Pratik ev dekorasyonu için 10 parlak fikir

Evlerimizi huzurlu bir yuva, zevklerimize hitap eden bir sığınak yapabilmek için her birimiz maddi ve manevi olarak uğraşıyoruz. Dekorasyon sitelerini geziyor, dergilere bakıyor ve çevreden yeni fikirler edinmeye çalışarak kendi beğenilerimiz doğrultusunda elimizden geldiğince emek harcayıp evlerimizi bizi ve zevklerimizi yansıtan bir şekle sokmaya gayret ediyoruz. Zamansızlık ya da maddiyat gibi türlü nedenlerden dolayı bazen tam olarak gönlümüzde yatan bir eve sahip olamasak da bir takım pratik fikirlerle evlerimizi göze hoş görünecek bir şekle sokmamız mümkün.
Baştan aşağı bir değişiklik yapmadan, olabilecek en az tadilat ve en az mobilya değişimi ile bazı pratik dekorasyon değişikliklerini kotarmak aslında oldukça kolay. Oturma odalarında ve yatak odalarında dekor değişikliği yapmak banyo ve mutfağa göre daha kolay olsa da evin her bir alanı için görece az emek, zaman ve para harcayarak evin havasını değiştirebiliriz. Bu derlemede iki adet oturma odası, iki adet yemek odası, iki adet yatak odası ve iki adet de mutfak örneği üzerinden pratik dekorasyon fikirleri için ipuçları vereceğim.
Oturma odasındaki koltuk, sehpa gibi büyük parçaları değiştirmeden de mekanı yeniden dekore etmek mümkün. Bunun için en pratik yöntem de kırlentler ve duvar aksesuarlarına yapılan müdahale. Düz renkli koltuk takımlarının avantajı işte bu noktada çok büyük. Çünkü düz renkli koltuklara farklı kırlentler ile yepyeni bir hava vermek oldukça kolay. Değişik renk kombinasyonları ve desenler ile oldukça da uygun maliyete birkaç set kırlent alabilir (veya dikebilir) ve mevsimlere ya da ruh halinize göre değişiklikler yapabilirsiniz. Eğer halihazırda evinizde bulunan koltuk takımı desenli bir döşemeye sahipse kırlentlerde desenden ziyade döşeme ile uyum sağlayacak renk seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz. Uyum sağlamak demişken döşeme ile illa aynı renk tonlarını düşünmeyin. Kontrast renkler daha çarpıcı bir dekor oluşturacaktır.
Konuyla ilgili, Kırlent seçimi ve en güzel kırlent kılıfları yazımıza göz atmanızı da tavsiye ederim.
Ayrıca pratik bir dekorasyon değişikliği için duvarlarımızı da unutmayalım. Kolayca yapılacak bir farklı dekor da duvarlarımız tablolar, aynalar ve sıra dışı dekoratif parçalarla renklendirmek olabilir. Seçenekler sonsuz, uygulama basit; yeter ki nasıl bir şey yapmak istediğimize karar verelim.
Oturma odasında pratik bir dekorasyon değişikliği imkanlarından biri de yine büyük parça mobilyalara dokunmadan yalnızca belirli birkaç parçayı değiştirerek fark yaratmak. Birbiriyle aynı renk ya da uyum sağlayacak renklerde bir halı, bir sandalye ve birkaç tane minder ile odanın havasını tamamen değiştirmek mümkün. Fotoğraftaki örnekte yalnızca bir duvara duvar kağıdı da uygulanmış. Son dönem sıklıkla rastladığım bu uygulama eve hem modern ve şık bir hava veriyor hem de tüm duvarları kaplayarak boğucu olmasını engelliyor. Büyük alanlarda, istediği kadar desenli ve karmaşık olsun, bir problem yaratmayan duvar kağıtları küçük alanlarda mekanı boğucu yapma tehlikesi içeriyor. O nedenle yalnızca tek bir duvara uygulanacak desenli bir kağıt bu hataya düşmeden eve güzel bir hava verebilmek için şahane bir fikir. Boş kalan duvara ise büyük bir fotoğraf, poster ya da tablo asarak kombini tamamlayabilirsiniz.
Yemek masamıza örteceğimiz renkli ve sevimli bir masa örtüsü ve masanın üstü için bir vazo dolusu çiçeğin yarattığı farka bakın. Evimizi renklendirmek evde fark yaratmak için bire bir. Bu demek değil ki bin bir çeşit renk kullanalım, ev cıvıl cıvıl olsun. Bu tarz döşenmiş çok güzel odalar da mevcut ancak fazla renk kullanımından hoşlanmıyorsanız bu yola girmeden, rengi yalnızca detaylarda kullanarak da taze ve şık bir görünüm yakalayabilirsiniz. Az miktarda ve ustaca kullanılmış canlı renklerin evlerimize yepyeni ve şık bir hava kattığı da yadsınamaz. Taze çiçek ise evimizin her odasında kullanabileceğimiz, eve bahar havası katacak mutluluk veren bir dekor.
