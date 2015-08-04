Yaşam alanlarınızda fark yaratan ev aksesuarları

Evlerimizin ruhunu yansıtmamıza olanak sağlayan ev aksesuarları hepimiz için vazgeçilmez hayat arkadaşlarıdır aynı zamanda. İş hayatından arta kalan zamanlarda evlerimiz seçimlerimizin hayatla bütünleştiği mekanlar olarak bize sonsuz olanaklar sunar. Gündelik hayatın stresi ve şehirdeki koşuşturmacaların ardından yaratıcılığımızı istediğimiz şekilde göstereceğimiz mekanlar olarak evler, ev aksesuarlarıyla hem kişiselleşir hem de estetik bir atmosfer yaratmamızı sağlar. Herkesin evi kendi karakterini yansıttığı gibi özel alanların biricikliğini bize gösterme fırsatı sunar. Öyleyse korkmadan ve yılmadan evlerimizi ev aksesuarlarıyla nasıl değiştirebileceğimizi gösteren çeşitli örneklere bakalım. İsterseniz siz de benzer dokunuşlarla evinizi bambaşka bir duyguya taşıyabilirsiniz. Seçim sizlerin, özgürlüğünüzün tadını çıkarın!
İçinizdeki çocuk sürekli renk istiyorum diye bağırıyorsa hiç düşünmeden aksesuarlarınızı boş alanlara taşıyın. Antreler ev aksesuarlarını yerleştirmek açısından mekanı yormadan uygulanabilecek en iyi alanlar. Örneğin fotoğrafta kapı girişindeki antre öncelikle duvarı yeşile boyanarak hareketlendirilmiş ve ona uygun sıcak renkteki aksesuarlarla keyifli bir köşeye dönüştürülmüş. Siz de buradaki gibi antrenize yüksek bir sehpa koyarak üzerine midye kabuklarınızı yerleştirebilir, duvarınıza aile fotolarınızı ve aksesuarlarınızı farklı renkteki çerçevelerle asabilirsiniz.
Geçmişe ve eskinin ruhuna meraklıysanız bu örnek tam size göre. Dekorasyondaki yeni ürünler sizin hafızanızdakileri canlandırmıyorsa, modern ve geçmişten izler taşıyan ev aksesuarları kullanabilirsiniz. Ev dekorasyonunda kullandığınız her eleman mekana kendi ruhunu ve biçemini katarken, sizin zevkinize uygun tasarımlar mekanla olan ilişkinizi pekiştirebilir. Bu örnekte görülen ev aksesuarları zamanın dokusunu hissettiğiniz ev aksesuarlarıyla tasarlanmış. Örneğin eski bir telefon ahizesini anımsatan duş başlığı seramik detaylarla hareketlendirilerek romantik bir yapıya büründürülmüş. Pirinç veya eskitilmiş metal malzemeden de uygulama yapabileceğiniz bu duş takımı, isterseniz duşakabinlerinizde de yerini bulabilir. Örnekteki bir diğer temel eleman olan banyo kapısı eski sokak kapılarından izler taşıyor. Döküm metal malzemeyle oluşturulmuş tasarımdaki banyo kapısı bildiklerinize hiç benzemiyor değil mi?
Banyolarınızda eğer isterseniz gereksiz detaylardan arındırılmış bir dekorasyon kullanabilirsiniz. Bunun en basit örneği mekanı bölerek geniş alanlarda sadeliği yakalamak. Örnekteki banyo tasarımı, seramik fayansların aynı zamanda bir paravan işlevi görmesiyle mekanın dinginliğini çok az ev aksesuarıyla sağlamış. Paravanın diğer tarafında malzemelerinizi organize edebilir, banyonuzu huzur dolu geçirebilirsiniz. Ev aksesuarlarının yalın kullanımı hem banyonun ferahlamasını sağlarken hem de sizin için gerçek bir arınma alanına dönüşebilir. Duş teknenizi örnekteki gibi uzun ve çok yüksek olmayan bir şekilde yerleştirebilir, duş takımınızı krom ve sade bir tasarımda yaptırabilirsiniz. Havlularınızı ve malzemelerini koyacağınız cam sehpa ancak bu kadar görünmez olabilir. Mekandaki su yeşili seramik karolar ve koltuğun renginin uyumu dışında sizi yoracak hiç bir detay kullanılmamış. Banyonuz kullandığınız banyo aksesuarlarıyla hem işlevsel hem de sade olabilir. Yenilik zamanının habercisi!
Buda Sanskrit dilinde uyanmış, idrak etmiş, bilinçlenmiş anlamına geliyor. Evlerimizdeki aksesuarlar genellikle işlevsel anlamda bize ve yaşantımıza katkı sağlarken örnekte gördüğünüz Buda heykeli sanatsal anlamda mekana estetik bir değer taşıyor. Ev dekorasyonunda kullanılan resim ve heykel gibi öğeler mekanı anlamlandırırken kişisel beğenilerimizi ve seçimlerimizi göz önüne seriyor. Örnekteki heykel, Hint kültürünün, Budizmin vazgeçilmez kültü. Eğer farklı kültürlere ilginiz varsa ve mekanı sadece maddesel eşyalarla donatmak istemiyorsanız, siz de ev aksesuarı olarak bu heykellerden alabilirsiniz. Salonunuzdaki kültürler arası yolculuk sizi tek bir mekandan başka kültürlere taşıyacak, manevi huzurunuzu evinizde her zaman hissedebileceksiniz. Öyleyse uyanın ve kendinize dalmaktan asla vazgeçmeyin!
