Dubleks ev dekorasyonu için öneriler

Dubleks evlerin dekorasyonunda genellikle temel bir yaklaşımın çerçevesinde ilerlemek doğru sonuçlara ulaşmanızı sağlar. Örneğin dış dünyaya daha çabuk temas ettiğiniz alt katları yemek yediğiniz, televizyon izlediğiniz, dostlarla vakit geçirdiğiniz alanlar olarak dekore etmek daha iyi sonuçlar veren bir yaklaşım. Banyo, yatak odaları, çalışma odaları gibi daha özel mekanları üst katta sınırlamak yalıtılmış bir ortam yaratmanızı sağlar. Dubleks evlerde katlar arası geçiş noktaları olan merdivenlerin tasarımlarında mekanın karakterine uygun seçimler yapmak için olabildiğince çok alternatife göz atmakta fayda var, çünkü çözümlemesi çok kritik olan merdivenler üzerine oldukça fazla dekorasyon fikri üretildiği söylenebilir. Farklı malzemeler ve kültürlerden esintileri yaşam alanınıza taşıyarak dubleksinizin dekorasyonunda yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz.
Evinizde hep giriş katın ve üst katın kullanım biçimlerinden söz ettik. Belki de hobilerinizi gerçekleştirdiğiniz ya da arada bir kaportası açıp cilaladığınız klasik otomobilinizin bulunduğu bir alt katınız da vardır belki…
Dubleks evlerde ışığın doğru kullanılarak mekanının tümüne hakim kılınmasını sağlamak oldukça önemli faktörlerden biridir. Örnek gösterilen mekan bu anlamda ışığın doğru kullanımının bir göstergesi. Yapının iki katını kapsayacak şekilde bir duvarının tamamının camdan oluşması ışığın her iki kata ulaşabilmesini sağlamış. İkinci katın oturma alanının olduğu bölüme taşmamasının sonucu olarak buradaki tavan yüksekliği, en çok vakit geçirilen bu yaşam alanını da daha ferah hale getirmiş. Cam duvar ikinci katın başladığı çizgiden itibaren yukarıya doğru jaluzilerle kaplanarak ışığın mekana müdahalesi kontrol altına alınmış. İki farklı oturma biriminden oluşacak şekilde kurgulanan alt katın, farklı ortamlara göre seçeneklerin çoğaltılması amacı güdülerek tasarlandığını söyleyebiliriz. Örneğin çocuklu ailelerin buluşmasında çocuklarınız renkli koltukların olduğu bölümde vakit geçirirken siz de diğer kısımda dostlarla sohbetin sıcaklığına kendinizi kaptırabilirsiniz. Bununla birlikte ön bölümdeki televizyon ünitesinin ardındaki duvarın ağaç görsellerinden oluşan bir seperatörle devam ettirilmesi, avizeler ve kitaplık seçimiyle beraber şık detaylardan yalnızca bir tanesi…
Dubleks ev dendiğinde merdiven çözümlemeleri akla gelir, malum katlar arası bağlantıyı sağlayan bu birimler dubleks evlerin dekorasyonunda oldukça belirleyici. Sizin de merdiveninizin bulunduğu alan dar bir koridorun sonuna denk geliyorsa döner bir merdiveni tercih etmeniz ve bu tercih içinde alternatif tasarımlara göz atmanız için oldukça çok neden var. Bir çok farklı tasarımla öne çıkan döner merdivenler içinde, eğer doğal malzemeleri tüm dokuları ve hissiyle evinize taşımak isterseniz, örnek verilen merdiven oldukça yerinde bir tercih olacaktır. Neredeyse bir heykeli ya da enstalasyonu andıran bu tasarım, ahşap bloklardan oluşması sebebiyle çocuksu bir etkiyi de içinde taşıyor. Zaten her sanatçıyı içindeki çocuk yönlendirmez mi?