Yemek masası sandalyelerinizi değiştirmek istiyorsunuz ancak eski olmamaları ve sağlamlıkları ya da iyi bir döşemeci bulamama gibi türlü nedenlerle bu isteğinizi gerçekleştiremiyor musunuz? O halde onları giydirebilirsiniz! Fotoğrafta füme rengi giydirilmiş sandalyelerle ahşap masanın uyumuna bakın. Koyu renkli bir yemek masası üstü aydınlatması ve koyu renk çerçeveli resimlerle harika bir uyum yakalanmış. Masa üzerine simetrik yerleştirilen yeşil bitkilerle tamamlanan dekorasyon çok zarif ve şık.
Mutfaklarımızı değiştirmenin en pratik yollarından biri üniteleri değiştirmeden ufak bir fayans tadilatı yaptırmak olabilir. Üstelik tüm mutfağı değil, yalnızca tezgah ile üst dolaplar arasında kalan kısmı.Birkaç metrekare fayans ve bir yalnızca günlük işçilik ile yapılacak böylesi bir tadilatın mutfağınızı yenilemişsiniz gibi bir hava katacağına emin olabilirsiniz. Üst dolaplarla tavan arasında boşluk var ise, o kısma da sevimli mutfak aksesuarları koyarak mutfağınızı içinde çalışması zevkli, neşe dolu bir mekana dönüştürmek mümkün.
Malum, dairelerimizin mimarisi nedeniyle çoğumuz geniş bir mutfağa sahip değiliz. Oysa evin en kalabalık mekanlarından biri mutfaklarımız. Hem hazırlık ve pişirme alanı hem de depolama alanı olarak kullanılan bu mekanları en iyi şekilde değerlendirmek için ölü alan bırakmayan, ustaca tasarlanmış, işlevli mutfak dolaplarına ihtiyaç duyarız. O nedenle evde ufak bir tadilata gidilecekse, ilk başlanacak yerin mutfak olmasını tavsiye ederim. Bol dolaplı, iyi aydınlatılmış açık renk bir mutfakta yemek yapmak, temin ederim yemeklerinizi bile lezzetlendirecektir! Zira, yemeği lezzetli yapan unsurlardan biri de huzur veren hijyenik ve şık bir mutfakta mutlulukla pişirilmiş olması.
Yatak odanız için bir konsept oluşturup mekanı ona göre döşemeye ne dersiniz? Oldukça kolay ve eğlenceli bir dekor çalışması ile yatak odanızda bir tema oluşturup dekorasyonu bu doğrultuda gerçekleştirebilirsiniz. Tıpkı fotoğraftaki Aral tatil Çiftliği yatak odalarından birinde olduğu üzere. Denizci teması ile döşenmiş bu ferah ve aydınlık yatak odasında beyaz ve mavi renkler kullanılmış. Yatak başının üstüne duvar aksesuarı olarak bir çapa ve bir de dümen asılmış. Diğer duvara asılmış, üzerinde deniz feneri desenleri bulunan bir tablo ile tamamlanan dekorasyon sayesinde bu küçük ve sevimli yatak odası bir yat kamarasına benzemiş. Sizler de gönlünüze göre bir tema belirleyip hafif dokunuşlarla odanızı bu doğrultuda dekore edebilirsiniz.
Yatak odası dekoru değişimi çok pratik ve keyifli dekor değişimlerinin başında geliyor çünkü genel olarak büyük ölçülerde ancak sade mobilyalar içeriyorlar. Karyola, giysi dolabı, komodin ve şifoniyerden oluşan yatak odası takımlarında döşeme bulunmaması nedeniyle dekor değişikliği çok pratik gerçekleştirilebiliyor. Perde, halı ve yatak örtüsü değişimi ile yepyeni görünümlü bir yatak odasına sahip olmak mümkün.
Banyo dekorasyonu ise genel olarak tadilat gerektiren bir dekorasyon türü olduğu için diğer odalara nazaran nispeten meşakkatli bir dekorasyon türü. Ancak bunu bir miktar değiştirmek ve pratikleştirmek mümkün. Bu da tüm banyonun fayans ve ünitelerini değil, yalnızca belirli bir kısmı değiştirerek yapılabilir. Fotoğraftaki örneğe göz atmanız ne demek istediğimi anlamanız için sanıyorum ki yeterli. Yalnızca banyo/duş alanındaki fayansları değiştirerek ve hatta bunu da cesur ve sıra dışı fayanslar kullanarak tüm dikkati bu bölgeye çekebilirsiniz. Banyonuzu tamamen yenilemişsiniz kadar büyük fark yaratacak böyle bir çalışma zaman ve maddi olarak da komple tadilata göre çok daha az olacaktır.
Son yıllarca ülkemizde de moda olan, dekorasyon dünyasının en şık ve sade fayanslarından biri de
metro fayans olarak anılan bu beyaz renkli dikdörtgen fayanslar. Hemen hemen her markada bulunan ve fiyatları da oldukça makul olan bu fayanslarla ferah ve şık bir banyo yaratabilirsiniz. Yine, ülkemizde yavaş yavaş moda olmaya başlayan, oysa ki tüm dünyada sıkça gördüğümüz bir başka örneği bu fotoğrafta görmek mümkün. Evet, banyomuzu baştan aşağı fayans ile döşemek zorunda değiliz. Yarıya kadar fayans yarısı badana olan banyolarda istediğimiz rengi seçebilir ve sonraki yıllarda, arzu edilirse renk değişikliği büyük kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Üstelik çok daha makul bir maliyet ile. Hem şahane bir görüntü hem uygun maliyet!