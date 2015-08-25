İşlevsel tasarımlarla dekoratif aynalar

Gün içinde ne sıklıkla aynalarla karşılaşıyoruz, hiç düşündünüz mü? Evimizde, gittiğimiz dükkanlarda, okulda, iş yaşamlarımızda neredeyse vazgeçilmezi yakalayan unsur. Gittiğimiz her yere yansımamızı da bizle getiren aynalar, sadece bireysel varlığın simgesi olmakla kalmıyor. Mekanların dekorasyonunda muhteşem etkileri olan bir obje olarak, bir çok alanda kullanılmaya müsait bir nesne. Dolayısıyla çok yönlü kullanıma müsait. Görsel etkileri, ihtiyacı karşılayan detayları, ve algıyı değiştiren yönleriyle aynalar şimdiye kadar dekoratif bir araç olarak aklınıza gelmediyse gelmeli. Evinizin havasını değiştirmek ve yenilemek mi istiyorsunuz? Daha canlı ve dinamik bir atmosfer mi yakalamak istiyorsunuz? Mekanların darlığından ve küçük alanlardan mı muzdaripsiniz? Ve daha bir çok özelliklerinden faydalanacağınız pratik bir araca ihtiyacınız var ise; hiç düşünmeden dekorasyonda ayna kriterlerine bakabilirsiniz.

Dekoratif aynalar kullanılabileceği gibi, aynı zamanda işlevsel ve çeşitli faktörlerde yardımcı birer araç olarak değerlendirebilirsiniz. Hayatımızı daha da güzelleştirmek, hayallerimizi gerçekleştirmek için çalışır, ya da amaçlar doğrultusunda çabalarız. Günün stresli ve gergin saatlerini bitirdiğimizde, sükunet ya da konfor ararız. Evlerimiz bizlere ait olduğumuz mekanları barındıran, bizi yansıtan mekanlardan oluşur. Bu mekanları güzelleştirmek, görsel etki yakalamak ve pratik kulanım alanları yaratmak için dekore ederiz. Dekoratif aynalar evimizin dekorasyonunu yansıtır, renkleri yansıtır, dokuları yansıtır; en önemlisi bizler ve mevcut bulunduğumuz mahali yansıtır. Her ne kadar büyük evlerde ya da apartman dairelerinde yaşıyor olursanız olun, zaman zaman evinizi dekore etmek ve gözünüze hitap eden bir dizilime sokmak için düzenlersiniz. Evinizi kendinize ait kullanım şekline dizersiniz, aslında farkında olmadığınız zamanlarda bile evinizi dekore etmek istersiniz. Gelelim dekoratif aynaların, dekorasyondaki rolüne, mekanlardaki etkilerine ve çok yönlü işlevselliğine. Belki çok masraf ederek aldığınız mobilyalar, aksesuarlar evinizi güzelleştirmede ve estetik bir görünüm kazandırmada pahalı bir rol oynuyor. Aynaları kullanarak dekorasyona katacağınız estetik algı ve görselliği çok pahalı alternatifler kullanmadan bulabilirsiniz.

Dekoratif ayna alternatifleri ve kullanım tercihleri işlevselliği bakımından oldukça çeşitli, farklı renk ve stillerde örneklerine rastlanılabilir. Farklı formlarla ve dizaynlarla duvarınızı değiştiren bir dekor ürün ya da mekanın havasını bir anda değiştiren bir materyal olarak değerlendirebilirsiniz. Aynalar odalarımızın, banyoların ve dahası için olmazsa olmazı. Aynayı bir materyal olarak kullanmadan önce, hangi stillerde ve formlarda değerlendireceğimize bir bakalım. Eviniz nasıl bir dekorasyona sahip ve mimari dili dekoratif aynalar için nasıl bir ortam sağlıyor görülmeli. Diğer taraftan evinize uyum sağlayabilecek, dekorasyon stilinizi belirledikten sonra değerlendireceğiniz seçenekleri görmek için alternatif dekoratif aynalar örneklerimizi gözden geçirelim.