Bembeyaz ve göz alıcı bir salon yaratmak için ne yapmalıyım?

Yeni başlangıçları ve tazeliği beyaz kadar yansıtan bir renk yok. Hatta renk psikolojisinde geçmişi temize çekmek, hayatta yeni ve temiz bir sayfa açmak gibi anlamlara geliyor. Duyuları fazla uyarmayan dingin bir hali varmış gibi görünüyor olabilir ancak hayal dünyasına üstüne çizilecek çizgileri bekleyen boş bir tuval gibi sonsuz olanaklar sağlayan bir renk.

Duvarlarını boyayacak ya da boyatacak insanların pek çoğunun aklına ilk etapta beyaz gelmez ama aslında beyaz renk hacim katıcıdır. Evinizde beyazlık için duvarlar dışında mobilyaları da düşünebilirsiniz. Eskimiş, yıpranmış sandalyelere beyaz kumaşlar giydirdiğinizi bir düşünün. Ona yeni bir hayat verecek, tazeleyeceksiniz. Rengi de bunu yansıtacak böylece. Yaratıcılığı, hayal gücünü uyandıran beyaz renk, algıyı başkalaştırır. Dar ve sıkışık görünen mekanlar beyazla hiç beklemediğiniz, sizi şaşırtan bir açıklık duygusuna sahip olabilir. Bunu bahsettiğimiz gibi duvarlar ya da mobilyalarla sağlayabileceğiniz gibi bembeyaz mekanlar da yaratmaya soyunabilirsiniz.

Her öğenin beyaz olarak seçildiği mekanlar renksiz ve dingin olduğu kadar iddialıdır da. Soğuk ve sert bir izlenim de yaratabilir ama aynı zamanda bir uçuculuğa sahiptir. Bu uçuculuk onu sertlikten, dünyevilikten uzaklaştırıp daha spiritüel bir izlenim yaratması potansiyelini taşır. Bazı beyaz mekanlar bir masaldan ya da rüyadan sahnelere benzerler. Elbette malzeme kullanımları da tüm bu etkiler açısından önemlidir. Yalnızca renk değil dokular, beyaz üzerine beyaz dahi olsa desenler de…

Gelin hep birlikte bembeyaz ya da bembeyaza yakın olan bir takım mekanlar eşliğinde evinizin beyazın büyüsüne sahip olması için neler yapabileceğinize bakalım. Bembeyaz bir evinizin olması cazip geliyorsa bu fikirler işinize yarayacaktır.