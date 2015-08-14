Spor tarz ev dekorasyonu ve buna uygun eşyalar

Hayatında spor tarzı benimsemiş insanlar şekilden çok işleve ve rahatlığa önem verir. Bir ürünün kullanılacağı konuda işlevsel ve ergonomik olması en önemli özelliği olmalıdır. Şekil ise ürün bu özellikleri taşıyorsa, ikinci sırada önem kazanır. Elbette bu demek değil ki, tarzı sportif olan insanlar görüntüye önem vermezler. Aksine, oldukça tarz sahibi insanlardır ve zevkleri belirgin ve nettir.
Mobilya ve dekorasyonda spor tarz deyince benim aklıma abartısı olmayan, sade ancak işlevli parçalar, cesur renk kullanımı, geometrik desenler ve capcanlı, dinç bir yaklaşım geliyor. Bu sayfada da oturma odasından mutfağa, yatak odasından banyoya, spor tarzı benimsemiş insanların hoşlanacağını düşündüğüm dekorasyon fikirleri derledim. Örneklerde de göreceğiniz üzere dekorlarda hep cesur renkler, geometrik desenler, modern çizgiler ve oldukça sade ve minimale yakın parçalar seçilmiş. Klasik dekorlar nadiren, eklektik bir detay olarak kullansa da spor tazın modern bir tarz olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.
Geometrik desenlerin detaylarda kullanıldığı bu minimal tarzda döşenmiş oturma odası da spor tarzı benimsemiş insanlar için ideal bir dekorasyon. Gereksiz ve kalabalık edecek hiçbir dekoratif objenin kullanılmadığı bu sade odada açık renkler tercih edilmiş. Mekana renk ve hareket vermesi için ise geometrik desenli bir perde ve aynı renklere sahip, yine geometrik desenli bir kırlent seçilerek dekorasyon tamamlanmış. Huzur dolu, işlevsel, ve renk-desen detayıyla sevimli bir hale getirilmiş bu oda konforlu ve kullanışlı.
Tasarım ve uygulama bir Ordu firması olan Yücel Partners'a ait.
Sportif tarzı olan insanların giyimlerinde de sıklıkla kullandıkları şeylerden biri siyah, beyaz, gri gibi nötr renklerin arasına serpiştirilen canlı renklerdir. Spor giyim parçalarınızı gözünüzün önüne getirdiğinizde ne demek istediğimi kolayca anlayabilirsiniz. Örneğin gri bir eşofmandaki parlak çizgiler veya beyaz bir sweatshirt'teki canlı renkli baskılar. Aynı tutum mobilya ve dekorasyon için de geçerli. Bu fotoğrafta çok iyi bir örneğini görmek de mümkün. Gri renk tonları ve ahşap ağırlıklı bir dekorasyona sapsarı bir koltuk konularak mekana ahenk verilmiş.
Spor tarz demişken sporun gerçek anlamını da atlamayalım. Sportif insanlar elbette spor yapan, sağlığına ve görünüşüne önem veren, beslenmesine dikkat eden insanlardır ve evlerinde imkan varsa ufak bir spor salonu oluşturmak isterler. Bir koşu bandı ve bisiklet kardiyo çalışmak için ideal. Langırt masası işe işin eğlencesi!
Yine bir göz alıcı renk kullanımı örneği ile karşınızdayız. Atadan Mühendislik tarafından projelendirilen bu mutfakta kül renginden antrasite gri tonları kullanılmış. Ahşap zemin ve siyah aydınlatma elemanları ile desteklenen tasarımda mutfak dolaplarının bazıları ve sandalyeler için ise sarının parlak bir tonu seçilmiş. Spor tarza mükemmel bir örnek olan bu tasarım oldukça minimal ve sade. Renk kullanımı yoğun olmasına karşın patlayan rengin tek olması sebebi ile gözü kesinlikle yormuyor. Sarı rengini dekorasyonda özellikle seviyorum çünkü güneşi ve çiçekleri simgelemesi nedeniyle içinde kullanıldığı mekana aydınlık ve neşeli, keyif dolu bir hava katıyor. Tıpkı bu mutfakta olduğu gibi.
