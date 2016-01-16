Bembeyaz ve göz alıcı bir salon yaratmak için ne yapmalıyım?

Yeni başlangıçları ve tazeliği beyaz kadar yansıtan bir renk yok. Hatta renk psikolojisinde geçmişi temize çekmek, hayatta yeni ve temiz bir sayfa açmak gibi anlamlara geliyor. Duyuları fazla uyarmayan dingin bir hali varmış gibi görünüyor olabilir ancak hayal dünyasına üstüne çizilecek çizgileri bekleyen boş bir tuval gibi sonsuz olanaklar sağlayan bir renk.
Duvarlarını boyayacak ya da boyatacak insanların pek çoğunun aklına ilk etapta beyaz gelmez ama aslında beyaz renk hacim katıcıdır. Evinizde beyazlık için duvarlar dışında mobilyaları da düşünebilirsiniz. Eskimiş, yıpranmış sandalyelere beyaz kumaşlar giydirdiğinizi bir düşünün. Ona yeni bir hayat verecek, tazeleyeceksiniz. Rengi de bunu yansıtacak böylece. Yaratıcılığı, hayal gücünü uyandıran beyaz renk, algıyı başkalaştırır. Dar ve sıkışık görünen mekanlar beyazla hiç beklemediğiniz, sizi şaşırtan bir açıklık duygusuna sahip olabilir. Bunu bahsettiğimiz gibi duvarlar ya da mobilyalarla sağlayabileceğiniz gibi bembeyaz mekanlar da yaratmaya soyunabilirsiniz.
Her öğenin beyaz olarak seçildiği mekanlar renksiz ve dingin olduğu kadar iddialıdır da. Soğuk ve sert bir izlenim de yaratabilir ama aynı zamanda bir uçuculuğa sahiptir. Bu uçuculuk onu sertlikten, dünyevilikten uzaklaştırıp daha spiritüel bir izlenim yaratması potansiyelini taşır. Bazı beyaz mekanlar bir masaldan ya da rüyadan sahnelere benzerler. Elbette malzeme kullanımları da tüm bu etkiler açısından önemlidir. Yalnızca renk değil dokular, beyaz üzerine beyaz dahi olsa desenler de…
Gelin hep birlikte bembeyaz ya da bembeyaza yakın olan bir takım mekanlar eşliğinde evinizin beyazın büyüsüne sahip olması için neler yapabileceğinize bakalım. Bembeyaz bir evinizin olması cazip geliyorsa bu fikirler işinize yarayacaktır.
Öyle ya da böyle hepimiz evimizi olduğundan daha büyük göstermek için çaba sarf etmişizdir. Bu genişlik algısını yaratmanın en etkili yollarından biri de duvarları beyaz renge boyamak. Bir mekanın duvarları beyazsa mekan başka bir renkle olduğundan geniş gözükecektir, orası kesin.
Sebebiyse oldukça basit. Bir enerji kaynağından çıkan ışık, bu kaynak ister güneş ister bir lamba olsun beyaz duvarlardan yansıyacaktır ve böylece ışık bir anlamda çoğalacak, yansıdıkça mekan aydınlanacaktır.
Geçmişe, geleneksel yapı ve dekorasyon işlerine baktığımızda badana denen şey bembeyaz duvarlar yaratan kireçtir. Suyla kirecin karışımı duvarların periyodik olarak boyandığı malzeme idi. Bu karışımın içine herhangi bir kök boyası ya da başka renk verici bir malzeme koymadıkça insanlar beyaz rengi kullandı. Badanadan boyaya geçtikten sonraysa nedense pek çok insan beyaz rengin evler için uygun olabileceğini unuttu. Belki onlara çok basit geldi. Evlerine renk katmak istediler, o yüzden boya konusu açıldığında hep sevdikleri bir rengi bulmak istediler. Beyaz belki soğuk, belki sıkıcı, belki de çok parlak görünüyordu. Ancak son dönemde kimi örnekleri gördükten sonra olsa gerek yine beyaza doğru bir eğilim olduğunu görüyoruz ve biz de bunu öneriyoruz.
Kırık beyaz olarak tarif edilen ve başka bir renkle kırılan duvar boyalarıyla ilgili bir riski hatırlatalım hatta. Boya eskiyip, duvar kirlendikçe beyazın kırıldığı renk kendini kusabiliyor, yani çok az yeşil katarak kırılmış bir duvar boyasındaki yeşil zamanla kendini kusarak salonunuzu çok sevimsiz bir yeşil tonuyla rahatsız edici hale getirebilir. Beyazdan korkmayın, duvarlarınızı kireç beyazına ya da bazen tarif edildiği gibi yumurta kabuğu beyazına boyayabilirsiniz. Pişman olacağınızı pek sanmıyoruz.
Bembeyaz bir salon demek, hemen hemen her şeyin beyazın çeşitli tonlarında olması, başta bahsettiğimiz uçuculuğu yakalaması demek. Yani mobilyalar da beyaz duvarlardan sonra mekana bu duyguyu vermeniz için önemli. Eğer alanınız yeterliyse kanepelerinizi aynı zamanda büyük seçmenizi öneriyoruz çünkü geniş ve beyaz mobilyalar mekanı okunaklı hale getirecektir.
