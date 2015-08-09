Yaşam alanınızın kimliğini belirleyen ev dekorasyon ürünleri

Yaşadığınız yeri farklılaştıran unsurlar evinizi dekore ederken tercih edeceğiniz ev dekorasyon ürünlerinde saklı. Düşündüğünüz zaman günümüzde aynı mimari planlara sahip apartman daireleri ya da site içerisindeki müstakil konutların birbirinden ayrışmasını sağlayan temel faktör farklı dekorasyon önerilerini kapınızdan içeriye davet etmek. Kendi beğeninizi yansıtan renklerin uygulanması, tasarım objeler, mobilya seçimleri, farklı biçimlerde dizayn edilmiş ve uygulanmış aydınlatma elemanları yaşam alanınızın kimliğini belirlemenize yardımcı olacak dekorasyon öğeleridir.
Farklı mekan örnekleri üzerinden derlenen bu başlıkta, çocuk odasından yemek odasına koridorunuzdan çatı katınıza farklı yaklaşımlar ile tasarlanmış mekanlar size ilham verirken, daha kimlikli ve sizi yansıtan bir yaşam alanına sahip olmanıza katkı sağlayacak.
Mutfaklarda genç bir etki yaratmak ve rahat kişiliğinizi vurgulamak için grafiksel öğelerle bezenmiş kontrastı yüksek ve doğru çizgilerle tasarlanmış dekorasyon ürünlerini kompoze ederek işe başlayabilirsiniz. Bazen çok fazla renk kullanmadan da renkli bir mekan oluşturulabilir. Mat siyah ve antrasit renklerle uygulanan mutfak tezgahının yaslandığı duvarlar, alanın geri kalan kısmında kullanılan tuğla dokulu beyaz duvarlar, açık renk parkeler modern bir ilişki kuruyor. Mutfağın farklı bölümlerinde üç boyutlu harfler, farklı fontları barındıran grafik tasarımları ince bir kontürün eşlik ettiği bir tasarıma sahip davlumbazla bütünlük sağlıyor. Bu bütünlük yine siyah ve beyaz uyumu çerçevesindeki aydınlatma elemanlarıyla çizgisel bir şıklığı da içine katarak pekişmekte. Siz de üç ayaklı ve alternatif bir forma sahip modern çizgideki bir masa ve yine çizgisellik barındıran ayaklarıyla öne çıkan siyah oturma ürünleriyle mutfağınızda dinamik ve samimi bir etki yaratabilirsiniz.
Oturma odaları evlerinizin gerek misafirlerinizle gerekse bireysel ya da ailece birlikte vakit geçirdiğiniz merkez alanları olarak görülür. Dolayısıyla en çok vakit geçirilen bu alanın dekorasyonu ve onu tamamlayacak dekorasyon ürünleri önemlidir. Bu alanda yaratılacak uyum huzurlu ve keyifli zamanların garantisi… Antrasit, füme veya koyu gri renkler, sarılar ve mekana serpiştirilecek denizi çağrıştıran mavi renkler ile oldukça uyum sağlar. Örnek gösterilen oturma odasında modern çizgilere sahip oturma grubunun antrasit rengi duvarlara taşınmış, iki adet tekli koltuğun sarısı da tavandaki gizli aydınlatma çözümlemesindeki ahşaplar ve sarı ışıkla temas ederek mekanda oldukça dengeli bir uyum yaratmıştır. Orta sehpanın üzerindeki ve yemek masasının üzerine doğru sarkan aydınlatma elemanlarının barındırdığı renkler ve tasarımları kelimenin tam anlamıyla mükemmel! Üçlü koltuğun arkasındaki büyük pencereden gelen ışık çift kanatlı ve yere kadar uzanan perdelerle soft bir etki sağlarken mekanın gün içindeki görünümüne huzurlu bir hava katmış. Mutlu anlarınızın hatırlatıcısı fotoğrafları büyüterek oturma odanızda kullanabilir ve birlikte zamanlarınızdaki huzuru pekiştirebilirsiniz.
