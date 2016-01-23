Mutfakta olmazsa olmaz alet ve eşyalar nelerdir?

Gerek evler olsun gerekse çalıştığınız yer yaşam alanlarını dekore ederken tasarım ile birlikte işlevselliği de ön planda tutmak oldukça önemli. Günden güne gelişen farklı tasarımlar insan yaşamına hem sadeliği hem şıklığı sunarken nasıl daha işlevsellik kazandırabilirim tasası ile geliştiriliyor. Yaşamımızı kolaylaştıran bir çok ürünle bağlarımız arttıkça bazı öne çıkan tasarımlar hayatımızın vazgeçilmez nesneleri haline geliyor. Günümüz insanın yaşadığı çevre içinde evler sığınma alanlarımız adeta. Bu nedenle ev dekorasyonlarının önemi tartışılmaz. Evler öznel dizaynlar çerçevesinde düzenlenirken bazı detaylar ortak talepleri yansıtıyor. Kendinize göre dekore ederek huzurla yaşadığınız evinizin en mühim alanlarından biri olan mutfaklarda bu ortak isteklerin sayısı oldukça fazla. Bilindiği üzere günümüzde mutfak tasarımlarına çok dikkat ediliyor. Bu durumda küreselleşen dünyada insanların yeme içme alışkanlıklarının çeşitlenmesi, yemek yapma ve yeni tatlar keşfedip uygulamak için ve sevdiklerinizle keyifli geçirmek için mutfağın öne çıkmasının olduğunu söyleyebiliriz. Mutfakların kapladığı alanlar giderek genişlerken mutfakları daha iyi organize etmek ve hayatınızı kolaylaştırmak için çeşitli ürünlerin de oldukça farkı tasarımlarla mutfaklara girdiği gözlemlenebiliyor. Alışkanlıklarımızın arasına giren ve hayatımızın bir parçası olan ürünlerin yanı sıra dolap ve raf dizaynları öne çıkmakta. Mutfağınızda keyifli vakitler geçirmek ve daha konforlu yaşamak için ihtiyacımız olan ürünler nelerdir? Bu yazımızda bu konu üzerine bir derleme hazırladık. Mutfaklarda ne kadar çok detay bulunduğunu ve oldukça fazla eşyanı bu alanlarda depolandığını biliyoruz. Yemek yapma deneyimlerinin yanında özellikle ekmek, yoğurt gibi bazı temel ürünleri de insanlar artık evlerinde yapmayı tercih ediyorlar. Bu deneyimleri geliştirmek ve hem daha ekonomik hem de daha konforlu bir şekilde gerçekleştirebilmek için mutfakta olmazsa olmaz bazı ürünlere ihtiyaç duyuyoruz. Bakalım mutfakların olmazsa olmaz alet ve eşyaları neler? Keyifli okumalar!
Mutfakların en önemli kısımlarından biri de bir sürü farklı boyuttaki gerecin depolandığı çekmecelerdir. Büyük çatallar, küçük çatallar, çorba kaşıkları, tatlı kaşıkları, çay kaşıkları, bıçak çeşitleri derken oldukça fazla sayıda ve boyutta bu ürünler için iyi bir organizere sahip olmak kaçınılmaz. Bir çok insan çekmece boyutlarına göre çekmece organizerleri satın alıp çekmece içlerini düzenliyorlar. Fakat bu örnekte gördüğünüz gibi tasarımcılar mutfak dizayn edilirken çekmece boyutlarına göre organizerler geliştirip çekmece içlerinin daha işlevsel olmasını sağlıyorlar. İyi bir çekmece organizerini mutlaka mutfağınızda bulundurmalısınız. En çok kullanılan gereçlerin bulunduğu bu alanın steril ve düzenli olması hayatınızı kolaylaştıracaktır.
