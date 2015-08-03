Pratik ev dekorasyonu için 10 parlak fikir

Evlerimizi huzurlu bir yuva, zevklerimize hitap eden bir sığınak yapabilmek için her birimiz maddi ve manevi olarak uğraşıyoruz. Dekorasyon sitelerini geziyor, dergilere bakıyor ve çevreden yeni fikirler edinmeye çalışarak kendi beğenilerimiz doğrultusunda elimizden geldiğince emek harcayıp evlerimizi bizi ve zevklerimizi yansıtan bir şekle sokmaya gayret ediyoruz. Zamansızlık ya da maddiyat gibi türlü nedenlerden dolayı bazen tam olarak gönlümüzde yatan bir eve sahip olamasak da bir takım pratik fikirlerle evlerimizi göze hoş görünecek bir şekle sokmamız mümkün.

Baştan aşağı bir değişiklik yapmadan, olabilecek en az tadilat ve en az mobilya değişimi ile bazı pratik dekorasyon değişikliklerini kotarmak aslında oldukça kolay. Oturma odalarında ve yatak odalarında dekor değişikliği yapmak banyo ve mutfağa göre daha kolay olsa da evin her bir alanı için görece az emek, zaman ve para harcayarak evin havasını değiştirebiliriz. Bu derlemede iki adet oturma odası, iki adet yemek odası, iki adet yatak odası ve iki adet de mutfak örneği üzerinden pratik dekorasyon fikirleri için ipuçları vereceğim.