Bu gördüğünüz mekanda beyazın tekdüzeliğini bozan ayrıntılar mevcut. Kanepenin üstünde kullanılan yastıklar ve daha da önemlisi ve sabit olanı ahşap kapılar. Zeminde çok ciddi bir fark olmasa da açık gri kullanımı elbette beyazdan ayrı bir yerde duruyor. Ancak tüm bunlar tek bir şeyi gösteriyor. Beyaz ne kadar baskın olursa olsun başka renklere karşı misafirperver. Ancak diğer renkler de bu beyazlığı bozamıyor. Yani bembeyaz bir mekan güçlü bir atmosfer vaadediyor.
Beyaz mobilyaları kullanabileceğinizi söylemiştik. Pekala eski mobilyalarınızı da beyaz hale getirip evinizin bembeyaz bir tasarıma sahip olması için bir adım atabilirsiniz. Zamanla yıpranmış, eski mobilyalar beyazın yenileyici gücüyle bambaşka bir etkiye sahip olacaklardır. Eğer eski mobilyalarını boyamaya kalkışırsanız unutmamanız gereken birkaç detay mevcut:
Eski mobilyaları beyaza boyamaya heveslenmek yetmez, bunu titiz bir biçimde yapmak gerek. Öncelikle kulp, menteşe gibi parçaları dolaptan çıkarmalısınız. Yüzeydeki herhangi bir koruyucu vernik ya da kaplama varsa, onlardan da kurtulmanız gerekiyor. Elbette zımparalamak da şart. Boyanan yüzeyin temiz olması gerekir ki beyazın gerçekten etkileyici dursun. Boyanın kötü bir yüzeyde etkileyici durmayacağından emin olabilirsiniz.
Bembeyaz evlerin çok azının zeminleri de beyazdır. Bunun bir sebebi ahşap zeminin çok tercih edilmesi elbette. Laminat ya da lamine parkelerde beyaza yakın ya da eskitilmiş ve beyaz boyalı görünümlü modeller var elbette. Evinizin zemini eski tip rabıtalarla döşenmişse onları cilalamak yerine beyaza da boyamanız mümkün. Ancak GNS Parke'ye ait bu parlak beyaz laminat parke sanırız bu kaplamalarda biraz farklı bir yere oturuyor. Parlaklık, beyazın uçuculuk etkisini arttıracak bir özellik olarak kullanılabilir. Parlak yüzeyin üzerinde yüzer gibi duran ve sonsuzluk hissi veren beyaz mobilya ve aksesuarlar kurgulayabilirsiniz.
Bu parlak laminat parke dışında da parlak -ya da mat- beyaz zemin kaplamaları yok değil elbette. Seramik bunlardan biri ancak salonlar için çok tercih edilen bir malzeme değil. Yine de parlak, büyük ebatta, doğal taş etkisi yaratan beyaz seramikler ya da porselen seramikler tercih edilebilir. Beyaz mermerler de oldukça pahalı bir alternatif olmakla birlikte muhteşem malzemeler.
Bunlardan tamamen farklı bir seçenek olarak da beyaz halıları, hatta duvardan duvara halıları düşünebilirsiniz. Çok huzurlu, düşsel bir atmosfer için doğru bir tercih ama kaliteli ve kolay temizlenen bir modeli seçmelisiniz. Aksi takdirde canınız çok sıkılabilir.
Beyaz arkaplanda kir, toz ve dağınıklık normalde olduğundan daha da göze batıcı olacaktır. O yüzden kolayca dağılacak ve kirlenip tozlanacak bir dekorasyon yapmamaya çalışın.
Elbette temiz ve düzenli bir ev için sihirli bir formül mevcut değil ama hayatınızı bu anlamda kolaylaştıracak birkaç püf noktasından bahsedebiliriz. Ortada yayıntı yaratmayacak mobilyalar seçin, yeterli depolama alanınız olsun. Bunun için fazla dolap da kullanmayıp ölü alanları dolap olarak değerlendirmek ya da multifonksiyonel mobilyalar kullanmayı tercih etmek daha doğru olacaktır. Minimalist bir yaklaşımı benimserseniz ortalıkta fazla detaya sahip mobilya ve aksesuar olmayacak böylece de tozlar daha zor birikecektir.
Aydınlatma elemanları ve aksesuarları bile beyaz seçmek beyazın etkisini arttıracaktır. Elbette beyazla her rengi ve malzemeyi kullanmak mümkün. Beyazın için de bir vurgu yaratmak istiyorsanız bu da hoş olabilir. Ancak uçucu bir atmosfer için salonunuzu baştan aşağı beyazla giydirebilirsiniz.
Beyaz ağırlıklı bir ev örneğin incelemek isterseniz Çeşme'de sakız gibi bembeyaz bir ev başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.