Mutfak eşyası denilince akla ilk gelenlerden biri de kuşkusuz buzdolabıdır. Buzdolabının mutfakların vazgeçilmez eşyası olduğu konusunda sanırım herkes hemfikirdir. Bahsettiğimiz gibi mutfaklar genişlerken ve gün be gün daha şık bir atmosfere bürünürken temel eşyalardan biri olan buz dolapları da daha geniş hacimlere ve daha şık tasarımlara kapılar açıyor. Beyaz eşya olarak tabir edilen eşyaların başında gelen buz dolapları günümüzde çok çeşitli renklerde karşımıza çıkıyor. Retro tasarımlı ve canlı renklere sahip dolapların yanı sıra daha karizmatik etkileri olan krom ve mat krom yüzeyli ve siyah renkli buz dolapları da oldukça revaçta tasarımlardan. Mutfakta kullanılacak buz dolaplarının en çok dikkat edilmesi gereken özelliği kuşkusuz derin dondurucusunun kaliteli olması. Derin dondurucular evinizde her daim yiyecek bir şey bulunması için dondurulmuş gıdaları muhafaza edebilmenizin yanında yetiştiği aylardaki tazelik ve lezzetindeki mevsim sebzelerini muhafaza ederek kendi ellerinizle hazırladığınız yiyecekleri başka mevsimlerde de yiyebilmenize olanak sağlar. Ayrıca etleri de sağlıklı bir şekilde saklayabilmenizi sağladığınızı da biliyorsanız da belirtelim tekrar. Önceleri buz dolaplarının üst kısmında bulunana derin dondurucu bölmesi artık genellikle dolabın alt taraflarında bulunuyor ve böylelikle çok sık kullanılmayan bu bölümlerin aşağıda kalmasıyla eğilmeden ve zorlanmadan sebze meyve kısımlarına ve dolap içi raflara ulaşabilmenizi kolaylaştırıyor. Bazı tasarımlarda bulunan buz hazneli dolaplar da konforuna düşkünler için ideal tasarımlardan. Buz dolabı kapağında bulunan bu birimler özellikle sıcak günlerde içeceğinize eklemek istediğiniz buzları kolayca edinmenize olanak tanıyor. Bardağınızı buz dolabı kapağına yerleştiriyorsunuz buzlarınız tıkır tıkır bardağınıza doluyor. Buzluğu açıp, buz kalıbını esneterek buzları lavaboya düşürmeden çıkarmaya çalışma devri de son bulmuş oluyor böylelikle. Eğer buz dolabınızı yenilenemeyi düşünüyorsanız bu tür bir tasarıma yönelmenizi tavsiye ederiz. Hem görüntüsüyle mutfağınıza şıklık katacak hem de sunduğu konforla sizi daha özel hissettirecek bu modeller olmazsa olmaz eşyalarınızın başında gelecek.
Mutfaklar için geliştirilen ankastre ürünler mutfağın görselliğini oldukça arttırmış durumda. Bu ürünlerin arasında fırınların yeri de başkadır. Fırınlar da özellikle yemek pişirmeyi sevenler ve eşsiz lezzetler yakalamak isteyenler için olmazsa olmaz ürünlerden. Örnekte görüldüğü gibi modern stildeki bu mutfakta krom yüzeyiyle ankastre fırın dikkat çekiyor. Bu tür fırınların özellikleri de gün be gün gelişiyor. Mesela eskiden fırında tek bir çeşit yemek yapılabiliyordu. Ancak hem zamandan hem de enerjiden tasarruf yapma için artık fırınların bir çok fonksiyonu var. Özel tasarımlı fırınlar arka ve yan duvarlarındaki ısı panelleri sayesinde pişirme sırasında fırına koyduğunuz tepsilerin sadece üzerinde ve altında yatay dolaşımlar sağladığı için aynı anda hem balık hem kek hem de pizza pişirmenize olanak tanıyor. Aynı anda fırına yerleştireceğiniz farklı yiyeceklerin kokuları birbirine karışmıyor ve eşit ısı dolaşımı sayesinde de mükemmel kalitede pişirebiliyorsunuz. Bu özellikler sayesinde misafirlerinizi ağırlarken daha az zaman harcamış oluyorsunuz ve en önemlisi de bu kadar yemek pişirirken enerjiden hatırı sayılır derecede tasarruf etmiş oluyorsunuz. Görüldüğü gibi çok fonksiyonlu fırınlar mutfakların vazgeçilmez elemanları. Ayrıca artık bir çok modelde fırının iç yan duvarlarının çıkarılıp yıkanabildiğini de belirtelim ki fırın almak isteyenler bu fonksiyonu bulunan modelleri tercih edebilsinler.
Folyolar hayatımızda kaç senedir yer alıyor bilinmez ancak vazgeçilmez mutfak gereçlerinden oldukları tartışılmaz. Yemekleri buzdolabında tazeliğini koruyarak saklamak için ya da evden çıkarken yanınıza alacağınız yiyeceği temiz bir şekilde paketleyebilmeniz için baç vurulan ilk gereç folyolar. Bu sebeple mutfağınızda kesme kısmı bulunan iyi bir folyo rafı olmazsa olmaz eşyalardan. Bu örnekte görüldüğü gibi kolayca erişebileceğiniz bir yere monte edeceğiniz folyo askısını ihmal etmeyin.
Mutfakta yeni lezzetlere ulaşabilmek için baharatlar ne kadar da işe yarar değil mi? Birbirinden lezzetli bir sürü baharatı depolamak için mutfağınızda mutlaka bir baharat dolabı bulunmalı. Örnekte gördüğünüz tasarımı gerçekleştiren Bodrum Femaş Mobilya dolabın içindeki çekmeceleriyle hayatınızı kolaylaştıracak tasarımlardan. Tüm baharatlarınız ve kuru gıdalarınızın depolama ihtiyacını karşılamaya aday bir ürün.
Mutfaklarda vakit geçirmeyi seven ve yapabildiği ölçüde kendi gıdasını üretmeyi seven insanlar için ekmek yapma makineleri de vazgeçilmez ürünlerden. Organik unlar ve doğal ekşi mayalar ile tadına doyulmaz ekmekleri evinizde üretmek bu makinelerle oldukça kolay ve pratik.
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