İşlevsel tasarımlarla dekoratif aynalar

Gün içinde ne sıklıkla aynalarla karşılaşıyoruz, hiç düşündünüz mü? Evimizde, gittiğimiz dükkanlarda, okulda, iş yaşamlarımızda neredeyse vazgeçilmezi yakalayan unsur. Gittiğimiz her yere yansımamızı da bizle getiren aynalar, sadece bireysel varlığın simgesi olmakla kalmıyor. Mekanların dekorasyonunda muhteşem etkileri olan bir obje olarak, bir çok alanda kullanılmaya müsait bir nesne. Dolayısıyla çok yönlü kullanıma müsait. Görsel etkileri, ihtiyacı karşılayan detayları, ve algıyı değiştiren yönleriyle aynalar şimdiye kadar dekoratif bir araç olarak aklınıza gelmediyse gelmeli. Evinizin havasını değiştirmek ve yenilemek mi istiyorsunuz? Daha canlı ve dinamik bir atmosfer mi yakalamak istiyorsunuz? Mekanların darlığından ve küçük alanlardan mı muzdaripsiniz? Ve daha bir çok özelliklerinden faydalanacağınız pratik bir araca ihtiyacınız var ise; hiç düşünmeden dekorasyonda ayna kriterlerine bakabilirsiniz.
Dekoratif aynalar kullanılabileceği gibi, aynı zamanda işlevsel ve çeşitli faktörlerde yardımcı birer araç olarak değerlendirebilirsiniz. Hayatımızı daha da güzelleştirmek, hayallerimizi gerçekleştirmek için çalışır, ya da amaçlar doğrultusunda çabalarız. Günün stresli ve gergin saatlerini bitirdiğimizde, sükunet ya da konfor ararız. Evlerimiz bizlere ait olduğumuz mekanları barındıran, bizi yansıtan mekanlardan oluşur. Bu mekanları güzelleştirmek, görsel etki yakalamak ve pratik kulanım alanları yaratmak için dekore ederiz. Dekoratif aynalar evimizin dekorasyonunu yansıtır, renkleri yansıtır, dokuları yansıtır; en önemlisi bizler ve mevcut bulunduğumuz mahali yansıtır. Her ne kadar büyük evlerde ya da apartman dairelerinde yaşıyor olursanız olun, zaman zaman evinizi dekore etmek ve gözünüze hitap eden bir dizilime sokmak için düzenlersiniz. Evinizi kendinize ait kullanım şekline dizersiniz, aslında farkında olmadığınız zamanlarda bile evinizi dekore etmek istersiniz. Gelelim dekoratif aynaların, dekorasyondaki rolüne, mekanlardaki etkilerine ve çok yönlü işlevselliğine. Belki çok masraf ederek aldığınız mobilyalar, aksesuarlar evinizi güzelleştirmede ve estetik bir görünüm kazandırmada pahalı bir rol oynuyor. Aynaları kullanarak dekorasyona katacağınız estetik algı ve görselliği çok pahalı alternatifler kullanmadan bulabilirsiniz.
Dekoratif ayna alternatifleri ve kullanım tercihleri işlevselliği bakımından oldukça çeşitli, farklı renk ve stillerde örneklerine rastlanılabilir. Farklı formlarla ve dizaynlarla duvarınızı değiştiren bir dekor ürün ya da mekanın havasını bir anda değiştiren bir materyal olarak değerlendirebilirsiniz. Aynalar odalarımızın, banyoların ve dahası için olmazsa olmazı. Aynayı bir materyal olarak kullanmadan önce, hangi stillerde ve formlarda değerlendireceğimize bir bakalım. Eviniz nasıl bir dekorasyona sahip ve mimari dili dekoratif aynalar için nasıl bir ortam sağlıyor görülmeli. Diğer taraftan evinize uyum sağlayabilecek, dekorasyon stilinizi belirledikten sonra değerlendireceğiniz seçenekleri görmek için alternatif dekoratif aynalar örneklerimizi gözden geçirelim.
