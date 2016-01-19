현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Muhteşem bir ahşap ev projesi

Gülen Duran Gülen Duran
Casa con estructura de madera SCS, RIBA MASSANELL S.L. RIBA MASSANELL S.L. Akdeniz Evler Ahşap
Loading admin actions …

Sadelik en büyük kapsamlılıktır. Bu alıntı Leonardo da Vinci'ye ait olup bu muhteşem projeyi hazırlayan RIBA MASSANELL S.L. adlı firmanın internet sitesinde karşımıza çıkıyor. Yalınlığı ve sadeliği işlerinde temel edinmiş olan firma ahşapla olan ilişkisini evin dış cephesinden tutun da iç dekorasyonuna kadar muhafaza ediyor. Projedeki ahşap kullanımı hem evin genel atmosferini hem de doğayla ilişkisini yakın tutma anlamında bizleri doğal malzeme kullanımına yönelten nitelikleriyle harika bir örnekle tanıştırıyor.

Ahşaptan çok daha fazlası!

Casa con estructura de madera SCS, RIBA MASSANELL S.L. RIBA MASSANELL S.L. Akdeniz Evler Taş
RIBA MASSANELL S.L.

RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.

Ahşabın yoğunluklu olarak görüldüğü ev projesinde bir çok farklı malzemenin de yer aldığını görüyoruz. Sadece kapı girişine bile baktığımızda ahşabın yanı sıra, doğal taş ve seramik karoların birbiriyle olan uyumun bizleri karşılıyor. Rustik tarzı evlerde ahşap kullanımını genellikle iç mekan dekorasyonunda görsek de bu sade ev projesinde iklime ve şartlara uygun olarak dış mekanda da yoğun olarak karşımıza çıkıyor. 

Şahane bir bahçe uygulaması

Casa con estructura de madera SCS, RIBA MASSANELL S.L. RIBA MASSANELL S.L. Akdeniz Evler
RIBA MASSANELL S.L.

RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.

Örnek fotoğraftaki ev projesinde yaklaşık iki yüz metrekareye yayılan bir bahçe alanı mevcut. Alabildiğine geniş bir bahçenin içinde olan ev projesi iyi bakılmış ve sade bir yeşilliğe sahip. Yaz günlerinin vazgeçilmez mekanı olan havuz unutulmamış ve doğal yeşilliğin içerisinde uyumla engin maviliğini sürdürüyor. Dilerseniz siz de müstakil bir eve sahipseniz çok basit planlamalarla böyle bir tasarıma sahip olabilirsiniz.

Konforlu bir veranda alanı

Casa con estructura de madera SCS, RIBA MASSANELL S.L. RIBA MASSANELL S.L. Akdeniz Evler Ahşap
RIBA MASSANELL S.L.

RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.

Örnek fotoğraftaki ev Akdeniz stiline yaraşır kullanım olanaklarıyla içimizi ferahlatıyor. Ev tasarımında renk kullanımı tamamiyle sıcak ve yalın tonlar kullanılarak uygulanmış. Dış cepheden de farkettiğimiz üzere doğramalar da evin ahşap yapısına uygun olarak aynı malzemeden seçilmiş. Evin geniş bir araziye bakması tasarımcıları bir çok farklı kullanım mekanını da üretmeye teşvik etmiş görünüyor. Veranda için dizayn edilen dekorasyon yine ahşap takımlarla organize edilmiş. Minderlerin beyaz olarak seçildiği sandalye ve banklar evin genel havasının içerisinde hiç göze batmıyor. Her bir detayın birbiriyle uyum içinde olduğu bu tasarım denemeye değer!

Daha fazla dinlenme alanı

Casa con estructura de madera SCS, RIBA MASSANELL S.L. RIBA MASSANELL S.L. Akdeniz Evler
RIBA MASSANELL S.L.

RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.

Verandaya farklı bir açıdan baktığımızda dinlenme alanının evin etrafındaki yeşilliğe sakin geçişini görüyoruz. İnce detaylarla çözümlenmiş bu geçiş alanı ev ile bahçe arasındaki ayrımı ortadan kaldırıyor adeta. Verandanın seramik karolu zemin yerleştirmesinden bir basamakla toprağa ve bahçeye inilen bu alan tasarımın yalınlığını bir kez daha görmemizi sağlıyor.

İç mekana küçük bir bakış

Casa con estructura de madera SCS, RIBA MASSANELL S.L. RIBA MASSANELL S.L. Akdeniz Yemek Odası Ahşap
RIBA MASSANELL S.L.

RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.

Gördüğünüz ev projesine baktığımızda dekorasyonun tamamı adeta dış mekanın bir yansımasını oluşturuyor. Evin iç ve dış dekorasyonunu bir bütün olarak görebilmek elbette her yiğidin harcı değil. Evin yemek alanını gördüğümüz bu fotoğrafta her mobilyanın ve dekoratif öğenin bir parçasının ahşap olduğunu görebiliyoruz. 

Rengin kışkırtıcı etkisi

Casa con estructura de madera SCS, RIBA MASSANELL S.L. RIBA MASSANELL S.L. Akdeniz Oturma Odası
RIBA MASSANELL S.L.

RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.

Ahşabın mobilyalardan tutun da aydınlatmalarda da uygulandığı oturma alanı dekorasyonu koltuğun rengiyle ve malzemenin dokusuyla çok canlı bir atmosfer içine sokuyor bizleri. Genellikle kahve tonlarında olan dekorasyon da koltuktaki şarap rengi tüm mekanın ahşapla olan ilişkisini pekiştirir nitelikte. Rengin etkisinin ortamın yaşayan bir yer haline gelmesine neden olmuş, sizce de öyle değil mi?

Dilerseniz dış mekanla bütünleşmiş farklı bir örnek için Rüya gibi bir aile evi adlı yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.

Bambu kullanarak evimde neler yapabilirim ?
Bu ahşap ev projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler