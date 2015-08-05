Dubleks ev dekorasyonu için öneriler

Dubleks evlerin dekorasyonunda genellikle temel bir yaklaşımın çerçevesinde ilerlemek doğru sonuçlara ulaşmanızı sağlar. Örneğin dış dünyaya daha çabuk temas ettiğiniz alt katları yemek yediğiniz, televizyon izlediğiniz, dostlarla vakit geçirdiğiniz alanlar olarak dekore etmek daha iyi sonuçlar veren bir yaklaşım. Banyo, yatak odaları, çalışma odaları gibi daha özel mekanları üst katta sınırlamak yalıtılmış bir ortam yaratmanızı sağlar. Dubleks evlerde katlar arası geçiş noktaları olan merdivenlerin tasarımlarında mekanın karakterine uygun seçimler yapmak için olabildiğince çok alternatife göz atmakta fayda var, çünkü çözümlemesi çok kritik olan merdivenler üzerine oldukça fazla dekorasyon fikri üretildiği söylenebilir. Farklı malzemeler ve kültürlerden esintileri yaşam alanınıza taşıyarak dubleksinizin dekorasyonunda yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz.

Evinizde hep giriş katın ve üst katın kullanım biçimlerinden söz ettik. Belki de hobilerinizi gerçekleştirdiğiniz ya da arada bir kaportası açıp cilaladığınız klasik otomobilinizin bulunduğu bir alt katınız da vardır belki…