Yaşam alanı olarak kullandığınız evinizin alt katında çok az müdahaleyle karizmatik bir atmosfer yaratabilirsiniz. Bu mekanda mutfağın olduğu bölümdeki beyaz asma tavan hariç tüm tavanın beton haliyle bırakıldığı görülüyor. Günümüzde betonu ham haliyle kullanarak şık objeler ve eşya seçimleriyle desteklemek modern görünümün parametrelerinden. Tavanı desteklemek için duvarlarda da gri kullanılmış ve böylelikle mekan bütünlüğü sağlanmış. Lokal aydınlatmalar içinde ahşap ürünler ile siyah mobilyaların dengesi sessiz bir asalet içinde. Özellikle siyah deri chesterfield koltuk böyle bir atmosfer içinde en doğru seçim diyebiliriz.
Bitkiler ile evinizin bahçesinde olduğu kadar iç mekanda, oturma ve dinlenme alanınızda da iç içe olmak iyi hissettiren bir etken. Evinizin salonundan üst kata çıkan merdivenin alt kısmını çiçeklerle ve iç mekanda yetişebilecek bitkilerle düzenlemek huzurla vakit geçireceğiniz bir fauna oluşturmanızı sağlayacaktır. Bu örnekte de zeminde bitkiler için bir bölüm ayrılmış ve iç taraftaki odalara ulaşmak için bitkilerin arasından geçen bir koridor oluşturulmuş. Oldukça konforlu bir tasarıma sahip siyah deri koltuklar el dokuması bir halı ile kombin edilerek fondaki bitkilerle kaynaşmış durumda. Zeminde kullanılan mermerler ile merdivenin ahşap basamakları da mekanın bütünselliğini tamamlıyor. Böyle dış mekanı içeriye taşıyan bir dekorasyon çözümlemesine gitmek istiyorsanız görseldeki gibi uzun bitkileri de tercih etmeniz mekana dinamizm katacaktır.
Çok katlı müstakil evlerde merdivenler, alanın değerlendirilmesi bakımından kritik noktalardır. Eviniz çok geniş olmadığı ve dolayısıyla daha çok depolama alanına ihtiyaç duyduğunuz için ya da evinizin merdiven altı için daha uygun bir çözüm olamayacağını düşündüğünüz için bu alanları gözünüzü yormayacak biçimde dolap ve çekmece sistemleriyle donatabilirsiniz. Burada dolap ve çekmece kapakları kulpsuz akıllı bir sistemle uygulanmış. Dolap boşluğu üçgen olsa da kapaklar aynı boyutlarda dikdörtgen birimlerden yapılmış ve açılmayan bölümlere de kapaklarla aynı kalınlığa sahip dikdörtgen parçalar sabitlenmiş. Bu uygulamadaki amaç, tüm kapaklar kapandığında düz bir yüzey ve simetri oluşturmak, böylelikle öne çıkmayan, göz yormayan bir çözüm üretmek olduğu söylenebilir. Merdiven altları için bu tür şık çözümlemeler kullandığınızda ne kadar alan kazandığınıza ve ne çok eşya depolayabildiğinize şaşıracaksınız.
Dubleks evlerde merdivenlerin başlangıç kısımlarına eşya yerleştirilemediği için bu bölümü en pratik yollarla çözümlemek gerekir. Örnekte de merdivenlerin salona indiği noktaya televizyon yerleştirilerek kullanım alanı çok doğru bir biçimde çözülmüş. Alt kata inen merdivenler ile salonu ayırmak için CNC kesim motifli bir seperatör kullanılmış ve böylelikle L koltuk için daha güvenli ve konforlu bir ortam hazırlanmış. Cam ve ahşabın uyumuyla hazırlanmış trabzanlar mekanın daha şeffaf ve geniş görünmesini sağlıyor. Oturma grubundaki renkli kombinasyonlar, köşedeki şömine ve özellikle sehpaların alternatif tasarımlarının getirdiği şıklık mekanı ayrıştıran detaylar olarak öne çıkmakta.
