkat çeken bir diğer önemli ayrıntı da, taş duvarların zeminle birleştiği yerlerde süpürgelik kullanılmaması…
Restore ettiğiniz eski yapınızda evinize özel üretilmiş küçük detaylar oluşturmak, sizin de özel hissetmenizi ve her kullanımınızda daha çok sevebileceğiniz dekoratif öğelerle mümkün. Örneğin bu mekanda demir bir ray kullanılan sürme kapıyı görmektesiniz. Masif bir ahşaba raydaki tekerleklerden alt kısma dek uzanan iki demir lata monte edilerek spesifik bir kapı çözümlemesi sunulmuş. Sağdaki demir latanın bükülerek kapı kulbu olarak işlevselliğini perçinlemesi de hoş bir detay olarak öne çıkıyor. İç kısımda eskilerden kalma olduğu belli olan mermer bir lavabo şık bir armatür ile desteklenmiş. Her gün böyle bir alan ile iç içe olduğunuzu düşünmek şimdiden iyi hissettirmiyor mu?
Şehirde tarihi bir binada yaşıyorsanız ve sürekli masa başında çalışan biriyseniz sıkı dostlarınızla birlikte vakit geçirdiğiniz mekanda yüksek taburelerle ve bir banko aracılığıyla farklı bir mekana sahip olmak isteyebilirsiniz. Tek bir tuğla duvarı görünür kılınan bu mekan bir bahçe katı izlenimini veriyor. Güzel motifleriyle usta elinden çıkma ahşap banko, tabure ve dolaplar mekanın karakteristiği ile örtüşüyor. Sol taraftaki duvarda gömme gibi duran bir oturma alanı çözümlemesi bulunuyor. Mobilyalar ağır bir görünüme sahip olsa da sadelikle döşenmiş mekanın içinde oldukça tamamlayıcı görünüyor.
Taş yapıların iç dizaynının ötesinde dışarıdan baktığınızdaki görünümünü de önemsersiniz. Gerçi taş bir yapı da yüzünüzde tebessüm bırakan görünüme sahiptir hep. Bu yüzden yapmanız gereken sadece biraz renkle oynamak ve dışarıda kullanacağınız oturma birimini daha otantik bir havası olan tasarımlar arasından seçmek. Eski tip ahşap doğramaları olan pencerenizde kırmızı rengi tercih edebilirsiniz bu yaklaşım evinizin tatlı bir Akdeniz evi görünümüne bürünmesine katkı sağlayacaktır. Artık pek fazla kullanılmasa da geçmişin imgeleri olan at arabalarının tekerlekleri ile tasarlanmış bir oturma birimi ile de evinizden ayrılmak istemeyebilirsiniz.
Tamamen taş kullanılarak oluşturulmuş bu yığma yapı doğayla uyumlu mükemmel bir forma sahip. Ahşabın evin her noktasında dolaştığı bu ev belli ki bulunduğu coğrafyanın bina karakterini korumakta. Rabıtalardan oluşan veranda yine ağaç bir merdivenle dışarıya açılıyor. Hep o eski İtalyan filmlerinden aklımızda kalan taşlardan oluşmuş havuz burada da uygulanmış. Emin olun taşın yapısı gereği yazları zaten çok sıcak kalmayacak bu evin hemen verandasından bu taş havuzda serinlemek ömrünüzü uzatacak.