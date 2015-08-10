Yazın içinizi ferahlatacak ev dekorasyon resimleri

Yaz ve tatil hepimizin dört gözle beklediği, güneş ve ışığın evlerimizde parladığı heyecan verici bir seyahat ve yenilenme dönemi. Bu yenilenme her birimizin ev dekorasyonunda da kendini göstererek tasarımcılardan ipuçları yakalamamızı sağlıyor. Salondan mutfağa, banyodan antreye ufak dokunuşlarla yazın sıcağını ferahlatıcı öğelerle dengeleyebilirsiniz. İster duvarlarınızın rengiyle ya da mekanın dekorasyonuyla oynayarak ev dekorasyon resimlerinin de yardımıyla yeniliği ve tazeliği kendi alanlarınızda özgürce yaşayabilirsiniz. Değişiklik size yeni soluklar, yeni bakış açıları kazandıracaktır. Öyleyse aşağıdaki 10 örneğe göz gezdirerek siz de oynayın!
Mutfaklar birbirinden farklı araç gereçleriyle ev dekorasyonunda en zorlu tasarımlardan. Örnekteki mutfak dekorasyonu kuzey ülkelerinin sadeliğinden ilham alarak ahşap, cam ve metal gibi farklı malzemeleri ustalıkla birleştirilmiş. Mutfak dolapları neredeyse hiç bir süse yer verilmeden tasarlanarak beyaz eşyaların ve diğer mobilyaların rengini ortaya çıkarmış. Kapıda kullanılan cam ve metal çerçeveler mutfağın derinliğini arttırarak mekandaki renk uyumuna katkı sağlamış. Yaz mutfağı dediğin böyle olmalı diyorsanız üfleme camdan aydınlatmanızı ve masa üstü aksesuarlarınızı almadan dekorasyonunuzu bitirmeyin.
Antreler ev dekorasyonunda evin atmosferini algılamamızı sağlayarak, mekana dair düşüncelerimizin ilk başladığı alanlar olarak yerini alıyor. Kapıdan aksesuara, zemin döşemesinden aydınlatmaya ilk bakış sizi ya içeri davet eder, ya da ilginizin dağılmasını sağlar. İşte örnekte görülen antre örneği de dekorasyonuyla sizi davet eden ve selamlayan bir yapıda tasarlanmış. Yazın sıcaklığını genel pastel tonlarla yumuşatan bu antrede özenle seçilmiş aksesuarlar mevcut. Evin kapısı sıkça kullanılan çelik kapılardan ziyade ahşap ve cam birlikteliğiyle mekanda kullanılmış. Bir okul sırasını andıran çocukluğumuza dair imgelerin başında gelen bank ise uçuk mavi ve beyaz arası renkte eskitme tekniğiyle boyanmış. Büyük ve geniş bir kavanoza konulan kuru ve çiçekli dallar romantizmi ve yalınlığı pekiştirerek antrenin dekorasyonunda önemli bir rol oynuyor. Duvarın yarısına kadar uygulanmış seramik karolar antrenin hakim tonuna uygun şekilde seçilerek bir diğer aksesuar olan şamdanla tezatlığın uyumunu gösterir nitelikte.
Genellikle ev dekorasyon resimlerine baktığımızda daha çok şehir hayatına dair tasarımlara baktığımızı, evlerimizi nasıl değiştirebileceğimizi tasarlıyoruz. Eğer kentte fakat ormanlık bir alanda yaşama gibi bir arzunuz varsa bu örnek sizlere geliyor. Evinizin duvarları artık cam ve ormanda bir masaldaymış gibi uyuyabilirsiniz. Yazlık alanlarda da orman evinizi bu şekilde dekore edebilirsiniz. Sadece yere kadar uzanan camlı pencereden ve ahşaptan oluşan bu yatak odası sizi çok rahatlatacak, belki de doğanın bir parçası olduğunuzu hatırlayacaksınız.
Ev dekorasyon resimleri sitemizde birbirinden farklı mutfak dizaynlarıyla sizin seçimlerinizi yapmayı bekliyor. Yazın sıcağı özellikle Akdeniz ikliminde yaşayanlar için bir yenilenme arayışının başlangıcı. Serinlik ve ferahlık evlerinizin her köşesinde aradığınız duygular. Örnekte görülen mutfak dekorasyon örneğinde yüksek tavanın ve çatının mekana verdiği derinliği, kullanılan ahşap kirişlerin hem sağlamlığı hem de estetiği barındırdığını görebiliyoruz. Eğer eviniz fotoğraftaki mimariye benzerse siyah-beyaz kontrastının ve ahşabın sıcaklığının mutfaktaki görünümünü yaratabilirsiniz. Örneğin eski fırın ve ocağınızı içi beyaz seramik karolu bir nişin içine yerleştirebilir, hakim beyaz rengin ortamdaki tonunu hareketlendirebilirsiniz. Beyaz klasik mutfak dolapları üzerine koyacağınız ahşap tezgahla boydan boya mekanı konforlu bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu tip mutfak dekorasyonlarında örnekteki gibi eski bir tartı ve saat gibi aksesuarlar kullanmanız hem sizi neşelendirecek, hem de mekanın yaşamasını sağlayacaktır.