Bazı dekoratif öğeler mekanın işlevini temsil eden bir imleç görevini görür. Giyinme odasının kapısının önünde duran bu tasarım lambader de bu duruma bir örnek olarak gösterilebilir. Gövdesi kırmızı bir kadın kıyafeti şeklinde tasarlanmış lambader, büyük boyutlu siyah bir abajur şapka ile tamamlanmış. Mekanda genel olarak kullanılan ve tutkunun sembol renkleri olarak kabul edilen kırmızı ve siyah renkler, yine tutkunun dansı olarak tanımlanan flamenkoyu imleyen bir resim ile desteklenerek mekanın karakteristiği oluşturulmuş.
Ağaçların camlara değdiği ve güzel bir manzaraya bakan yemek odasına sahipseniz geniş pencereler tercih etmeniz size iyi hissettirecektir. Örnek fotoğrafta pencerenin açılır bölümlerinin üst kısmında eşit parçalardan oluşan birimlerle camın bölümlere ayrılmasının getirdiği şıklık dikkat çekiyor. Bir başka dikkat çeken nokta duvardaki raf düzenlemesinin yüksekliğiyle pencerelerin yüksekliğinin aynı seviyede olması ve bu sayede gözü yormayan dingin bir hava oluşmasına katkı sağlanmış. Duvardaki rafların ara bölümlerinde CNC kesim motiflerle tasarlanan kapakların yanında zarif ayaklı sandalyelerle masanın kalın dikdörtgen ayaklarının kontrast formları mekana yumuşak bir ritim katmış.
Bazılarımız tırmanmaya, ağaç evlerde yaşamaya kısacası doğayla iç içe olmaya daha meyillidir. Şehirde yaşayan biri olsanız da bir kamp alanında tattığınız doğa hissini, doğal alanları çağrıştıran dekorasyon ürünleri kullanarak evinize de taşıyabilirsiniz. Çatı katları genellikle bu yalıtılmış mekanları kurgulamak için ideal yerlerdir. Çatı katınızı zeminden tavana ahşap ile döşeyebilir ve bu ahşapları insan sağlığına olumsuz etkiler içermeyen malzemelerle üretilmiş vernikler ile koruma altına alabilirsiniz. Yine ahşabı kullanarak bir asma kat tasarlayabilir bu bölüme kamp malzemelerinizi depolayabilir ya da çatınızda bir pencere varsa teleskobunuzla yıldızları gözlemleyebilirsiniz. Tabi ki bu asma kata çıkmak için kullanacağınız merdiven için ahşap ve urgan ile yapılmış ve kancalarla sabitlenen bir merdivenden başka bir çözüm düşünülemez. Çatının kirişine asılı duran hamak ne kadar keyifli görünüyor değil mi? Sol tarafta kabuklarından arındırılarak ve çürümesine karşı önlem alınarak monte edilmiş ağaç, çatı katınızda doğayı içeriye taşıyan dekorasyon çözümlemenizin mihenk taşı adeta. Şimdi, burada vakit geçirirken aslında şehirde olduğunuzu kim iddia edebilir?
Giyinme odaları evlerde günden güne yaygınlaşan kullanım alanlarının başında geliyor. Modern formların raf sistemleri, duvar uygulamaları ve aydınlatma birimleriyle taşındığı bu mekan pratik ve işlevsel yaklaşımıyla öne çıkıyor. Ahşabın mavi, gri ve beyaz bir armoni ile desteklendiği giyinme odasında rahatlığa vurgu yapan askı ve açık raf sistemleri mevcut. Özellikle kırmızı kablosu mandallarla gerilmiş çelik bir tel üzerinde düzenlenen aydınlatma elemanları fark yaratan dekorasyon ürünleri olarak dikkat çekiyor.
Geleceğin bireyleri çocukların yetişme tarzları, eğitimleri, yaşadıkları yerler ve geleceği şekillendirecek küçük insanlar oldukları için de hayal güçleri oldukça önemlidir. Günümüzde de çocuk odaları için birbirinden farklı tasarımlar ile gerek çocukların sevdiği çizgi karakteri yansıtan gerekse otomobil ya da tekne gibi öğelerle desteklenen tematik yaklaşımların çeşitliliği gözlemlenir. Çocukların bazen hayal gücümüzü zorlayacak biçimde kurguladıkları oyunları oynadıkları odalarında fotoğraftaki gibi zaman zaman sığınabilecekleri ya da kangurusuyla paylaşabilecekleri bir kızılderili çadırlarının olmaması için hiç bir neden yok! Siz de bu mekandaki gibi genel olarak beyazların tercih edildiği, ahşabın ve pastel tonların dolaştığı bir çocuk odası düzenleyebilirsiniz. Bu arada, çocukların her an gözlerinin önünde olması ve okumalarını teşvik etmesi için kitap kapaklarının görünür olacağı bir raf sistemi oldukça iyi bir fikir olarak görünüyor.
Bazen evinizde sadelikle tasarlanmış bir alanda çok az, hatta sadece bir adet aksesuarla yetinerek dünyadan soyutlandığınız ve her şeyi bir kenara bıraktığınız bir yere dönüştürebilirsiniz. Fotoğraftaki gibi evin kırsal bir manzaraya bakan bir köşesinin tüm duvarlarında cam kullanarak manzaranın içinde olacağınız bir hissi yaratabilirsiniz. Oldukça konforlu olan, tavandan bir zincir ile sabitlenen cam küreler hafif bir salınımla rahatlayabileceğiniz dinlenme elemanlarıdır. Gördüğünüz gibi bu alanda neredeyse içinde hissettiğiniz manzara dışında hiç bir şey yok. Bazen sadece tek bir aksesuarla keyifli ve huzurlu bir mekan tasarlamak bu kadar kolay olabiliyor.
Yaşadığınız yerde kendinize ait alanları ayrıştırmak önemlidir. Size ait bu mekanı farklılaştırırken ilk karşılaşacağınız dekorasyon öğesi kapılardır. Endüstriyel materyallerin estetik bir unsur olarak gören ve tercih eden biriyseniz kapılarınızın tasarımında oldukça geniş bir yelpazede fikirler üretebilirsiniz. Konteynerlar özellikle limanları olan şehirlerin temel endüstri imgelerinden birisidir. Büyük gemilere yüklenen ve küresel ticaretin elemanlarından konteynerlardan ilham alınarak tasarlanmış kapıların sizin estetik tercihlerinizi tatmin edeceği aşikar. Kapınızın yine zihinlerde büyük atölyeler ve hangarları çağrıştıran sürme bir sisteme sahip olması önemli. Bir ray üzerinde tercihen daha büyük tekerler kullanılarak tasarlanmış sürme kapı, özellikle renkli ve belki üzerinde harfler barındıran bir konteyner yüzeyine benzemesi ya da böyle bir konteynerdan dönüştürülerek yapılması mekanı da sizin zevkinize uygun biçimde dönüştürecektir. Kapının ardında gerçekleştireceğiniz kişisel aktivitelerinizi de bu değerlere uygun ürünler ile desteklemek de size kalmış. Size sunulan görseldeki deri kum torbası bu endüstriyel estetiği içeriye taşımış mesela…
Tarihte farklı kültürlerin birbirleri ile teması, mimariden sanata yaşam alanlarındaki değişimleri beraberinde getirmiştir hep. Günümüzde küreselleşmenin de beraberinde getirdiği kültürler arası içi içe geçmiş yaklaşımlar, özellikle dekorasyonda kendini göstermektedir. Ahşabın çokça kullanıldığı uzak doğu kültürünün sade ve minimalist yaklaşımı, uzak doğu felsefesine ilginiz de varsa yaşam alanınıza taşıyacağınız dekorasyon tercihlerini de belirleyebilir. Örneğin ahşap işçiliğinin sade ve geometrik uzak doğu yaklaşımıyla uygulandığı dekorasyonunuzu bu kültürlere ait imgeleri taşıyarak tamamlayabilirsiniz. Uzak doğu felsefesine göre peyzaj resmi yapmak doğayla bütünleşmenin bir aracı, insanın doğa ile bütünselliğini temsil eden bir eylem olarak kabul edilir. Siz de koridorunuzda uzak doğu peyzajı görselinin yer aldığı bir alan oluşturarak, doğanın yansıdığı, sade ve huzurlu bir atmosfer oluşturabilirsiniz.