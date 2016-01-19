Muhteşem bir ahşap ev projesi

Sadelik en büyük kapsamlılıktır. Bu alıntı Leonardo da Vinci'ye ait olup bu muhteşem projeyi hazırlayan RIBA MASSANELL S.L. adlı firmanın internet sitesinde karşımıza çıkıyor. Yalınlığı ve sadeliği işlerinde temel edinmiş olan firma ahşapla olan ilişkisini evin dış cephesinden tutun da iç dekorasyonuna kadar muhafaza ediyor. Projedeki ahşap kullanımı hem evin genel atmosferini hem de doğayla ilişkisini yakın tutma anlamında bizleri doğal malzeme kullanımına yönelten nitelikleriyle harika bir örnekle tanıştırıyor.
Ahşabın yoğunluklu olarak görüldüğü ev projesinde bir çok farklı malzemenin de yer aldığını görüyoruz. Sadece kapı girişine bile baktığımızda ahşabın yanı sıra, doğal taş ve seramik karoların birbiriyle olan uyumun bizleri karşılıyor. Rustik tarzı evlerde ahşap kullanımını genellikle iç mekan dekorasyonunda görsek de bu sade ev projesinde iklime ve şartlara uygun olarak dış mekanda da yoğun olarak karşımıza çıkıyor.
Örnek fotoğraftaki ev projesinde yaklaşık iki yüz metrekareye yayılan bir bahçe alanı mevcut. Alabildiğine geniş bir bahçenin içinde olan ev projesi iyi bakılmış ve sade bir yeşilliğe sahip. Yaz günlerinin vazgeçilmez mekanı olan havuz unutulmamış ve doğal yeşilliğin içerisinde uyumla engin maviliğini sürdürüyor. Dilerseniz siz de müstakil bir eve sahipseniz çok basit planlamalarla böyle bir tasarıma sahip olabilirsiniz.
Örnek fotoğraftaki ev Akdeniz stiline yaraşır kullanım olanaklarıyla içimizi ferahlatıyor. Ev tasarımında renk kullanımı tamamiyle sıcak ve yalın tonlar kullanılarak uygulanmış. Dış cepheden de farkettiğimiz üzere doğramalar da evin ahşap yapısına uygun olarak aynı malzemeden seçilmiş. Evin geniş bir araziye bakması tasarımcıları bir çok farklı kullanım mekanını da üretmeye teşvik etmiş görünüyor. Veranda için dizayn edilen dekorasyon yine ahşap takımlarla organize edilmiş. Minderlerin beyaz olarak seçildiği sandalye ve banklar evin genel havasının içerisinde hiç göze batmıyor. Her bir detayın birbiriyle uyum içinde olduğu bu tasarım denemeye değer!
Verandaya farklı bir açıdan baktığımızda dinlenme alanının evin etrafındaki yeşilliğe sakin geçişini görüyoruz. İnce detaylarla çözümlenmiş bu geçiş alanı ev ile bahçe arasındaki ayrımı ortadan kaldırıyor adeta. Verandanın seramik karolu zemin yerleştirmesinden bir basamakla toprağa ve bahçeye inilen bu alan tasarımın yalınlığını bir kez daha görmemizi sağlıyor.
Gördüğünüz ev projesine baktığımızda dekorasyonun tamamı adeta dış mekanın bir yansımasını oluşturuyor. Evin iç ve dış dekorasyonunu bir bütün olarak görebilmek elbette her yiğidin harcı değil. Evin yemek alanını gördüğümüz bu fotoğrafta her mobilyanın ve dekoratif öğenin bir parçasının ahşap olduğunu görebiliyoruz.
Ahşabın mobilyalardan tutun da aydınlatmalarda da uygulandığı oturma alanı dekorasyonu koltuğun rengiyle ve malzemenin dokusuyla çok canlı bir atmosfer içine sokuyor bizleri. Genellikle kahve tonlarında olan dekorasyon da koltuktaki şarap rengi tüm mekanın ahşapla olan ilişkisini pekiştirir nitelikte. Rengin etkisinin ortamın yaşayan bir yer haline gelmesine neden olmuş, sizce de öyle değil mi?
Dilerseniz dış mekanla bütünleşmiş farklı bir örnek için Rüya gibi bir aile evi adlı yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.