Ev dekorasyonunda yemek odası ve salonun ortak kullanımı bizlere birbirinden farklı seçenekler sunuyor. Evlerin mimarisi ve kullanım olanakları çerçevesinde bu birleşim beraberinde rahatlık ve pratikliği getirerek mekan tasarımlarında çokça kullanılan bir yöntem. Birbirinden ayrılmış soğuk mekanlar yerine artık bunun gibi sıcak ve konforlu evler revaçta. Fransızca kökenli salon salomanje plan mimaride 1970'li ve 80'li yıllarda sıkça kullanılıyordu. Son 10 yıldır eskiye dönüş hiç bu kadar hızlı olmamıştı! Geçmişin olanaklarını kullanarak tabi ki siz de modern ve işlevsel ev aksesuarlarıyla salonlarınızı organize edebilirsiniz. Örnekte gösterilen fotoğrafta koltuk arkasına yerleştirilen sehpayla hem alandan kazanılmış hem de sehpa üzerine ve altına koyulmuş aksesuarlarla mekanın hareketliliği sağlanmış. Bu şekilde koltuk arkasına yerleştireceğiniz sehpalara siz de dilerseniz örnekteki gibi eskicilerden alacağınız antika cam şişeler, pirinç şamdanlar ve modası hiç geçmeyecek küçük biblolardan koyabilirsiniz.
Salonlar farklı seçeneklerle çeşitli tasarımcılar tarafından birbirinden farklı üsluba sahip ev aksesuarlarıyla tezatlığın uyumunu barındırıyor. Tek bir tarz ya da geleneksel anlayışta dekorasyonlardan yana değilseniz bu örnek tam size göre. Öncelikle mekanın tasarımı bahçeye ve antreye açılan metal çerçeveli camı kapılardan oluşuyor. Derinlik duygusunun kalıcı olmasını isteyenlerdenseniz cam bölme ve kapıları kullanmak başlıca dersimiz. Yer yer cam tavanlar da ışıkla yaşamayı sevenler için ideal. Salonda kullanılan deri koltuklar atmosfere elegan bir hava verirken, küçüklü büyüklü ev aksesuarları hem doğayı hem de zamanı bize anımsatıyor. Küçük ve deri bavulların sehpa işlevi görmesi, üzerine konulan antika gaz lambasıyla bütünlük oluşturuyor. Tavandan asılan saat ise mimarinin modernliğine karşıt zamanın anlamını bize hatırlatır gibi merkezde konumlandırılmış.
Yatak odaları belki de doğallığın ve dinginliğin en çok beklenildiği dekorasyon alanlarıdır. Güne güzel başlamak ve hayatı sakin karşılamak tüm gün için bir dopingtir adeta. Bunun için illa büyük geniş mekanlara ihtiyacınız olmayabilir. Dekorasyonda kullanacağınız renkler ve ev aksesuarları mekanın huzurunu sağlamaya yetecektir. Örnekte görülen yatak odası dekorasyonunda yeşilin ve ahşabın ruhu yansıtılmış, zevkli aksesuarlarla tamamlanmış. Odanın bir duvarının ağaç desenli duvar kağıdından oluşması ve sehpaların bildiğimiz kütükten yapılması doğayla uyanmanızı sağlıyor. Yatak başındaki duvara sabitlenmiş heykel ve resimler ormanın kendisini yatağınıza getiriyor. Doğal hayatı odanıza taşıyın!
Çalışma odalarında hareket ve sadeliği birlikte yakalamak belki de en zor iş. Çalışma odası dekorasyonunda konsantrasyonumuzu başarıyla sağlamak için az sayıda ve işlevsel aksesuarlara ihtiyaç duyarız. Örnekteki fotoğrafta perdenin yanındaki duvarda tavandan sarkıtılan cam fanuslu bitkiler odanın doğayla bütünlüğünü sağlıyor. Merkeze konumlandırılmış masa her iki tarafından gelen ışıkla ferah bir etki içinde. Odadaki az sayıdaki mobilya ince metalden bir çiçek gibi tasarlanmış aydınlatma elamanıyla dengeli ve keyifli bir uyum oluşturuyor.
Çocuklarınızın odasını dekore etmek onların kişisel zevkleri doğrultusunda uygulanırsa hem tatmin edici hem de şık olacaktır. Örnek fotoğraftaki dekorasyon örneğinde her bir çocuğun aynı mobilyalara sahip olması onların kişiselliklerini kaybedecekleri anlamına gelmez. Örneğin çalışma masalarının önündeki duvara onların kahramanı olan müzisyenlerin albüm kapaklarını ya da çok sevdikleri bir filmin afişini bir panel üzerine bastırarak sevindirebilirsiniz. Odayı yaşatmanın diğer kısmı onlara kalmış, duvarları bile bir aksesuar haline getirebiliyorsanız, çok başarılı bir annesiniz!
Kuzey mimarisinin geniş pencerelerini bu iklimde de yaşamak mümkün. Şehir hayatında herşeyi bırakıp dağda yaşayacağım sözü herbirimizin ağzında. Evden çalışıyorsanız ya da yazları gittiğiniz bir dağ eviniz varsa bunu uygulamak çok da zor olmasa gerek. Tavana kadar olabildiğince ışık ve cam içerisinde olan örnek fotoğrafta ev aksesuarlarının en şık tasarımlarını görüyoruz. Seyahatlerinizden aldığınız farklı kültürlere ait masklar metal bir plaka ve çubukla kaide haline getirilmiş. Salonun merkezindeki ahşap masa üzerindeki yaldızlı şamdan ve mumlar ise mekandaki duyguyu devamlı kılıyor. Her bir parçası özenle seçilmiş bu dekorasyon örneği sizi dağlara çağırıyor!