Ev dekorasyonunda sadelik aramak tamamen bir tercih meselesi. Bazılarımız yaşam alanlarında oldukça az eşya ve renkle incelikle kurgulanmış mekanlarda yaşamak ister. Buradaki dubleks evin dekorasyonu öylesine hassas bir dengede tasarlanmış ki, minimalist bir resme bakıyorsunuz adeta. Alt katın dış cepheye ait iç duvarı haricinde tamamen açık renk masif ağaçla kaplanan duvarlar gerek malzemenin doğasından gelen sıcaklığı gerekse yarattığı monokrom etkinin zarifliği barındırmakta. Burada en çok dikkat çeken dışarıya bakan geniş pencerelerin doğramalarında siyah tercih edilmesi ve bu rengin kaidesiyle bütünleşen şık siyah bir sobayla, aydınlatma anahtarlarıyla içeriye taşınması. Çok az eşyanın bulunduğu bu alanda göz yoracak hiç bir eleman yok denilebilir. Sadelikle dolu bu evde zerafeti doruğa ulaştıran, blok merdivenin sadece üç bölümden tutturularak sabitlenen ve yine siyah renginde ince bir ferforjeden oluşan merdiven trabzanı olduğu bir gerçek.
Genellikle dubleks evlerde alt katlar oturma, yemek odaları gibi gün içinde vakit geçirilen mekanlardan, üst katlar ise yatak odaları, banyolar ve çalışma odaları gibi kişisel mekanlardan oluşacak şekilde planlanır. Sizi kişisel alanlarınızdan dış dünyaya bağlayan yerler olan merdivenler, dubleks evinizin dekorasyonu içerisindeki en önemli noktaları oluştururlar. Siz de yeni güne başlarken huzuru ve dinginliği yanınıza alarak başlamak istiyorsanız evinizin içine su öğesini dahil etmeli ve uzak doğu felsefesinin yaklaşımı içierisinde zen stili dekorasyon önerilerini tercih etmelisiniz. Ahşap, mermer ve camın yoğunluklu olarak kullanıldığı bu örnekte olduğu gibi merdivenden indiğiniz bölüme içinde çakıl taşları bulunan küçük bir havuz tasarlamayı düşünebilirsiniz. Zen stilinin huzurlu ve dingin yaklaşımı çerçevesinde, su üzerine beyaz yuvarlak formlu basamaklar kullanarak suyun arındırıcı tesiri ile güne yenilenmiş ve arınmış bir biçimde başlayabilirsiniz.
Müstakil evlerinizi dekore ederken iç mekan kadar evle ilk teması kurduğunuz giriş bölümü önemlidir. Bu alan evinizin sizi ilk karşıladığı yer değil mi? Sıcak ve doğal bir karşılama için bu bölümlerde doğal malzemeler tercih etmeniz dekorasyon için pratik ipuçlarının temellerinden sayılabilir. Burada geniş camlarla ayrılan iç mekan görülmekte. Bahçeden eve doğru ilk adımlarda zeminde ahşap kullanılmış ve giriş kapısının yanındaki alan deniz kıyısında yürürken toplanan o doğal beyaz çakıl taşlarıyla bir düzenleme yapılarak değerlendirilmiş. Bu bölümde ağırlıklı olarak ahşabı seçtiyseniz, dış cephede gri tonlar ahşabın rengiyle uyum sağlayacaktır. Bununla birlikte eskitilmiş görünümde ağaçlardan imal edilmiş dış kapı, evin modern çizgileriyle ahengi sağlayan eklektik bir yaklaşımın ürünü.
Sizin de dubleksinizde buradaki gibi merdivenin bulunduğu bir koridor ile katlar ayrılıyorsa belki de farklı kültürleri yansıtmak ilginizi çekebilir. Japon mimarisine has geometrik formların ve ahşabın kullanımıyla sağlanan yalın yaklaşım evinize farklılık katacaktır. Buradaki gibi alt katın girişinde ayakkabılarınızı çıkaracağınız ahşap bir set uygulaması ve sürme kapıları dekorasyonunuz içinde kullanabilirsiniz. Ham beton olarak kullanılan duvarın ahşap ve özellikle duvara monte edilen basamaklardan oluşan merdivenle taşıdığı uyum sizin de dikkatinizi çekti mi?