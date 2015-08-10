Yazın içinizi ferahlatacak ev dekorasyon resimleri

Antreler ev dekorasyonunda evin atmosferini algılamamızı sağlayarak, mekana dair düşüncelerimizin ilk başladığı alanlar olarak yerini alıyor. Kapıdan aksesuara, zemin döşemesinden aydınlatmaya ilk bakış sizi ya içeri davet eder, ya da ilginizin dağılmasını sağlar. İşte örnekte görülen antre örneği de dekorasyonuyla sizi davet eden ve selamlayan bir yapıda tasarlanmış. Yazın sıcaklığını genel pastel tonlarla yumuşatan bu antrede özenle seçilmiş aksesuarlar mevcut. Evin kapısı sıkça kullanılan çelik kapılardan ziyade ahşap ve cam birlikteliğiyle mekanda kullanılmış. Bir okul sırasını andıran çocukluğumuza dair imgelerin başında gelen bank ise uçuk mavi ve beyaz arası renkte eskitme tekniğiyle boyanmış. Büyük ve geniş bir kavanoza konulan kuru ve çiçekli dallar romantizmi ve yalınlığı pekiştirerek antrenin dekorasyonunda önemli bir rol oynuyor. Duvarın yarısına kadar uygulanmış seramik karolar antrenin hakim tonuna uygun şekilde seçilerek bir diğer aksesuar olan şamdanla tezatlığın uyumunu gösterir nitelikte.