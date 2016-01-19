Muhteşem bir ahşap ev projesi

Ahşabın mobilyalardan tutun da aydınlatmalarda da uygulandığı oturma alanı dekorasyonu koltuğun rengiyle ve malzemenin dokusuyla çok canlı bir atmosfer içine sokuyor bizleri. Genellikle kahve tonlarında olan dekorasyon da koltuktaki şarap rengi tüm mekanın ahşapla olan ilişkisini pekiştirir nitelikte. Rengin etkisinin ortamın yaşayan bir yer haline gelmesine neden olmuş, sizce de öyle değil mi?

Dilerseniz dış mekanla bütünleşmiş farklı bir örnek için Rüya gibi bir aile evi adlı yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.