Yazlık evlerde rahatlık ve yalınlık, yeşilin ve mavinin içimize işlemesine izin verir. Çünkü aslında istediğimiz doğayla buluşmak, doğayla bir olduğumuzu hatırlamaktır. Örnekte görülen yatak odası dekorasyon örneğinde minimuma indirgenmiş mobilya kullanımı ve renklerin neredeyse monokrom kullanımı bahsettiğim dileklerle örtüşüyor. Balkonun hemen yanına denize paralel yerleştirebileceğiniz yatak, beyaz tülden bir cibinlikle istenilen konforu sağlayarak kalbimizi çalıyor! Dekorasyonun hemen hemen her yerinde gördüğümüz ahşap, sehpadan tavana, balkon kapılarından yatağın yanındaki divana kadar ortamın dingin ruh haline vurgu yapar nitelikte. Yatağın karşısındaki eski dikiş makinesinin tezgahından yapılmış ahşap masa önemli bir ev aksesuarı olarak karşımızda. Siz de örnekteki gibi duvarınıza dal ve ağlarla tasarlanmış bir ev aksesuarı yaratarak bu dingin ruha doğru gidebilirsiniz!
Müstakil evleriniz için geniş banyo tasarımları banyolarınızı dilediğiniz gibi dekore etmenizi sağlarken size yeni olanak sunuyor. İsterseniz banyonuz farklı bölmelerden oluşabilir lavabo ve banyo küvetinizi farklı alanlarda kullanabilirsiniz. Örnekte görülen müstakil bir villaya ait banyo dekorasyon örneği, denize nazır biçimde uygulanmış. Deniz ve doğayla içiçe tasarlanmış camın önündeki banyo küvetinin günlük banyo sürenizi uzatacağı malum! Küvetin hemen yanındaki camlı bölmeden oluşan alan lavabo ve banyo dolaplarınız için ayrı bir mekan olarak tasarlanmış. Az sayıda aksesuarla mekanı yormayan banyo tasarımında ahşap dolap ve krom armatürler kullanılarak malzeme çeşitliliği şık bir şekilde gösterilmiş. Banyonun dış duvarında ve küvetin arkasındaki duvarda kullanılan resimlerse doğanın ve evrenin sade yorumları. Haydi banyo zamanı!
Ev dekorasyon resimleri yaratıcılık gerektiren mesleklerdeki özel odalarınızı planlamanız ve tasarlamanız için birbirinden farklı örneklerle dolu. Müstakil evinizde kendi yaratıcılığınız için bir odayı ayırabiliyorsanız fakat nasıl düzenleyeceğinizi bilemiyorsanız bu örnek size cesaret verebilir. Çok da büyük olmayan bu odanın yarısı yere kadar camla kaplanarak ışığın maksimum kullanımına olanak sağlanmış. Özellikle müstakil evlerdeki alt katların çok fazla ışık almayan odaları için ideal bir yöntem olan cam kullanımı örnekteki çiçek tasarımı yapılan mekanın büyümesini ve genişlemesini sağlamış. Tek bir masa ve tek bir dolaptan oluşan mobilyalar mekanın sadeliğine benzer ahşap ve metal malzemeden. Aydınlatma elemanı 4-5 ampulden ve serbest stil tasarımda minimal bir şekilde dizayn edilmiş. Zamanım yok demeyin, zaman ayırın!
Müstakil konutlar doğayla en fazla temasın sağlandığı, konforun ve doğal hayatın uyumunu oluşturan mekanlardır. Apartman hayatının karmaşasından sıkılanlar için ideal bir örnek var karşınızda. Hem yazın hem de kışın oturulacak şekilde tasarlanmış bu oturma odası dekorasyonu dikey yapılaşmanın bol olduğu kentlerde yatay bir düzlemde kalmanızı sağlıyor. Bu yatay olma hali beraberinde konforu ve iç huzurunu sağlamakla kalmıyor, arkadaş ortamlarınızda evinizin ve bahçenizin olanaklarını özgürce yaşamanıza katkı sağlıyor. Örnek fotoğrafta mavi lake boyalı sehpa koltuk minderi detayıyla bütünlüğü sağlarken yere kadar uzanan cam kapıların ardındaki bahçe ve havuz oturma alanını ve spor alanını birlikte barındırıyor. Seçilen krem rengi Berjer koltuklar tavandan aşağıya sarkan minimal raf sistemiyle boşluk ve doluluğu içinde taşıyor.
Yemek odaları istediğiniz şekilde dekore edilebilir, üstelik sıkıcı olmadan! Örnek fotoğraftaki yemek odası çalışma ortamıyla birleştirilerek yalın aksesuarlarla tamamlanmış. Duvara sabitlenmiş iki aydınlatma elemanı mekanın stilini ortaya çıkaracak şekilde seçilmiş. Bir duvarın tamamı farklı uzunluklardaki nişlerden oluşan kitaplıkla donatılarak mobilya kavramının duvarla bütünleşmiş halini görüyoruz. Dilerseniz saatlerce bu yemek odasında çalışabilir, başarınızın devamını sağlayabilirsiniz.
Ev dekorasyonunda küçük alanları dekore etmek sanıldığından daha zordur. Fakat örnek fotoğraf bunun için size bazı ipuçlarını gösterebilir. Dekorasyonda yemek odasının büyük ve geniş bir duvarı tuğlayla kaplanarak doku bütünlüğü sağlanmış. Küçük bir mutfak tezgahı ve küçük dörtlü masa takımı ahşap tezgahlarıyla malzeme devamlılığı sağlanarak ahşap ve alçak bir komodinle mutfak dekorasyonunun az mobilyayla nasıl da başarılı olduğunu görüyorsunuz. Yemek odası dekorasyonunun hemen yanında yatak odası dekorasyonunun da renk ve biçem açısından yemek odasıyla uyumunu gözden kaçırmayın!