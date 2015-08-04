Yaşam alanlarınızda fark yaratan ev aksesuarları

Banyolarınızda eğer isterseniz gereksiz detaylardan arındırılmış bir dekorasyon kullanabilirsiniz. Bunun en basit örneği mekanı bölerek geniş alanlarda sadeliği yakalamak. Örnekteki banyo tasarımı, seramik fayansların aynı zamanda bir paravan işlevi görmesiyle mekanın dinginliğini çok az ev aksesuarıyla sağlamış. Paravanın diğer tarafında malzemelerinizi organize edebilir, banyonuzu huzur dolu geçirebilirsiniz. Ev aksesuarlarının yalın kullanımı hem banyonun ferahlamasını sağlarken hem de sizin için gerçek bir arınma alanına dönüşebilir. Duş teknenizi örnekteki gibi uzun ve çok yüksek olmayan bir şekilde yerleştirebilir, duş takımınızı krom ve sade bir tasarımda yaptırabilirsiniz. Havlularınızı ve malzemelerini koyacağınız cam sehpa ancak bu kadar görünmez olabilir. Mekandaki su yeşili seramik karolar ve koltuğun renginin uyumu dışında sizi yoracak hiç bir detay kullanılmamış. Banyonuz kullandığınız banyo aksesuarlarıyla hem işlevsel hem de sade olabilir. Yenilik zamanının habercisi!