Bulunduğu ortamı içine alan ve yansıtan sihirli bir obje gibi. Aksesuarlarla kullanımı aynaların görsel etkisinde zenginliği arttıracaktır. Kullanılan ağaç dalları formlarında bir obje ile, aynada görsel etki pekiştirilmiş. Doğal bir malzeme ile odanın havasına sıcak bir etki katmış. Beyazın ve naif renklerin kullanıldığı bir oda ya da salona sahipseniz, sanat eserlerini ve objelerini de dekore etme amaçlı ayna ile uyumlu kullanabilirsiniz. Duvar kağıdı kullanımı ve dekorasyon tercihlerine bakılırsa romantik bir etkiyi aynaların dili ile yakalamak mümkün.
Banyolar veya odalarınızın karakterini belirleyebilir, renkli karakterle mekana sıcak ve samimi bir hava katabilirsiniz. Belki duşunuzu aldıktan sonra sizi karşılayan bu gördüğünüz sevimli deniz canlıları gibi. Dekorasyon stiliniz ve tercihleriniz tamamen size kalmış. Hoşunuza gidiyorsa renkli bir banyo dizayn etmek ve minik sevimli ışıklandırmalarla sıcak bir hava yaratmak sizin elinizde. Dekoratif aynalarınızı farklı stil ve formlarla süsleyebilir, bulunduğu mekanın ahengini değiştirebilirsiniz. Çok süslü bir ayna kullanıyorsanız, belki sade ve minimal bir lavabo dekorasyon stilinizde ince bir hava katacaktır.
Banyonuzun dekorasyonunu eğer kontrast renkler oluşturuyorsa, bir önceki örnekte olan dekoratif ayna örneğindeki gibi süslemelere yer kalmayabilir, göz yorabilir. Özellikle parlak renklerin ya da kontrast renklerin kullanımı mekana canlılık verirken, objelerin seçimi ve kullanımına ayrıca dikkat edilmelidir. Banyo dolaplarına uygulanan desen, dekoratif aynaların etrafında aynı dili kullanabilir. Dekoratif aynalar ile mekanın dekorasyonu arasında yum ve ahengin yakalanabileceğine nadide bir örnek. Zinde ve canlı tutan kontrast renkler ile.
Klasik mobilyalar kullanıyor olabilirsiniz, ya da modern mimarinin sunduğu minimalist objeler. Dekoratif aynalar ile mekana işlevsel ve görsel bir etki katarken formları üzerine bir değerlendirme yapabilirsiniz. Hangi formlarda aynalar va hangi dekoratif ayna süslemeleri dekorasyonunuza uyum sağlar? Aynanın kendi parçaları ile oluşturduğu çerçeve, salona şık bir görsel etki katmış.
Dinlenmek ya da sadece koltuğun keyfini çıkarmak için oturduğunuz noktada durun ve bakın. Otururken karşınızda ne görüyorsunuz ve ne görmek isterdiniz? Dar ve küçük alanlarda psikolojiniz ile geniş ya da daha büyük yansımalı alanlardaki psikolojiniz farklıdır. Bulunduğunuz yere göre ve mekanın ölçülerine göre dekoratif aynalar yerini belirler. Ya otururken, ya ayakta beklediğiniz yerde bir aynanın var olması ve etkisi sizler için esteti bir seçenek sunuyor.
Dinlenme alanı olarak da kullanılan yatak odası dekoru, dinlendirici tonlarda yumuşak renklerle donatılmış. Dinlendirici etkisi ve naifliğe uyum sağlayan bir dekoratif ayna formu ile karşı karşıyayız. Yatak başucunda ya bir tablo, ya sanatsal bir obje ya da istenilen görsel etkiyi verebilecek dekoratif bir ayna düşünülebilir. Gül ve çiçek formlarını andıran dekoratif ayna ile avizenin uyumu ve şıklığına göz ardı etmeden değinelim. Beyaz ve dekoratif formlarda aynalar, sadece yatak odaları için değil, evinizin diğer yaşam alanlarında, salonlarda, banyolarda kullanıma enfes bir seçenek sunuyor.