Evlerimize girince bizi ilk karşılayan mekanlar olan antrelerimiz için en önemli şey işlevsellik. Küçük bir alanda dahi olsa, eve girince ceketimizi, çantamızı bırakabileceğimiz bir askı, ayakkabılarımızı koyabileceğimiz bir dolap olmazsa olmaz. Sade dekorlardan hoşlanan insanlar için uygun bir örnek olduğunu düşündüğüm fotoğraftaki antrede modern bir giysi askısı ve dar alanlara dahi rahatlıkla yerleştirilebilen düşme kapaklı bir ayakkabılık kullanılmış. Dekoratif ancak işlevsel olmayan parçalardan kaçınılmış bu antrede sadelik ön planda tutulmuş ve alanın karmaşık ve bunaltıcı olmasına neden olabilecek hiçbir eşya konulmamış.
Konumları gereği ekseriyetle doğal ışık alan bir penceresi bulunmayan antrelerde aydınlatma büyük önem taşıyor. Düşük voltaja rağmen yüksek ışık veren Led ampuller böyle bir iş için bire bir. Açık renkli duvarlar ve griş kapısı da mekanı ferah hale getirme görevini başarıyla yerine getiriyor. Daha önce de bahsettiğimiz canlı renk kullanımı örneğini burada da görmek mümkün. Üstelik antreye konulan bir ayna hem evden çıkmadan önce üstümüzü başımızı kontrol edebilmemiz için hem de mekanı geniş gösterip ortama ferahlık kattığı için çift işlev görüyor.
Daha çok antre tasarımı örneğine bakmak isterseniz, Antre dekorasyonu deyip geçmeyin, evinizin girişini güzelleştirin isimli yazımıza göz atabilirsiniz.
Gençler odaları için genelde spor tarzı tercih ediyor ve bu doğrultuda döşenmesini arzu ediyorlar. Bu isteklerine sıra dışı bir mobilya parçası ile cevap vermek sanırım beklentilerini fazlasıyla karşılayacaktır. Paletlerden yapılma bu karyola geri dönüştürülmüş bir malzemeden yapıldığı için aynı zamanda çevre dostu. Sıra dışı fikirlerden hoşlanan insanlar için mükemmel bir tasarım olan karyola endüstriyel tasarıma da göz kırpıyor. Böyle bir karyolayı arzu ederseniz satın alabilirsiniz ya da isterseniz kendiniz bir DIY (Do-It-Yourself) projesi olarak yapabilirsiniz. Yatak arkasındaki siyah duvarın üzerinde ülke isimlerinden yapılmış müthiş bir dünya haritası var. Hem dekoratif hem eğitici! Üstelik arzu ederseniz böyle bir çalışmayı da kendiniz ya da çocuğunuz için bir proje haline getirip uygulayabilirsiniz.
Geometrik desenlerin spor tarz dekorasyondaki önemini önceki oturma odası örneğiyle de vurgulamıştım. Bu fotoğrafta ise bir genç odasına uyarlanmış halini görebilirsiniz. Beyaz duvarlar, beyaz karyola ve beyaz yatak odası mobilyaları sıcak renklerin kullanıldığı geometrik bir halı ile tamamlanmış. Yine sıcak renklerin kullanıldığı minderler ile kombinlenen halı sportif tarzdan hoşlanan gençler için çok şık bir örnek oluşturuyor. Hem sade hem cıvıl cıvıl bir havayı aynı mekanda yakalayabilmek de bir sanat ve işte bu yatak odasında o sanatı görmek mümkün.
Midcentury modern tarzına sahip bu şifoniyer yeniden renklendirilmesiyle yepyeni bir hava yakalamış. Kallavi boyuttaki bir kütleyi dört ayak üzerine çıkararak parçanın kaba ve ağır görünmesi engellenmiş. Plastik sanatlardaki temel prensiplerden biri olan bu yaklaşım ürünü yerden yükselterek ona daha hafif ve dengeli bir hava vermiş. Bir çekmecesi pembe, kalan yerleri mavi olarak boyanan şifoniyer, cıvıl cıvıl görüntüsüyle evimizin yalnızca yatak odası için değil, tüm odaları için harika bir dekor parçası niteliği taşıyor.
Sportif tarza yakıştırdığım bu banyoya yüzme havuzlarında kullanılan mavi tonuna sahip fayanslar döşenmiş. Enteresan bir duş armatürüne sahip banyo minimal tarzda döşenmiş. Kırmızı sandalye ile mavinin soğukluğu tezat oluşturacak şekilde kombinasyon yapılmış. İyi bir aydınlatma ve şeffaf duşakabin sayesinde ferah bir ortam olması sağlanmış. Bu banyonun tasarım ve uygulaması Antalyalı bir firma olan Akdeniz Tadilat Dekorasyon'a ait.