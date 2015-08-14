Spor tarz ev dekorasyonu ve buna uygun eşyalar

Hayatında spor tarzı benimsemiş insanlar şekilden çok işleve ve rahatlığa önem verir. Bir ürünün kullanılacağı konuda işlevsel ve ergonomik olması en önemli özelliği olmalıdır. Şekil ise ürün bu özellikleri taşıyorsa, ikinci sırada önem kazanır. Elbette bu demek değil ki, tarzı sportif olan insanlar görüntüye önem vermezler. Aksine, oldukça tarz sahibi insanlardır ve zevkleri belirgin ve nettir.

Mobilya ve dekorasyonda spor tarz deyince benim aklıma abartısı olmayan, sade ancak işlevli parçalar, cesur renk kullanımı, geometrik desenler ve capcanlı, dinç bir yaklaşım geliyor. Bu sayfada da oturma odasından mutfağa, yatak odasından banyoya, spor tarzı benimsemiş insanların hoşlanacağını düşündüğüm dekorasyon fikirleri derledim. Örneklerde de göreceğiniz üzere dekorlarda hep cesur renkler, geometrik desenler, modern çizgiler ve oldukça sade ve minimale yakın parçalar seçilmiş. Klasik dekorlar nadiren, eklektik bir detay olarak kullansa da spor tazın modern bir tarz olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.