Dekorasyonda pastel renklerin tercih edildiği bir salona ya da odaya sahip olabilirsiniz. Dekoratif ayna, mekana kattığı zarafet ile dekorasyonda öne çıkmış. Cam materyallerin kullanıldığı sehpa örneğinde, ince tutum sehpa ayaklarındaki cam materyal kullanımı ile arttırılmış. Bulunduğu odayı olduğundan daha geniş ve büyük göstermesi ise işlevsel etkisini onaylıyor. Oturma odanızda ya da salonlarınızda, oturma gruplarında otururken duvarlar yerine daha genişmiş hissi veren dekoratif bir aya ile şıklığı canlandıracaksınız. Dilerseniz pastel renklerde dekorasyonla kazandıracağınız naif etkiyi, büyük ve gösterişli dekoratif bir ayna ile öne çıkarabilirsiniz.
Klasik ve dönemsel dekorasyona sahip salonlarda üç boyutlu aynaların kullanımı modern bir etki yaratıyor. Moderni, klasik çizgi ile buluşturan bir unsur olarak dekoratif ayna kullanımın üç boyutlu detaylarla donatılması. Renkli ve süslemeli detaylara gerek kalmadan sadece üç boyutlu etki ile estetik bir görüntü kazandırılabilir.Bir ayna, hangi renklerle uyum sağlanıyorsa sağlansın, her mekanın dekorasyonuna ve renklerine uyum sağlayacaktır. Renkleri yansıtacaktır, her tipte dekorasyon ile ahengi yakalayacaktır.
Bakır rengi tonlarının kullanıldığı klasik tarz banyoyla uyumlu dekoratif bir ayna. Biliyorsunuz ki günümüzde halen klasik tarz etkilerini modern mimaride görüyor, dekorasyonlarımızı yaparken seçtiğimiz mobilya ve objelerle uyumu yakalamaya dikkat ediyoruz. Her ne kadar banyo gereçlerinin formlarında klasik etkiye rastlansa da, desenler ve bakır tonlardaki şekillerin dışında sadece beyaz zemin kullanılmış. Modern dekorasyonda açık renklerin zeminlerde kullanımına sık sık rastlarız. Bu sayede göz yormayan desenlere ve bakır renk tonlarına yer açılmış. Tarihten bir dekor yansımasını elde edebileceğiniz banyolar tasarlanabileceği gibi, dekoratif dönemsel etki isleri taşıyan ayna ile forma uydurabilirsiniz.
Fonksiyonların her daim dekorasyonda mekanlar için önem arz ettiğine değinmezsek olmaz. Hem bulunduğu mekanı olduğundan daha geniş ve derin göstermesi bakımından, hem de tek tip dekoratif aynanın kullanıma açık arka plan tasarımına yer açması imkanına değineceğiz. Film şeridi görsel etki yakalanmış dekoratif ayna örneğinde, durup göreceğiniz bir film karesini andıracak mekan havası kazandırılmış. Öte taraftan çok küçük ve dar alanlara derinlik katması açısından dekoratif aynaların rolü oldukça fazladır. Derinlik katan, işlevsel özellikler doğurduğu ihtiyaçları gideren şık bir ayna tasarımı. Tasarımın önemi ile birlikte, ışık kullanımı ile dekoratif aynaların estetik etki kazandırılabilir. Film şeridi şeklindeki dekoratif aynanın geri planında tutulan ışık, aynı zamanda şerit karelerini öne çıkararak aydınlatma sağlıyor. Duvarlarınızı süsleyen, geniş bir mekan olgusu yaratan, işlevsel ve film şeridi şeklinde tasarlandırılmış, pratik ışıklandırma fikirleriyle yaratıcı bir dekoratif ayna örneği.